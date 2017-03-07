Как выбрать трекер для мобильного приложения — часть вторая

Если у вас сайт, над выбором системы аналитики особенно задумываться не приходится, но в мире мобильных приложений за лидерство в сфере аналитики все еще конкурируют более десяти различных систем. Как не растеряться в обилии инструментов? Я постараюсь систематизировать всю важную информацию по теме.

О том, что такое трекер мобильного приложения и как он работает, читайте в первой части статьи .

1. Amplitude

Это именно система аналитики, а не трекер, так как у сервиса нет возможности атрибутировать установку по определенному каналу/источнику трафика. Пожалуй, это единственный недостаток данного инструмента. Хотя с какой стороны посмотреть: Amplitude спокойно можно интегрировать с хорошим трекером (Adjust, AppsFlyer, Branch Metrics), который как раз и будет определять — какому источнику/каналу принадлежит установка.

Особенности Amplitude

1. Просмотр событий в режиме реального времени с задержкой всего в несколько секунд. То есть при очередном обновлении приложения вы можете сразу понять, как пользователи с ним взаимодействуют. Не нужно ждать, пока соберется определенное количество данных.

2. Можно строить воронки, где отображается количество пользователей, которые совершили каждый шаг перед покупкой, вы узнаете, какой процент пользователей уходит с определенного этапа воронки и так далее. Также огромный плюс: вы можете применить сегмент пользователей к каждому событию из воронки, и ограничений при создании сегментов нет.

3. Функция кросс-девайсного отслеживания. Можно проследить весь путь пользователя на разных устройствах, который привел к установке приложения.

Например, пользователь увидел рекламу на смартфоне, перешел, прочитал информацию о приложении в магазине и ушел. Потом зашел на страницу приложения с компьютера, ознакомился с отзывами, нашел различные статьи и в итоге скачал приложение на планшет. Без функции кросс-девайсного отслеживания вы не сможете увидеть этот путь и построить многоканальную последовательность. Вам будет показано, что пользователь нашел приложение через поиск магазина и скачал его на свой планшет. Остальные данные не будут отображаться, то есть выводы по источникам/каналам будут необъективными.

4. Можно подключить внешние API, чтобы получать личный идентификатор пользователя (User ID) для конкретного идентификатора устройства (Device ID), соответственно — осуществлять более точное кросс-девайсное отслеживание.

Правильно атрибутировать установку можно только в течение 24 часов. Если установка произойдет за рамками этого периода, цепочка будет разорвана. Кроме этого, можно посылать события и различные данные вашей статистики старше 30 дней на сервер Amplitude. Обычно система по умолчанию хранит выборку данных за последние 30 дней и удаляет все устаревшие, чтобы не перегружать свои сервера. Такая функция нужна для разработчиков и рекламодателей, которым нужно сохранять информацию по всем показателям, чтобы потом анализировать динамику и оптимизировать приложения.

5. Сервис умеет считать Retention, Rolling Retention и Retention с определенным временным интервалом: можно задавать первый, второй-пятый и шестой-двенадцатый день.

В чем отличие классического Retention от Rolling Retention? Классический Retention рассчитывается как доля пользователей, которые открыли приложение повторно в определенный день. К примеру, ваш Retention составляет 20% на второй день. Это значит, что 20% пользователей повторно открыли ваше приложение на второй день после установки приложения. День установки приложения считается нулевым. То есть не принимаются в учет пользователи, которые повторно открыли приложение на следующий день (в первый день). Rolling Retention периодом в два дня посчитает долю пользователей, которые вернулись в приложение в первый и второй день.

6. Выделение когорт с последующей их сегментацией, без ограничений в количестве применяемых условий.

7. Анализ показателей по совершенным покупкам.

Бонус от Amplitude — проверка валидности покупок. Сервис проверяет все данные о совершенных покупках и отсекает «пустышки». Вы будете видеть только актуальную информацию.

8. Amplitude легко интегрируется с сервисами A/B-тестов, пуш-оповещений, визуализации данных.

Сколько стоит

Инструмент доступен для Android, iOS и бесплатен, если вы передаете до десяти миллионов событий в месяц. В бесплатный пакет не входит SQL Access. Цена платного пакета зависит от количества передаваемых событий и стартует от $2 000 в месяц.

2. Branch Metrics

В отличие от Amplitude, Branch Metrics не система аналитики, а трекер. То есть он может отслеживать, какой канал/источник трафика принес установку, но не покажет, как пользователь взаимодействует с приложением. Сервис можно интегрировать с системами аналитики.

Особенности Branch Metrics

Можно создавать «глубокие ссылки». То есть при установке приложения пользователь будет попадать не на первый экран с приветствием, а в определенную категорию или раздел. Такая возможность актуальна для приложений ecommerce и рекламодателей, цель которых — повышение вовлечения пользователя. Можно настроить и отслеживать свои кастомные события: покупки в приложении, их количество, доход. Но этот инструмент не умеет проверять валидность — в статистику могут попадать ненастоящие покупки. Также присутствуют встроенные отчеты, где видно количество кликов, установок, процент установок, количество открытий приложения, доход от события. С помощью этих данных можно определить, какие кампании, каналы привлечения трафика эффективны, а какие нет. Функция кросс-девайсного отслеживания осуществляется с помощью User Value Attribution. То есть каждому пользователю присваивается свой User ID, каждому устройству — Device ID, система сопоставляет данные и соотносит, какой пользователь владеет теми или иными устройствами. Можно просматривать данные в режиме реального времени. Branch Metrics легко интегрируется с сервисами email-рассылок.

Сколько стоит

Сервис работает для Android, iOS, Unity, а цена зависит от того, какое количество трафика вы хотите привести в приложение. То есть оплата идет по кликам ($0,02 за клик). Можно попробовать демо-версию, достаточно только оставить заявку на сайте.

3. Kochava

Сервис совмещает инструментарий трекера и системы мобильной аналитики.

Особенности Kochava

Можно создавать Deep Linking. Присутствует кросс-девайсное отслеживание. Можно просматривать данные в режиме реального времени, правда, только в пакете премиум. Сервис интегрирован с более чем 2800 партнерскими сетями: Admob, Facebook, AdSync, InMobi, Inmoji, JumpTap и так далее. То есть платформа умеет атрибутировать клики из более чем 2800 источников трафика. Это плюс для рекламодателей и разработчиков, которые еще точно не знают, с помощью каких каналов рекламировать приложение. Защита от фрода и пустых установок.

Что такое фрод и пустые установки? Это некачественный трафик от роботов, который запускают, чтобы партнерская сеть могла заработать больше. Для рекламодателя это выброшенные деньги, так как боты не приносят никакой прибыли, а также искажают реальную картину трафика.

Можно настроить свое окно атрибуции — по умолчанию 30 дней. Также вы можете создавать и отслеживать события и цели. Инструмент посчитает LTV пользователей, цену установки, Media Cost & ROI и многое другое. Kochava умеет соотносить атрибуцию установок с телевизионной рекламой. Много стандартных отчетов по полу, возрасту, устройствам, событиям, DAU/MAU/WAU, Retention, Revenue. Можно выделять сегменты и на их основе строить свои воронки, а также создавать кастомные отчеты. Сервис использует единый SDK и не перегружает код приложения.

Сколько стоит

Kochava работает и для Android, и для iOS. Доступна демо-версия. Цена зависит от количества установок (от $0,03 за инсталл) и набора необходимых функций.

4. Localytics

Эта система, как и Kochava — одновременно и трекер, и система мобильной аналитики.

Особенности Localytics

Трекинг установок с Facebook, Google, Twitter, Inmobi и других партнерских сетей. Сетка партнеров не такая большая, как у Kochava, но все основные и популярные источники трафика Localytics сможет определить. Можно просматривать действия пользователей в режиме реального времени. Правда, с задержкой в несколько минут. Это стоит иметь в виду при анализе и проверке данных, чтобы делать правильные выводы. Можно строить воронки, создавать свои сегменты пользователей, составлять пользовательские отчеты. Что важно: реализован когортный анализ. Инструмент считает DAU/MAU/WAU, LTV, классический Retention, ARPU и многое другое. Можно проводить A/B-тесты и проверять все самые смелые теории. Пуш-уведомления для повторного вовлечения пользователя в приложение. Сервис легко интегрируется с другими системами аналитики: Appsflyers, Adjust, Kochava, Branch Metrics.

Сколько стоит

Localytics доступен для Android, iOS, Windows. Цена очень зависит от того, какое количество событий вы собираетесь передавать и необходимого инструментария. Присутствует бесплатный триал.

5. Аpsalar

Трекер и система мобильной аналитики в одном флаконе. Платформа интегрирована с более чем 1000 партнерскими сетями (Google, Facebook, Twitter, Apple, Pinterest).

Особенности Apsalar

Защита от фрода и двойных установок. Возможность загружать внешние API. Присутствует in-App аналитика, в которой есть ряд стандартных отчетов и возможность создавать пользовательские отчеты. Можно отслеживать любые ивенты в приложении, создавать свои события. Инструмент умеет считать LTV, ROAS, ARPU, Revenue, Retention. Можно создавать когорты пользователей, строить воронки и выделять сегменты. Просмотр данных в режиме реального времени. Система показывает Uninstall Rate. Можно узнать, какой процент пользователей удаляют приложение, и проанализировать их поведение для улучшения продукта.

Сколько стоит

Apsalar доступен для Android, iOS, Windows. Цена пакета зависит от количества передаваемых событий и запрашиваемого инструментария, есть триал-версия.

Выводы

Выбор трекера и системы мобильной аналитики — ответственный шаг. Об этом стоит задумываться на этапе создания приложения, так как на анализ вводных уйдет очень много времени. Рынок большой и сложно выбрать какого-то одного фаворита. Все зависит от особенностей приложения, личных предпочтений рекламодателей и разработчиков.

Совет: в первую очередь определите, какие источники трафика вы хотите привлекать, какие метрики отслеживать, — составьте для себя список критериев, по которым будете выбирать трекер.

Надеюсь, этот обзор сделает выбор проще ;)