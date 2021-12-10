Техноанархизм и chindogu как источник идей

Создавать нужное и полезное тяжело, особенно когда ты делаешь это на потоке в течение десятков лет. Будь-то тексты, реклама, сайты, сервисы, бизнес-проекты или метавселенные . Глаз замыливается и однажды ты проснешься с полной уверенностью, что твой продукт (проект) совершенен. Так думали и те, кто десятилетиями собирал керосиновые лампы или паровые двигатели.

Как не удивительно, прогрессу помогает доведение какой-то одной черты в производстве до абсурда. Даже в качестве мысленного эксперимента. Создаешь хорошие сайты? Нарисуй абсолютно ужасный. Заточен на юзабилити каждой детали? А сделай что-то совершенно неудобное.

Вкратце я описал то, что делают техноанархисты и представители популярного в Японии движения chindogu (в переводе: «странные устройства»). Конечно, теоретическая база у них другая — протест против культуры потребления. Но главные правила этого протеста позволили появиться десяткам патентов и сотням популярных товаров. Селфи-палка и контейнер для банана — только несколько известных примеров chindogu.

Популярность «странных устройств» среди изобретателей объясняется еще и несовершенством современной патентной системы. Удивительно, но авторские права, которые должны защищать изобретателей, наоборот, тормозят прогресс. Абсолютное большинство идей вне зависимости от степени их реализуемости патентуются крупными корпорациями. Что же касается производства, то корпорации запускают в работу не самые интересные изобретения, а те, что легче всего внедрить.



Добавьте к этому многочисленные судебные тяжбы за право первенства и нежелание платить конкурентам за уже запатентованную инновацию, и вы поймете, почему рынок так давно не видел прорывных продуктов, вроде первого айфона.

Кэндзи Каваками и 10 принципов chindogu

Изобретатель и журналист Кэндзи Каваками (родился в 1946) начал активно выступать против культуры потребления в начале девяностых, когда редактировал журнал-каталог для домохозяек Mail Order Life (通 販 生活 Tsūhan Seikatsu). На последних страницах он добавлял фотографии и описания собственных изобретений. Страницы стали очень популярными, фото стали выносить на обложки и Кэндзи пришлось придумать для своих товаров общее название — chindogu.

Сообщество chindogu из сотен тысяч приверженцев собрал другой редактор, Дэн Папиа, который вначале просто перепечатывал в Tokyo Journal страницы с изобретениями Каваками, а потом решил покорить «странными приспособлениями» весь мир. В 1995 году Каваками и Папиа стали соавторами книги 101 Unuseless Japanese Inventions: The Art of Chindōgu.

На сайте chindogu Дэн Папиа разместил своеобразный манифест движения:

Сформировались планеты. Земля остыла. Появились существа и одно из них начало играться с камнями и палками. Это существо сделало копья, лопаты, создало одежду из шкур. Затем оно придумало фонарик на солнечных батареях и галстук-салфетку — не совсем полезно, но и не бесполезно. Оно создало изобретения, которые работали не очень хорошо… но были забавными. Так родились чиндогу.

Как создать chindogu — пошаговая инструкция

Также на сайте есть десять правил, которым должен следовать любой изобретатель «странных приспособлений»:

Изобретения, которые претендуют на статус chindogu, должны быть практически бесполезны. Если вы создали что-то, что используют каждый день, это точно не «странное устройство». Обратитесь в патентное бюро. Недостаточно придумать chindogu, его нужно сделать. У вас должна быть возможность держать изобретение в руках и думать: «Я точно могу представить, как этим пользуются». Чтобы стать бесполезным, изделию вначале нужно просто быть. «Странные устройства» освобождают из оков полезности, выражают свободу изобретательской мысли и действий, в том числе свободу быть бесполезным. Chindogu — форма невербальной коммуникации, понятная каждому в любом уголке мира. Chindogu нельзя продавать, даже если сам факт продажи — шутка. Создание chindogu — результат решения определенной задачи. Но сама эта задача может быть настолько странной, что не стоило и начинать её решать. В этом особый тип юмора «странных устройств». «Странные устройства» невинны: их создают, чтобы другие пользовались, даже если ими невозможно пользоваться. Эти изобретения — не сатира на пороки общества. Изобретения не должны быть жестокими, вульгарными или нести сексуальный подтекст. Chindogu — подарок миру, они не должны быть защищены авторским правом или патентами. Как говорят в Испании: «Mi Chindogu es tu Chindogu». «Странные устройства» не ограничивает тех, кто может ими пользоваться. Вне зависимости от расы, религии, пола, достатка. Каждый может наслаждаться любым chindogu. Даже корейцы.

Сложно обвинить создателей «странных устройств» в буквальном соблюдении всех правил их движения, особенно пятой заповеди: многие из chindogu выходят в топы на Aliexpress или становятся популярными гаджетами, как селфи-палка.

Я решил собрать топ «странных устройств», которые соответствуют по крайней мере большинству из заявленных движением правил. Пока формировал список, придумал интересное решение для нашей песочницы контента. Может, и вас они подтолкнут к необычным решениям.

22 «странных устройства» для всего на свете

Микрофон для беззвучного караоке. Можете кричать в него что угодно — никто не услышит. Идальный подарок соседям.

Подушка для работы за ноутбуком. Угол наклона можно менять — есть пять разных позиций.

Ползунки-швабра. Ваш пол будет чистым даже там, куда не заедет робот-пылесос.

Устройство для поддержки подбородка. Кто заботится о своей осанке во время сидячей работы — оценит.

Устройство для сна в переполненном метро.

Аппарат для панорамной съемки на теплые аналоговые мыльницы.

Посуда для похудения. Вы можете запросто обмануть свой мозг во время обеда: тарелка кажется полной.

Носовые затычки для похода в уборную.

Футболка с системой координат. Когда просите почесать спину, просто назовите нужную клетку.

Сливочное масло в форме клей-карандаша:

«Нонсенс-шоу». Японская арт-группа Maywa Denki впервые вывела «странные устройства» на качественно новый уровень сложности. Они создают не просто бытовые товары, а бесполезные музыкальные инструменты и роботов.

Робот Tomatan. Подкармливает бегуна томатами, весит около восьми килограмм. Есть более легкая версия для марафонцев весом около трех килограмм.

Popinator Project. Устройство по голосовой команде забрасывает попкорн в рот хозяина.

Устройство для разбивания яиц.

Clothbot — робот, который взбирается вверх по одежде или шторам.

Счетчик жевательных движений.

Rubik's Robot — собирает кубик Рубика за 0,38 секунды. Рекорд человека сегодня — 4,22 секунды.

Dorodorobo — самоходный робот, который Maywa Denki создали по эскизам пятилетнего ребёнка. Видео с роботом настолько инновационное, что YouTube не разрешает встраивать в другие сайты.

Как вы понимаете, предыдущее избретение — вершина робототехники, поэтому вернемся к более приземленным устройствам. Швейцарский комплект для садовника. Грабли, лопата, сапка — всё в одном чехле:

Насадка на палец с зубной щеткой.



Педаль для открывания двери ногой.

Устройство для визуального обследования собственного уха.

Думаю, у вас уже появился свой фаворит среди всех chindogu, назовите его в комментариях. Если наши предпочтения совпадут, добавлю 10 баллов в карму. И подписывайтесь на рассылку, чтобы моментально узнавать о самых интересных материалах: