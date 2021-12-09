Peetime, общение с духами и «ничего». 15 странных приложений, которые могут быть даже полезны
Странные, очень странные и супер-странные! Если на вашем смартфоне установлен только стандартный набор из Uber, Glovo, 2ГИС и нескольких мессенджеров — смотрите подборку необычных и смешных приложений. Какие-то можно установить just for fun, а некоторые действительно выручат в нестандартных ситуациях.
RunPee
Гениальное приложение посвящено проблеме, о которой часто стесняются говорить. Неожиданно, но это поход в уборную в кинотеатре. Как выбрать удачное время, чтобы не пропустить ничего на экране? На помощь приходит RunPee.
Встроенный таймер предупреждает о начале фильма за 30 секунд до каждого сеанса. Если вы все-таки вышли, по возвращении получите синопсис того, что пропустили. Не придется дергать соседа. Ну и дополнительные сцены после титров — есть они или нет, тоже узнаете заранее.
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Binky
Приложение для тех, кто искал самый добрый и бесполезный сегмент интернета.
Binky — соцсеть, в которой буквально ничего не происходит. Никаких новостей про падение курса, геополитические конфликты или пандемию. Только бесконечная лента, состоящая из случайных фотографий чего-угодно — от животных до пейзажей или приятных узоров. Создатели приложения называют его «никотиновым пластырем от соцсетей».
А еще платформа может сама написать за вас комментарий, и есть кнопка лайка, которая рассыпается фейерверком при нажатии.
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Die With Me
Смартфон давно стал продолжением нашей руки. Поэтому ситуацию, когда девайс садится, можно назвать критичной.
Die With Me — решение для людей, телефон которых на грани отключения. В приложение можно зайти только, когда заряд составляет менее 5%. Там вас ждут такие же счастливчики с разряжающимися смартфонами. Как считают разработчики, этот процесс настолько стрессовый, что людям просто необходимо объединиться и получить поддержку от человека, оказавшегося в похожей ситуации.
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Spirit Story Box
Приложение для настоящих охотников за привидениями. Можно услышать, что говорят вам духи. О Spirit Story Box писали такие мировые СМИ, как Huffington Post, The Daily Mail Online и USA Today.
Для пользователей, которые искренне верят в паранормальное, создатели сделали пометку — приложение используется исключительно в развлекательных целях.
Hold on!
Полезно тем, кто хочет познать настоящий дзен. Работает это так — просто жмете кнопку. И все! Уберете палец — проиграете. А пока держите, можно думать о жизни, мечтать и смотреть на таймер, который показывает, сколько минут или даже часов вы потратили на кнопку.
Выглядит странно, но многим нравится. В App Store люди неиронично оставляют хорошие отзывы о том, как приложение помогло им скоротать время.
Nothing
Нет, в названии нет никакого подвоха. Это приложение, в котором ничего не происходит. Только вы и пустой экран.
SnoreMonitorSleepLab
Изучите природу своего храпа. Приложение помогает создать график храпа, отследить частоту движений груди и дыхания. И конечно, оно записывает храп на аудио.
Аппа вовсе не относится к бесполезным. Потом собранные данные можно показать врачу — это поможет ему назначить лечение и выявить причину храпа. В Швеции SnoreMonitorSleepLab было одним из самых популярных медицинских приложений на протяжении нескольких лет.
Wakie Chat
Изначально задумка Wakie была странной и даже немного пугающей. По сути, это будильник, но будит вас может незнакомец из любой точки мира — ваш сосед по дому, танцор из Бразилии или тренер личностного роста из Токио.
Сейчас приложение позиционируется исключительно как голосовой чат. Вы по-прежнему можете разговаривать с людьми и заводить дружеские отношения, но жуткую часть о звонке-будильнике убрали.
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Lie Detector Truth Test
Да, это приложение-детектор лжи! Теперь в любой момент можно устроить проверку вашему собеседнику (с его согласия, конечно же). Мобильный «полиграф» работает от касания пальцев.
Не стоит забывать, что приложение создано исключительно в развлекательных целях — пожалуйста, не воспринимайте его слишком серьезно и будьте благосклонны к своим друзьям.
S.M.T.H
Вот он — потенциальный способ сломать свой телефон. Если вы по какой-то причине не знали, как это сделать. S.M.T.H вычисляет, насколько высоко можно подбросить гаджет. Осторожно, используйте его на свой страх и риск.
Интересно, что здесь даже есть таблица лидеров.
Fake Conversations
Знаете этот неловкий момент, когда общаетесь с неприятным собеседником и мечтаете, чтобы ваш телефон зазвонил, — тогда этот диалог закончится. Fake Conversations создали для таких ситуаций.
Вы можете прерывать своих друзей, притворяться, что переписываетесь с кем-то или воспользоваться функцией ложного вызова — если нужен предлог, чтобы прекратить нежелательное общение.
ChatterBaby
Переводчик слез вашего ребенка — идеальная функция для молодых родителей. Приложение записывает звуки, которые издает малыш, и сравнивает их с базой данных, чтобы определить, почему он плачет.
Как заявляют разработчики, ChatterBaby правильно распознает примерно 85% криков из-за боли и примерно на 90% точно улавливает любой детский крик.
Может распознавать три типа криков: суетливый, голодный и болезненный. Но помните — всегда полагайтесь на личные ощущения!
Win 98 Simulator
Хотите вернуться в прошлое и ощутить себя за компьютером с Windows 98? Вот она — отличная возможность поностальгировать. Сможете превратить экран своего смартфона в рабочий стол старинного ПК. С вечно тормозящим Internet Explorer и игрой в пасьянс.
Demotivational Pics
Сегодня все говорят о мотивации и личностном росте. А создатели этого приложения предлагают сосредоточиться на... демотивации. Demotivational Pics — набор рандомных картинок, которые показывают вам, насколько все может быть плохо.
Cat Paint
Все становится лучше, если там есть кот. Приложение помогает добавить котов разных окрасов и размеров на любое фото.
Но помните, котик на фото сосредотачивает все внимание на себе и собирает слишком много реакций в соцсетях!
Этот список — пример того, что найти свою аудиторию может буквально любой продукт. Ведь иногда людям просто нужно чем-то занять свое время, успокоиться и «повтыкать» в экран.
Поэтому, если у вас когда-то была задумка создать безумное приложение забавы ради — не сомневайтесь в себе. Для любого товара найдется покупатель. Особенно в мире диджитал.
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