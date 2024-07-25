Як налаштувати Google Analytics 4 для некомерційного проєкту — кейс «Дія.Освіта»

Комерційні сайти постійно використовують можливості Google Analytics для оцінки кількості покупок, перегляду трафіку, визначення популярних товарів тощо. Проте коли сайт некомерційний, які показники налаштовувати, вимірювати й аналізувати? У нашому спільному з «Дія.Освіта» кейсі розкажемо про можливості індивідуального трекінгу подій для освітнього порталу.

Проєкт: Дія.Освіта. Період робіт: 11.07.2023 — 08.11.2023. Послуга: вебаналітика. Команда проєкту: Олександр Конівненко, Head of Web Analytics Department; Ольга Горностаєва, Team Lead у Web Analyst Team; Павло Садовий, Яна Іванова, Web Analysts; Оксана Демечева, Client Project Manager.

З ким співпрацюємо

«Дія.Освіта» — національна освітня платформа актуальних знань і навичок. Тут кожен може безоплатно здобути важливі знання заради власного успіху.

Інтерфейс сайту

Цілі просування

«Дія.Освіта» потрібно було налаштувати аналітику на сайті, щоб оцінити ефективність освітніх продуктів, визначити шлях користувача на початку взаємодії із сайтом та під час проходження навчання. Ми вирішили безкоштовно допомогти національній платформі бачити основні події на ресурсі.

Важливо: всі курси на «Дія.Освіта» — у вільному доступі. Багато користувачів починають їх проходження, але не завершують навчання.

Потрібно було проаналізувати причини відтоку користувачів щоб:

поліпшити інтерфейс;

вдосконалити контент на платформі.

Визначення цілей, основних KPI для подальшого росту та корисні метрики, за якими можна відслідковувати показники для «Дія.Освіта»

Стратегія просування

Нам потрібно було фіксувати усі можливі дії користувачів на сайті та в навчальних курсах, а також визначити критерії оцінки ефективності розміщених курсів.

Проаналізувавши ситуацію, ми вирішили, що індивідуальне налаштування Google Analytics 4 дозволить досягти потрібних цілей. Що саме планували зробити:

налаштувати нові події на сайті, які б інформували аналітику про здійснені користувачем дії;

створити спеціальні показники курсів для розрахунку їх користі для користувача;

зробити конфігурації звітності в аналітиці, через які команда платформи зможе приймати важливі для діяльності « Дія.Освіта » рішення.

Дії команди

Налаштування Google Analytics 4 та створення подій

Традиційно першим етапом робіт з налаштування вебаналітики є зустріч з партнером і представлення нашої стратегії.

Далі треба було визначити цілі подальшої роботи із Google Analytics 4. Мова про:

перевірку і встановлення налаштувань в аналітичному інструменті, які підходитимуть персонально для « Дія.Освіта » ;

Дія.Освіта ; базову інтеграцію з кабінетами Google. Щоб поєднувати дані ми підключили до Google Analytics 4 інформацію з Google Ads, Google Search Console та Google BigQuery.

Рекламні кабінети, які можна інтегрувати в GA4

Визначення подій

Події — це всі дії користувача на платформі. Вони дають змогу детально відстежувати й аналізувати інформацію про поведінку відвідувачів.

У Google analytics 4 є стандартні і комерційні події. Перші система створює автоматично, другі потребують додаткових налаштувань, однак теж є в арсеналі GA4. Є ще й третій тип — спеціальні (або унікальні) події. Їх ми саме створювали для цього проєкту, поєднуючи з кнопками на сайті, які натискає користувач.

Разом з подією ми збирали корисні для аналітики параметри. Наприклад: якщо користувач почав курс, зберігали:

дані про назву курсу;

ім’я викладача;

дію початку та завершення курсу.

Коли визначили, які параметри хочемо задати для збору аналітики — створили технічне завдання на налаштування цих подій на сайті. Далі переносили їх в аналітику.

Адаптація подій під потреби « Дія.Освіта »

Разом з тим стандартні і комерційні події ми теж вирішили використати для «Дія.Освіта». Адже вони вже є в більшості шаблонних звітів і не потребують додаткових налаштувань.

Особливістю GA4 є те, що вона заточена під комерційні проєкти. Ми ж змогли під кожну подію курсів визначити параметри та адаптували неймінг під потреби клієнта. Наприклад, події по викладачах фіксували під назвою «бренд товару». Або: «view item» чи «select item» — це про перегляд чи вибір одиниці товару. А у звітах для «Дія.Освіта» вони позначали перегляд чи вибір відеокурсу. У технічному завданні ми прописували назву і що вона позначає.

Створення документації для нових подій

Створення спеціальних звітів у GA4

Важливо, щоб всі ці параметри з’явилися у звітності. Тому другий основний етап роботи — створення спеціальних метрик та звітів у Google Analytics 4.

Звіт нижче на скриншоті показує, скільки користувачів відпадає між першим заходом на сайт ⇨ реєстрацією ⇨ проходженням тесту на сайті з визначення власних знань ⇨ завершенням цього тесту. Можна було створити звіт тільки про відсоток людей, що завершують тест, проте нам вдалось налаштувати аналітику так, щоб бачити більше інформації.

Звіти для клієнтів ми готуємо за певним шаблоном. У ньому детально показуємо: які зробили налаштування та створили параметри. Після завершення наших налаштувань клієнт може самостійно слідкувати за показниками.

Як окремий модуль «Дія.Освіта» працює платформа оновленої інформатики ІТ-студії. Ми допомогли окремо налаштувати платформу, аналізуючи візити різних аудиторій: батьків, школярів, вчителів.

Результати

Впровадивши зміни, ми оцінили динаміку відвідувань сайту, кількість унікальних користувачів і їхні дії на сайті, типи користувачів та властивості (геолокацію, тип девайсу тощо).

Також можемо побачити, що попри відмінність сайту від класичного ecommerce, головні метрики для бізнесу все одно доступні (атрибуція трафіку, кампанії тощо).

Після впровадження наших рекомендацій бачимо нові індивідуальні події, які вказують на дії користувачів на сайті.

Завдяки цьому команда «Дія.Освіта» може оцінити ефективність елементів сайту, охоплення користувачів та перспективи поліпшення контенту.

Висновки

Завдяки налаштуванню аналітики ми:

розробили трекінг шляху користувача для поліпшення взаємодії із контентом;

створили параметри курсів і статей для визначення найефективніших із них;

побудували звіти на базі отриманих даних, із яких бізнес може робити подальші висновки своєї роботи.

Відгуки про співпрацю

Ярослав Макаревич, комунікаційний експерт спільних проєктів Мінцифри та U-LEAD з Європою

Нам сподобався системний і ретельний підхід команди Netpeak Ukraine. Уся робота була чітко розпланована, а фахівці - продовжували консультувати по дрібним позаплановим питанням, коли це було потрібно. Агенція допомогла пройти досить складний перехід на Google Analytics 4. Це відбулось швидко та якісно. Можу рекомендувати співпрацю з Netpeak Ukraine, і вдячний за таку ініціативу та про-боно співпрацю.

Яна Іванова, вебаналітик в Netpeak Ukraine