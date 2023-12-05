Аналитика
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10 самых распространенных вопросов к Google Analytics 4 и ответы на них
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Катерина Николаева

Переход на Google Analytics 4 оказался вызовом для украинского бизнеса. Многие до сих пор используют GA4 как Universal, только с новым интерфейсом, и из-за этого возникают проблемы с работой и анализом данных. В этой статье команда вебаналитиков Inweb собрала 10 самых распространенных вопросов, которые могут возникнуть при работе с GA4, и дала ответы на них.

1. Что делать с нерабочими событиями из старой аналитики

Проблема: не работают события, настроенные для GA4. Вместо них появились «странные события» из старой аналитики с некорректными названиями и редко в рабочем состоянии.

Натомість замість них з'явилися «дивні події» зі старої аналітики з некоректними назвами і рідко в робочому стані.

Решение

  1. Отключите настроенные автоматические события из конверсий.
  2. Отключите связь ресурсов и отправку событий UA в GA4 в настройках тега в Google Tag Manager.

Відключіть зв'язок ресурсів та надсилання подій UA до GA4 в налаштуваннях тегу в Google Tag Manager.

Если это не решило проблему, отвяжите новый ресурс от старого полностью. Это можно сделать в настройках ресурса Universal Analytics по пути «Admin ― GA4 Setup Assistant ― Disconnect».

Це можна зробити в налаштуваннях ресурсу Universal Analytics по шляху «Admin — GA4 Setup Assistant — Disconnect».

Эта проблема сейчас очень актуальна. Автоперенос настроек в новый ресурс аналитики из старого работает далеко не идеально, а чаще вообще некорректно. 

2. Почему в GA4 не работают только что настроенные события

Проблема: только что настроенное событие или конверсия не попадает в отчеты, и счетчик конверсий до сих пор на нуле.

Решение: подождите 24-48 часов, пока данные обработаются и отобразятся в отчетах GA4. В этой аналитике обработка происходит дольше, поэтому мгновенного отчета не будет.

3. Как отслеживать клики и заполнение форм в GA4

Проблема: не отслеживаются стандартные события расширенной статистики, такие как клики, заполнение форм, загрузка файлов и т. д.

Решение: проверьте настройки расширенной статистики. Для этого перейдите в «Web stream details», проверьте, активирован ли переключатель «Enhanced measurement», и если да, перейдите в меню настроек, кликнув по шестерне.

Для цього перейдіть до «Web stream details», перевірте, чи активований перемикач «Enhanced measurement», і якщо так, перейдіть у меню налаштувань, клікнувши по коліщатку.

В настройках должны быть включены те события, которые вы хотите отслеживать с помощью данного функционала: 

  • Outbound clicks для отслеживания кликов; 
  • Form interactions ― взаимодействий с формами;
  • File downloads ― загрузка файлов.

File downloads — завантаження файлів.

4. Как настроить отслеживание поиска по сайту в GA4

Проблема: не работает отслеживание поиска по сайту, хотя расширенная статистика включена.

Решение: проверьте, какой параметр в url содержит поисковый запрос, и скорректируйте настройки отслеживания поиска по сайту согласно фактическому query-параметру.

Ваш query-параметр можно проверить выполнив поиск на сайте.

Поисковый параметр находится между символами ? и =. В примере ниже это ― s.

Пошуковий параметр знаходиться між символами ? та =. На прикладі нижче це — s.

Для корректного отслеживания он должен соответствовать значениям в настройках в расширенной статистике по пути «Web stream details ― Enhanced measurement ― Site search».

Для коректного відстеження він має відповідати значенням в налаштуваннях в розширеній статистиці по шляху «Web stream details — Enhanced measurement — Site search».

Если вашего query-параметра нет в указанных по умолчанию, добавьте его через запятую или вместо всех указанных.

5. Почему не работают отчеты демографии, геолокации и устройств

Проблема: в отчетах географического положения, демографии, устройств и т. д. не отображаются данные пользователей.

Решение: проверьте, включен ли у вас сбор данных сигналов Google. Если нет, включите его. Сделать это можно по пути «Admin ― Data Settings ― Data Collection ― Google signals data Collection».

Якщо ні, увімкніть його. Зробити це можна за шляхом «Admin — Data Settings — Data Collection — Google signals data Collection».

6. Что делать, если в GA4 недостаточно отчетов для моего бизнеса

Проблема: при создании учетной записи были ошибочно выбраны категории отчетов с бизнес целями, в которых трудно разобраться или их недостаточно.

при створенні облікового запису були помилково обрані категорії звітів з бізнес цілями, в яких важко розібратися або їх недостатньо.

Решение: перейдите в библиотеку отчетов, отмените публикацию активной папки отчетов с бизнес целями и опубликуйте папку Life cycle. Библиотека отчетов (Library) находится внизу меню отчетов.

Бібліотека звітів (Library) знаходиться внизу меню звітів.

Бібліотека звітів (Library) знаходиться внизу меню звітів.

7. Где найти коэффициент конверсии в GA4

Проблема: нет коэффициента конверсии в стандартных отчетах GA4.

Решение: добавьте в настройках отчетов такие показатели ― User conversion rate и Session conversion rate.

Для этого откройте отчет, в который планируете добавить показатель конверсии, нажмите на карандаш в правом верхнем углу, чтобы изменить конфигурацию.. 

Для цього відкрийте звіт, в який плануєте додати показник конверсії, натисніть на олівець в правому верхньому кутку, щоб змінити конфігурацію.

Выберите настройки показателей (Metrics) и добавьте необходимый показатель.

Оберіть налаштування показників (Metrics) і додайте необхідний показник.

Коэффициент конверсии сеансов показывает соотношение конверсий к количеству сеансов в определенное время. 

Коэффициент конверсии пользователей показывает процент пользователей, совершивших желаемое действие от общего количества пользователей.

8. Где найти показатель отказов в GA4

Проблема: нет показателя отказов (Bounce rate) в стандартных отчетах.

Решение: добавьте показатель аналогично коэффициенту конверсии в необходимый отчет.

додайте показник аналогічно коефіцієнту конверсії в необхідний звіт.

Также можете использовать коэффициент взаимодействия (Engagement rate) вместо него. Он показывает обратную величину к показателю отказов.

Читайте об аналогах показателя отказов в GA4 в статье «Показатель отказов и его альтернативы в Google Analytics 4».

9. Почему в GA4 больше конверсий, чем было в старой аналитике

Проблема: в Universal Analytics было, например, 50 целей за сутки, а в GA4 ― стабильно на 20% больше конверсий.

Решение: GA4 учитывает каждую выполненную конверсию, в то время, как UA в целях учитывает только уникальное количество на сеанс. 

Чтобы вернуться к модели подсчета Universal Analytics, в GA4 измените в меню «Conversion Events» способ подсчета на «Once per session».

Щоб повернутися до моделі підрахунку Universal Analytics, в GA4 змініть в меню «Conversion Events» спосіб підрахунку на «Once per session».

Щоб повернутися до моделі підрахунку Universal Analytics, в GA4 змініть в меню «Conversion Events» спосіб підрахунку на «Once per session».

10. Как создать отчет по страницам выхода в GA4

Проблема: среди базовых отчетов нет отчета по страницам выхода.

Решение: создать кастомный отчет в Центре анализа, используя показатель Exits. Перейдите в настройки «Settings» и выберите значение, как на скрине ниже.

Перейдіть у налаштування «Settings» та оберіть значення, як на скрині нижче.

Выводы

  1. Многие украинские бизнесы пытаются использовать GA4 как Universal и из-за этого знают далеко не все возможности сервиса.
  2. В этом материале специалисты Inweb рассмотрели самые распространенные вопросы, которые возникают у пользователей в работе с GA4 и дали пошаговые пути решения для них.
  3. Узнайте больше о возможностях GA4 из материалов Netpeak Journal и используйте аналитику на полную.

Материал написан в соавторстве с Андреем Очковским и Дмитрием Турчином

Катерина Николаева

Head of Analytics Department

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