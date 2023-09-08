Обзор рекламной системы Quora

Как получить целевые лиды из англоязычной аудитории дешевле, чем у Google Ads? Попробуйте систему Quora. Не страшно, если вы о ней раньше не слышали. В этом материале я подробно расскажу вам что такое Quora и как использовать все преимущества рекламы на Quora для вашего бизнеса.

Обзор платформы Quora

Quora — это социальная сеть, где люди задают вопросы и получают на них ответы. Вам нужно узнать, где купить качественный зонтик? Получите ответ от эксперта в данной области. Вот как выглядит реклама Quora, когда вы вводите поисковый запрос.

Кто посещает Quora?

Ежемесячно Quora имеет более 300 млн уникальных посетителей, задающих от 3 до 5 тысяч вопросов.

Большинство пользователей Quora из:

США — 37,94%;

Индии — 15,39%;

Великобритании — 5,99%;

Канады — 4,45%;

Австралии — 3,09%.

Демография пользователей Quora

По данным JD Prater из Quora, 60% рекламируемых компаний в Quora работают B2B, а 40% — B2C. Quora Business заявляет, что компании, использующие Quora Ads, имеют в 4 раза больше конверсий, чем на других платформах.

Кто успешно продвигается на Quora?

Quora, как рекламный инструмент, не направлена на ecommerce. Она привлекает в основном пользователей, которые ищут ответы на вопросы, советы, либо обсуждение конкретных тем. Эта платформа предоставляет ценную информацию, а не продает непосредственно товары. Поэтому пользователи Quora хоть и могут быть заинтересованы в определенных продуктах или услугах, но их основная цель на платформе заключается в получении информации о продукте, а не в его покупке.

Вместе с тем Quora будет полезна компаниям, специализирующимся на предоставлении услуг, ориентированным как на B2B-сегмент, так и на конечных потребителей. В частности, на платформе легко найти рекламные объявления в следующих областях:

маркетинг;

FinTech;

обучение;

юриспруденция;

IT;

beauty-сфера;

здоровье.

Например, вы можете разместить рекламу кафе рядом с вопросом «Где можно отведать вкуснейшую пиццу в городе?» или рекламу курсов рядом с вопросом «Какие лучшие online-курсы для ppc-специалистов?» — здесь ваша реклама будет действительно интересна и полезна для аудитории, и вы сможете собрать целую армию клиентов!

В чем отличие Quora и Google Ads как рекламных площадок

Конечно, по масштабам эти две площадки нельзя даже сравнивать. Google Ads позволяет добиться гораздо больших целей в бизнесе. Но я делаю определенное сравнение, чтобы понимать, чем Quora отличается от привычной для большинства рекламы в Google.

Места размещения объявлений. Объявления Google Ads размещаются на своем сайте Google, а также на сайтах-партнерах. Объявления Quora — только на собственном сайте Quora. Целевая аудитория. Quora направлена на пользователей, которые ищут ответы на вопросы. А Google Ads — на тех, кто ищет определенные товары или услуги. Формат объявлений. Площадки имеют разные требования к размерам баннеров, видео и текстов. Quora позволяет использовать более развернутые текстовые объявления, в то время как Google Ads имеет ограничение на количество символов (не более 90). Однако Google Ads предлагает значительно большее количество форматов баннерной рекламы. Способ оплаты. Quora предлагает оплату за клики или показы. Google Ads предлагает больше вариантов: оплата за клики, показы, конверсии и другие.

Как выглядит реклама на Quora

Рекламный кабинет Quora предлагает три формата объявлений.

Текстовые объявления

Отображаются в новостях и на страницах ответов на вопросы, могут быть настроены на определенные ключевые слова и интересы.

Баннерные объявления

В рекламном кабинете доступно три вида баннерных рекламных объявлений:

Большой баннер (Large Banner). Размещается вверху страниц Quora, над содержанием, на котором пользователи просматривают вопросы и ответы. Он имеет широкий горизонтальный размер и может содержать текстовую и визуальную информацию, а также обязательно имеет кнопку «Learn More».

Баннер среднего размера (Medium Rectangle Banner). Размещается в правой части страниц Quora. Имеет квадратную форму и может содержать текст, визуальный контент и призыв к действию.

Баннер-подсказка (Banner with Tooltip). Располагается в виде подсказки над выбранным вопросом на Quora. Может включать в себя визуальный контент, заголовок и текст.

Рекомендуемый размер изображения для баннеров — 1200х628px или 600х335px, формат — PNG, JPG.

Рекомендуемое соотношение сторон — 16:9 до 4:5.

Рекомендуемая минимальная ширина — 580px.

Видео

Quora также поддерживает видеообъявления. Такие объявления размещаются по всему сайту, кроме страниц вопросов. Также они не размещаются в дайджесте.

Страница вопроса — отдельная страница под каждый вопрос и ответ на него в Quora. Дайджест на Quora — это список рекомендованных вопросов и ответов, которые могут поступать пользователям по электронной почте или в уведомлениях от мобильного приложения.

Для создания видеообъявления требуется формат MOV или MP4. Формат аудио должен быть AAC. Соотношение сторон — 16:9, разрешение — 1280x720px. Субтитры рекомендованы, но не обязательны.

Также рекламодатели Quora используют дополнительные элементы и формы объявлений для привлечения большего количества клиентов, в частности:

Промокоды. Могут быть частью рекламных объявлений в виде кода или слова. Размещаться в текстовых блоках, на баннерах или как отдельный элемент в объявлениях на Quora. Квизы (викторины). Рекламодатели создают квизы, которые направлены на изучение предлагаемых ими товаров или услуг, а также на повышение внимания к своему бренду. Карусель объявлений. Этот формат позволяет рекламодателям создавать карусели из нескольких объявлений, которые пользователи могут просматривать, прокручивая слайды.

Регистрация и настройка профиля

Чтобы показывать рекламные объявления на Quora, необходимо иметь профиль.

Регистрация производится по простому алгоритму.

Шаг 1. Войдите в систему Quora через аккаунт Google.

Шаг 2. Выберите интересы на изображениях.

Шаг 3. Настройте личный профиль. Также заполните пункт «Knows About», выбрав темы, в которых хорошо разбираетесь.

Дополнительно можно создать страницу своей компании. Введите название бренда в строке «Knows About». Если он не найден, выберите «Create topic».

Затем нажмите на название, чтобы добавить логотип.

Обратите внимание на раздел «Ваш контент и статистика» (Your content & stats). После запуска рекламной кампании вы сможете просматривать результаты.

В этом разделе отображается полная статистика по рейтингу, просмотрам ответов и комментариям к ним, кликам, расходам.

Запуск рекламы на Quora: руководство для новичка

Запуск рекламы на Quora происходит из рекламного кабинета.

Вначале платформа попросит рассказать о вашем бизнесе. В этом окне введите название компании и домена, а также сферу деятельности.

Поздравляю! Вы вошли в аккаунт Manage Ads Quora.

Далее для создания рекламы нужно выбрать страну и валюту, в которой вы будете оплачивать объявления. Выбрать Украину возможно, но оплатить рекламу в гривне — нет. Необходимо выбрать валюту той страны, где может таргетироваться Quora.

Обратите внимание: таргетинг для некоторых стран в Manage Ads Quora недоступен, в том числе и для Украины.

Вот список стран, где предлагает таргетироваться Quora Advertising (Manage Ads), поскольку в них самая большая аудитория сайта:

Соединенные Штаты Америки;

Канада;

Великобритания;

Австралия;

Германия;

Франция;

Испания;

Италия;

Япония;

Бразилия;

Индия.

Список может измениться в будущем, так как Quora постоянно расширяет свою доступность в различных регионах.

У Quora своя аудитория по всему миру, однако некоторые страны могут иметь небольшую аудиторию или низкий уровень популярности на платформе.

Вот страны, где потенциально ограниченная аудитория на Quora, и на которые я не рекомендую таргетироваться:

малые азиатские страны, такие как Бутан, Лаос, Кыргызстан или Таджикистан;

некоторые африканские страны, в частности Чад, Центрально-Африканская Республика или Нигер;

страны с низким уровнем Интернет-покрытия в Африке, Южной Америки или Азии.

Основное меню рекламного кабинета Quora

Навигация по рекламному кабинету происходит с помощью меню в верхней части экрана.

Manage Ads — главное окно рекламного кабинета. В нем отображается график с «быстрой» статистикой по рекламе и непосредственно сами рекламные кампании. Pixel & events — настройка пикселя Quora и отслеживание конверсий. В этой главе выводится информация о корректности работы пикселя и количестве зафиксированных достижений конверсии. Audiences — настройка списков ремаркетинга. В этом разделе можно создавать и изменять списки ремаркетинга и смотреть статистику по их наполненности.



Ремаркетинг на Quora — это показ вашей рекламы людям, которые ранее взаимодействовали с вашим бизнесом или посещали ваш веб-сайт. К примеру, если у вас есть интернет-магазин и некоторые пользователи просматривали товары на вашем сайте, но не совершили покупку, ремаркетинг поможет показать им рекламу вашего магазина на Quora, чтобы привлечь их снова.



Это очень мощный инструмент, поскольку люди, уже заинтересованные в вашем бизнесе, с большей вероятностью совершат покупку или другие целевые действия, когда увидят вашу рекламу снова. Ремаркетинг на Quora помогает вам сохранить контакт со своей аудиторией. Lead gen — автоматически переносит лиды в любую CRM с помощью сервиса Zapier. Это позволяет мгновенно связать Quora Lead Gen Forms с 2000+ приложений, чтобы автоматизировать вашу работу и найти возможности для повышения производительности. Reporting — раздел с важной отчетностью по рекламе.

Перед настройкой рекламных кампаний рекомендую установить Quora Pixel и настроить события в Pixel & Events.

Читайте также о настройке ремаркетинга и Pixel в других социальных сетях:

Настройка Quora Pixel

Pixel & events — это инструмент, который позволяет собирать данные о посетителях сайта для дальнейшего использования в рекламных кампаниях. Он помогает создавать списки ремаркетинга и отслеживать конверсии на сайте.

Чтобы Pixel & Events работал, его необходимо настроить. Для этого нужно установить на сайт, куда будет вести ваша реклама, фрагмент кода Quora Pixel. Сделать это можно двумя способами: вручную или через партнера, например Google Tag Manager.

Установка вручную

Установить Quora Pixel можно вручную, создав фрагмент кода, который нужно добавить на сайт. Выберите «Install manually» и нажмите «Next».

После создания Pixel вы получите уникальный код.

Подготовьте ТЗ для разработчиков или вставьте код самостоятельно на все страницы веб-сайта, взаимодействия с которыми вы хотите отслеживать, в разделе <head> вашего HTML-кода.

Чтобы самостоятельно разместить Quora Pixel, воспользуйтесь Google Tag Manager и следующими инструкциями:

Создайте тег и дайте ему имя «Quora Pixel». В конфигурации тега выберите «Тип тега» — «Пользовательский тег HTML». Вставьте скопированный фрагмент кода из аккаунта Quora в разделе «Quora & events». Выберите триггер «Просмотр страниц».

Установка с помощью партнера

Можно установить Quora Pixel с помощью партнера Google Tag Manager. Это способ без копирования кода. Для этого при установке Quora Pixel выберите «Install with a partner» и нажмите «Next».

После этого подтянется вариант с партнером Google Tag Manager. Нажмите на уникальный идентификатор пикселя, чтобы скопировать его в буфер обмена.

В Диспетчере тегов Google Tag Manager выберите «Теги» — «Создать» — «Конфигурация тегов».

Выберите или найдите «Quora Pixel» и нажмите эту строку.

Вставьте скопированный Pixel ID в поле «Идентификатор пикселя Quora» и выберите «Просмотр страницы».

В разделе «Запуск» выберите опцию, устанавливающую тег на всех страницах вашего веб-сайта. Обычно это «Все страницы» (All Pages).

Назовите тег в верхнем левом углу и нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу.

Далее возвращайтесь в Quora. Осталось настроить отслеживание конкретных событий, чтобы измерять конверсии, понимать эффективность кампании и оптимизировать ее под интересующие вас события.

К примеру, выберите «Создать лид», если вы хотите определить количество лидов.

Далее переходите в Google Tag Manager в раздел «Триггер» и выбирайте триггер, который определит лид, полученный на вашем веб-сайте, например «Видимость элемента».

Идентификатор Pixel ID копируем из Quora.

Все остальные стандартные настройки оставляете как есть.

Дайте название тегу в верхнем левом углу и нажмите «Сохранить». Чтобы создать следующие события, нужно повторить процедуру, описанную выше.

Когда все события настроены и отслеживаются, переходите к созданию рекламной кампании.

Создание рекламной кампании

Создание рекламной кампании происходит в разделе Manage Ads.

Он имеет структуру иерархии, которая аналогична другим известным рекламным площадкам, таким как Bing, Facebook, Linkedin и другие:

на верхнем уровне размещается рекламный аккаунт (Ads Manager);

в рекламном аккаунте можно создавать рекламные кампании (Campaign);

в каждой рекламной кампании можно создавать группы объявлений (Ad Set);

в каждой группе объявлений можно создавать рекламные объявления (Ad).

На уровне рекламных кампаний можно задать тип кампании и бюджет. Это означает, что кампании будут группироваться по типам:

Traffic. Привлечение посетителей на ваш сайт. Conversions. Мотивация пользователей к определенному действию, например, к покупке или регистрации. Video views. Увеличение количества просмотров видео. Awareness. Повышение узнаваемости вашего бренда на Quora. Lead Generation. Сбор информации о потенциальных клиентах с помощью заполнения формы. App installs. Увеличение количества загрузок вашего мобильного приложения.

На уровне групп объявлений можно настраивать таргет:

Contextual — на конкретные темы, ключевые слова или вопросы, по которым появляется ваша реклама. Audience — на аудиторию, соответствующую веб-трафику, похожему на определенных пользователей или список контактов. Behavioral — на пользователей на основе их интересов или истории их поиска на Quora. Broad — на показ объявления по всей Quora, чтобы максимизировать потенциальные показы.

В контекстном таргетинге можно выбирать:

Topics — показывать объявления, соответствующие определенным темам Quora;

Keywords — показывать или не показывать объявления около вопросов, содержащих ключевые слова;

Questions — показывать объявления возле конкретных вопросов.

Рекомендую создавать отдельные группы объявлений для больших городов, поскольку здесь ставки будут выше. Также отдельные рекламные кампании лучше создавать для ремаркетинга.

Quora предлагает несколько типов размещения объявлений:

Все места размещения (All placements). Ленты (Feeds). Ваши объявления будут появляться в персонализированной ленте пользователя Quora. Вопросы (Questions). Ваши объявления будут появляться рядом с вопросами и ответами на всех страницах Quora. Digest emails. Ваши объявления будут появляться в персонализированном электроном письме пользователя Quora Digest.

Также есть возможность выбрать конкретные устройства и браузеры (Device and browser).

Далее нужно установить ставку, то есть сколько вы хотите потратить на рекламу. Фактическая сумма будет зависеть от аукциона на размещение объявления. В описании «Suggested bid» уже предлагается минимальная и максимальная ставка в соответствии с аукционом.

Вы можете увеличить или уменьшить ставку в соответствии с требуемым бюджетом вашей рекламной кампании.

Есть два варианта выставления бюджета:

Cost per click (цена за клик);

Cost per 1000 impressions (цена за 1000 показов).

Нажмите кнопку «Next» и переходите на страницу создания рекламных объявлений.

Выделяются объявления по типу медиасодержимого:

объявления с изображением;

видеореклама;

текстовое объявление;

популяризация ответа.

Все виды рекламных кампаний имеют схожие настройки, отличаясь только выбором используемого медиафайла.

Возьмем пример настройки рекламной кампании на платформе Quora для объявления с изображением.

Для создания объявления заполните поля:

название магазина или бизнеса (Business name);

предложение, которое будет выделено и послужит заглавием в объявлении (Headline sentence);

текст объявления (Body text);

загрузите изображение с помощью кнопки «Choose image».

Требования к рекламным объявлениям

Quora рекомендует соблюдать следующие правила создания рекламных объявлений:

заголовок и текст объявления должны заканчиваться знаком «.» или «?»;

избегайте написания слов с заглавной буквы (включая аббревиатуры) и сокращения.

Это может повлиять на понятность, читабельность и восприятие текста пользователями. Текст, написанный прописными буквами, может выглядеть агрессивно или быть трудным для чтения, соответственно, изменять их произношение и приводить к неправильной интерпретации.

используйте правильную пунктуацию и форматирование текста для лучшего восприятия и, наоборот, избегайте использования жирного шрифта и подчеркиваний, чтобы избежать лишних и нежелательных акцентов;

проверяйте тексты на соответствие языковым нормам, грамматика имеет огромное значение;

ваше объявление должно быть связано с тем, что вы предлагаете на сайте.

Также Quora дает следующие рекомендации рекламодателям:

тестируйте заголовки утверждений и вопросов;

используйте 40-60 символов от разрешенного количества символов в заголовке;

используйте 80+ символов от разрешенного количества символов в тексте;

тестируйте разные кнопки призыва к действию;

используйте правильную английскую орфографию и грамматику, избегайте заголовков в кавычках и редких аббревиатур.

В рекламной политике Quora четко определены запрещенные темы для рекламы в Quora Ads:

вредоносное программное обеспечение;

нарушение авторских прав и прав на товарные знаки;

поддельные документы и товары;

азартные игры и кредиты;

алкоголь, наркотики, табачные изделия;

пищевые добавки;

продукты для похудения;

оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества;

продажа животных, находящихся под угрозой вымирания, и продуктов из них;

спорные практики, в том числе астрология, психология, религия;

продажа контрафакта;

насилие;

политика.

Итоги

Если вы ищете платформу для рекламы услуг, образования, тренингов за рубежом, Quora — это ваш правильный выбор. Наибольшее преимущество Quora заключается в том, что вы можете найти ответ на любой вопрос, а также разместить рекламу своего продукта или услуги в соответствии с контекстом вопроса. Quora предлагает текстовые, баннерные и видеообъявления, и также таргетинг как по контенту платформы, так и по интересам посетителей платформы. Для отслеживания аналитики рекламы Quora необходимо установить Quora Pixel и настроить отслеживаемые события. Форма создания кампании и объявления Quora аналогична формам других рекламных сервисов, поэтому проблем при первой настройке не возникнет.

Так что, советую не сомневаться и быстрее создавать рекламу на Quora!