Как настроить Google Analytics 4 для некоммерческого проекта — кейс «Дія.Освіта»

Коммерческие сайты постоянно используют возможности Google Analytics для оценки количества покупок, просмотра трафика, определения популярных товаров и тому подобное. Но когда сайт некоммерческий, какие показатели настраивать, измерять и анализировать? В нашем совместном с «Дія.Освіта» кейсе расскажем о возможностях индивидуального трекинга событий для образовательного портала.

Проект: Дія.Освіта. Период работ: 11.07.2023 — 08.11.2023. Услуга: веб-аналитика. Команда проекта: Александр Конивненко, Head of Web Analytics Department; Ольга Горностаева, Team Lead в Web Analyst Team; Павел Садовый, Яна Иванова, Web Analysts; Оксана Демечева, Client Project Manager.

С кем сотрудничаем

«Дія.Освіта» — национальная образовательная платформа актуальных знаний и навыков. Здесь каждый может бесплатно получить важные знания ради собственного успеха.

Интерфейс сайта

Цели продвижения

«Дія.Освіта» нужно было настроить аналитику на сайте, чтобы оценить эффективность образовательных продуктов, определить путь пользователя в начале взаимодействия с сайтом и во время прохождения обучения. Мы решили бесплатно помочь национальной платформе видеть основные события на ресурсе.

Важно: все курсы на «Дія.Освіта» — в свободном доступе. Многие пользователи начинают их прохождение, но не завершают обучение.

Нужно было проанализировать причины оттока пользователей чтобы:

улучшить интерфейс;

усовершенствовать контент на платформе.

Определение целей, основных KPI для дальнейшего роста и полезные метрики, по которым можно отслеживать показатели для «Дія.Освіта»

Стратегия продвижения

Нам нужно было фиксировать все возможные действия пользователей на сайте и в учебных курсах, а также определить критерии оценки эффективности размещенных курсов.

Проанализировав ситуацию, мы решили, что индивидуальная настройка Google Analytics 4 позволит достичь нужных целей. Что именно планировали сделать:

настроить новые события на сайте, которые бы информировали аналитику о совершенных пользователем действиях;

создать специальные показатели курсов для расчета их пользы для пользователя;

сделать конфигурации отчетности в аналитике, через которые команда платформы сможет принимать важные для деятельности « Дія.Освіта » решения.

Действия команды

Настройка Google Analytics 4 и создание событий

Традиционно первым этапом работ по настройке веб-аналитики является встреча с партнером и представление нашей стратегии.

Далее надо было определить цели дальнейшей работы с Google Analytics 4. Речь о:

установке настроек в аналитическом инструменте, которые будут подходить персонально для « Дія.Освіта » ;

Дія.Освіта ; базовую интеграцию с кабинетами Google. Чтобы объединять данные мы подключили к Google Analytics 4 информацию из Google Ads, Google Search Console и Google BigQuery.

Рекламные кабинеты, которые можно интегрировать в GA4

Определение событий

События — это все действия пользователя на платформе. Они позволяют детально отслеживать и анализировать информацию о поведении посетителей.

В Google analytics 4 есть стандартные и коммерческие события. Первые система создает автоматически, вторые требуют дополнительных настроек, однако тоже есть в арсенале GA4. Есть еще и третий тип — специальные (или уникальные) события. Их мы как раз создавали для этого проекта, совмещая с кнопками на сайте, которые нажимает пользователь.

Вместе с событием мы собирали полезные для аналитики параметры. Например: если пользователь начал курс, сохраняли:

данные о названии курса;

имя преподавателя;

действие начала и завершения курса.

Когда определили, какие параметры хотим задать для сбора аналитики — создали техническое задание на настройку этих событий на сайте. Далее переносили их в аналитику.

Адаптация событий под потребности « Дія.Освіта »

Вместе с тем стандартные и коммерческие события мы тоже решили использовать для «Дія.Освіта». Ведь они уже есть в большинстве шаблонных отчетов и не требуют дополнительных настроек.

Особенностью GA4 является то, что она заточена под коммерческие проекты. Мы же смогли под каждое событие курсов определить параметры и адаптировали нейминг под потребности клиента. Например, события по преподавателям фиксировали под названием «бренд товара». Или: «view item» или «select item» — это о просмотре или выборе единицы товара. А в отчетах для «Дія.Освіта» они обозначали просмотр или выбор видеокурса. В техническом задании мы прописывали название и что оно обозначает.

Создание документации для новых событий

Создание специальных отчетов в GA4

Важно, чтобы все эти параметры появились в отчетности. Поэтому второй основной этап работы — создание специальных метрик и отчетов в Google Analytics 4.

Отчет ниже на скриншоте показывает, сколько пользователей отпадает между первым заходом на сайт ⇨ регистрацией ⇨ прохождением теста на сайте по определению собственных знаний ⇨ завершением этого теста. Можно было создать отчет только о проценте людей, которые завершают тест, однако нам удалось настроить аналитику так, чтобы видеть больше информации.

Отчеты для клиентов мы готовим по определенному шаблону. В нем подробно показываем: какие сделали настройки и создали параметры. После завершения наших настроек клиент может самостоятельно следить за показателями.

Как отдельный модуль «Дія.Освіта» работает платформа обновленной информатики ІТ-студии. Мы помогли отдельно настроить платформу, анализируя визиты различных аудиторий: родителей, школьников, учителей.

Результаты

Внедрив изменения, мы оценили динамику посещений сайта, количество уникальных пользователей и их действия на сайте, типы пользователей и свойства (геолокацию, тип девайса и т.д.).

Также можем увидеть, что несмотря на отличие сайта от классического ecommerce, главные метрики для бизнеса все равно доступны (атрибуция трафика, кампании и т.д.).

После внедрения наших рекомендаций видим новые индивидуальные события, которые указывают на действия пользователей на сайте.

Благодаря этому команда «Дія.Освіта» может оценить эффективность элементов сайта, охват пользователей и перспективы улучшения контента.

Выводы

Благодаря настройке аналитики мы:

разработали трекинг пути пользователя для улучшения взаимодействия с контентом;

создали параметры курсов и статей для определения самых эффективных из них;

построили отчеты на базе полученных данных, из которых бизнес может делать дальнейшие выводы своей работы.

Отзывы о сотрудничестве

Ярослав Макаревич, коммуникационный эксперт совместных проектов Минцифры и U-LEAD с Европой

Нам понравился системный и тщательный подход команды Netpeak Ukraine. Вся работа была четко распланирована, а специалисты — продолжали консультировать по мелким внеплановым вопросам, когда это было нужно. Агентство помогло пройти достаточно сложный переход на Google Analytics 4. Это произошло быстро и качественно. Могу рекомендовать сотрудничество с Netpeak Ukraine, и благодарен за такую инициативу и про-боно сотрудничество.

Яна Иванова, веб-аналитик в Netpeak Ukraine