Ірина Омельченко

Ірина Омельченко

Автор NJ з 2021
Інформація про себе
Копірайтерка і редакторка. Пишу тексти для клієнтів Netpeak, редагую пости для Netpeak Journal

Свіжі матеріали

Бізнес
5938 4
Дивні сайти ― 40 диких, симпатичних та дуже талановитих ресурсів
Бізнес
Дивні сайти ― 40 диких, симпатичних та дуже талановитих ресурсів
5938 4