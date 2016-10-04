Как связать Microsoft Power BI и Google BigQuery

Если вы храните данные в Google BigQuery, то наверняка захотите визуализировать их. В этой статье я расскажу, как загрузить данные из Google BigQuery в Microsoft Power BI с помощью скрипта на языке R.

Ранее я уже рассказывал, как связывать Google BigQuery с различными инструментами визуализации, но интеграция Google BigQuery с Microsoft Power BI — отдельная тема.

Оба сервиса динамично развиваются, их возможности регулярно улучшаются, благодаря чему BigQuery и Power BI так популярны. При этом Google и Microsoft во многом конкурируют, поэтому, как правило, интеграции между их продуктами нет, и в ближайшем будущем не стоит ждать появления коннектора к Google BigQuery в программном интерфейсе Microsoft Power BI.

На самом деле есть несколько вариантов решения этой проблемы, в данной статье мы рассмотрим два способа загрузить данные из Google BigQuery в Microsoft Power BI:

с помощью ODBC драйвера для Google BigQuery;

с помощью R коннектора.

Как связать Google BigQuery и Microsoft Power BI с помощью ODBC драйвера?

Первый способ стал доступен в ноябре 2016 года вместе с выходом ODBC драйвера для Google BigQuery.

1. Скачайте и установите версию ODBC драйвера, соответствующую вашей операционной системе. Найти нужную версию можно, перейдя по этой ссылке.

2. Создайте источник данных ODBC.

2.1. Перейдите в Панель управления / Все элементы панели управления / Администрирование / Источники данных ODBC (нужной разрядности).

2.2. В окне «Администратор источника данных ODBC» перейдите на вкладку «Пользовательский DSN» и нажмите «Добавить».

2.3. В окне «Создание нового источника данных» выбираете драйвер «Simba ODBC Driver for Google BigQuery» и нажимаете «Готово».

2.4. Далее откроется окно настройки ODBC подключения. Необходимо заполнить поле Data Source Name, выбрать из выпадающего списка OAuth mechanism и нажать Sign in для прохождения процесса аутентификации.

2.5. Выбираете Google аккаунт, у которого есть доступ к нужному проекту в Google BigQuery, и подтверждаете разрешение на получение автономного доступа.

2.6. Далее вам будет предоставлен токен доступа, который необходимо скопировать и вставить в поле Confirmation code, после чего просто кликните по полю Refresh token для генерации токена обновления.

2.7. Из выпадающего списка Catalog (Project) выберите нужный проект и нажмите Test.

2.8. Драйвер сообщит, что тест соединения пройден успешно. После этого нажмите ОК в окне Test Result и повторно — в окне настройки драйвера.

3. Перейдите в Power BI и настройте подключение к созданному источнику данных.

3.1. На вкладке «Главная» основного меню Power BI нажмите «Получить данные», а в группе «Другое» выберите пункт ODBC.

3.2. В выпадающем списке «Имя источника данных (DSN)» выберите созданный в пункте 2 источник. В данном случае я его назвал BQ ODBC.

3.3. В окне «Драйвер ODBC» выберите тип подключения «По умолчанию или пользовательский» и нажмите «Подключение».

3.4. В окне «Навигатор» выбирайте нужные проекты, наборы данных и таблицы. Нажмите «Загрузить», после этого данные из Google BigQuery будут загружены в Power BI.

Как связать Google BigQuery и Microsoft Power BI с помощью R коннектора?

В марте 2016 года Microsoft объявил, что поддержка R-скриптов для загрузки данных в Power BI вышла из бета-тестирования. Безусловно, это одно из наиболее значимых обновлений Power BI, так как с помощью языка R можно подгружать данные практически из любого источника, включая Google BigQuery.

1. Установите пакет «bigrquery»

1.1. Первое, что необходимо сделать, — скачать и установить последнюю версию R. При установке не требуется задавать какие-то дополнительные параметры или настройки, в связи с чем затруднений возникнуть не должно.

1.2. Для более удобной работы Google BigQuery из R установите пакет «bigrquery». Для этого перейдите в папку «C:\Program Files\R\R-3.3.0\bin» и запустите файл «R.exe». Далее откроется консоль для работы с R.



В консоли установите нужный пакет с помощью команды «install.packages("bigrquery")».

1.3. На диске C создайте папку «BQ_Integration», в ней мы будем сохранять учетные данные для доступа к API Google BigQuery.

1.4. Далее в консоли R с помощью команды «setwd("C:/BQ_Integration")» укажите, что созданную папку будем использовать в качестве рабочей директории. Если вы все сделали правильно, можете проверить установленную рабочую директорию с помощью команды «getwd()».

1.5. Далее подключаем пакет «bigrquery», установленный ранее с помощью «library(bigrquery)».

2. Предоставьте доступ к данным BigQuery

2.1. Для прохождения первой аутентификации запустите запрос к любой таблице BigQuery из консоли. Для этого воспользуйтесь следующим кодом:

projectID <- "XXXXXXX" #Название проекта, получить его можно из URLdataSetID <- "XXXXXXX" #Название набора данных, смотреть в интерфейсе BigQuerytableID <- "XXXXXXX" #Название таблицыbqTable <- get_table(project = projectID, dataset = dataSetID , table = tableID)

2.2. Далее в консоли на вопрос «Use a local file .httr-oauth to cache OAuth access credentials between R sessions?» ответьте «Yes». К этому моменту в консоли должен быть следующий код:

2.3. Далее выберите аккаунт Google и подтвердите разрешение на просмотр данных и управление ими в Google BigQuery, а также просмотр и изменение данных в сервисах Google облачной платформы.

2.4. После этого вы получите подтверждение, что аутентификация прошла удачно.





2.5. На этом этапе работа с консолью R завершена. В папке «BQ_Integration», созданной на шаге 3, должен появится файл «.httr-oauth», который содержит ваши учётные данные.

3. Интеграция с Power BI

3.1. Перейдите в интерфейс Power BI и нажмите кнопку для получения данных. В группе «Другое» выберите коннектор «R-скрипт».

Скачать бесплатно последнюю версию Power BI можно по этой ссылке.

3.2. Далее появится диалоговое окно «Выполнение сценария R». Подставьте в следующий код свои значения ID проекта, набора данных и таблицы и введите его в диалоговое окно.

library(bigrquery)setwd("C:/BQ_Integration")projectID <- "XXXXXXX"dataSetID <- "XXXXXXXXX"tableID <- "XXXXXXXX"qry <- paste0("SELECT * FROM ", dataSetID,".",tableID)bqTable <- query_exec(query = qry , project = projectID)

Если вы знакомы с SQL, то в кавычках вместо «qry <- paste0("SELECT * FROM ", dataSetID, ".", tableID» можете написать любой запрос.

Читайте об оконных функциях и принципах их работы в Google BigQuery.

3.3. По нажатию кнопки «ОК» начнется процесс загрузки данных, после чего появится окно «Навигатор» с загруженной таблицей и ее полями.

3.4. После нажатия кнопки «Загрузить», вы сможете строить визуализацию данных на основе загруженной таблицы в Microsoft Power BI.

Данные будут обновляться каждый раз при нажатии кнопки «Обновить».

Подробно узнать методы построения визуализации на основе загруженных в Power BI данных можно в статье «Как работать с Microsoft Power BI — подробное руководство».

Выводы

Три шага для связки Microsoft Power BI и Google BigQuery с помощью ODBC драйвера:

Скачайте и установите ODBC драйвер. Создайте источник данных ODBC. Перейдите в Power BI и настройте подключение к созданному источнику данных.

Три шага для связки Microsoft Power BI и Google BigQuery с помощью R коннектора:

Установить язык R и подключить пакет «bigrquery». Предоставить доступ к данным BigQuery. Загрузить данные в Power BI и построить визуализацию.

В следующих постах поделюсь фишками загрузки данных в Power BI из других источников, к которым нет встроенных коннекторов.