Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине во втором квартале 2019 года
Алексей Селезнёв
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В каждом квартале я продолжаю исследовать, сколько платят рекламодатели за клики в разных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 24 миллионам кликов в 24 тематиках и 391 городах страны.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который разный для всех аккаунтов. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха.

Все проекты исследования были сегментированы между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов:

  • «IT»;
  • «авто»;
  • «детские товары»;
  • «дом и сад»;
  • «доска объявлений»;
  • «доставка еды»;
  • «игры»;
  • «канцелярия и полиграфия»;
  • «красота и здоровье»;
  • «мебель и интерьер»;
  • «недвижимость»;
  • «обучение»;
  • «одежда, обувь и аксессуары»;
  • «подарки»;
  • «спортивные товары»;
  • «страхование»;
  • «стройматериалы»;
  • «туризм»;
  • «тяжелая промышленность и производство»;
  • «финансы»;
  • «электроника»;
  • «ювелирные изделия»;
  • «гипермаркет»;
  • «другое».

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Сколько стоил клик в 2 квартале 2019 в Украине

Стоимость клика в контекстно-медийной сети редко превышает $0,1. За клик в поисковой сети рекламодатели платили до $0,2.

Сколько стоил клик в 2 квартале 2019 в Украине исследование Алексея Селезнева

Стоимость клика в поисковой сети Google в Украине во втором квартале 2019 года находилась в диапазоне $0,03 — $0,11, в контекстно-медийной сети $0,03 — $0,07.

Сколько стоил клик в 2 квартале 2019 в Украине исследование Netpeak

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины

Самый дорогой регион для поискового продвижения — Киев. Клик по поисковому объявлению стоил рекламодателям $0,06 — $0,17.

Сколько стоил клик в 2 квартале 2019 в Украине исследование Netpeak выборка по регионам

Клики в восточных регионах (Донецкой и Луганской области) традиционно самые дешевые для поискового продвижения.

Сколько стоил клик в 2 квартале 2019 в Украине исследование Netpeak статистика по регионам

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

«Недвижимость» — самая дорогая тематика в поиске Google в Украине со стоимостью $0,23 — $0,67 за клик. Далее идут «обучение» и «страхование» с показателем $0,12 — $0,32.

Сколько стоил клик в 2 квартале 2019 в Украине исследование Netpeak статистика по тематикам

Самые дешевые для рекламы в поиске Google тематики «доска объявлений» и «туризм», стоимость клика в них редко превышала $0,02.

Сколько стоил клик в 2 квартале 2019 в Украине исследование Netpeak самые дешевые тематики

Стоимость клика в контекстно медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

«Обучение» — самая дорогая тематика в контекстно-медийной сети Google в Украине. Стоимость клика $0,08 — $0,15.

Стоимость клика в кмс Google Ads в разрезе тематик исследование Netpeak 2 квартал 2019

«Дом и сад» со стоимостью $0,02 — $0,03 по медийному объявлению закрывают рейтинг тематик по стоимости клика в контекстно-медийной сети.

Самые дорогие тематики по стоимости клика в кмс Google Ads исследование Netpeak 2 квартал 2019

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Трафик с десктопных устройств, как и в исследованиях за предыдущий квартал, самый дорогой ($0,04 — $0,12). Стоимость мобильного трафика находится в пределах $0,02 — $0,1.

Стоимость клика в поиске Google Ads в разрезе типов устройств исследование Netpeak 2 квартал 2019

Сколько стоил клик в поиске Google Ads в разрезе типов устройств исследование Netpeak 2 квартал 2019

Объём трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Вне зависимости от региона доля мобильного трафика — 75%.

Вне зависимости от региона доля мобильного трафика

В разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика среди тематик в «недвижимости» и «детских товарах» — более 85%.

Объём трафика в разрезе тематик исследование Netpeak 2 квартал 2019

Меньше всего мобильного трафика наблюдалось в «IT» и «полиграфии» — менее 25%.

Сколько стоил клик в Facebook

Объём собранных данных по стоимости клика уступает данным, собранным из Google Ads.

Во втором квартале 2019 года стоимость клика в Facebook находилась в диапазоне $0,05 — $0,15.

Стоимость клика в разрезе тематик

Самая дорогая тематика для продвижения в Facebook — «IT»( $0,23 — $0,32).

Фейсбук стоимость клика в разрезе тематик исследование Нетпик 2 квартал 2019

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ

Самая дорогая платформа в рекламном кабинете Facebook — Messanger ($0,06 — $0,18).

Фейсбук стоимость клика в разрезе платформ исследование Нетпик 2 квартал 2019

Дешевле всего клик стоил в Audience network ($0,02 — $0,07).

Фейсбук стоимость клика в инстаграме и мессенжере исследование Нетпик 2 квартал 2019

Выводы

  1. Стоимость клика в поисковой сети Google в Украине во втором квартале 2019 года составляла $0,03 — $0,11.
  2. Клик в КМС Google стоил $0,03 — $0,07.
  3. Киев — самый дорогой регион Украины для поискового продвижения ($0,06 — $0,17).
  4. Дешевле всего ($0,02 — $0,08) стоил клик по поисковому объявлению в Google в восточных регионах Украины.
  5. «Недвижимость» — самая дорогая тематика в поиске Google ($0,23 — $0,67).
  6. В КМС больше всего рекламодатели платили за клик в тематике «обучение» ($0,08 — $0,15).
  7. Независимо от региона мобильный трафик составляет почти 75% от всего закупаемого трафика в Google Украина.
  8. Стоимость клика в Facebook в Украине находилась в диапазоне $0,05 — $0,15.
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контекстно-медийная сеть Google Google Украина продвижение в Facebook ключевые слова трафик из Facebook рекламный аккаунт Facebook
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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