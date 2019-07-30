Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине во втором квартале 2019 года

В каждом квартале я продолжаю исследовать , сколько платят рекламодатели за клики в разных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 24 миллионам кликов в 24 тематиках и 391 городах страны.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который разный для всех аккаунтов. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха.

Все проекты исследования были сегментированы между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов:

«IT»;

«авто»;

«детские товары»;

«дом и сад»;

«доска объявлений»;

«доставка еды»;

«игры»;

«канцелярия и полиграфия»;

«красота и здоровье»;

«мебель и интерьер»;

«недвижимость»;

«обучение»;

«одежда, обувь и аксессуары»;

«подарки»;

«спортивные товары»;

«страхование»;

«стройматериалы»;

«туризм»;

«тяжелая промышленность и производство»;

«финансы»;

«электроника»;

«ювелирные изделия»;

«гипермаркет»;

«другое».

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в контекстно-медийной сети редко превышает $0,1. За клик в поисковой сети рекламодатели платили до $0,2.

Стоимость клика в поисковой сети Google в Украине во втором квартале 2019 года находилась в диапазоне $0,03 — $0,11, в контекстно-медийной сети $0,03 — $0,07.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины

Самый дорогой регион для поискового продвижения — Киев. Клик по поисковому объявлению стоил рекламодателям $0,06 — $0,17.

Клики в восточных регионах (Донецкой и Луганской области) традиционно самые дешевые для поискового продвижения.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

«Недвижимость» — самая дорогая тематика в поиске Google в Украине со стоимостью $0,23 — $0,67 за клик. Далее идут «обучение» и «страхование» с показателем $0,12 — $0,32.

Самые дешевые для рекламы в поиске Google тематики «доска объявлений» и «туризм», стоимость клика в них редко превышала $0,02.

Стоимость клика в контекстно медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

«Обучение» — самая дорогая тематика в контекстно-медийной сети Google в Украине. Стоимость клика $0,08 — $0,15.

«Дом и сад» со стоимостью $0,02 — $0,03 по медийному объявлению закрывают рейтинг тематик по стоимости клика в контекстно-медийной сети.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Трафик с десктопных устройств, как и в исследованиях за предыдущий квартал, самый дорогой ($0,04 — $0,12). Стоимость мобильного трафика находится в пределах $0,02 — $0,1.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

Вне зависимости от региона доля мобильного трафика — 75%.

В разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика среди тематик в «недвижимости» и «детских товарах» — более 85%.

Меньше всего мобильного трафика наблюдалось в «IT» и «полиграфии» — менее 25%.

Сколько стоил клик в Facebook

Объём собранных данных по стоимости клика уступает данным, собранным из Google Ads.

Во втором квартале 2019 года стоимость клика в Facebook находилась в диапазоне $0,05 — $0,15.

Стоимость клика в разрезе тематик

Самая дорогая тематика для продвижения в Facebook — «IT»( $0,23 — $0,32).

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ

Самая дорогая платформа в рекламном кабинете Facebook — Messanger ($0,06 — $0,18).

Дешевле всего клик стоил в Audience network ($0,02 — $0,07).

Выводы