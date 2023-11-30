10 найпоширеніших питань до Google Analytics 4 та відповіді на них

10 найпоширеніших питань до Google Analytics 4 та відповіді на них

Перехід на Google Analytics 4 виявився викликом для українського бізнесу . Багато хто досі використовує GA4 як Universal, тільки з новим інтерфейсом, і через це виникають проблеми з роботою та аналізом даних. У цій статті команда вебаналітиків Inweb зібрала 10 найпоширеніших питань, що можуть виникнути під час роботи з GA4, та дала відповіді на них.

1. Що робити з неробочими подіями зі старої аналітики

Проблема: не працюють події, налаштовані для GA4. Натомість замість них з’явилися «дивні події» зі старої аналітики з некоректними назвами і рідко в робочому стані.

Рішення:

Вимкніть налаштовані автоматичні події з конверсій. Відключіть зв’язок ресурсів та надсилання подій UA до GA4 в налаштуваннях тегу в Google Tag Manager.

Якщо це не вирішило проблему, відв’яжіть новий ресурс від старого повністю. Це можна зробити в налаштуваннях ресурсу Universal Analytics по шляху «Admin — GA4 Setup Assistant — Disconnect».

Ця проблема наразі є дуже актуальною. Автоперенесення налаштувань в новий ресурс аналітики зі старого працює далеко не ідеально, а частіше взагалі некоректно.

2. Чому в GA4 не працюють щойно налаштовані події

Проблема: щойно налаштована подія чи конверсія не потрапляє у звіти, і лічильник конверсій досі на нулі.

Рішення: почекайте 24-48 годин, доки дані обробляться і відобразяться у звітах GA4. В цій аналітиці обробка відбувається довше, тож миттєвого звіту не буде.

3. Як відстежувати кліки та заповнення форм в GA4

Проблема: не відстежуються стандартні події розширеної статистики, такі як кліки, заповнення форм, завантаження файлів тощо.

Рішення: перевірте налаштування розширеної статистики. Для цього перейдіть до «Web stream details», перевірте, чи активований перемикач «Enhanced measurement», і якщо так, перейдіть у меню налаштувань, клікнувши по коліщатку.

В налаштуваннях мають бути ввімкнені ті події, які ви бажаєте відстежувати за допомогою даного функціоналу:

Outbound clicks для відстеження кліків;

Form interactions — взаємодій з формами;

File downloads — завантаження файлів.

4. Як налаштувати відстеження пошуку по сайту в GA4

Проблема: не працює відстеження пошуку по сайту, хоча розширена статистика увімкнена.

Рішення: перевірте, який параметр в url містить пошуковий запит, та скорегуйте налаштування відстеження пошуку по сайту згідно з фактичним query-параметром.

Ваш query-параметр можна перевірити, виконавши пошук на сайті.

Пошуковий параметр знаходиться між символами ? та =. На прикладі нижче це — s.

Для коректного відстеження він має відповідати значенням в налаштуваннях в розширеній статистиці по шляху «Web stream details — Enhanced measurement — Site search».

Якщо вашого query-параметра немає у вказаних по замовчуванню, додайте його через кому або замість всіх вказаних.

5. Чому не працюють звіти демографії, геолокації та пристроїв

Проблема: у звітах географічного положення, демографії, пристроїв тощо не відображаються дані користувачів.

Рішення: перевірте, чи увімкнений у вас збір даних сигналів Google. Якщо ні, увімкніть його. Зробити це можна за шляхом «Admin — Data Settings — Data Collection — Google signals data Collection».

6. Що робити, якщо в GA4 недостатньо звітів для мого бізнесу

Проблема: при створенні облікового запису були помилково обрані категорії звітів з бізнес цілями, в яких важко розібратися або їх недостатньо.

Рішення: перейдіть в бібліотеку звітів, скасуйте публікацію активної теки звітів з бізнес цілями та опублікуйте теку Life cycle. Бібліотека звітів (Library) знаходиться внизу меню звітів.

7. Де знайти коефіцієнт конверсії в GA4

Проблема: немає коефіцієнта конверсії у стандартних звітах GA4.

Рішення: додайте в налаштуваннях звітів такі показники — User conversion rate та Session conversion rate.

Для цього відкрийте звіт, в який плануєте додати показник конверсії, натисніть на олівець в правому верхньому кутку, щоб змінити конфігурацію.

Оберіть налаштування показників (Metrics) і додайте необхідний показник.

Коефіцієнт конверсії сеансів показує співвідношення конверсій до кількості сеансів у певний час.

Коефіцієнт конверсії користувачів показує відсоток користувачів, які здійснили бажану дію, від загальної кількості користувачів.

8. Де знайти показник відмов в GA4

Проблема: немає показника відмов (Bounce rate) у стандартних звітах.

Рішення: додайте показник аналогічно коефіцієнту конверсії в необхідний звіт.

Також можете використовувати коефіцієнт взаємодії (Engagement rate) замість нього, бо він показує обернену величину до показника відмов.

Читайте про аналоги показника відмов у GA4 в статті « Показник відмов та його альтернативи в Google Analytics 4 ».

9. Чому в GA4 більше конверсій, ніж було в старій аналітиці

Проблема: в Universal Analytics було, наприклад, 50 цілей за добу, а в GA4 — стабільно на 20% більше конверсій.

Рішення: GA4 враховує кожну виконану конверсію, у той час, як UA в цілях враховує тільки унікальну кількість на сеанс.

Щоб повернутися до моделі підрахунку Universal Analytics, в GA4 змініть в меню «Conversion Events» спосіб підрахунку на «Once per session».

10. Як створити звіт по сторінках виходу в GA4

Проблема: серед базових звітів немає звіту по сторінках виходу.

Рішення: створити кастомний звіт у Центрі аналізу, використовуючи показник Exits. Перейдіть у налаштування «Settings» та оберіть значення, як на скрині нижче.

Висновки

Чимало українських бізнесів намагаються використовувати GA4 як Universal і через це знають далеко не всі можливості сервісу. В цьому матеріалі спеціалісти Inweb розглянули найпоширеніші питання, які виникають у користувачів в роботі з GA4 та дали покрокові шляхи вирішення для них. Дізнавайтесь більше про можливості GA4 з матеріалів Netpeak Journal та використовуйте аналітику на повну.

Матеріал написано у співавторстві з Андрієм Очковським та Дмитром Турчином.