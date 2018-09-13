По данным отчетов аналитики читателям блога Netpeak (в перерывах между изучением технических мануалов) нравятся интервью с предпринимателями. Мы поговорили в прямом эфире Instagram с основателем киевской школы английского языка Progress Анной Романишиной о бизнесе, ответственности и рентабельной рекламе.
Привет! Меня зовут Аня, мне 31 год и я предприниматель. Кроме того, я классный учитель английского и мама классного сына.
Обучение — это изначально история про «делиться». Если идти работать в образование с целью «срубить бабло», то ничего не получится.
До открытия школы я несколько лет работала преподавателем и дико от этого кайфовала. Мне нравится делиться знаниями, обучать, «растить» людей.
Я долго работала на фрилансе (приезжала к различным компаниями в офисы) и в какой-то момент поняла: хочу осесть и чтобы люди ездили ко мне. Так и основала школу.
У нас факап на факапе. Они случаются практически каждый день и если раньше я билась в истерике, то сейчас воспринимаю все более философски. У меня есть любимая фраза, которую приписывают Черчиллю о том, что «успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма». Мой путь как раз об этом.
Я ошибаюсь постоянно:
- cоглашаюсь на невыгодные для школы условия;
- часто беру в команду не тех людей, а потом расстраиваюсь:
- веду себя мягко там, где нужно было бы проявить жесткость, и многое другое.
До открытия школы у меня вообще не было опыта предпринимательства и руководства, поэтому я учусь всему на собственных ошибках.
Как справляюсь: делаю выводы и в следующий раз пробую как-то иначе, нахожу специалистов и консультантов, которые могут ответить на вопрос, сотрудничаю с профессионалами.
Я для себя давно поняла, что и опыт и знания стоят денег. Дальше вопрос, за что платить: за работу консультанта или за свои ошибки.
Все так и есть. Я из тех немногих людей, кто работает по специальности. Не потому, что я очень этого хотела, просто мне повезло и так совпало.
По первому образованию я учитель украинского и английского языков, по второму — переводчик. Хотя признаюсь честно, приехав в Киев, я совмещала учебу с работой (в пользу последней, конечно), поэтому училась не так добросовестно, как хотелось бы.
В 2013 году я поехала в Лондон и провела полгода в языковом колледже: «шлифовала» язык, ставила произношение, смотрела, как работает школа, преподаватели, администрация. Для меня важно было «впитать» в себя все: от акцентов до решения конфликтных ситуация со студентами.
Не секрет, что все языковые школы равняются на своих коллег из Англии. Так вот — мне очень хотелось перенять опыт английских школ и привезти его в Украину.
Мне кажется, я постоянно только и делаю, что отвечаю на этот вопрос. Всей своей работой я стараюсь развенчать миф, что английский — это легко и просто и есть некая «развлекательная методика».
Для того, чтоб «добить», «дожать» и «закрыть» вопрос с английским есть два важных фактора:
- Выделить время. Без этого ничего не получится. У современного взрослого человека нет свободного времени, оно жестко распределено между работой, семьей, хобби и друзьями.
Так вот, если вы всерьез намерены заняться языком, нужно сесть и посмотреть, куда эти занятия можно вписать в ваш плотный график. Если же этого не сделать, то время на английский будет выделяться по остаточному принципу, а значит не будет выделяться вообще.
- Понять и принять, что выучить язык — это не так уж и легко, как обещает реклама. Не метаться между различными школами и методиками, а выбрать одну (но хорошую) и дать себе время.
Это вопрос, на котором можно долго спекулировать, так как очень сложно дать точную цифру. Все зависит от многих факторов:
- какой у вас начальный уровень (грубо говоря, учили вы английский в школе или никогда и ничего о нем не слышали);
- сколько времени в неделю вы готовы уделять обучению (у того, кто занимается три раза в неделю и еще чуть-чуть самостоятельно результаты будут намного лучше, чем у того, кто два раза в неделю выходит в скайп поболтать с носителем);
- возраста (в детстве и молодости легче, чем в зрелом возрасте);
- мотивации;
- склонности к языкам (да, есть те, кому язык дается чуть легче) и многих других факторов.
В целом, если говорить очень и очень грубо (!), то на то, чтоб освоить язык с уровня Elementary до Upper-Intermediate, нужно около 1,5 года регулярных занятий. Это без спешки, суеты и истерики.
Что касается денег, то здесь вопрос еще более неоднозначный, потому что цены в столице и регионах сильно отличаются.
Понимая ситуацию на рынке языковых школ, скажу, что хорошее обучение не может быть дешевым. Если вы видите много обещаний и низкие цены — ищите подвох. Я бы рекомендовала обратить внимание на школы в сегменте «средний +» и выбирать из них. Обязательно интересоваться квалификацией преподавателей, их опытом работы, количеством человек в группе и смотреть на отзывы учеников.
Я долго размышляла над этим вопросом, потому что все, что мы делаем в школе так или иначе отражает мои личные ценности. Есть несколько ключевых качеств, без которых невозможна школа.
Честность: мы никогда не врем нашим студентам. Если на тестировании видим, что запрос специфический и мы не можем помочь, то скажем об этом прямо и даже порекомендуем другую школу.
Профессиональная команда: я фанатик профессионализма и саморазвития. Если делать что-либо, то делать это или хорошо, или никак. И в команду мы берем именно таких людей.
Слушать и слышать: человек всегда приходит к нам с какой-то конкретной целью, даже если он не понимает ее до конца. Наша задача услышать его, понять цель и мотивацию и дать именно то, что ему нужно.
Сделать больше, чем ожидают: простой школой английского уже никого не удивишь. Люди перенасыщены информацией, поэтому для того, чтобы быть успешным, нужно удивлять, заботиться о клиенте и давать больше.
На самом деле моя основная площадка — это Facebook, а не Instagram. Я люблю писать, делиться мыслями и идеями. Я больше про текст, чем про фото, поэтому ведение Instagram дается мне непросто (хотя я очень стараюсь).
Когда мы только запустили школу, стали пробовать различные методы продвижения и рекламы: листовки, флаеры, рекламу в лифтах близлежащих домов (да, такое мы тоже тестировали), таргетированную рекламу в Facebook, Google Ads, рекламу в контекстно-медийной сети Google, оптимизацию сайта и так далее.
Первой отпала оффлайн-реклама: она вообще не принесла результата. А что касается онлайн, все оказалось не так просто. Из-за очень высокой конкуренции среди языковых школ, цена клика в Google Поиске была просто космической.
Потом я интуитивно стала публиковать статьи, заметки и просто мысли на своей странице в Facebook. Люди стали добавлять меня в друзья, подписываться, рекомендовать мою школу своим друзьям. Я поняла, что это можно использовать себе во благо и начала вести страницу уже более серьезно и осознанно.
Было множество смешных ситуаций, к которым я впоследствии привыкла. Например, приходит человек на тестирование и говорит: «Привет! Ты Аня, я тебя знаю!», а я немного теряюсь, потому что вижу человека впервые.
Я бы очень хотела отдавать все на аутсорс, не вникая, но так не работает. Как только я расслабляюсь и перестаю контролировать процессы, то обязательно что-то идет не так, стандарты снижаются, сотрудники делают ошибки.
Кроме того, если я ничего не понимаю в той или иной сфере, то и не могу оценить эффективность сотрудников. Поэтому я вникаю во все сферы работы компании. Конечно, сейчас я не все делаю своими ручками, но разбираюсь практически во всем.
Таргетированную рекламу для школы сейчас нам настраивает агентство, но в свое время я села, разобралась в ней довольно-таки хорошо и больше года настраивала ее самостоятельно. Потом когда поток задач стал слишком большой, я передала на аутсорс, но в целом я довольно неплохо понимаю, что к чему.
Деньги — это одна из моих любимых тем:) Я не знаю, как копить «правильно» или «неправильно». Я просто вообще не могу представить, как можно спокойно жить, если у тебя нет сбережений.
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Сегодня была на записи передачи для одного канала.⠀ Говорили о Шопоголизме и неконтролируемой тяге к покупкам. ⠀ Я не считаю себя шопоголиком и поделилась своим подходом. ⠀ Моя философия в том, что каждую вещь можно измерить временем, которое нужно, чтоб заработать деньги на ее покупку.⠀ Например,⠀ новые туфли ? = 2 недели жизни⠀ платье ? = 3 недели⠀ ноутбук ? = 1 месяц жизни⠀ квартира = 10 лет жизни⠀ (цифры, конечно, условные). ⠀ Все вещи, которые вас окружают, - это время вашей жизни.⠀ Ваши вечера с друзьями или семьёй, пикники, спонтанные поездки или вечеринки и тд. ⠀ Если вещь вам реально нужна, то нет проблем в том, чтоб потратить на неё своё время.⠀ А если нет? Так в трубу могут улетать годы, а человек вертится, как белка в колесе, и не понимает, куда уходит ресурс. ⠀ Вообщем, я против бесполезных и импульсивных покупок, даже если они приносят минутное удовольствие. ⠀ А вы что думаете?⠀ Какие у вас отношения с покупками: серьёзные или легкомысленные? ⠀ Кстати, передача выйдет осенью и я поделюсь ссылкой. ⠀ PS. И теперь #мое_любименькое:⠀ если вам понравился этот пост и вы хотите продолжения, ставьте лайк, чтоб я узнала об этом.⠀ И отмечайте своих друзей.⠀ И даже если не понравился, все равно ставьте лайк.⠀ Просто сделайте это!⠀ ???
Мир непредсказуем, может произойти что угодно, и мне кажется, у каждого взрослого человека должен быть план Б на случай, если он вдруг окажется без работы. Кроме того, на большие цели и мечты нужны деньги, а они в один момент не появляются.
От этих двух факторов — страха перед неизвестностью и надеждой на классное будущее — и берет корни моя привычка откладывать деньги.
Если вам сложно, можно начать с 10% от каждой зарплаты или дохода. Если делать это систематически, то за год можно накопить приличную сумму.
Потому что весь бизнес построен на договоренности и выполнении этих договоренностей. Бизнес — это про планирование, цифры, отчеты, цели и прогнозы, а вдохновение — вещь капризная и непредсказуемая.
Я не могу позволить себе прийти к своей команде и сказать: «В этом месяце зарплаты не будет. Вдохновение закончилось».
А как насчет того, чтоб начать и не бросить — не знаю. В моем случае была немного другая ситуация. У меня была сумма, которую я готова была потратить на бизнес (или на опыт, если ничего не получится). Для себя я решила: если деньги закончатся, а проект будет убыточным, я все закрою и займусь чем-то другим.
Я думаю, что решение об открытии проекта (как и о его закрытии) должно быть взвешенным и осознанным, и в прекращении бизнеса нет ничего постыдного. Другое дело, если вы «бросаете», потому что устали, «наигрались», надоело и так далее. Тогда это чистой воды инфантилизм.
Я не всегда показываю тот результат, к которому стремлюсь, и не всегда достигаю той планки, которую перед собой ставлю, но есть некий минимум, опуститься ниже которого я не имею права.
Я считаю, что чрезвычайно важно ставить перед собой цели и стремиться к ним: на неделю, на месяц, на год. Без четких целей можно погрязнуть в рутине и ничего не достичь. Цели же дают ориентир и позволяют сделать чуть больше за тот же промежуток времени.
Также я постоянно изучаю себя и отметаю ненужное. Например, у меня есть дни встреч, а есть дни ответов на почту. Я знаю, что встречи утомляют меня, поэтому на неделе всегда выделяю дни, когда я просто работаю и ни с кем не встречаюсь.
Контента сейчас действительно — вагон! К сожалению, большая часть информации довольно низкого качества и заплатив за билет, люди в лучшем случае послушают историю успеха, но такие истории скорее мотивируют, чем учат.
Возможно, у меня уже профессиональная деформация (учителя всегда думают, что знают слишком много), но я предпочитаю читать книги. Читаю медленно, очень многое подчеркиваю, выписываю, потом обдумываю прочитанное.
При таком огромном количестве информации важно тщательно выбирать учителей и методично внедрять новое в жизнь.
Скажу честно: пока что это просто ужасно. Ребенок маленький, ночами спит плохо и я уже полгода мечтаю выспаться (чувствую, что в ближайшее время мои мечты не сбудутся).
Если говорить о советах, то я бы выделила следующие:
1. Подготовьтесь заранее. Рождение ребенка забирает массу сил, времени и энергии. Первые месяцы сына были самым сложным периодом за всю мою жизнь. Так или иначе, но рождение ребенка — это кризис. Чтобы пережить его относительно спокойно и не выпасть из жизни (или хотя бы постараться), нужно заранее подготовиться к этому.
2. Берите помощников: тех, кто поможет с бытом и ребенком. Это могут быть родители (бабушки/ дедушки), няни, отдельно нанятый персонал — вариантов множество, но одной на своих хрупких плечах все не вытянешь. Делегируйте все, что можете делегировать, и сосредоточьтесь на главном.
3. Соберите свою команду. Большие дела не делаются в одиночку. Хотите достичь успеха — ищите своих людей.
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