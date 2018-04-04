Microsoft Power BI в интернет-маркетинге — дайджест полезных публикаций
В предыдущих статьях я рассказывал, как автоматизировать бизнес-процессы с помощью
1.
Microsoft Power BI — мощный бесплатный инструмент веб-аналитики. В начальной инструкции для новичков я собрал основные советы по работе с платформой:
- как загрузить в программу нужный набор данных на примере интеграции с Google Analytics или загрузки данных из MySQL;
- как упорядочить данные, чтобы привести их к нужному для визуализации виду;
- как построить простейшую модель данных;
- как построить отчет, где будут отображаться данные из разных источников;
- как настроить фильтры данных, выбрать подходящие элементы визуализации и опубликовать результат для просмотра в онлайн-версии Power BI.
2.
Вспомните, сколько времени вы тратите на планирование работ по рекламным кампаниям и анализ их статистики. Хотите строить модели KPI, считать вероятность конверсии и создавать дашборды быстрее и эффективнее?
В этой статье Максим Уваров поделился лайфхаками, как моделировать KPI рекламных кампаний, как прогнозировать конверсию и строить интерактивные дашборды.
3.
Для анализа данных о посещениях сайта значительно удобней использовать возможности Power BI, но встроенный коннектор к Google Analytics очень ограничен в своих возможностях. Поэтому для этой задачи самое эффективное решение — использовать пакет RGA и R коннектор в Power BI:
- получать данные из любого сервиса API Google Analytics (Reorting API, Multi Chanel, Real Time API) для дальнейшей работы с ними в R;
- обходить сэмплирование данных;
- загружать данные из Google Analytics в одну из наиболее популярных BI-платформ Microsoft Power BI, обходя все ограничения и недоработки стандартного коннектора Google Analytics.
4.
Закладки — это относительно новый функционал в Power BI. Microsoft даже устраивал отдельный конкурс по применению закладок в своих дашбордах. С помощью закладок вы можете придать еще большей интерактивности своим отчетам, а также более компактно организовать на них визуальные элементы.
5.
Google и Microsoft во многом конкурируют: интеграции между их продуктами вовсе нет или есть, но ее реализация оставляет желать лучшего.
Для загрузки данных из Google BigQuery в Power BI с недавних пор есть встроенный коннектор, но он очень ограничен по функционалу. С его помощью не получится обращаться к данным в BigQuery по SQL-запросам и нельзя получать данные из представлений.
В этой статье я описал несколько эффективных способов интеграции между Power BI и Google BigQuery.
6.
Специалисты нашего агентства раньше тратили много времени, составляя вручную отчеты в электронных таблицах. Мы посчитали количество затраченных на автоматизацию человекочасов и умножили на среднюю стоимость рабочего часа сотрудника. Увидев результат, мы поняли, что больше нельзя игнорировать автоматизацию и разработали веб-аналитическое решение для целого отдела. Читайте, что у нас получилось.
7.
С помощью аналитического инструмента мы оцениваем:
- все источники и каналы трафика, которые приводят в блог будущих клиентов;
- какие статьи «ключевые» перед оплатой;
- какие именно клиенты приходят из блога (малый, средний или крупный бизнес) и многое другое.
Все эти метрики дают нам полное понимание, сколько денег мы получили за определенный период, привлекая новых клиентов с помощью блога.
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