В каждом квартале я
Как проводилось исследование
Для Украины я учитывал данные по 24 миллионам кликов в 24 тематиках и 391 городах страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха.
Все проекты исследования были сегментированы между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов:
- «IT»;
- «авто»;
- «детские товары»;
- «дом и сад»;
- «доска объявлений»;
- «доставка еды»;
- «игры»;
- «канцелярия и полиграфия»;
- «красота и здоровье»;
- «мебель и интерьер»;
- «недвижимость»;
- «обучение»;
- «одежда, обувь и аксессуары»;
- «подарки»;
- «спортивные товары»;
- «страхование»;
- «стройматериалы»;
- «туризм»;
- «тяжелая промышленность и производство»;
- «финансы»;
- «электроника»;
- «ювелирные изделия»;
- «гипермаркет»;
- «другое».
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений
Стоимость клика в контекстно-медийной сети редко превышает $0,1. За клик в поисковой сети рекламодатели платили до $0,2.
Стоимость клика в поисковой сети Google в Украине во втором квартале 2019 года находилась в диапазоне $0,03 — $0,11, в контекстно-медийной сети $0,03 — $0,07.
Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины
Самый дорогой регион для поискового продвижения — Киев. Клик по поисковому объявлению стоил рекламодателям $0,06 — $0,17.
Клики в восточных регионах (Донецкой и Луганской области) традиционно самые дешевые для поискового продвижения.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
«Недвижимость» — самая дорогая тематика в поиске Google в Украине со стоимостью $0,23 — $0,67 за клик. Далее идут «обучение» и «страхование» с показателем $0,12 — $0,32.
Самые дешевые для рекламы в поиске Google тематики «доска объявлений» и «туризм», стоимость клика в них редко превышала $0,02.
Стоимость клика в контекстно медийной сети в Google Ads в разрезе тематик
«Обучение» — самая дорогая тематика в контекстно-медийной сети Google в Украине. Стоимость клика $0,08 — $0,15.
«Дом и сад» со стоимостью $0,02 — $0,03 по медийному объявлению закрывают рейтинг тематик по стоимости клика в контекстно-медийной сети.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
Трафик с десктопных устройств, как и в исследованиях за предыдущий квартал, самый дорогой ($0,04 — $0,12). Стоимость мобильного трафика находится в пределах $0,02 — $0,1.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств
В разрезе регионов
Вне зависимости от региона доля мобильного трафика — 75%.
В разрезе тематик
Самая высокая доля мобильного трафика среди тематик в «недвижимости» и «детских товарах» — более 85%.
Меньше всего мобильного трафика наблюдалось в «IT» и «полиграфии» — менее 25%.
Сколько стоил клик в Facebook
Объём собранных данных по стоимости клика уступает данным, собранным из Google Ads.
Во втором квартале 2019 года стоимость клика в Facebook находилась в диапазоне $0,05 — $0,15.
Стоимость клика в разрезе тематик
Самая дорогая тематика для продвижения в Facebook — «IT»( $0,23 — $0,32).
Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ
Самая дорогая платформа в рекламном кабинете Facebook — Messanger ($0,06 — $0,18).
Дешевле всего клик стоил в Audience network ($0,02 — $0,07).
Выводы
- Стоимость клика в поисковой сети Google в Украине во втором квартале 2019 года составляла $0,03 — $0,11.
- Клик в КМС Google стоил $0,03 — $0,07.
- Киев — самый дорогой регион Украины для поискового продвижения ($0,06 — $0,17).
- Дешевле всего ($0,02 — $0,08) стоил клик по поисковому объявлению в Google в восточных регионах Украины.
- «Недвижимость» — самая дорогая тематика в поиске Google ($0,23 — $0,67).
- В КМС больше всего рекламодатели платили за клик в тематике «обучение» ($0,08 — $0,15).
- Независимо от региона мобильный трафик составляет почти 75% от всего закупаемого трафика в Google Украина.
- Стоимость клика в Facebook в Украине находилась в диапазоне $0,05 — $0,15.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти