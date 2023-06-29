Все. З 1 липня Universal Analytics припиняє обробку даних. Натомість Google пропонує інший свій сервіс — Google Analytics 4.

Спеціалісти Netpeak та InWeb поділились думками щодо готовності українського бізнесу та фахівців digital-маркетингу до переходу на нову систему, а також дали кілька порад для тих, хто лише починає опановувати GA4.

Чи готовий бізнес до роботи з GA4?

Хоч про перехід на нову аналітику Google повідомив ще в березні 2022 року, частина бізнесів досі не наважувались відмовитись від звичної Universal Analytic. Чи вийде швидко адаптуватися до нового інструмента в тих, хто до останнього відкладав перехід?

Ігор Павленко, Web Analyst в Netpeak

Я думаю що ні, оскільки бізнесу важко адаптуватися до глобальних змін, особливо якщо це стосується аналітики. Є страх чогось нового, страх прийняти зміни, невпевненість в тому, як використовувати цю систему аналітики, але по суті в них вже немає вибору. Google поставив рамки по часу, тому це питання більше нерелевантне. І взагалі, якщо взяти наш менталітет бізнесу, то я думаю, що він не готовий до глобальних змін, поки не клюне півень.

Андрій Коваль, Team Lead PPC в Netpeak

На мою думку, бізнес в цілому не готовий до роботи з Google Analytics 4. І питання не в технічному налаштуванні, по нашій вибірці більшість проєктів так чи інакше вже реалізували збір статистики в GA4. Проблеми почнуться на роботі з даними, які він зібрав.

Однак відкладати перехід вже нікуди. Universal Analytic більше не оброблює дані, тож час розбиратися, як працює GA4.

Основні складнощі переходу

Жодна зміна звичних інструментів не проходить легко. GA4 відрізняється від Universal Analytics (UA) майже усім, проте найбільше проблем на думку спеціалістів у користувачів виникне через:

Налаштування. Принцип аналізу даних в GA4 відрізняється від UA, через це ще на етапі налаштування аналітики можуть виникнути питання. Не все, що було в UA, можливо відтворити в GA4. Відрізняється, зокрема, налаштування подій, їх тепер краще налаштовувати через Google Tag Manager. Інтерфейс. GA4 має зовсім інший інтерфейс, назви метрик та форми звітів, через що в користувачів, які лише почали працювати із сервісом, виникає чимало питань. Обробка даних. Хоч в GA4 присутні нові корисні метрики, такі як LTV, ROAS, коефіцієнт взаємодії, змінився, наприклад, звичний формат коефіцієнта конверсії, що відображав у розрізі каналів трафіку, сторінок, типів пристроїв і так далі рівень конверсії. Дані про сеанси, події, торгівлю потрапляють у звіти із затримкою 24-72 години. Також не варто забувати, що термін зберігання даних в GA4 скоротився до 14 місяців (в UA дані зберігались безстроково).

Павло Садовий, Web Analyst в Netpeak

Очевидно, що люди, які не працювали з новою системою, матимуть період адаптації, будуть думати, що значить цей звіт або той, ці метрики чи інші, тому що більшість метрик змінили свої значення. Налаштування подій краще тепер працює в інтеграції з Google Tag Manager. Є, звісно, у GA4 своя схожа система з Universal Analytics для налаштування події, але вона обрізана, якщо порівняти з тим, що можна зробити в Google Tag Manager.

Варто зазначити, що в GA4 присутні не лише нові назви для вже знайомих метрик, а й зовсім нові поняття, і чимало питань в користувачів виникає саме до них.

Олександр Конівненко, Head of Web Analytics в Netpeak

Найбільше запитань надходить щодо каналів. Впроваджено нові поняття, наприклад, User Sourse Medium (канал користувача) — який канал був першим у залученні користувача, Session Sourse Medium — джерело залучення сеансу. Користувачі плутають ці два поняття, не розуміють їхній підрахунок, дані в них не збігаються з Universal Analytics, і це часто доводиться пояснювати.

Втім, Google підготувався до цього переходу, тож відповіді на більшість питань можна знайти в довідці.

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Переваги GA4

Хоч у порівнянні з Universal Analytics GA4 і виглядає на перший погляд незручною, в неї є однозначні переваги. Зокрема, навіть новий підхід до збору даних розширює можливості аналітики.

Марія Корольова, SEO-спеціаліст в Netpeak

Мені подобається високий рівень кастомізації звітів у GA4. Концепція event-ів спрощує розуміння Google Analytics загалом. Наявність звіту DebugView дає змогу перевірити, в якому вигляді в аналітику надходять дані про події та користувачів.

Також однозначно спеціалісти сходяться на думці, щодо наступних переваг нової аналітики:

Машинне навчання. Використання штучного інтелекту не лише підвищує якість зібраної інформації про активність користувачів, а й надає прогнозовані значення. Експорт у Google Bigquery. Нова аналітика дає змогу безкоштовно вивантажувати всі дані в Google BigQuery (хмарна база даних) і так обійти будь-які ліміти візуалізації типів звітів, які є в GA4. Кросплатформна аналітика. В новій системі можна дивитися перетин аудиторії як у мобільному застосунку, так і на сайті.

Доопрацювання Google Analytics 4

Немає сумнівів, що Google дороблюватиме можливості GA4. Попри те, що ця аналітика працює з 2020 року, її продовжують вдосконалювати, і після 1 липня цей процес не припиниться.

Владислав Наумов, SEO-спеціаліст в Inweb

Протягом останніх півроку інтерфейс і можливості GA4 постійно змінювались, доповнювались та покращувались. Це говорить про постійну безперервну роботу Google над системою. Поки складно сказати, що продукт на 100% готовий. На мою думку, і я зустрічав багато однодумців серед аналітиків, процес доробки GA4 буде продовжуватись і після 1 липня. Щодо аспектів складно виділити щось конкретне, думаю, зміни та покращення будуть стосуватись кожного аспекту системи.

Google підтверджує, що GA4 оновлюватиметься.

Олександр Конівненко, Head of Web Analytics в Netpeak

З нами, як з партнерами, ділились планами на цю тему. З першого, що збираються робити — це обчислювані показники. Щоб можна було на базі кількох метрик порахувати окрему, наприклад, conversion rates. Ще планується удосконалення data import. Я особисто чекаю поліпшення Measurement Protocol та сирого вивантаження даних у Google Bigquery.

Марія Корольова, SEO-спеціаліст в Netpeak Agency

У звіті «Audience — User Explorer» у якому за client id доступні детальні дані, для зручності хотілося б дефолтного функціонала, аналогічного попередній версії аналітики. Було б чудово впровадити єдиний графік по динаміці всього сайту, а не тільки динаміку за першою п’ятіркою сторінок. Через це незручно швидко оцінити загальну динаміку. Хотілось би швидшу обробку даних. Наприклад, дані з ecommerce за поточний день доступні в набагато меншому обсязі, ніж в Universal Analytics для цього ж сайту. Наступного дня все вирівнюється. В експортованих звітах недоступне порівняння даних за датами. У вивантаженні ви отримаєте дані тільки за один з обраних періодів. Сподіваюся, тут теж буде доопрацьовано.

Поради щодо роботи з GA4

Спеціалісти Netpeak вже перевели не один бізнес на нову аналітику, тож мають кілька порад для тих, хто тільки починає роботу з цим сервісом:

Переходьте на англійську мову інтерфейсу і будь-яку колонку, звіт вбивайте в гугл і читайте документацію. Це важливо, щоб зрозуміти, на які дані ви дивитесь. Якщо недостатньо сухої мови Google, обов’язково буде кілька статей блогерів, у яких можна буде подивитися додаткову інформацію.

Головне: не чіплятись за старе і швидше повністю переходити на нову аналітику. І у звітах, і в розумінні. Колись ми болісно переходили на Universal, неодноразово звикали до нових інтерфейсів Google Ads і Facebook Ads. Зміни невідворотні, хто загальмував в адаптації, той програв.

Не порівнюйте дані GA4 та UA, вони не будуть співпадати. Будьте готові до зміни даних, може змінитись середня кількість користувачів, сесій та інших показників. А також зміна розподілення трафіку і подій по каналах трафіку





Переходьте вже зараз на GA4, щоб вона вже збирала дані.

Найкраще тестувати події, які приходять у GA4 через вбудований debug mode, використовувати для налаштування подій Google Tag Manager і прочитати, які відмінності подій та метрик у GA4 і Universal Analytics.



Я б рекомендувала прийняти модель відстеження даних у GA4. Відмінності між даними Universal Analytics і GA4 неминучі, їх важливо розуміти, не намагаючись все адаптувати до попередньої версії.

Висновок

Відмовитись від переходу вже неможливо, тож не варто відкладати адаптацію до нового інтерфейсу та принципів роботи. Чим швидше ви почнете працювати з новою аналітикою, тим меншою буде втрата даних. А якщо виникають питання, користуйтеся довідкою Google та підтримкою спеціалістів.