Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине в первом квартале 2019 года

В конце каждого квартала я традиционно публикую исследование по кликам, чтобы вы на основе данных могли сегментировать рекламный бюджет.

Для Украины я учитывал данные по 42 500 000 кликов в 25 тематиках и 391 городу страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики».

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 40 450 000;

Facebook — 1 914 000.

В исследовании — статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах.

Все проекты были распределены между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

«IT»;

«авто»;

«гипермаркет»;

«детские товары»;

«дом и сад»;

«доска объявлений»;

«доставка еды»;

«игры»;

«красота и здоровье»;

«мебель и интерьер»;

«недвижимость»;

«новости и инфо»;

«обучение»;

«одежда обувь и аксессуары»;

«спортивные товары»;

«страхование»;

«стройматериалы»;

«туризм»;

«тяжелая промышленность и производство»;

«финансы»;

«электроника»;

«ювелирные изделия»;

«юриспруденция»;

«другое».

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

В поисковой сети Google клик стоил $0,03 — $0,09, а в медийной $0,02 — $0,06.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов Украины

Киев — самый дорогой регион Украины для поискового продвижения в Google. Стоимость клика в столице находилась в диапазоне $0,04 — $0,13. Второе и третье место соответственно занимают Одесская и Киевская области ($0,03 — $0,10).

Дешевле всего клик стоил на востоке Украины $0,01 — $0,05.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Рейтинг самых дорогих тематик возглавило «обучение» со стоимостью клика $0,15 — $0,44. Далее идут «недвижимость» ($0,09 — $0,32) и «страхование» $0,11 — $0,23.

«Туризм» и «доски объявлений», напротив, оказались самыми дешевыми тематиками ($0,01 — $0,04).

Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Google Ads в разрезе тематик

В контекстно-медийной сети Google самый дорогой клик наблюдался в тематиках «обучение» ($0,06 — $0,13) и «детские товары» $0,03 — $0,08.

Клик в тематиках «игры», «туризм» и «недвижимость» в контекстно-медийной сети стоил значительно дешевле ($0,01 — $0,03).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

По-прежнему в Украине трафик с десктопных устройств стоит на 30% дороже мобильного трафика.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств

В разрезе регионов

По всем регионам Украины в целом одинаковое соотношение мобильного и десктопного трафика. Доля мобильного трафика в каждом регионе превышает 70%.

В разрезе тематик

Доля мобильного трафика в большинстве случаев составляет более 60%. Исключение — только тематика «IT», в которой доля мобильного трафика менее 10%.

Сколько стоил клик в Facebook

Стоимость клика в Facebook в Украине в первом квартале 2019 года составляла $0,03 — $0,08.

Стоимость клика в разрезе тематик

Самая дорогая тематика — «доставка еды» ($0,12 — $0,17).

Стоимость клика в разрезе платформ

Самый дорогой рекламный канал — Instagram ($0,04 — $0,10). Затем идёт Messanger ($0,04 — $0,15).

Дешевле всего стоила реклама в Audience Network — стоимость клика в которой не превышала $0,03.

Выводы