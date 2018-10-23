Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в третьем квартале 2018 года

Традиционно мы публикуем исследование по стоимости кликов в разных тематиках и регионах. А также — распределение трафика в зависимости от типов устройств. Все для того, чтобы вы планировали максимально рентабельные рекламные кампании.
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Как проводилось исследование
Для Украины я учитывал данные по 43 миллионам кликов в 27 тематиках и 391 городах страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов так: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики.Доли анализируемых каналов распределились так:
- Google — 41 209 223;
- Facebook — 1 730 957.
Все проекты, которые участвовали в исследовании, распределены между 26 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- «IT»;
- «авто»;
- «гипермаркет»;
- «детские товары»;
- «дом и сад»;
- «доска объявлений»;
- «доставка еды»;
- «доставка товаров из США»;
- «заработок онлайн»;
- «красота и здоровье»;
- «мебель и интерьер»;
- «недвижимость»;
- «новости и инфо»;
- «обучение»;
- «одежда, обувь и аксессуары»;
- «подарки»;
- «спортивные товары»;
- «страхование»;
- «стройматериалы»;
- «туризм»;
- «тяжелая промышленность и производство»;
- «финансы»;
- «электроника»;
- «ювелирные изделия»;
- «юриспруденция»;
- «другое».
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
В этом исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов. Поэтому, приведенные в исследовании данные, могут отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в тех же тематиках и регионах.
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержат приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний, сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, которые выделяются из общей выборки. Их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, которые указывают, насколько часто встречается то или иное значение случайной величины / соответствующей таблицы / диаграммы или их заменяющей математической формулы.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений
Распределение стоимости клика близко к логнормальному. Основная часть наблюдений по стоимости клика в поисковой сети не превышает $0,25, а в контекстно-медийной — $0,15.
Стоимость клика в поиске Google Ads в Украине в третьем квартале 2018 года составляла $0,03 — $0,08.
В контекстно-медийной сети клик стоил $0,03 — $0,07.
Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов
Вполне предсказуемо Киев стал самым дорогим регионом Украины для продвижения в поиске Google, стоимость клика там находилась в диапазоне $0,05 — $0,10.
Среди самых дешевых для поискового продвижения в Google остаются восточные регионы, Донецкая и Луганская области, со стоимостью клика $0,02 — $0,06.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Рейтинг самых дорогих тематик возглавили: «недвижимость» ($0,20 — $0,65), «обучение» ($0,24 — $0,51) и «юриспруденция» ($0,10 — $0,67).
Значительно дешевле клик стоил в тематиках: «туризм» ($0,03 — $0,04) и «стройматериалы» ($0,01 — $0,02). А самой дешевой тематикой стала «доска объявлений», стоимость клика по которой редко превышала $0,01.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик
Тематика «обучение» возглавила рейтинг самых дорогих тематик в контекстно-медийной сети Google, со стоимостью $0,15 — $0,32 за клик.
В отличие от поиска, «недвижимость» оказалась в хвосте рейтинга самых дорогих тематик в контекстно медийной сети Google. Клик по медийному объявлению в ней стоил $0,01 — $ 0,02.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
В разрезе типов устройств по прежнему клик с настольных ПК и ноутбуков стоит $0,04 — $0,09, что немного дороже мобильного трафика по $0,02 — $0,07.
Объем трафика в Google AdWords по типам устройств
В разрезе регионов
Украине независимо от региона преобладает мобильный трафик. Самая большая доля мобильного трафика сконцентрирована в Закарпатской области и Киеве — более 70%. Меньше всего мобильного трафика — в Сумской и Луганских областях, но даже в этих регионах мобильный трафик составляет более 50%.
В разрезе тематик
В разрезе тематик самая высокая доля мобильного трафика заметна в тематике «электроника» — более 80%. Наименьшую долю имеют «доски объявлений» — менее 50%.
Сколько стоил клик в Facebook
Самый дорогой рекламный канал, доступный в Facebook в Украине является messenger, стоимость клика в котором составляет $0,07 — $0,14.
Самый дешевый канал в Facebook Audience Network ($0,02 — $0,0).
В целом клик в Facebook в третьем квартале 2018 года в Украине стоил $0,04 — $0,12.
Выводы
- В поисковой сети Google в Украине в третьем квартале 2018 года рекламодатели платили за клик $0,03 — $0,08.
- Клик в КМС Google стоил $0,03 — $0,07.
- Киев — самый дорогой регион в поиске Google ($0,05 — $0,10).
- Восточные регионы Украины по-прежнему значительно уступают в стоимости клика ($0,02 — $0,06).
- «Недвижимость», «обучение» и «юриспруденция» возглавляют рейтинг самых дорогих тематик для поискового продвижении в Google Украина. Клик по поисковым объявлениям в них стоит $0,10 — $0,65.
- Мобильный трафик в Украине составляет более 50% независимо от региона. Наибольшая его доля наблюдается в Закарпатской области и Киеве.
- Больше всего мобильного трафика приносит тематика «электроника» — более 80%.
- Клик в Facebook стоит $0,04 — $0,12.
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