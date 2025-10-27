Шпаргалка зі сленгу Gen Z: словник на допомогу для роботи зі стартаперами та маркетологами

Молодіжний сленг народжується не в словниках, його вигадують в TikTok, Instagram, Discord і X. І з онлайну миттєво потрапляють в ужиток.

Словник складала більше для себе, але подумала, що комусь він теж може бути корисним. У комунікації зі співробітниками, клієнтами молодше 25 років в першу чергу.

Абьюз — насильство (фізичне або психологічне) у стосунках.

Абьюзер — людина, яка застосовує насильство у стосунках/

Агрити — злити, провокувати на конфлікт.

Альт-дівчина або альтушка — дівчина з підкреслено субкультурним стилем. Зазвичай «альт» — це кольорове волосся, пірсинг, тату, незвичайний макіяж, сміливі комбінації в одязі. Типовий макіяж — чіткі стрілки, темні губи, іноді сердечка на обличчі або навмисно розмазана туш. Це не стільки про моду, скільки про самовираження і світогляд: «я не така, як усі».

Анбоксинг — розпакування на камеру: показ процесу відкриття коробки з товаром, першого враження, комплектації та зовнішнього вигляду.

Апнути — оновити, підвищити, підняти.

Ачівка (від англ. achievements — нагорода, успіх) — ігрове або умовно-ігрове досягнення: позначка за виконання умови/квесту, яка фіксує прогрес і дає значок, бали, іноді — реальну нагороду.

База — щось дуже влучне і правильне, очевидна істина. Часто використовується як реакція на думку, яка влучає в точку.

Бейзік — зневажливе позначення людини, яка бездумно слідує масовим трендам, вибирає «як у всіх» і майже не відрізняється стилем або поглядами. Про речі/контент теж кажуть: «бейзік» = банально, шаблонно.

Булити — знущатися і цькувати людину: систематично принижувати, ображати, залякувати, виштовхувати з компанії в офлайні або онлайн.

Бумери — представники старшого покоління (шанобливо).

Бустити — посилювати, покращувати, підвищувати. Використовується в різних сферах — навчання, ігри, продуктивність або навички.

Бомбити — сильно обурюватися, злитися, «закипати» через несправедливість, невдачу або провокацію. Часто — про спалах емоцій в онлайні, іграх, чатах.

Вайб — атмосфера або настрій.

Вписка — квартира або будинок, де збираються на вечірку або буде сама вечірка.

Вписатися до когось — прийти в гості, отримати запрошення.

Го — пішли, поїхали. Використовується як заклик перейти до дії: вийти, зателефонувати, почати справу.

Делулу (delulu) — скорочення від англ. delusional. Іронічно про стан «живу у фантазіях»: людина будує нереалістичні або надмірно ідеалізовані очікування — про себе, стосунки, майбутнє, часто про одержимість знаменитістю.

Дичина — абсурд, нонсенс; щось дуже дивне, безглузде або надмірно жорстке.

Душніла — нудна, прискіплива людина, яка втомлює читанням моралі, правилами, нескінченними уточненнями і «а за правилами потрібно так». Часто псує вайб компанії, чіпляється до дрібниць, не відчуває контексту і міри.

Донатити — робити добровільні грошові пожертви.

Дріп — стильна подача зовнішнього вигляду; ефектний образ з акцентом на речі та деталі (одяг, кроси, аксесуари).

Дроп — реліз/вихід нової партії товару, колекції, треку або контенту в конкретний момент часу (часто лімітований і з хайпом).

Заапрувити — затвердити, підтвердити.

Запруфрити — затвердити переклад тексту.

Зуммери — молодь, підлітки.

Ізі — легко, простіше простого.

Ік — раптове відчуття відрази до людини через нюанс у поведінці, одязі, манері говорити, після якого романтичний інтерес різко зникає.

Інцели (від англ. incel — involuntary celibate, «целібат мимоволі») — люди, частіше чоловіки, які не мають сексуальних або романтичних стосунків, хоча цього хочуть, і покладають відповідальність за це на суспільство. Спочатку термін був нейтральним, описовим, але з часом частина спільноти перетворилася на токсичну субкультуру з мізогінними установками, героїзацією образи і, місцями, виправданням насильства по відношенню до «конвенційно привабливих» чоловіків і жінок.

Імба (від англ. imbalance — «дисбаланс») — прийшло з геймерського середовища. Спочатку означало: «персонаж/предмет у грі занадто сильний, його неможливо перемогти». Зараз значення ширше: щось надто потужне, на голову вище за інших.

Камон (від англ. come on) — ну давай вже, ну досить.

Канонічна подія (canon event) — іронічна назва життєвого епізоду, який обов’язково трапиться і через який майже всім доводиться пройти, навіть якщо це помилка, розчарування або наївність.

Клікбейт — «заголовок-гачок»: провокаційний тизер (часто з перебільшенням або недомовкою), який змушує клікнути, але не завжди дотримується обіцянки щодо змісту.

Кор — суфікс у сленгу, який позначає певний стиль, атмосферу або «вайб» — естетичний/культурний напрямок. Походить від англ. core («ядро», «суть»). Спочатку використовувався в музичних жанрах (hardcore, metalcore), але поступово просочився в моду, меми і Тік Ток. Звідси: cottagecore (естетика заміського будинку, літніх суконь, квітучих садів), doomercore (песимізм, постпанк у навушниках, сірі панельки), hopecore (те, що дає надію).

Краш — об’єкт закоханості, людина, при вигляді якої «метелики в животі». Розмовний фемінітив — крашиха.

Крінж — все, що викликає незручність, сором або «вторинний сором» (іспанський сором). Так можна описати подію, поведінку, фразу, пісню, серіал — будь-яке явище може бути крінжовим.

Кріпово — страшно, лякаюче.

Лайк — це не завжди вподобайка: у розмовах його найчастіше вживають як еквівалент «типу», оскільки в англійському сленґу like функціює саме так. Тож якщо в тексті ви бачите формулу «щось таке, як…», знайте: сленг допомагає перетворити це на простішу комбінацію «щось лайк».

Лагати — гальмувати в роботі, працювати з перебоями (про техніку).

Ламповий — затишний, комфортний, атмосферний.

Лук (від англійського look — вигляд, погляд) — зовнішній вигляд, образ (все разом: одяг, взуття, аксесуари, макіяж).

Мід — такий собі, посередній, ні добре, ні погано. Оцінка речі або ідеї на рівні «середнячок».

Мейт — близький друг.

Мерч — сувенірна продукція, зокрема одяг із символікою популярних особистостей, музичних груп або компанії.

Норміс — звичайна людина, яка не розбирається в мемах, нішевій культурі та постіронії; в очах молоді — не виділяється з натовпу, живе як усі.

Няшний — милий, чарівний.

NPC (non-playable character) — термін з відеоігор, а в сленгу — людина, яка поводиться як персонаж без особистості: діє за шаблоном, повторює чужі думки і ніби живе на автопілоті, без власної позиції.

Оффтоп — коментар або повідомлення, що не стосується теми розмови.

Олдскул — класика, традиційність, звичний порядок речей.

Пікмі (pick me) — сленгова назва людини (частіше жінки), яка намагається сподобатися чоловікам, дистанціюючись від інших жінок і підкреслюючи свою несхожість, наприклад заявляючи: всі дівчата істерички, я дружу тільки з хлопцями.

Пранк — розіграш, жарт з елементом обману або несподіванки, зазвичай заради реакції того, кого розігрують. Часто знімають на відео для соцмереж і ютуба.

Пруф — доказ.

Риз — харизма, вміння зачарувати і швидко привернути до себе, особливо у флірті.

Рейджбейт (ragebait) — маніпулятивний контент, спеціально створений для того, щоб розлютити і викликати сплеск негативу: гнів, обурення, агресивні коментарі. Завдяки сильним емоціям такі пости набирають більше реакцій і краще поширюються в соціальних мережах.

Ресьорчити — проводити дослідження, шукати.

Рофл (від англ. rolling on the floor laughing — «катаюся по підлозі від сміху»). У сленгу:

іменник — жарт/прикол, часто іронічний; дієслово рофлити — сильно сміятися, відриватися; іноді підколювати когось.

Фраза «це рофл» нерідко використовується як виправдання невдалого або образливого жарту: «не ображайся, це ж рофл».

Сигма (sigma male) — мемний архетип самодостатнього альфа-одинака: людина, яка нібито не шукає схвалення, діє автономно, впевнена у своїх цілях і тримається осторонь.

Скібіді — слово-паразит і жартівливий маркер дивацтва. Залежно від контексту може означати «класно», «погано» або взагалі нічого. Слово з'явилося з вірусної серії Skibidi Toilet в TikTok/YouTube, де людські голови визирали з унітазів. Слово закріпилося як ярлик всього безглуздо-веселого.

Скіпнути — пропустити щось, не приділяти чомусь або комусь часу, відмовитися від чогось, що здається нецікавим або зайвим.

Скуф — зневажливе прізвисько типажу людини, зазвичай чоловіка середнього віку: недоглянутого, який багато грає в комп’ютерні ігри, часто п’є пиво, бурчить на молодь і залишає токсичні коментарі.

Слово прийшло з російськомовного інфопростору, тому краще уникайте його.

Слей — захоплена оцінка всього, що виглядає або зроблено дуже круто.

Слеїти — виглядати нереально, блищати; зробити щось майстерно.

Слейовий — такий, що викликає захоплення, бомбічний.

Стрімити — вести пряму трансляцію в інтернеті в режимі реального часу: відео- або аудіо-ефір на платформах на кшталт YouTube, TikTok, Instagram, Meta.

Стеніти — фанатіти, бути надвідданим фаном артиста, бренду, знати треки та інтерв’ю напам’ять, роками стежити за кар’єрою, відкладати гроші на концерти та мерч.

Тільтувати — впадати в стан сильного емоційного стресу, роздратування або паніки, що призводить до втрати самоконтролю і нелогічних дій. Цей стан часто виникає в іграх, коли гравець починає приймати неправильні рішення через гнів або фрустрацію, але може проявлятися і в реальному житті.

Токсик — токсичний, і це не про речовини, а про людей і стосунки, які шкодять вашому психічному стану: знецінюють, маніпулюють, порушують межі, заражають негативом. У 2018 році Oxford Dictionaries назвали toxic словом року — термін став ширше і частіше вживатися: від обговорень політичних ситуацій і медійних середовищ до опису нездорових робочих колективів і особистих відносин.

Топ, топчик — дуже класно, найкращий варіант, хіт, фаворит. Так кажуть про фільм, трек, образ, місце, їжу — все, що дуже сподобалося або в тренді.

Тролити — насміхатися над кимось, дражнити.

Треш — це кринж, який перестав бути смішним і став огидним, лякаючим, іноді навіть небезпечним. Такий контент або поведінка шокує, викликає відразу або обурення.

Фіксити — лагодити.

Флексити — показушно хвалитися: демонструвати дорогі речі, поїздки, подарунки, успіх і статус.

Флуд — безглузде повідомлення великого обсягу.

Форсити — просувати в топ якусь тему, мем, робити на чомусь акцент, щоб висунути на перше місце.

Хайп — ажіотаж, раптова популярність, те, що всі обговорюють.

Хайлайтити — виділяти, підкреслювати, відстежувати, акцентувати увагу на якихось словах, темах.

Хейтити — відкрито виявляти ненависть до когось, зневажати.

Чекнути — перевірити.

Чілити — відпочивати, розслаблятися, проводити час без напруги: вдома, на природі, з друзями.

Чиназес — щось з максимальним рівнем задоволення.

Шеймити — змушувати людину відчувати сором і приниження через зовнішність, поведінку, смаки, походження, сексуальність; публічно засуджувати або висміювати.

Шіпперіти (від relationship) — «зводити» двох людей у парі у своїй уяві; хотіти, щоб вони почали зустрічатися. Частіше говорять про вигаданих персонажів серіалів, ігор, книг, фільмів, але можна і про реальних людей.

Шитпостинг — навмисна публікація дивних, безглуздих або абсурдних постів заради розваги.

Шмот — речі, може означати як весь гардероб, так і окремі його предмети.

