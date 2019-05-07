Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в первом квартале 2019 года
Алексей Селезнёв
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В конце каждого квартала я традиционно публикую исследование по кликам, чтобы вы на основе данных могли сегментировать рекламный бюджет.

Для Украины я учитывал данные по 42 500 000 кликов в 25 тематиках и 391 городу страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 40 450 000;
  • Facebook — 1 914 000.

В исследовании — статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах.

Все проекты были распределены между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • «IT»;
  • «авто»;
  • «гипермаркет»;
  • «детские товары»;
  • «дом и сад»;
  • «доска объявлений»;
  • «доставка еды»;
  • «игры»;
  • «красота и здоровье»;
  • «мебель и интерьер»;
  • «недвижимость»;
  • «новости и инфо»;
  • «обучение»;
  • «одежда обувь и аксессуары»;
  • «спортивные товары»;
  • «страхование»;
  • «стройматериалы»;
  • «туризм»;
  • «тяжелая промышленность и производство»;
  • «финансы»;
  • «электроника»;
  • «ювелирные изделия»;
  • «юриспруденция»;
  • «другое».

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

В поисковой сети Google клик стоил $0,03 — $0,09, а в медийной $0,02 — $0,06.

В поисковой сети Google клик

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений — Украина первый квартал 2019

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины

Киев — самый дорогой регион Украины для поискового продвижения в Google. Стоимость клика в столице находилась в диапазоне $0,04 — $0,13. Второе и третье место соответственно занимают Одесская и Киевская области ($0,03 — $0,10).

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины первый квартал 2019

Дешевле всего клик стоил на востоке Украины $0,01 — $0,05.

Сколько стоил клик в Google Украина в первом квартале 2019 исследование Netpeak

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Рейтинг самых дорогих тематик возглавило «обучение» со стоимостью клика $0,15 — $0,44. Далее идут «недвижимость» ($0,09 — $0,32) и «страхование» $0,11 — $0,23.

Стоимость клика в поисковой сети Google в разрезе тематик — исследование Netpeak за первый квартал 2019

«Туризм» и «доски объявлений», напротив, оказались самыми дешевыми тематиками ($0,01 — $0,04).

В каких тематиках поисковой и контекстно-медийной сети Google самый дорогой клик в первом квартале 2019

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

В контекстно-медийной сети Google самый дорогой клик наблюдался в тематиках «обучение» ($0,06 — $0,13) и «детские товары» $0,03 — $0,08.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик исследование за первый квартал 2019 года Украина

Клик в тематиках «игры», «туризм» и «недвижимость» в контекстно-медийной сети стоил значительно дешевле ($0,01 — $0,03).

Стоимость клика в КМС Google в разрезе тематик — исследование за первый квартал 2019

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств первый квартал 2019 Украина

По-прежнему в Украине трафик с десктопных устройств стоит на 30% дороже мобильного трафика.

Разница в цене привлечения мобильного и десктопного трафика — исследование Netpeak первый квартал 2019 Украина

Объём трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

По всем регионам Украины в целом одинаковое соотношение мобильного и десктопного трафика. Доля мобильного трафика в каждом регионе превышает 70%.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств исследование по стоимости клика первый квартал 2019 Украина

В разрезе тематик

Доля мобильного трафика в большинстве случаев составляет более 60%. Исключение — только тематика «IT», в которой доля мобильного трафика менее 10%.

Объём трафика в Google Ads в разрезе тематик исследование по стоимости клика первый квартал 2019 Украина

Сколько стоил клик в Facebook

Стоимость клика в Facebook в Украине в первом квартале 2019 года составляла $0,03 — $0,08.

Стоимость клика в разрезе тематик

Самая дорогая тематика — «доставка еды» ($0,12 — $0,17).

Стоимость клика в facebook в разрезе тематик итоги первого квартала 2019

В каких тематиках реклама в фейсбуке самая дорогая — исследование Алексея Селезнева

Стоимость клика в разрезе платформ

Самый дорогой рекламный канал — Instagram ($0,04 — $0,10). Затем идёт Messanger ($0,04 — $0,15).

Сколько стоил клик в фейсбуке и инстаграме в первом квартале 2019 года

Дешевле всего стоила реклама в Audience Network — стоимость клика в которой не превышала $0,03.

Сколько стоил клик в Instagram исследование Netpeak за первый квартал 2019 года

Выводы

  1. Клик в поисковой сети Google Украина стоил от $0,03 до $0,09.
  2. За клик по медийному объявлению рекламодатели платили $0,02 — $0,06.
  3. Самые дорогие регионы для поискового продвижения в Украине — Киев ($0,04 — $0,13) и Одесская область ($0,03 — $0,10).
  4. Самые дешевые регионы для поискового продвижения — Донецкая и Луганская области. Клик в которых редко превышал $0,05.
  5. «Обучение» и «недвижимость» возглавили рейтинг самых дорогих тематик для продвижения в поиске Google ($0,09 — $0,44).
  6. В контекстно-медийной сети дороже всего рекламодатели платили за клик в тематиках «обучение» и «детские товары» ($0,03 — $0,13).
  7. Стоимость привлечения мобильного трафика на 30% дешевле десктопного. При этом доля мобильного трафика (независимо от региона и тематики) составляет от 60% и выше.
  8. За клик в Facebook рекламодатели платили от $0,03 до $0,08.
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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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