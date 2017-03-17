Как cделать красивую визуализацию в Google Data Studio — подробное руководство

Мы уже писали, как собирать и визуализировать данные с помощью Power BI , а теперь появилась возможность сравнить его с Google Data Studio, который стал доступен практически во всех странах мира.

Читайте также «Как визуализировать показатель качества ключевых слов — рецепт скрипта на языке R» .

Что требуется для начала работы в Google Data Studio

Войти в свою учётную запись Google. Территориально находиться в стране, для которой открыт доступ в Google Data Studio. На данный момент этот сервис открыт практически всему миру, за исключением Польши, Китая, России, Судана, Ирана, Ирака, Северной Кореи, Сирии, Кубы и на территории Крыма. Быть пользователем Google Drive.

Из каких источников можно загружать данные в Google Data Studio

На данный момент Data Studio поддерживает 12 источников, большая часть из которых — продукты Google.

Загрузка файла с компьютера;

Google Ads;

Атрибуция 360 — инструмент для анализа рекламных инвестиций;

BigQuery;

Cloud SQL;

DCM;

Google Analytics;

Таблицы Google;

MySQL;

PostgreSQL;

Search Console;

YouTube Analytics.

Как загрузить данные в Google Data Studio

1. В основном меню выберите пункт «Источники данных».

2. В нижнем правом углу экрана нажмите кнопку «+».

3. В верхнем левом углу задайте имя для нашего источника данных.

4. Выбирайте нужный коннектор. Например, я буду загружать данные из Google Ads.

5. Если загружаете данные из каких-либо сервисов, необходимо дать разрешение на доступ к данным. Если обращаетесь к базе данных, введите учётные данные.

6. Выбирайте нужный аккаунт.

7. В правом верхнем углу нажимайте кнопку «Связать».

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Вычисляемые поля в Google Data Studio

После подключения к нужному источнику данных открывается окно редактирования данных, в котором можно:

изменить тип данных любого поля;

изменить тип агрегации некоторых полей;

создавать вычисляемые поля.

С типом данных и агрегацией сложности не возникнет. Единственная интересная возможностью в этом случае — создание вычисляемых полей. Например, выстроить вычисление на основе CTR на основе загруженных данных по количеству кликов и показов.

Считаем объем потерянных конверсий в Google Data Studio

Ранее я описывал несколько способов вычисления объёма потерянных конверсий в Google Ads. Попробуем вычислить их в Google Data Studio.

Полный список поддерживаемых Google Data Studio функций.

Для создания нового вычисляемого поля необходимо нажать кнопку «+».

Далее добавляем девять расчётных полей:

Потерянные показы по рейтингу: ((Число показов / (1 - Процент потерянных показов в поиск. сети (рейтинг))) - Число показов) + ((Число показов / (1 - Процент потерянных показов в КМС (рейтинг))) - Число показов) Потерянные показы по бюджету: ((Число показов / (1 - Процент потерянных показов в поиск. сети (бюджет))) - Число показов) + ((Число показов / (1 - Процент потерянных показов в КМС (бюджет))) - Число показов) Потерянные клики по рейтингу: Потерянные показы по рейтингу * (Клики / Число показов) Потерянные клики по бюджету: Потерянные показы по бюджету * (Клики / Число показов) Потерянные конверсии по бюджету: Потерянные клики по бюджету * (Конверсии/Клики) Потерянные конверсии по рейтингу: Потерянные клики по рейтингу * (Конверсии / Клики) Доля потерянных конверсий по рейтингу: Потерянные конверсии по рейтингу / (Конверсии + Потерянные конверсии по рейтингу + Потерянные конверсии по бюджету) Доля потерянных конверсий по бюджету: Потерянные конверсии по бюджету / (Конверсии + Потерянные конверсии по рейтингу + Потерянные конверсии по бюджету) Доля полученных конверсий: Конверсии / (Конверсии + Потерянные конверсии по рейтингу + Потерянные конверсии по бюджету)





Жмём «Создать отчёт» и в окне «Добавление источника данных» нажимаем «Добавить к отчёту».

Визуализация данных в Google Data Studio

На момент написания статьи Google Data Studio поддерживает 15 визуальных элементов:

динамические ряды;

гистограмма;

круговая диаграмма;

таблица;

географическая карта;

сводка;

точечная диаграмма;

линейчатая диаграмма;

диаграмма с областями;

текст;

изображение;

прямоугольник;

круг;

диапазон дат;

фильтры.

Условно все визуальные элементы разбиты на три группы:

элементы для визуализации данных;

элементы оформления;

элементы для фильтрации данных.

1. Чтобы добавить визуальный элемент в отчёт, достаточно указать, какой элемент вы хотите добавить, и выделить на отчёте область в которую хотите добавить этот элемент.

2. Чтобы построить отчет в разрезе рекламных кампаний по доле потерянных конверсий, в области настроек гистограммы в правой части экрана вместо добавленного по умолчанию показателя «Клики», ставим показатель «Доля полученных конверсий».

Затем добавляем ещё два показателя: «Доля потерянных конверсий по бюджету» и «Доля потерянных конверсий по рейтингу».

3. Переходим на вкладку «Стиль» в настройках гистограммы и убираем галочку «Один цвет», ставим галочку «Многоуровневые столбцы» и выставляем цвет данных.

4. В результате у нас получится такой отчёт:

Мы уже рассказывали об этом отчете в других статьях, когда получали его с помощью языка R и Supermetrics .

Как выбирать период визуализации данных в таблицах и диаграммах

Для удобства анализа нам остаётся добавить фильтр по датам. Для этого мышкой выделите элемент «Диапазон дат» и укажите место в отчёте, куда хотите добавить этот фильтр:

По умолчанию с помощью этого фильтра вы будете изменять диапазон дат для всех визуальных элементов, добавленных на текущую страницу.

Если хотите разделить элементы на группы и управлять диапазоном дат отдельно для разных групп, можете выделить нужные элементы кликом. Далее на любом из выделенных визуальных элементов кликнуть правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать команду «группировать».

Также это меню позволяет копировать, удалять, менять положение визуального элемента и выравнивать элементы по горизонтали и вертикали.

Как добавить фильтры

Последний штрих визуализации — добавление фильтра по параметру «Сеть распространения объявлений». На самом деле вы можете добавлять фильтр к совершенно любому полю.

Убираем галочку «Показать значение» в области настройки фильтра и меняем параметр по умолчанию «Кампания» на нужный. В нашем случае это «Сеть (с поисковыми партнёрами)», но вы можете выбрать любой параметр («Тип кампании», «Устройство», «Город» и так далее).

Так же, как и в случае с элементом «Диапазон дат», вы можете подключать созданный фильтр к отдельным визуальным элементам с помощью группировки.

По умолчанию действие фильтра распространяется на все добавленные на страницу визуальные элементы.

Теперь ваша визуализация будет выглядеть так:

Как открыть доступ к отчёту

Чтобы поделиться готовой визуализацией, в меню «Файл» выберите команду «Открыть доступ».

Далее откроется привычное для большинства пользователей Google Drive диалоговое окно «Совместный доступ», в котором можно либо предоставить доступ к отчёту по ссылке, либо указать электронные адреса (на Gmail) пользователей, которым хотите открыть доступ к отчёту.

Как использовать готовый отчёт в качестве шаблона

После создания визуализации может потребоваться построить те же отчёты на основе другого источника данных, к примеру, другого аккаунта Google Ads, или другого представления Google Analytics.

Для этого:

1. Создайте новый источник данных.

2. Добавьте в него все используемые в визуализации расчётные поля (в нашем случае мы создавали поля в пункте «Вычисляемые поля в Google Data Studio»).

3. Откройте готовый отчёт и в меню «Файл» выберите пункт «Создать копию».

4. В окне «Создание нового отчёта» в поле «Новый источник данных» из выпадающего списка выберите источник данных, на основе которого вы хотите получить визуализацию, и нажмите «Создать отчёт».

Чтобы узнать, как добавить сайт в Google Analytics и Яндекс.Метрику , читайте наше руководство.

Выводы

У Google Data Studio свои достоинства и недостатки.

Достоинства:

Интуитивно понятный, простой интерфейс. Легко работать без предварительного изучения справочных материалов.

Не требует знаний SQL и различных языков программирования.

Можно делиться отчетами онлайн.

Можно разделять права доступа на чтение и редактирование для различных пользователей.

Data studio — бесплатный инструмент.

Недостатки:

Возможность настроить связи между источниками данных есть, но функционал реализован не очень удобно.

Data studio содержит довольно маленький набор коннекторов к источникам данных, большая часть из которых — продукты Google, также отсутствует ODBC коннектор.

Для работы с вычисляемыми полями на данный момент доступно 50 функций, что значительно меньше набора функций в Power BI, Tableau, QlikView, Excel и Google Spreadsheets.

Невозможно обращаться к базе данных с помощью запросов. В таком случае представление запроса необходимо заранее создавать в базе данных и для получения результата обращаться именно к представлению.

По сравнению с большинством других инструментов визуализации данных, в Data Studio довольно маленький набор визуальных инструментов.

Google Data Studio хорош, если нужно создать эффектные дашборды за считанные минуты. Инструмент простой и интуитивно понятный, но я бы не рассматривал данную платформу для построения каких-то серьезных аналитических решений.