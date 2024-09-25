Що таке Affinity audience, та Як на них таргетуватися

Що таке Affinity audience, та Як на них таргетуватися

Affinity audience — один зі способів таргетингу у рекламних системах Google Ads та Display & Video 360. Він дає можливість показувати рекламні оголошення орієнтуючись на інтереси користувачів.

У цій статті я розгляну, як створити і зібрати власну аудиторію, та як її використовувати.

Що таке Affinity audience

Affinity audience (споріднені аудиторії, аудиторії за інтересами) — це метод сегментування користувачів, що поділяють спільні інтереси, хобі або поведінкові характеристики. Орієнтування на таку ЦА дає змогу маркетологам більш точно таргетувати свої рекламні кампанії. Споріднені аудиторії створюються на основі аналізу довгострокових інтересів користувачів, включаючи їхні звички перегляду вебсайтів, пошукові запити та взаємодію з контентом.

Такі аудиторії використовуються для охоплення користувачів, які, ймовірно, будуть зацікавлені у певних продуктах або послугах, що пропонує компанія.

Наприклад, споріднена аудиторія для компанії, що виробляє спортивне взуття може бути створена з людей, зацікавлених у спорті. Такі користувачі регулярно відвідують спортивні сайти, читають новини про спортивні події, дивляться відео про тренування та шукають інформацію про новинки спортивного одягу та взуття.

Для чого використовуються Affinity audience

У DV360 Affinity audience — це список готових аудиторій, з яким ви можете ознайомитися у довідці, а у Google Ads — кастомне налаштування. Я наведу приклади використання у рамках списку DV360, а налаштування у Google Ads розгляну пізніше.

Affinity audience використовується для:

Побудови обізнаності про бренд. Компанія, що випускає новий спортивний напій, таргетується на аудиторію «Спортивні ентузіасти» для показу рекламних роликів, що демонструють переваги продукту. Залучення аудиторії з релевантними інтересами. Бренд косметики використовує аудиторію «Любителі макіяжу» для просування нових лінійок продукції через відеорекламу або огляди. Просування спеціальних заходів або акцій. Музичний фестиваль таргетується на аудиторію «Музичні фанати», щоб залучити більше відвідувачів на захід. Підтримки лояльності клієнтів. Компанія, яка продає органічні продукти, використовує Affinity audience «Здоровий спосіб життя» для надсилання пропозицій постійним клієнтам, щоб заохотити їх до повторних покупок. Тестування нових ринків або продуктів. Виробник електроніки, що планує випустити новий гаджет, таргетується на аудиторію «Технологічні ентузіасти», щоб оцінити їхню реакцію та збирати зворотний зв’язок. Покращення ефективності реклами. Онлайн-магазин одягу використовує Affinity audience «Модні ентузіасти» для показу реклами нових колекцій, що може збільшити кількість переглядів та кліків. Інтеграції з іншими маркетинговими стратегіями. Використання Affinity audiences разом із ретаргетингом для підвищення ефективності кампаній, орієнтованих на користувачів, які вже взаємодіяли з вебсайтом або застосунком. Персоналізації контенту. Стрімінгова платформа таргетується на аудиторію «Кіномани», пропонуючи їм трейлери та рекомендації нових фільмів відповідно до їхніх інтересів. Збільшення соціальної взаємодії. Бренд туристичних послуг використовує аудиторію «Любителі подорожей», щоб стимулювати користувачів ділитися своїми враженнями про подорожі у соціальних мережах.

Як працюють Affinity audience пошукової системи Google

Google має власну велику базу споріднених аудиторій, яку збирає й оновлює, аналізуючи великі обсяги даних про користувачів. Вони допомагають маркетологам досягти користувачів зі спільними інтересами та поведінковими характеристиками. Далі детальний опис створення та використання Affinity audiences в Google.

Збір даних про користувачів. Google збирає дані з різних джерел, щоби створити Affinity audiences. До таких джерел належать:

пошукові запити;

перегляд сайтів;

взаємодія з контентом;

дані з мобільних додатків;

взаємодія користувачів у соціальних мережах, пов’язаних з Google, таких як Maps та YouTube.

Аналіз поведінкових даних. Google використовує складні алгоритми машинного навчання для аналізу зібраних даних. Ці алгоритми можуть ідентифікувати патерни поведінки користувачів:

тривалість часу, проведеного на певних сайтах;

частота відвідування певних типів контенту;

пошукові запити, що свідчать про сталий інтерес до певних тем.

Групування користувачів. На основі аналізу поведінкових даних утворюються сегменти користувачів з подібними інтересами. Наприклад:

кіномани — користувачі, які часто шукають інформацію про фільми, відвідують кіносайти та дивляться трейлери на YouTube;

любителі подорожей — часто шукають інформацію про подорожі, бронюють квитки онлайн та відвідують туристичні сайти.

Ці аудиторії постійно оновлюються, щоби залишатися актуальними, враховуючи зміни в поведінці користувачів. На основі цих даних маркетологи можуть оптимізувати свої кампанії, корегуючи налаштування таргетування та контент рекламних оголошень для досягнення кращих результатів.

Різниця між Affinity audiences та In-market audiences

Не варто плутати аудиторії за інтересами та аудиторії зацікавлених покупців. Обидві доступні до таргетингу в Google Ads, але мають принципову різницю.

Affinity audiences In-market audiences Визначення Користувачі зі спільними інтересами та хобі. Користувачі, які активно розглядають можливість здійснення покупки. Формування На основі довгострокових інтересів та поведінки. На основі активної поведінки щодо покупки. Приклад аудиторії Спортивні ентузіасти, любителі кулінарії. Люди, що шукають новий автомобіль, користувачі, які розглядають покупки смартфонів. Приклад використання Рекламні кампанії для побудови обізнаності про бренд або залучення на основі інтересів. Рекламні кампанії для стимулювання продажів та конверсій.

Для кращого розуміння різниці між Affinity audiences і In-market audiences можемо використати STDC framework. Affinity audiences краще закриває потреби етапу See (побачити), а In-market audiences — етапу Think (розмірковувати).

Як створити Custom Affinity audience в Google Ads

Перш ніж братися за створення, визначте свою цільову аудиторію, досліджуючи її інтереси та поведінкові характеристики. Також визначте ключові інтереси та захоплення ЦА, які відповідають продукту або послузі.

Крок 1. Увійдіть у свій акаунт Google Ads, перейдіть до розділу «Інструменти», у вкладці «Менеджер аудиторій» оберіть «Аудиторії».

Крок 2. Натисніть кнопку «Плюс» для створення нової аудиторії, введіть назву для кастомної Affinity audience. У полі «Спеціальні сегменти» виберіть опцію «Новий сегмент».

Крок 3. Введіть назву для нового сегменту. Додайте інтереси або поведінкові характеристики, що відповідають цільовій аудиторії. Це можуть бути пошукові запити, вебсайти чи застосунки, які ЦА відвідує, або контент, який переглядає.

Крок 4. Перевірте налаштування сегменту й аудиторії та натисніть «Зберегти». Використовуйте створену custom Affinity audience у своїх рекламних кампаніях, обираючи її під час налаштування таргетингу.

Як виміряти результати таргетингу на Affinity audience

Встановіть цілі для рекламної кампанії. Визначте ключові показники ефективності (KPI), що допоможуть виміряти успіх кампанії. Це можуть бути показники, такі як клікабельність (CTR), вартість за клік (CPC) та кількість конверсій, вартість конверсії (СРА) та інші. Використовуйте інструменти аналітики Google Ads. Налаштуйте відстеження конверсій, щоб вимірювати дії користувачів після взаємодії з рекламою. Аналізуйте показники ефективності. Оцініть клікабельність (CTR), вартість за клік (CPC), конверсії (покупка, реєстрація тощо). Порівнюйте результати. Співставте ефективність кампанії, що таргетує Affinity audience, з кампаніями, які використовують інші типи аудиторій або інші підходи до таргетингу. Оцінюйте повернення інвестицій (ROI). Визначте, наскільки вигідною була кампанія, розрахувавши прибуток, отриманий від кампанії, у порівнянні з витратами на рекламу. Використовуйте дані для оптимізації. На основі отриманих даних корегуйте налаштування таргетингу, бюджет та контент рекламних оголошень для покращення ефективності. Регулярно відстежуйте результати. Переглядайте показники ефективності, щоб своєчасно виявляти тренди та вносити необхідні корективи для підтримки оптимальної роботи кампанії.

Обмеження у використанні Affinity audience

Сегменти аудиторій за інтересами, на які вже запущена рекламна кампанія, не можна змінювати. Налаштування таргету на звичайні аудиторії, за інтересами та аудиторії зацікавлених покупців не комбінуються з налаштуваннями таргету за допомогою оператора «І», але можуть комбінуватися через оператор «АБО». Користувачам з Affinity audience не можна показувати рекламу на YouTube з переліку делікатних тем, таких як азартні ігри, алкоголь або лікарські препарати. Особливі сегменти за інтересами не можна застосовувати для негативного націлення (виключення з аудиторії націлення).

Висновки