Аналитика Кейсы
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Как настроить Google Analytics 4 для некоммерческого проекта — кейс «Дія.Освіта»

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Яна Иванова

Коммерческие сайты постоянно используют возможности Google Analytics для оценки количества покупок, просмотра трафика, определения популярных товаров и тому подобное. Но когда сайт некоммерческий, какие показатели настраивать, измерять и анализировать? В нашем совместном с «Дія.Освіта» кейсе расскажем о возможностях индивидуального трекинга событий для образовательного портала. 

Проект: Дія.Освіта.

Период работ: 11.07.2023 — 08.11.2023.

Услуга: веб-аналитика

Команда проекта: Александр Конивненко, Head of Web Analytics Department; Ольга Горностаева, Team Lead в Web Analyst Team; Павел Садовый, Яна Иванова, Web Analysts; Оксана Демечева, Client Project Manager.

С кем сотрудничаем 

«Дія.Освіта» — национальная образовательная платформа актуальных знаний и навыков. Здесь каждый может бесплатно получить важные знания ради собственного успеха.

Интерфейс сайта

Цели продвижения

«Дія.Освіта» нужно было настроить аналитику на сайте, чтобы оценить эффективность образовательных продуктов, определить путь пользователя в начале взаимодействия с сайтом и во время прохождения обучения. Мы решили бесплатно помочь национальной платформе видеть основные события на ресурсе.

Важно: все курсы на «Дія.Освіта» — в свободном доступе. Многие пользователи начинают их прохождение, но не завершают обучение. 

Нужно было проанализировать причины оттока пользователей чтобы:

  • улучшить интерфейс;
  • усовершенствовать контент на платформе.

Определение целей, основных KPI для дальнейшего роста и полезные метрики, по которым можно отслеживать показатели для «Дія.Освіта»

Стратегия продвижения

Нам нужно было фиксировать все возможные действия пользователей на сайте и в учебных курсах, а также определить критерии оценки эффективности размещенных курсов. 

Проанализировав ситуацию, мы решили, что индивидуальная настройка Google Analytics 4 позволит достичь нужных целей. Что именно планировали сделать:

  • настроить новые события на сайте, которые бы информировали аналитику о совершенных пользователем действиях;
  • создать специальные показатели курсов для расчета их пользы для пользователя;
  • сделать конфигурации отчетности в аналитике, через которые команда платформы сможет принимать важные для деятельности «Дія.Освіта» решения.

Действия команды 

Настройка Google Analytics 4 и создание событий

Традиционно первым этапом работ по настройке веб-аналитики является встреча с партнером и представление нашей стратегии. 

Далее надо было определить цели дальнейшей работы с Google Analytics 4. Речь о:

  • установке настроек в аналитическом инструменте, которые будут подходить персонально для «Дія.Освіта»;
  • базовую интеграцию с кабинетами Google. Чтобы объединять данные мы подключили к Google Analytics 4 информацию из Google Ads, Google Search Console и Google BigQuery.

Рекламные кабинеты, которые можно интегрировать в GA4

Определение событий

События — это все действия пользователя на платформе. Они позволяют детально отслеживать и анализировать информацию о поведении посетителей.

В Google analytics 4 есть стандартные и коммерческие события. Первые система создает автоматически, вторые требуют дополнительных настроек, однако тоже есть в арсенале GA4. Есть еще и третий тип — специальные (или уникальные) события. Их мы как раз создавали для этого проекта, совмещая с кнопками на сайте, которые нажимает пользователь. 

Вместе с событием мы собирали полезные для аналитики параметры. Например: если пользователь начал курс, сохраняли:

  • данные о названии курса;
  • имя преподавателя; 
  • действие начала и завершения курса. 

Когда определили, какие параметры хотим задать для сбора аналитики — создали техническое задание на настройку этих событий на сайте. Далее переносили их в аналитику. 

Адаптация событий под потребности «Дія.Освіта»

Вместе с тем стандартные и коммерческие события мы тоже решили использовать для «Дія.Освіта». Ведь они уже есть в большинстве шаблонных отчетов и не требуют дополнительных настроек. 

Особенностью GA4 является то, что она заточена под коммерческие проекты. Мы же смогли под каждое событие курсов определить параметры и адаптировали нейминг под потребности клиента. Например, события по преподавателям фиксировали под названием «бренд товара». Или: «view item» или «select item» — это о просмотре или выборе единицы товара. А в отчетах для «Дія.Освіта» они обозначали просмотр или выбор видеокурса. В техническом задании мы прописывали название и что оно обозначает.

Создание документации для новых событий

Создание специальных отчетов в GA4

Важно, чтобы все эти параметры появились в отчетности. Поэтому второй основной этап работы — создание специальных метрик и отчетов в Google Analytics 4. 

Отчет ниже на скриншоте показывает, сколько пользователей отпадает между первым заходом на сайт ⇨ регистрацией ⇨ прохождением теста на сайте по определению собственных знаний ⇨ завершением этого теста. Можно было создать отчет только о проценте людей, которые завершают тест, однако нам удалось настроить аналитику так, чтобы видеть больше информации.

Отчеты для клиентов мы готовим по определенному шаблону. В нем подробно показываем: какие сделали настройки и создали параметры. После завершения наших настроек клиент может самостоятельно следить за показателями.

Как отдельный модуль «Дія.Освіта» работает платформа обновленной информатики ІТ-студии.  Мы помогли отдельно настроить платформу, анализируя визиты различных аудиторий: родителей, школьников, учителей.

Результаты

Внедрив изменения, мы оценили динамику посещений сайта, количество уникальных пользователей и их действия на сайте, типы пользователей и свойства (геолокацию, тип девайса и т.д.).

Также можем увидеть, что несмотря на отличие сайта от классического ecommerce, главные метрики для бизнеса все равно доступны (атрибуция трафика, кампании и т.д.).

После внедрения наших рекомендаций видим новые индивидуальные события, которые указывают на действия пользователей на сайте.

Благодаря этому команда «Дія.Освіта» может оценить эффективность элементов сайта, охват пользователей и перспективы улучшения контента.

Выводы

Благодаря настройке аналитики мы:

  • разработали трекинг пути пользователя для улучшения взаимодействия с контентом;
  • создали параметры курсов и статей для определения самых эффективных из них;
  • построили отчеты на базе полученных данных, из которых бизнес может делать дальнейшие выводы своей работы.

Отзывы о сотрудничестве

Ярослав Макаревич, коммуникационный эксперт совместных проектов Минцифры и U-LEAD с Европой

Нам понравился системный и тщательный подход команды Netpeak Ukraine. Вся работа была четко распланирована, а специалисты — продолжали консультировать по мелким внеплановым вопросам, когда это было нужно. 

Агентство помогло пройти достаточно сложный переход на Google Analytics 4. Это произошло быстро и качественно.

Могу рекомендовать сотрудничество с Netpeak Ukraine, и благодарен за такую инициативу и про-боно сотрудничество.

Яна Иванова, веб-аналитик в Netpeak Ukraine

Наше сотрудничество с «Дія.Освіта» было настоящим удовольствием. Мы столкнулись с интересным вызовом: настроить Google Analytics 4 под нужды образовательной платформы, которая не имеет коммерческой составляющей. Команда «Дія.Освіта» оказалась очень открытой к новым идеям и активно сотрудничала на каждом этапе. Благодаря взаимному доверию мы достигли отличных результатов, которые позволили платформе лучше понимать своих пользователей и повысить эффективность образовательных продуктов.

Яна Иванова

Еще во время моего обучения в университете я познакомилась с аналитикой. Недавно я вернулась к изучению мира веб-анализа и уже сейчас понимаю, насколько это интересно и важно для современного бизнеса. Аналитика — это настоящее искусство извлечь ценную информацию из набора данных и превратить ее в стратегические решения.

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