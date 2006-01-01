Визуализация данных

Кейс по сквозной аналитике в нише трудоустройства. Как объединить четыре источника данных в удобных отчетах
Аналитика Кейсы
год назад4
Игорь Павленко
4
Как настроить Google Analytics 4 для некоммерческого проекта — кейс «Дія.Освіта»
Аналитика Кейсы
2 года назад4
Яна Иванова
4
Как подключить GA4 к Looker Studio (Google Data Studio)
Аналитика
2 года назад4
Сергей Гордеев
10
Как создать аналитический инструмент для работы и оптимизации рекламы в Telegram
Аналитика Кейсы Telegram
2 года назад7
Яна Иванова
5
Что такое визуализация данных, и Как она упрощает работу с информацией
Аналитика
2 года назад7
Яна Иванова
10
Как собрать данные из Google Search Console и построить отчетность с помощью Python и Google BigQuery
Аналитика
6 лет назад7
Антон Леонтьев
19
Аналитический инструмент для Concert.ua — контролируем рекламные бюджеты сотен мероприятий в реальном времени
Аналитика Кейсы
7 лет назад5
Алексей Селезнёв
32
Как с помощью языка R и MongoDB выгрузить данные из источника со сложной структурой
Аналитика
7 лет назад3
Федор Холькин
25
Microsoft Power BI в интернет-маркетинге — дайджест полезных публикаций
Аналитика
8 лет назад3
Алексей Селезнёв
39
Как работать с закладками в Power BI — подробное руководство
Аналитика
8 лет назад3
Алексей Селезнёв
44
Как выбрать трекер для мобильного приложения — часть вторая
Мобайл
9 лет назад6
Елена Ткаченко
11
Как получить данные из Google Analytics в R и загрузить в Power BI
Аналитика
9 лет назад12
Алексей Селезнёв
248
Визуализация данных с помощью DataDeck
Аналитика
9 лет назад4
Алексей Данилин
15
Как cделать красивую визуализацию в Google Data Studio — подробное руководство
Аналитика
9 лет назад6
Алексей Селезнёв
281
Как узнать объем брендового трафика из Google
Аналитика
9 лет назад6
Иван Кутас
70
Как связать Microsoft Power BI и Google BigQuery
Аналитика
9 лет назад5
Алексей Селезнёв
33
Как анализировать рекламные кампании с помощью Excel и Power BI
PPC
10 лет назад3
Ольга Клименко
81
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