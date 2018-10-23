Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2018 года
Алексей Селезнёв
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Традиционно мы публикуем исследование по стоимости кликов в разных тематиках и регионах. А также — распределение трафика в зависимости от типов устройств. Все для того, чтобы вы планировали максимально рентабельные рекламные кампании.

Читайте в блоге также предыдущие исследования за первый и второй кварталы 2018 года.

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 43 миллионам кликов в 27 тематиках и 391 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов так: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики.Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 41 209 223;
  • Facebook — 1 730 957.

Все проекты, которые участвовали в исследовании, распределены между 26 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • «IT»;
  • «авто»;
  • «гипермаркет»;
  • «детские товары»;
  • «дом и сад»;
  • «доска объявлений»;
  • «доставка еды»;
  • «доставка товаров из США»;
  • «заработок онлайн»;
  • «красота и здоровье»;
  • «мебель и интерьер»;
  • «недвижимость»;
  • «новости и инфо»;
  • «обучение»;
  • «одежда, обувь и аксессуары»;
  • «подарки»;
  • «спортивные товары»;
  • «страхование»;
  • «стройматериалы»;
  • «туризм»;
  • «тяжелая промышленность и производство»;
  • «финансы»;
  • «электроника»;
  • «ювелирные изделия»;
  • «юриспруденция»;
  • «другое».

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В этом исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов. Поэтому, приведенные в исследовании данные, могут отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в тех же тематиках и регионах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержат приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний, сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, которые выделяются из общей выборки. Их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, которые указывают, насколько часто встречается то или иное значение случайной величины / соответствующей таблицы / диаграммы или их заменяющей математической формулы.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений третий квартал 2018 Украина

Распределение стоимости клика близко к логнормальному. Основная часть наблюдений по стоимости клика в поисковой сети не превышает $0,25, а в контекстно-медийной — $0,15.

Сколько стоил клик в разрезе сетей распространения объявлений в третьем квартале 2018 в Украине

Стоимость клика в поиске Google Ads в Украине в третьем квартале 2018 года составляла $0,03 — $0,08.

В контекстно-медийной сети клик стоил $0,03 — $0,07.

Стоимость клика в зависимости от сети распространения объявлений Украина третий квартал 2018

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов

Вполне предсказуемо Киев стал самым дорогим регионом Украины для продвижения в поиске Google, стоимость клика там находилась в диапазоне $0,05 — $0,10.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины 3й квартал 2018

Среди самых дешевых для поискового продвижения в Google остаются восточные регионы, Донецкая и Луганская области, со стоимостью клика $0,02 — $0,06.

Как менялась стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины 3й квартал 2018

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Рейтинг самых дорогих тематик возглавили: «недвижимость» ($0,20 — $0,65), «обучение» ($0,24 — $0,51) и «юриспруденция» ($0,10 — $0,67).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик 3 квартал 2018 Украина

Значительно дешевле клик стоил в тематиках: «туризм» ($0,03 — $0,04) и «стройматериалы» ($0,01 — $0,02). А самой дешевой тематикой стала «доска объявлений», стоимость клика по которой редко превышала $0,01.

Как менялась стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик 3 квартал 2018 Украина

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

Тематика «обучение» возглавила рейтинг самых дорогих тематик в контекстно-медийной сети Google, со стоимостью $0,15 — $0,32 за клик.

Cтоимость клика в КМС Google Ads в разрезе тематик 3 квартал 2018 Украина

В отличие от поиска, «недвижимость» оказалась в хвосте рейтинга самых дорогих тематик в контекстно медийной сети Google. Клик по медийному объявлению в ней стоил $0,01 — $ 0,02.

Как менялась стоимость клика в КМС Google Ads в разрезе тематик 3 квартал 2018 Украина

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств 3 квартал 2018 Украина

В разрезе типов устройств по прежнему клик с настольных ПК и ноутбуков стоит $0,04 — $0,09, что немного дороже мобильного трафика по $0,02 — $0,07.

Как менялась стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств 3 квартал 2018 Украина

Объем трафика в Google AdWords по типам устройств

В разрезе регионов

Украине независимо от региона преобладает мобильный трафик. Самая большая доля мобильного трафика сконцентрирована в Закарпатской области и Киеве — более 70%. Меньше всего мобильного трафика — в Сумской и Луганских областях, но даже в этих регионах мобильный трафик составляет более 50%.

Объём трафика по типам устройств в разрезе регионов 3 квартал 2018 Украина

В разрезе тематик

В разрезе тематик самая высокая доля мобильного трафика заметна в тематике «электроника» — более 80%. Наименьшую долю имеют «доски объявлений» — менее 50%.

Объём трафика по типам устройств в разрезе тематик 3 квартал 2018 Украина

Сколько стоил клик в Facebook

Самый дорогой рекламный канал, доступный в Facebook в Украине является messenger, стоимость клика в котором составляет $0,07 — $0,14.

Сколько стоил клик в Facebook в Украине в 3 квартале 2018

Самый дешевый канал в Facebook Audience Network ($0,02 — $0,0).

Как менялась стоимость клика в Facebook в Украине в 3 квартале 2018

В целом клик в Facebook в третьем квартале 2018 года в Украине стоил $0,04 — $0,12.

Выводы

  1. В поисковой сети Google в Украине в третьем квартале 2018 года рекламодатели платили за клик $0,03 — $0,08.
  2. Клик в КМС Google стоил $0,03 — $0,07.
  3. Киев — самый дорогой регион в поиске Google ($0,05 — $0,10).
  4. Восточные регионы Украины по-прежнему значительно уступают в стоимости клика ($0,02 — $0,06).
  5. «Недвижимость», «обучение» и «юриспруденция» возглавляют рейтинг самых дорогих тематик для поискового продвижении в Google Украина. Клик по поисковым объявлениям в них стоит $0,10 — $0,65.
  6. Мобильный трафик в Украине составляет более 50% независимо от региона. Наибольшая его доля наблюдается в Закарпатской области и Киеве.
  7. Больше всего мобильного трафика приносит тематика «электроника» — более 80%.
  8. Клик в Facebook стоит $0,04 — $0,12.

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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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