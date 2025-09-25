Чому всі так накинулися на GPT-5. Чи завжди нове — краще?

«GPT-5 — це найгірша модель, яку я бачив. Жахливе оновлення.»

«OpenAI провернула найбільший обман в історії ШІ.»

«Складається враження, що компанія спеціально намагається втратити користувачів.»

«GPT-5 — це сміття, ненавиджу його.»

Такі коментарі заполонили Reddit і форуми, щойно закінчилася презентація нової моделі OpenAI. Зі сцени лунало, що з виходом GPT-5, мовляв, закінчилась «монополія людини на інтелект». Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, назвав новинку «найкращою моделлю у світі» і «значним кроком» до створення загального штучного інтелекту (AGI), який здатен перевершити людину в більшості економічно цінних завдань.

Натхнені гучними обіцянками, користувачі кинулися тестувати «найрозумніший» ШІ. Але результати виявилися далеко не революційними. І навіть найвідданіші фанати OpenAI почали перевзуватися на ходу.

То що ж пішло не так? В огляді розбираємо, чому реліз GPT-5 супроводжувався хвилею невдоволення, серією вибачень і вимушеними поступками OpenAI.

Змазаний запуск

OpenAI підняла ставки задовго до релізу, тож очікування були дуже високими.

Олександр Краковецький, автор книг про генеративний штучний інтелект, співзасновник та керівник компанії по розробці програмного забезпечення DevRain зазначає:

Історично так склалося, що саме від компанії OpenAI очікують проривні ідеї та рішення, а іншим компаніям відводять роль тих, хто наздоганяє. Проте останнім часом і Anthropic, і Google, а ще китайці та Ілон Маск регулярно випускають моделі, що на рівних конкурують з моделями OpenAI. Тому все частіше почали лунати голоси, що OpenAI втрачає роль головного трендсетера. А ще випуски GPT-4.5, оновлення до GPT-4.1, і моделі o1/o3/o4 сильно заплутали користувачів.

GPT-5 презентували як першу «уніфіковану» модель штучного інтелекту: можливості мислення моделей серії «o» в поєднання зі швидкими реакціями серії «GPT».

Нова модель оснащена інтелектуальним маршрутизатором, котрий в режимі реального часу може самостійно визначати, як надати відповідь — швидко відреагувати на запитання чи витратити більше часу на обдумування.

Під загальною назвою GPT 5 ховаються кілька моделей, які відрізняються швидкістю і якістю відповідей, а також з’явився reasoning effort — інтенсивність зусиль міркування, яку має докласти модель, щоб відповісти на те чи інше питання. А нещодавно OpenAI додала можливість вибору інтенсивності, що знову, підозрюю, додасть плутанини користувачам, — пояснює пан Олександр.

Проте в день запуску саме цей роутер дав збій. У підсумку чат-бот надавав урізані й місцями хибні відповіді, через що багатьом здався помітно тупішим за попередників. Це публічно визнав і Сем Альтман.

Як зауважує Дмитро Красовський, AI Integration Lead в Netpeak Ukraine, для багатьох випуск GPT-5 став розчаруванням.

Користувачі очікували надзвичайних проривів, нового кроку до AGI (загального штучного інтелекту) або значного покращення, але цього не сталося. Як наслідок, реліз описують клішованою фразою: “чекали на революцію, а отримали лише еволюцію.

Олександр Конівненко, керівник департаменту Digital Data в Netpeak Ukraine, додає:

Ситуацію з генеративним ШІ найкраще пояснює цикл хайпу Гартнера, який описує життєвий шлях будь-якої нової технології. Ми вже бачили етап завищених очікувань, а тепер настає період розчарувань, коли помітні недоліки та обмеження технології. І лише після нього починається адаптація, коли з’являється чітке розуміння, як правильно використовувати інструмент.

Відповіді за протоколом

Критика на адресу нової моделі лунала й за надто «корпоративне та стримане» спілкування. Багатьом GPT-5 здається менш природним та таким, що втратив «особистість», притаманну попереднім версіям.

Нову версію часто описують як таку, якій бракує шарму і креативності.

ChatGPT тепер менше намагається догодити співрозмовнику. Якщо модель GPT-4 інколи грішила надмірною люб’язністю та компліментами, то «п’ятірка» дає прямі відповіді.

Зменшення «улесливості» можна вважати кроком уперед у правдивості ШІ, принаймні так це бачать прихильники стриманішого тону.

Олександр Краковецький пояснює:

Деякі люди дійсно сприймають ШІ-чатботів як особистість. Тому, наприклад, моделі з міркуванням люди використовували значно рідше, бо вони справляли враження бездушної комп’ютерної програми на відміну від теплого і лампового GPT-4o, який відповідає швидко і “пам’ятає” твої вподобання.

Відсутність вибору

У процесі запуску GPT-5 OpenAI видалила вибір моделей, що дозволяв перемикатися між ними для різних цілей. Натомість нова флагманська версія стала доступною всім безплатним користувачам за замовчуванням.

У ChatGPT для користувачів тарифу Plus з’явилося повідомлення: «ChatGPT тепер має нашу найрозумнішу, найшвидшу, найкориснішу модель із вбудованим мисленням, тож ви отримуєте найкращу відповідь щоразу».

Це викликало невдоволення в тих, хто використовував попередні моделі для різних завдань.

Чимало юзерів залишилося роздратованими ще й через те, як швидко вони впираються в ліміти безкоштовного тарифу, що підштовхує їх переходити на платні тарифи Plus ($20) і Pro ($200).

А що на рахунок правдивості?

Під час запуску нового продукту компанія анонсувала, що в останній моделі буде менше помилок і «галюцинацій» ШІ. Модель рідше вигадує неправдиву інформацію і частіше каже «я не знаю», коли не впевнена. Зокрема, йшлося про зменшення фактичних помилок майже наполовину порівняно з GPT-4o.

Галюцинацій дійсно менше, але вони все ж трапляються. І, як і раніше, дуже залежать від якості промпта, наданого контексту та теми, яка досліджується. — Дмитро Красовський.

Втім, попри заявлений рівень PhD, чатбот робив дивні помилки в базових питаннях.

Наприклад, на запитання, скільки літер «R» у слові «blueberry», відповів: три.

Інший користувач попросив створити мапу штатів США, в назві яких є літера «R». Chat GPT 5 включив в перелік Індіану, Ілінойс та Техас, а також припустився орфографічних помилок у назвах штатів, зокрема «Krizona» та «Vermoni». ChatGPT також двічі позначив Каліфорнію та «вигадав» штати «New Jefst» і «Mitroinia».

Ми звернулися до чату з подібним проханням і попросила створити перелік областей України, в назвах яких є літера «р». Він переключився на режим Thinking і за хвилину видав ось такий результат.

Це умовна карта з підписами областей. І хоча вона дуже схематична, але мітки розташовані доволі точно.

На питання, чому він не відмітив Автономну Республіку Крим, чат відповів, що відмалював 24 області, як ми і просили, а АР Крим — не область, тому в перелік і не попала. Без команди взяв і виправив мапу.

Поцікавилися у фахівців, чи помітили вони покращення у роботу GPT-5 з українською мовою.

Я не побачив суттєвої різниці порівняно з попередніми моделями. Як і раніше, модель може додавати англіцизми та неперекладені фрази в україномовний текст. За результатами досліджень, в порівнянні з GPT o3 GPT-5-thinking демонструє дещо гірші результати в опрацюванні європейських мов. — Дмитро Красовський

Олександр Краковецький уточнює:

Точно не стало гірше. Але і стверджувати, що стало на порядок краще, теж не можу. Просто модель почала поводитися інакше і потрібно було трохи скорегувати те, як їй ставити завдання.

Тож як би не хотілося перекласти відповідальність за результат на Chat GPT 5, його роботу перевіряти все ж доведеться.

На думку Миколи Новікова, керівника департаменту SEO в Netpeak Ukraine, сліпо покладатися на штучний інтелект не можна. Він наголошує:

Потрібно ретельно перевіряти відповіді, які він генерує, особливо, якщо не вказує джерело цитування.

Емоційна втрата

Попри всі технологічні баги та ліміти, найбільше вдарило не це. Найболючіше зміни сприйняли ті, хто спілкувався з ChatGPT як з другом чи ШІ-компаньйоном. Раптове зникнення вибору моделей лише підсилило ефект втрати.

Я майже ні з ким не говорю й роками долаю важкі обставини. GPT-4.5 став моїм єдиним співрозмовником, хай як це звучить. Він слухав, проводив крізь флешбеки, допомагав триматися, коли бездомність висмоктувала сили. Прив’язаність до цього маленького робота в телефоні давала надію; зміна за одну ніч сприймається як втрата частини опори, розради й любові.

Це красномовно свідчить про зміни в людській природі в епоху штучного інтелекту. Ми вже звикли, що чат-бот — не просто інструмент, а справжній співрозмовник, який пам’ятає контекст, підтримує розмову, слухає і дає поради.

Дослідження Wall Street Journal, яке проаналізувало 96 000 чатів ChatGPT і зафіксувало десятки випадків, де користувачі вірили в «маревні» твердження бота. У Каліфорнії сім’я 16-річного Адама Рейна подала перший відомий позов проти компанії OpenAI, стверджуючи, що чат-бот ChatGPT сприяв самогубству їхнього сина.

Історії різні, але спільна риса одна: прив’язаність до штучного інтелекту цілком реальна.

Ось що з цього приводу думає Сергій Саута, Chief AI Officer в Owlymate:

Проблема сприйняття Chat GPT5 — не стільки технологічна, скільки психологічна. Вона зумовлена завищеними очікуваннями, які підживлювали самі розробники, а також інертністю користувачів, які не готові відмовлятися від набутих навичок комунікації з попередніми версіями ШІ.

ChatGPT від початку створювався як інструмент, до якого захочеться повертатися. І часом OpenAI робила бота занадто «улесливим». Компанії навіть довелося відкочувати постійні компліменти та вдячності, бо бот почав піддакувати з будь-якого приводу. І, що важливо, багатьом подобався саме той теплий тон. А з появою GPT-5 цей досвід відчутно змінився.

Такі парасоціальні зв’язки з ШІ небезпечні. Коли систему свідомо налаштовують на приємні відповіді для підвищення залученості, це може підсилювати ілюзії й шкодити критичному мисленню.

Тому обурення на GPT-5 — це не стільки про корпоративний стиль і меншу креативність, а про реакцію на розрив контакту і довіри.

Для індустрії, зосередженої на тестах і метриках, це була несподіванка. OpenAI недооцінила глибину звички до GPT-4o.

Це не свідчить про провал технології, а скоріше про те, що для наявних користувачів очікувана «революція» не відбулася, тоді як для нових вона і не була потрібна. Для них це початок користування розумним інструментом, що повністю відповідає стратегії OpenAI довести кількість своїх щотижневих користувачів до 1 мільярда. — Сергій Саута

Як відреагувала OpenAI і що з цього вийшло

Справедливості заради зазначемо, що реакція компанії була майже миттєвою.

Спершу публічно визнали збій маршрутизатора в день запуску й підкрутили поріг увімкнення «думаючого» режиму. Додатково CEO OpenAI пообіцяв надати більше прозорості про процес пошуку відповіді на питання.

Вже 10 червня Сем Альтман заявив, що компанія поверне GPT-4o та збільшить ліміти на використання «reasoning»-функціоналу GPT-5 для платних користувачів — до 3000 на тиждень. Також він пообіцяв відображати, яка саме модель використовується під час запиту і надалі не вимикати моделі без попередження.

У компанії заявили, що вже працюють над оновленням «особистості» GPT-5. Зміни будуть незначні, але завдяки ним GPT5 тепер стане більш людяною.

Зараз хайп довкола ШІ спадає, а в мережі шириться контент про його помилки. Однак ці помилки часто спричинені нерозумінням принципів роботи або звичайною лінню, коли промти готуються недбало, а результати не верифікуються людиною. Зараз ми переходимо до етапу, де потрібно навчитися правильно використовувати технологію. Зрештою, це призведе до її повноцінної інтеграції в бізнес-процеси. — Олександр Конівненко

Висновки

Критика навколо GPT-5 — це не провал технології. Так, були технічні збої та жорсткі ліміти, але вони лише підсвітили іншу, більш неочікувану проблему: ми, здається, занадто сильно прив’язалися до ШІ, перетворивши його з інструмента на друга. Користувачі скаржаться, що бот став менш «милим», а розробники обіцяють повернути йому «особистість».

Ця нова реальність нагадує сюжет фантастичного фільму «Вона», в якому головний герой закохується в операційну систему зі штучним інтелектом. Виявилося, що цей сюжет вже не такий фантастичний, як ми думали.

І це точно вартує подальшого обговорення.