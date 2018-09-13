По данным отчетов аналитики читателям блога Netpeak (в перерывах между изучением технических мануалов) нравятся интервью с предпринимателями. Мы поговорили в прямом эфире Instagram с основателем киевской школы английского языка Progress Анной Романишиной о бизнесе, ответственности и рентабельной рекламе.

— Представься, пожалуйста: что читателям блога Netpeak нужно в первую очередь знать об Анне Романишиной.

Привет! Меня зовут Аня, мне 31 год и я предприниматель. Кроме того, я классный учитель английского и мама классного сына.

— Progress — это камерная школа для мотивированных взрослых учеников. Почему ты выбрала такой сложный для монетизации формат для бизнеса, ведь не глупые люди зарабатывают миллионы на ларьках с шаурмой?

Обучение — это изначально история про «делиться». Если идти работать в образование с целью «срубить бабло», то ничего не получится.

До открытия школы я несколько лет работала преподавателем и дико от этого кайфовала. Мне нравится делиться знаниями, обучать, «растить» людей.

Я долго работала на фрилансе (приезжала к различным компаниями в офисы) и в какой-то момент поняла: хочу осесть и чтобы люди ездили ко мне. Так и основала школу.

— Расскажи о факапах на своем пути от переводчика до собственной школы английского? И как с ними справилась?

У нас факап на факапе. Они случаются практически каждый день и если раньше я билась в истерике, то сейчас воспринимаю все более философски. У меня есть любимая фраза, которую приписывают Черчиллю о том, что «успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма». Мой путь как раз об этом.

Я ошибаюсь постоянно:

cоглашаюсь на невыгодные для школы условия;

часто беру в команду не тех людей, а потом расстраиваюсь:

веду себя мягко там, где нужно было бы проявить жесткость, и многое другое.

До открытия школы у меня вообще не было опыта предпринимательства и руководства, поэтому я учусь всему на собственных ошибках.

Как справляюсь: делаю выводы и в следующий раз пробую как-то иначе, нахожу специалистов и консультантов, которые могут ответить на вопрос, сотрудничаю с профессионалами. Я для себя давно поняла, что и опыт и знания стоят денег. Дальше вопрос, за что платить: за работу консультанта или за свои ошибки.

— На сайте Progress указано, что ты окончила педагогический университет в Бердянске, потом был лингвистический университет в Киеве, а потом — в Лондоне. Расскажи подробнее про свой бэкграунд преподавателя английского.

Все так и есть. Я из тех немногих людей, кто работает по специальности. Не потому, что я очень этого хотела, просто мне повезло и так совпало.

По первому образованию я учитель украинского и английского языков, по второму — переводчик. Хотя признаюсь честно, приехав в Киев, я совмещала учебу с работой (в пользу последней, конечно), поэтому училась не так добросовестно, как хотелось бы.

В 2013 году я поехала в Лондон и провела полгода в языковом колледже: «шлифовала» язык, ставила произношение, смотрела, как работает школа, преподаватели, администрация. Для меня важно было «впитать» в себя все: от акцентов до решения конфликтных ситуация со студентами.

Не секрет, что все языковые школы равняются на своих коллег из Англии. Так вот — мне очень хотелось перенять опыт английских школ и привезти его в Украину.

— Время для самого волнующего вопроса в начале нового учебного года. У большинства адекватных взрослых людей все никак не получается «дожать» английский. Как наконец выучить английский и вернуть веру в свою силу воли — кейс от Анны Романишиной?

Мне кажется, я постоянно только и делаю, что отвечаю на этот вопрос. Всей своей работой я стараюсь развенчать миф, что английский — это легко и просто и есть некая «развлекательная методика».

Для того, чтоб «добить», «дожать» и «закрыть» вопрос с английским есть два важных фактора:

Выделить время. Без этого ничего не получится. У современного взрослого человека нет свободного времени, оно жестко распределено между работой, семьей, хобби и друзьями.



Так вот, если вы всерьез намерены заняться языком, нужно сесть и посмотреть, куда эти занятия можно вписать в ваш плотный график. Если же этого не сделать, то время на английский будет выделяться по остаточному принципу, а значит не будет выделяться вообще.



Понять и принять, что выучить язык — это не так уж и легко, как обещает реклама. Не метаться между различными школами и методиками, а выбрать одну (но хорошую) и дать себе время.

— Сколько времени и денег нужно среднестатистическому жителю мегаполиса, чтобы выучить английский, например, для общения с американскими коллегами?

Это вопрос, на котором можно долго спекулировать, так как очень сложно дать точную цифру. Все зависит от многих факторов:

какой у вас начальный уровень (грубо говоря, учили вы английский в школе или никогда и ничего о нем не слышали);

сколько времени в неделю вы готовы уделять обучению (у того, кто занимается три раза в неделю и еще чуть-чуть самостоятельно результаты будут намного лучше, чем у того, кто два раза в неделю выходит в скайп поболтать с носителем);

возраста (в детстве и молодости легче, чем в зрелом возрасте);

мотивации;

склонности к языкам (да, есть те, кому язык дается чуть легче) и многих других факторов.

В целом, если говорить очень и очень грубо (!), то на то, чтоб освоить язык с уровня Elementary до Upper-Intermediate, нужно около 1,5 года регулярных занятий. Это без спешки, суеты и истерики.

Что касается денег, то здесь вопрос еще более неоднозначный, потому что цены в столице и регионах сильно отличаются.

Понимая ситуацию на рынке языковых школ, скажу, что хорошее обучение не может быть дешевым. Если вы видите много обещаний и низкие цены — ищите подвох. Я бы рекомендовала обратить внимание на школы в сегменте «средний +» и выбирать из них. Обязательно интересоваться квалификацией преподавателей, их опытом работы, количеством человек в группе и смотреть на отзывы учеников.

— Во время подготовки к интервью я прошлась по отзывам о школе Progress. Одна девушка написала, что выбрала школу, потому что ее привлекли твои ценности. О чем идет речь — какие главные месседжи ты доносишь в постах в соцсетях и почему?

Я долго размышляла над этим вопросом, потому что все, что мы делаем в школе так или иначе отражает мои личные ценности. Есть несколько ключевых качеств, без которых невозможна школа.

Честность: мы никогда не врем нашим студентам. Если на тестировании видим, что запрос специфический и мы не можем помочь, то скажем об этом прямо и даже порекомендуем другую школу.

Профессиональная команда: я фанатик профессионализма и саморазвития. Если делать что-либо, то делать это или хорошо, или никак. И в команду мы берем именно таких людей.

Слушать и слышать: человек всегда приходит к нам с какой-то конкретной целью, даже если он не понимает ее до конца. Наша задача услышать его, понять цель и мотивацию и дать именно то, что ему нужно.

Сделать больше, чем ожидают: простой школой английского уже никого не удивишь. Люди перенасыщены информацией, поэтому для того, чтобы быть успешным, нужно удивлять, заботиться о клиенте и давать больше.

— Как личный бренд владельца и команды помогает растить бизнес относительно бесплатными методами — расскажи на примере своего Instagram? Как с помощью твоих постов в Progress приходят клиенты?

На самом деле моя основная площадка — это Facebook, а не Instagram. Я люблю писать, делиться мыслями и идеями. Я больше про текст, чем про фото, поэтому ведение Instagram дается мне непросто (хотя я очень стараюсь).

Когда мы только запустили школу, стали пробовать различные методы продвижения и рекламы: листовки, флаеры, рекламу в лифтах близлежащих домов (да, такое мы тоже тестировали), таргетированную рекламу в Facebook, Google Ads, рекламу в контекстно-медийной сети Google, оптимизацию сайта и так далее.

Первой отпала оффлайн-реклама: она вообще не принесла результата. А что касается онлайн, все оказалось не так просто. Из-за очень высокой конкуренции среди языковых школ, цена клика в Google Поиске была просто космической.

Потом я интуитивно стала публиковать статьи, заметки и просто мысли на своей странице в Facebook. Люди стали добавлять меня в друзья, подписываться, рекомендовать мою школу своим друзьям. Я поняла, что это можно использовать себе во благо и начала вести страницу уже более серьезно и осознанно.

Было множество смешных ситуаций, к которым я впоследствии привыкла. Например, приходит человек на тестирование и говорит: «Привет! Ты Аня, я тебя знаю!», а я немного теряюсь, потому что вижу человека впервые.

— В продолжение предыдущего вопроса. Я почти полгода читаю твой инстаблог. И в июле увидела тебя на платном онлайн-курсе по продвижению. Вот например, таргетированная реклама — ты из тех руководителей, которые пробуют разобраться сами в сложных бизнес-процессах или тех, кто отдает на аутсорс, даже не вникая?

Я бы очень хотела отдавать все на аутсорс, не вникая, но так не работает. Как только я расслабляюсь и перестаю контролировать процессы, то обязательно что-то идет не так, стандарты снижаются, сотрудники делают ошибки.

Кроме того, если я ничего не понимаю в той или иной сфере, то и не могу оценить эффективность сотрудников. Поэтому я вникаю во все сферы работы компании. Конечно, сейчас я не все делаю своими ручками, но разбираюсь практически во всем.

Таргетированную рекламу для школы сейчас нам настраивает агентство, но в свое время я села, разобралась в ней довольно-таки хорошо и больше года настраивала ее самостоятельно. Потом когда поток задач стал слишком большой, я передала на аутсорс, но в целом я довольно неплохо понимаю, что к чему.

— В твоем Instagram я прочитала, что школу ты открыла на деньги, которые накопила на ремонт квартиры. Как правильно копить и не забросить это дело после классического «понедельника и 1 января»?

Деньги — это одна из моих любимых тем:) Я не знаю, как копить «правильно» или «неправильно». Я просто вообще не могу представить, как можно спокойно жить, если у тебя нет сбережений.

Мир непредсказуем, может произойти что угодно, и мне кажется, у каждого взрослого человека должен быть план Б на случай, если он вдруг окажется без работы. Кроме того, на большие цели и мечты нужны деньги, а они в один момент не появляются.

От этих двух факторов — страха перед неизвестностью и надеждой на классное будущее — и берет корни моя привычка откладывать деньги.

Если вам сложно, можно начать с 10% от каждой зарплаты или дохода. Если делать это систематически, то за год можно накопить приличную сумму.

— Почему в бизнесе ответственность важнее вдохновения: как начать свое дело и не бросить?

Потому что весь бизнес построен на договоренности и выполнении этих договоренностей. Бизнес — это про планирование, цифры, отчеты, цели и прогнозы, а вдохновение — вещь капризная и непредсказуемая. Я не могу позволить себе прийти к своей команде и сказать: «В этом месяце зарплаты не будет. Вдохновение закончилось».

А как насчет того, чтоб начать и не бросить — не знаю. В моем случае была немного другая ситуация. У меня была сумма, которую я готова была потратить на бизнес (или на опыт, если ничего не получится). Для себя я решила: если деньги закончатся, а проект будет убыточным, я все закрою и займусь чем-то другим.

Я думаю, что решение об открытии проекта (как и о его закрытии) должно быть взвешенным и осознанным, и в прекращении бизнеса нет ничего постыдного. Другое дело, если вы «бросаете», потому что устали, «наигрались», надоело и так далее. Тогда это чистой воды инфантилизм.

— Тайм-менеджмент для предпринимателя: как расставлять приоритеты в работе и показывать регулярный результат?

Я не всегда показываю тот результат, к которому стремлюсь, и не всегда достигаю той планки, которую перед собой ставлю, но есть некий минимум, опуститься ниже которого я не имею права.

Я считаю, что чрезвычайно важно ставить перед собой цели и стремиться к ним: на неделю, на месяц, на год. Без четких целей можно погрязнуть в рутине и ничего не достичь. Цели же дают ориентир и позволяют сделать чуть больше за тот же промежуток времени.

Также я постоянно изучаю себя и отметаю ненужное. Например, у меня есть дни встреч, а есть дни ответов на почту. Я знаю, что встречи утомляют меня, поэтому на неделе всегда выделяю дни, когда я просто работаю и ни с кем не встречаюсь.

— Ты много времени уделяешь самообразованию. Твой главный совет — как ориентироваться в лавине контента и продуктивно учиться?

Контента сейчас действительно — вагон! К сожалению, большая часть информации довольно низкого качества и заплатив за билет, люди в лучшем случае послушают историю успеха, но такие истории скорее мотивируют, чем учат.

Возможно, у меня уже профессиональная деформация (учителя всегда думают, что знают слишком много), но я предпочитаю читать книги. Читаю медленно, очень многое подчеркиваю, выписываю, потом обдумываю прочитанное.

При таком огромном количестве информации важно тщательно выбирать учителей и методично внедрять новое в жизнь.

— Относительно недавно ты родила сына, а во время беременности управляла школой. Каково это совмещать работу и уход за малышом? Дай три совета родителям, как эффективно совмещать бизнес и воспитание маленького ребенка.

Скажу честно: пока что это просто ужасно. Ребенок маленький, ночами спит плохо и я уже полгода мечтаю выспаться (чувствую, что в ближайшее время мои мечты не сбудутся).

Если говорить о советах, то я бы выделила следующие:

1. Подготовьтесь заранее. Рождение ребенка забирает массу сил, времени и энергии. Первые месяцы сына были самым сложным периодом за всю мою жизнь. Так или иначе, но рождение ребенка — это кризис. Чтобы пережить его относительно спокойно и не выпасть из жизни (или хотя бы постараться), нужно заранее подготовиться к этому.

2. Берите помощников: тех, кто поможет с бытом и ребенком. Это могут быть родители (бабушки/ дедушки), няни, отдельно нанятый персонал — вариантов множество, но одной на своих хрупких плечах все не вытянешь. Делегируйте все, что можете делегировать, и сосредоточьтесь на главном.

3. Соберите свою команду. Большие дела не делаются в одиночку. Хотите достичь успеха — ищите своих людей.