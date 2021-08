View this post on Instagram

Сегодня была на записи передачи для одного канала.⠀ Говорили о Шопоголизме и неконтролируемой тяге к покупкам. ⠀ Я не считаю себя шопоголиком и поделилась своим подходом. ⠀ Моя философия в том, что каждую вещь можно измерить временем, которое нужно, чтоб заработать деньги на ее покупку.⠀ Например,⠀ новые туфли ? = 2 недели жизни⠀ платье ? = 3 недели⠀ ноутбук ? = 1 месяц жизни⠀ квартира = 10 лет жизни⠀ (цифры, конечно, условные). ⠀ Все вещи, которые вас окружают, - это время вашей жизни.⠀ Ваши вечера с друзьями или семьёй, пикники, спонтанные поездки или вечеринки и тд. ⠀ Если вещь вам реально нужна, то нет проблем в том, чтоб потратить на неё своё время.⠀ А если нет? Так в трубу могут улетать годы, а человек вертится, как белка в колесе, и не понимает, куда уходит ресурс. ⠀ Вообщем, я против бесполезных и импульсивных покупок, даже если они приносят минутное удовольствие. ⠀ А вы что думаете?⠀ Какие у вас отношения с покупками: серьёзные или легкомысленные? ⠀ Кстати, передача выйдет осенью и я поделюсь ссылкой. ⠀ PS. И теперь #мое_любименькое:⠀ если вам понравился этот пост и вы хотите продолжения, ставьте лайк, чтоб я узнала об этом.⠀ И отмечайте своих друзей.⠀ И даже если не понравился, все равно ставьте лайк.⠀ Просто сделайте это!⠀ ???