Microsoft Power BI в интернет-маркетинге — дайджест полезных публикаций

В предыдущих статьях я рассказывал, как автоматизировать бизнес-процессы с помощью языка R . В этой подборке я решил структурировать материал о еще одном важном инструменте каждого веб-аналитика и маркетолога — Microsoft Power BI. Инструмент связывает данные, полученные из множества различных источников, и визуализирует их в виде удобных интерактивных отчетов.

Business intelligence (BI) — методы и инструменты для перевода необработанной информации в осмысленную, удобную форму. Эти данные используются для бизнес-анализа. Технологии BI обрабатывают большие объемы неструктурированных данных, чтобы найти стратегические возможности для бизнеса.

1. Инструкция по работе с Power BI

Microsoft Power BI — мощный бесплатный инструмент веб-аналитики. В начальной инструкции для новичков я собрал основные советы по работе с платформой:

как загрузить в программу нужный набор данных на примере интеграции с Google Analytics или загрузки данных из MySQL;

как упорядочить данные, чтобы привести их к нужному для визуализации виду;

как построить простейшую модель данных;

как построить отчет, где будут отображаться данные из разных источников;

как настроить фильтры данных, выбрать подходящие элементы визуализации и опубликовать результат для просмотра в онлайн-версии Power BI.

2. Анализируем статистику рекламных кампаний в Excel и Power BI

Вспомните, сколько времени вы тратите на планирование работ по рекламным кампаниям и анализ их статистики. Хотите строить модели KPI, считать вероятность конверсии и создавать дашборды быстрее и эффективнее?

В этой статье Максим Уваров поделился лайфхаками, как моделировать KPI рекламных кампаний, как прогнозировать конверсию и строить интерактивные дашборды.

3. Получаем данные из Google Analytics в R и загружаем Power BI

Для анализа данных о посещениях сайта значительно удобней использовать возможности Power BI, но встроенный коннектор к Google Analytics очень ограничен в своих возможностях. Поэтому для этой задачи самое эффективное решение — использовать пакет RGA и R коннектор в Power BI:

получать данные из любого сервиса API Google Analytics (Reorting API, Multi Chanel, Real Time API) для дальнейшей работы с ними в R;

обходить сэмплирование данных;

загружать данные из Google Analytics в одну из наиболее популярных BI-платформ Microsoft Power BI, обходя все ограничения и недоработки стандартного коннектора Google Analytics.

4. Инструкция по работе с закладками в Power BI

Закладки — это относительно новый функционал в Power BI. Microsoft даже устраивал отдельный конкурс по применению закладок в своих дашбордах. С помощью закладок вы можете придать еще большей интерактивности своим отчетам, а также более компактно организовать на них визуальные элементы.

5. Синхронизируем Google BigQuery с Microsoft Power BI

Google и Microsoft во многом конкурируют: интеграции между их продуктами вовсе нет или есть, но ее реализация оставляет желать лучшего.

Для загрузки данных из Google BigQuery в Power BI с недавних пор есть встроенный коннектор, но он очень ограничен по функционалу. С его помощью не получится обращаться к данным в BigQuery по SQL-запросам и нельзя получать данные из представлений.

В этой статье я описал несколько эффективных способов интеграции между Power BI и Google BigQuery.

6. Как мы внедрили BI-аналитику в отделе контекстной рекламы

Специалисты нашего агентства раньше тратили много времени, составляя вручную отчеты в электронных таблицах. Мы посчитали количество затраченных на автоматизацию человекочасов и умножили на среднюю стоимость рабочего часа сотрудника. Увидев результат, мы поняли, что больше нельзя игнорировать автоматизацию и разработали веб-аналитическое решение для целого отдела. Читайте, что у нас получилось.

7. Как мы сделали аналитический инструмент для блога Netpeak

С помощью аналитического инструмента мы оцениваем:

все источники и каналы трафика, которые приводят в блог будущих клиентов;

какие статьи «ключевые» перед оплатой;

какие именно клиенты приходят из блога (малый, средний или крупный бизнес) и многое другое.

Все эти метрики дают нам полное понимание, сколько денег мы получили за определенный период, привлекая новых клиентов с помощью блога.