В конце каждого квартала я традиционно публикую исследование по кликам, чтобы вы на основе данных могли сегментировать рекламный бюджет.
Для Украины я учитывал данные по 42 500 000 кликов в 25 тематиках и 391 городу страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».
Доли анализируемых каналов распределились так:
- Google — 40 450 000;
- Facebook — 1 914 000.
В исследовании — статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах.
Все проекты были распределены между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- «IT»;
- «авто»;
- «гипермаркет»;
- «детские товары»;
- «дом и сад»;
- «доска объявлений»;
- «доставка еды»;
- «игры»;
- «красота и здоровье»;
- «мебель и интерьер»;
- «недвижимость»;
- «новости и инфо»;
- «обучение»;
- «одежда обувь и аксессуары»;
- «спортивные товары»;
- «страхование»;
- «стройматериалы»;
- «туризм»;
- «тяжелая промышленность и производство»;
- «финансы»;
- «электроника»;
- «ювелирные изделия»;
- «юриспруденция»;
- «другое».
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений
В поисковой сети Google клик стоил $0,03 — $0,09, а в медийной $0,02 — $0,06.
Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины
Киев — самый дорогой регион Украины для поискового продвижения в Google. Стоимость клика в столице находилась в диапазоне $0,04 — $0,13. Второе и третье место соответственно занимают Одесская и Киевская области ($0,03 — $0,10).
Дешевле всего клик стоил на востоке Украины $0,01 — $0,05.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Рейтинг самых дорогих тематик возглавило «обучение» со стоимостью клика $0,15 — $0,44. Далее идут «недвижимость» ($0,09 — $0,32) и «страхование» $0,11 — $0,23.
«Туризм» и «доски объявлений», напротив, оказались самыми дешевыми тематиками ($0,01 — $0,04).
Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик
В контекстно-медийной сети Google самый дорогой клик наблюдался в тематиках «обучение» ($0,06 — $0,13) и «детские товары» $0,03 — $0,08.
Клик в тематиках «игры», «туризм» и «недвижимость» в контекстно-медийной сети стоил значительно дешевле ($0,01 — $0,03).
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
По-прежнему в Украине трафик с десктопных устройств стоит на 30% дороже мобильного трафика.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств
В разрезе регионов
По всем регионам Украины в целом одинаковое соотношение мобильного и десктопного трафика. Доля мобильного трафика в каждом регионе превышает 70%.
В разрезе тематик
Доля мобильного трафика в большинстве случаев составляет более 60%. Исключение — только тематика «IT», в которой доля мобильного трафика менее 10%.
Сколько стоил клик в Facebook
Стоимость клика в Facebook в Украине в первом квартале 2019 года составляла $0,03 — $0,08.
Стоимость клика в разрезе тематик
Самая дорогая тематика — «доставка еды» ($0,12 — $0,17).
Стоимость клика в разрезе платформ
Самый дорогой рекламный канал — Instagram ($0,04 — $0,10). Затем идёт Messanger ($0,04 — $0,15).
Дешевле всего стоила реклама в Audience Network — стоимость клика в которой не превышала $0,03.
Выводы
- Клик в поисковой сети Google Украина стоил от $0,03 до $0,09.
- За клик по медийному объявлению рекламодатели платили $0,02 — $0,06.
- Самые дорогие регионы для поискового продвижения в Украине — Киев ($0,04 — $0,13) и Одесская область ($0,03 — $0,10).
- Самые дешевые регионы для поискового продвижения — Донецкая и Луганская области. Клик в которых редко превышал $0,05.
- «Обучение» и «недвижимость» возглавили рейтинг самых дорогих тематик для продвижения в поиске Google ($0,09 — $0,44).
- В контекстно-медийной сети дороже всего рекламодатели платили за клик в тематиках «обучение» и «детские товары» ($0,03 — $0,13).
- Стоимость привлечения мобильного трафика на 30% дешевле десктопного. При этом доля мобильного трафика (независимо от региона и тематики) составляет от 60% и выше.
- За клик в Facebook рекламодатели платили от $0,03 до $0,08.
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