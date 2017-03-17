Аналитика

Как cделать красивую визуализацию в Google Data Studio — подробное руководство
Алексей Селезнёв
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Мы уже писали, как собирать и визуализировать данные с помощью Power BI, а теперь появилась возможность сравнить его с Google Data Studio, который стал доступен практически во всех странах мира.

Читайте также «Как визуализировать показатель качества ключевых слов — рецепт скрипта на языке R».

Что требуется для начала работы в Google Data Studio

  1. Войти в свою учётную запись Google.
  2. Территориально находиться в стране, для которой открыт доступ в Google Data Studio. На данный момент этот сервис открыт практически всему миру, за исключением Польши, Китая, России, Судана, Ирана, Ирака, Северной Кореи, Сирии, Кубы и на территории Крыма.
  3. Быть пользователем Google Drive.

Из каких источников можно загружать данные в Google Data Studio

На данный момент Data Studio поддерживает 12 источников, большая часть из которых — продукты Google.

  • Загрузка файла с компьютера;
  • Google Ads;
  • Атрибуция 360 — инструмент для анализа рекламных инвестиций;
  • BigQuery;
  • Cloud SQL;
  • DCM;
  • Google Analytics;
  • Таблицы Google;
  • MySQL;
  • PostgreSQL;
  • Search Console;
  • YouTube Analytics.

Как загрузить данные в Google Data Studio

1. В основном меню выберите пункт «Источники данных».

В основном меню выберите пункт «Источники данных»

2. В нижнем правом углу экрана нажмите кнопку «+».

В нижнем правом углу экрана нажмите кнопку «+»

3. В верхнем левом углу задайте имя для нашего источника данных.

В верхнем левом углу задайте имя для нашего источника данных

4. Выбирайте нужный коннектор. Например, я буду загружать данные из Google Ads.

Выбирайте нужный коннектор

5. Если загружаете данные из каких-либо сервисов, необходимо дать разрешение на доступ к данным. Если обращаетесь к базе данных, введите учётные данные.

Если загружаете данные из каких-либо сервисов, необходимо дать разрешение на доступ к данным

6. Выбирайте нужный аккаунт.

Выбирайте нужный аккаунт

7. В правом верхнем углу нажимайте кнопку «Связать».

Истории бизнеса и полезные фишки

Вычисляемые поля в Google Data Studio

После подключения к нужному источнику данных открывается окно редактирования данных, в котором можно:

  • изменить тип данных любого поля;
  • изменить тип агрегации некоторых полей;
  • создавать вычисляемые поля.

С типом данных и агрегацией сложности не возникнет. Единственная интересная возможностью в этом случае — создание вычисляемых полей. Например, выстроить вычисление на основе CTR на основе загруженных данных по количеству кликов и показов.

Считаем объем потерянных конверсий в Google Data Studio

Ранее я описывал несколько способов вычисления объёма потерянных конверсий в Google Ads. Попробуем вычислить их в Google Data Studio.

Полный список поддерживаемых Google Data Studio функций.

Для создания нового вычисляемого поля необходимо нажать кнопку «+».

Для создания нового вычисляемого поля необходимо нажать кнопку «+»

Далее добавляем девять расчётных полей:

  1. Потерянные показы по рейтингу: ((Число показов / (1 - Процент потерянных показов в поиск. сети (рейтинг))) - Число показов) + ((Число показов / (1 - Процент потерянных показов в КМС (рейтинг))) - Число показов)
  2. Потерянные показы по бюджету: ((Число показов / (1 - Процент потерянных показов в поиск. сети (бюджет))) - Число показов) + ((Число показов / (1 - Процент потерянных показов в КМС (бюджет))) - Число показов)
  3. Потерянные клики по рейтингу: Потерянные показы по рейтингу * (Клики / Число показов)
  4. Потерянные клики по бюджету: Потерянные показы по бюджету * (Клики / Число показов)
  5. Потерянные конверсии по бюджету: Потерянные клики по бюджету * (Конверсии/Клики)
  6. Потерянные конверсии по рейтингу: Потерянные клики по рейтингу * (Конверсии / Клики)
  7. Доля потерянных конверсий по рейтингу: Потерянные конверсии по рейтингу / (Конверсии + Потерянные конверсии по рейтингу + Потерянные конверсии по бюджету)
  8. Доля потерянных конверсий по бюджету: Потерянные конверсии по бюджету / (Конверсии + Потерянные конверсии по рейтингу + Потерянные конверсии по бюджету)
  9. Доля полученных конверсий: Конверсии / (Конверсии + Потерянные конверсии по рейтингу + Потерянные конверсии по бюджету)

Жмём «Создать отчёт» и в окне «Добавление источника данных» нажимаем «Добавить к отчёту»

Жмём «Создать отчёт» и в окне «Добавление источника данных» нажимаем «Добавить к отчёту».

Визуализация данных в Google Data Studio

На момент написания статьи Google Data Studio поддерживает 15 визуальных элементов:

  • динамические ряды;
  • гистограмма;
  • круговая диаграмма;
  • таблица;
  • географическая карта;
  • сводка;
  • точечная диаграмма;
  • линейчатая диаграмма;
  • диаграмма с областями;
  • текст;
  • изображение;
  • прямоугольник;
  • круг;
  • диапазон дат;
  • фильтры.

Условно все визуальные элементы разбиты на три группы:

  • элементы для визуализации данных;
  • элементы оформления;
  • элементы для фильтрации данных.

1. Чтобы добавить визуальный элемент в отчёт, достаточно указать, какой элемент вы хотите добавить, и выделить на отчёте область в которую хотите добавить этот элемент.

Чтобы добавить визуальный элемент в отчёт, достаточно указать, какой элемент вы хотите добавить

2. Чтобы построить отчет в разрезе рекламных кампаний по доле потерянных конверсий, в области настроек гистограммы в правой части экрана вместо добавленного по умолчанию показателя «Клики», ставим показатель «Доля полученных конверсий».

Затем добавляем ещё два показателя: «Доля потерянных конверсий по бюджету» и «Доля потерянных конверсий по рейтингу».

Затем добавляем ещё два показателя «Доля потерянных конверсий по бюджету» и «Доля потерянных конверсий по рейтингу»

3. Переходим на вкладку «Стиль» в настройках гистограммы и убираем галочку «Один цвет», ставим галочку «Многоуровневые столбцы» и выставляем цвет данных.

Переходим на вкладку «Стиль» в настройках гистограммы и убираем галочку «Один цвет», ставим галочку «Многоуровневые столбцы» и выставляем цвет данных

4. В результате у нас получится такой отчёт:

В результате у нас получится такой отчёт

Мы уже рассказывали об этом отчете в других статьях, когда получали его с помощью языка R и Supermetrics.

Как выбирать период визуализации данных в таблицах и диаграммах

Для удобства анализа нам остаётся добавить фильтр по датам. Для этого мышкой выделите элемент «Диапазон дат» и укажите место в отчёте, куда хотите добавить этот фильтр:

Для удобства анализа нам остаётся добавить фильтр по датам

По умолчанию с помощью этого фильтра вы будете изменять диапазон дат для всех визуальных элементов, добавленных на текущую страницу.

Если хотите разделить элементы на группы и управлять диапазоном дат отдельно для разных групп, можете выделить нужные элементы кликом. Далее на любом из выделенных визуальных элементов кликнуть правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать команду «группировать».

Также это меню позволяет копировать, удалять, менять положение визуального элемента и выравнивать элементы по горизонтали и вертикали.

Также это меню позволяет копировать, удалять, менять положение визуального элемента и выравнивать элементы по горизонтали и вертикали

Как добавить фильтры

Последний штрих визуализации — добавление фильтра по параметру «Сеть распространения объявлений». На самом деле вы можете добавлять фильтр к совершенно любому полю.

Последний штрих визуализации — добавление фильтра по параметру «Сеть распространения объявлений»

Убираем галочку «Показать значение» в области настройки фильтра и меняем параметр по умолчанию «Кампания» на нужный. В нашем случае это «Сеть (с поисковыми партнёрами)», но вы можете выбрать любой параметр («Тип кампании», «Устройство», «Город» и так далее).

Убираем галочку «Показать значение» в области настройки фильтра и меняем параметр по умолчанию «Кампания» на нужный

Так же, как и в случае с элементом «Диапазон дат», вы можете подключать созданный фильтр к отдельным визуальным элементам с помощью группировки.

По умолчанию действие фильтра распространяется на все добавленные на страницу визуальные элементы.

Теперь ваша визуализация будет выглядеть так:

Теперь ваша визуализация будет выглядеть так

Как открыть доступ к отчёту

Чтобы поделиться готовой визуализацией, в меню «Файл» выберите команду «Открыть доступ».

Чтобы поделиться готовой визуализацией, в меню «Файл» выберите команду «Открыть доступ»

Далее откроется привычное для большинства пользователей Google Drive диалоговое окно «Совместный доступ», в котором можно либо предоставить доступ к отчёту по ссылке, либо указать электронные адреса (на Gmail) пользователей, которым хотите открыть доступ к отчёту.

Далее откроется привычное для большинства пользователей Google Drive диалоговое окно «Совместный доступ»

Как использовать готовый отчёт в качестве шаблона

После создания визуализации может потребоваться построить те же отчёты на основе другого источника данных, к примеру, другого аккаунта Google Ads, или другого представления Google Analytics.

Для этого:

1. Создайте новый источник данных.

2. Добавьте в него все используемые в визуализации расчётные поля (в нашем случае мы создавали поля в пункте «Вычисляемые поля в Google Data Studio»).

3. Откройте готовый отчёт и в меню «Файл» выберите пункт «Создать копию».

Откройте готовый отчёт и в меню «Файл» выберите пункт «Создать копию»

4. В окне «Создание нового отчёта» в поле «Новый источник данных» из выпадающего списка выберите источник данных, на основе которого вы хотите получить визуализацию, и нажмите «Создать отчёт».

В окне «Создание нового отчёта» в поле «Новый источник данных» из выпадающего списка выберите источник данных

Чтобы узнать, как добавить сайт в Google Analytics и Яндекс.Метрику, читайте наше руководство.

Выводы

У Google Data Studio свои достоинства и недостатки.

Достоинства:

  • Интуитивно понятный, простой интерфейс. Легко работать без предварительного изучения справочных материалов.
  • Не требует знаний SQL и различных языков программирования.
  • Можно делиться отчетами онлайн.
  • Можно разделять права доступа на чтение и редактирование для различных пользователей.
  • Data studio — бесплатный инструмент.

Недостатки:

  • Возможность настроить связи между источниками данных есть, но функционал реализован не очень удобно.
  • Data studio содержит довольно маленький набор коннекторов к источникам данных, большая часть из которых — продукты Google, также отсутствует ODBC коннектор.
  • Для работы с вычисляемыми полями на данный момент доступно 50 функций, что значительно меньше набора функций в Power BI, Tableau, QlikView, Excel и Google Spreadsheets.
  • Невозможно обращаться к базе данных с помощью запросов. В таком случае представление запроса необходимо заранее создавать в базе данных и для получения результата обращаться именно к представлению.
  • По сравнению с большинством других инструментов визуализации данных, в Data Studio довольно маленький набор визуальных инструментов.

Google Data Studio хорош, если нужно создать эффектные дашборды за считанные минуты. Инструмент простой и интуитивно понятный, но я бы не рассматривал данную платформу для построения каких-то серьезных аналитических решений.

Читайте также: «Как мы внедряли BI-аналитику в отделе контекстной рекламы».

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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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