Аналітика
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10 найпоширеніших питань до Google Analytics 4 та відповіді на них
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Катерина Ніколаєва

Перехід на Google Analytics 4 виявився викликом для українського бізнесу. Багато хто досі використовує GA4 як Universal, тільки з новим інтерфейсом, і через це виникають проблеми з роботою та аналізом даних. У цій статті команда вебаналітиків Inweb зібрала 10 найпоширеніших питань, що можуть виникнути під час роботи з GA4, та дала відповіді на них.

1. Що робити з неробочими подіями зі старої аналітики

Проблема: не працюють події, налаштовані для GA4. Натомість замість них з’явилися «дивні події» зі старої аналітики з некоректними назвами і рідко в робочому стані.

Натомість замість них з'явилися «дивні події» зі старої аналітики з некоректними назвами і рідко в робочому стані.

Рішення: 

  1. Вимкніть налаштовані автоматичні події з конверсій.
  2. Відключіть зв’язок ресурсів та надсилання подій UA до GA4 в налаштуваннях тегу в Google Tag Manager.

Відключіть зв'язок ресурсів та надсилання подій UA до GA4 в налаштуваннях тегу в Google Tag Manager.

Якщо це не вирішило проблему, відв’яжіть новий ресурс від старого повністю. Це можна зробити в налаштуваннях ресурсу Universal Analytics по шляху «Admin — GA4 Setup Assistant — Disconnect».

Це можна зробити в налаштуваннях ресурсу Universal Analytics по шляху «Admin — GA4 Setup Assistant — Disconnect».

Ця проблема наразі є дуже актуальною. Автоперенесення налаштувань в новий ресурс аналітики зі старого працює далеко не ідеально, а частіше взагалі некоректно. 

2. Чому в GA4 не працюють щойно налаштовані події

Проблема: щойно налаштована подія чи конверсія не потрапляє у звіти, і лічильник конверсій досі на нулі.

Рішення: почекайте 24-48 годин, доки дані обробляться і відобразяться у звітах GA4. В цій аналітиці обробка відбувається довше, тож миттєвого звіту не буде.

3. Як відстежувати кліки та заповнення форм в GA4

Проблема: не відстежуються стандартні події розширеної статистики, такі як кліки, заповнення форм, завантаження файлів тощо.

Рішення: перевірте налаштування розширеної статистики. Для цього перейдіть до «Web stream details», перевірте, чи активований перемикач «Enhanced measurement», і якщо так, перейдіть у меню налаштувань, клікнувши по коліщатку.

Для цього перейдіть до «Web stream details», перевірте, чи активований перемикач «Enhanced measurement», і якщо так, перейдіть у меню налаштувань, клікнувши по коліщатку.

В налаштуваннях мають бути ввімкнені ті події, які ви бажаєте відстежувати за допомогою даного функціоналу: 

  • Outbound clicks для відстеження кліків; 
  • Form interactions — взаємодій з формами;
  • File downloads — завантаження файлів.

File downloads — завантаження файлів.

4. Як налаштувати відстеження пошуку по сайту в GA4

Проблема: не працює відстеження пошуку по сайту, хоча розширена статистика увімкнена.

Рішення: перевірте, який параметр в url містить пошуковий запит, та скорегуйте налаштування відстеження пошуку по сайту згідно з фактичним query-параметром.

Ваш query-параметр можна перевірити, виконавши пошук на сайті.

Пошуковий параметр знаходиться між символами ? та =. На прикладі нижче це — s.

Пошуковий параметр знаходиться між символами ? та =. На прикладі нижче це — s.

Для коректного відстеження він має відповідати значенням в налаштуваннях в розширеній статистиці по шляху «Web stream details — Enhanced measurement — Site search».

Для коректного відстеження він має відповідати значенням в налаштуваннях в розширеній статистиці по шляху «Web stream details — Enhanced measurement — Site search».

Якщо вашого query-параметра немає у вказаних по замовчуванню, додайте його через кому або замість всіх вказаних.

5. Чому не працюють звіти демографії, геолокації та пристроїв

Проблема: у звітах географічного положення, демографії, пристроїв тощо не відображаються дані користувачів.

Рішення: перевірте, чи увімкнений у вас збір даних сигналів Google. Якщо ні, увімкніть його. Зробити це можна за шляхом «Admin — Data Settings — Data Collection — Google signals data Collection».

Якщо ні, увімкніть його. Зробити це можна за шляхом «Admin — Data Settings — Data Collection — Google signals data Collection».

6. Що робити, якщо в GA4 недостатньо звітів для мого бізнесу

Проблема: при створенні облікового запису були помилково обрані категорії звітів з бізнес цілями, в яких важко розібратися або їх недостатньо.

при створенні облікового запису були помилково обрані категорії звітів з бізнес цілями, в яких важко розібратися або їх недостатньо.

Рішення: перейдіть в бібліотеку звітів, скасуйте публікацію активної теки звітів з бізнес цілями та опублікуйте теку Life cycle. Бібліотека звітів (Library) знаходиться внизу меню звітів. 

Бібліотека звітів (Library) знаходиться внизу меню звітів.

Бібліотека звітів (Library) знаходиться внизу меню звітів.

7. Де знайти коефіцієнт конверсії в GA4

Проблема: немає коефіцієнта конверсії у стандартних звітах GA4.

Рішення: додайте в налаштуваннях звітів такі показники — User conversion rate та Session conversion rate.

Для цього відкрийте звіт, в який плануєте додати показник конверсії, натисніть на олівець в правому верхньому кутку, щоб змінити конфігурацію. 

Для цього відкрийте звіт, в який плануєте додати показник конверсії, натисніть на олівець в правому верхньому кутку, щоб змінити конфігурацію.

Оберіть налаштування показників (Metrics) і додайте необхідний показник.

Оберіть налаштування показників (Metrics) і додайте необхідний показник.

Коефіцієнт конверсії сеансів показує співвідношення конверсій до кількості сеансів у певний час. 

Коефіцієнт конверсії користувачів показує відсоток користувачів, які здійснили бажану дію, від загальної кількості користувачів.

8. Де знайти показник відмов в GA4

Проблема: немає показника відмов (Bounce rate) у стандартних звітах.

Рішення: додайте показник аналогічно коефіцієнту конверсії в необхідний звіт.

додайте показник аналогічно коефіцієнту конверсії в необхідний звіт.

Також можете використовувати коефіцієнт взаємодії (Engagement rate) замість нього, бо він показує обернену величину до показника відмов.

Читайте про аналоги показника відмов у GA4 в статті «Показник відмов та його альтернативи в Google Analytics 4».

9. Чому в GA4 більше конверсій, ніж було в старій аналітиці

Проблема: в Universal Analytics було, наприклад, 50 цілей за добу, а в GA4 — стабільно на 20% більше конверсій.

Рішення: GA4 враховує кожну виконану конверсію, у той час, як UA в цілях враховує тільки унікальну кількість на сеанс. 

Щоб повернутися до моделі підрахунку Universal Analytics, в GA4 змініть в меню «Conversion Events» спосіб підрахунку на «Once per session».

Щоб повернутися до моделі підрахунку Universal Analytics, в GA4 змініть в меню «Conversion Events» спосіб підрахунку на «Once per session».

Щоб повернутися до моделі підрахунку Universal Analytics, в GA4 змініть в меню «Conversion Events» спосіб підрахунку на «Once per session».

10. Як створити звіт по сторінках виходу в GA4

Проблема: серед базових звітів немає звіту по сторінках виходу.

Рішення: створити кастомний звіт у Центрі аналізу, використовуючи показник Exits. Перейдіть у налаштування «Settings» та оберіть значення, як на скрині нижче.

Перейдіть у налаштування «Settings» та оберіть значення, як на скрині нижче.

Висновки

  1. Чимало українських бізнесів намагаються використовувати GA4 як Universal і через це знають далеко не всі можливості сервісу.
  2. В цьому матеріалі спеціалісти Inweb розглянули найпоширеніші питання, які виникають у користувачів в роботі з GA4 та дали покрокові шляхи вирішення для них.
  3. Дізнавайтесь більше про можливості GA4 з матеріалів Netpeak Journal та використовуйте аналітику на повну.

Матеріал написано у співавторстві з Андрієм Очковським та Дмитром Турчином.

Катерина Ніколаєва

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