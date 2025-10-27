Шпаргалка зі сленгу Gen Z: словник на допомогу для роботи зі стартаперами та маркетологами
Молодіжний сленг народжується не в словниках, його вигадують в TikTok, Instagram, Discord і X. І з онлайну миттєво потрапляють в ужиток.
Словник складала більше для себе, але подумала, що комусь він теж може бути корисним. У комунікації зі співробітниками, клієнтами молодше 25 років в першу чергу.
Абьюз — насильство (фізичне або психологічне) у стосунках.
Абьюзер — людина, яка застосовує насильство у стосунках/
Агрити — злити, провокувати на конфлікт.
Альт-дівчина або альтушка — дівчина з підкреслено субкультурним стилем. Зазвичай «альт» — це кольорове волосся, пірсинг, тату, незвичайний макіяж, сміливі комбінації в одязі. Типовий макіяж — чіткі стрілки, темні губи, іноді сердечка на обличчі або навмисно розмазана туш. Це не стільки про моду, скільки про самовираження і світогляд: «я не така, як усі».
Анбоксинг — розпакування на камеру: показ процесу відкриття коробки з товаром, першого враження, комплектації та зовнішнього вигляду.
Апнути — оновити, підвищити, підняти.
Ачівка (від англ. achievements — нагорода, успіх) — ігрове або умовно-ігрове досягнення: позначка за виконання умови/квесту, яка фіксує прогрес і дає значок, бали, іноді — реальну нагороду.
База — щось дуже влучне і правильне, очевидна істина. Часто використовується як реакція на думку, яка влучає в точку.
Бейзік — зневажливе позначення людини, яка бездумно слідує масовим трендам, вибирає «як у всіх» і майже не відрізняється стилем або поглядами. Про речі/контент теж кажуть: «бейзік» = банально, шаблонно.
Булити — знущатися і цькувати людину: систематично принижувати, ображати, залякувати, виштовхувати з компанії в офлайні або онлайн.
Бумери — представники старшого покоління (шанобливо).
Бустити — посилювати, покращувати, підвищувати. Використовується в різних сферах — навчання, ігри, продуктивність або навички.
Бомбити — сильно обурюватися, злитися, «закипати» через несправедливість, невдачу або провокацію. Часто — про спалах емоцій в онлайні, іграх, чатах.
Вайб — атмосфера або настрій.
Вписка — квартира або будинок, де збираються на вечірку або буде сама вечірка.
Вписатися до когось — прийти в гості, отримати запрошення.
Го — пішли, поїхали. Використовується як заклик перейти до дії: вийти, зателефонувати, почати справу.
Делулу (delulu) — скорочення від англ. delusional. Іронічно про стан «живу у фантазіях»: людина будує нереалістичні або надмірно ідеалізовані очікування — про себе, стосунки, майбутнє, часто про одержимість знаменитістю.
Дичина — абсурд, нонсенс; щось дуже дивне, безглузде або надмірно жорстке.
Душніла — нудна, прискіплива людина, яка втомлює читанням моралі, правилами, нескінченними уточненнями і «а за правилами потрібно так». Часто псує вайб компанії, чіпляється до дрібниць, не відчуває контексту і міри.
Донатити — робити добровільні грошові пожертви.
Дріп — стильна подача зовнішнього вигляду; ефектний образ з акцентом на речі та деталі (одяг, кроси, аксесуари).
Дроп — реліз/вихід нової партії товару, колекції, треку або контенту в конкретний момент часу (часто лімітований і з хайпом).
Заапрувити — затвердити, підтвердити.
Запруфрити — затвердити переклад тексту.
Зуммери — молодь, підлітки.
Ізі — легко, простіше простого.
Ік — раптове відчуття відрази до людини через нюанс у поведінці, одязі, манері говорити, після якого романтичний інтерес різко зникає.
Інцели (від англ. incel — involuntary celibate, «целібат мимоволі») — люди, частіше чоловіки, які не мають сексуальних або романтичних стосунків, хоча цього хочуть, і покладають відповідальність за це на суспільство. Спочатку термін був нейтральним, описовим, але з часом частина спільноти перетворилася на токсичну субкультуру з мізогінними установками, героїзацією образи і, місцями, виправданням насильства по відношенню до «конвенційно привабливих» чоловіків і жінок.
Імба (від англ. imbalance — «дисбаланс») — прийшло з геймерського середовища. Спочатку означало: «персонаж/предмет у грі занадто сильний, його неможливо перемогти». Зараз значення ширше: щось надто потужне, на голову вище за інших.
Камон (від англ. come on) — ну давай вже, ну досить.
Канонічна подія (canon event) — іронічна назва життєвого епізоду, який обов’язково трапиться і через який майже всім доводиться пройти, навіть якщо це помилка, розчарування або наївність.
@workuamedia Канонічна подія, не можна втручатись👀 #українськийтікток #рекомендації ♬ Little Things - Adrián Berenguer
Клікбейт — «заголовок-гачок»: провокаційний тизер (часто з перебільшенням або недомовкою), який змушує клікнути, але не завжди дотримується обіцянки щодо змісту.
Кор — суфікс у сленгу, який позначає певний стиль, атмосферу або «вайб» — естетичний/культурний напрямок. Походить від англ. core («ядро», «суть»). Спочатку використовувався в музичних жанрах (hardcore, metalcore), але поступово просочився в моду, меми і Тік Ток. Звідси: cottagecore (естетика заміського будинку, літніх суконь, квітучих садів), doomercore (песимізм, постпанк у навушниках, сірі панельки), hopecore (те, що дає надію).
Краш — об’єкт закоханості, людина, при вигляді якої «метелики в животі». Розмовний фемінітив — крашиха.
Крінж — все, що викликає незручність, сором або «вторинний сором» (іспанський сором). Так можна описати подію, поведінку, фразу, пісню, серіал — будь-яке явище може бути крінжовим.
Кріпово — страшно, лякаюче.
Лайк — це не завжди вподобайка: у розмовах його найчастіше вживають як еквівалент «типу», оскільки в англійському сленґу like функціює саме так. Тож якщо в тексті ви бачите формулу «щось таке, як…», знайте: сленг допомагає перетворити це на простішу комбінацію «щось лайк».
Лагати — гальмувати в роботі, працювати з перебоями (про техніку).
Ламповий — затишний, комфортний, атмосферний.
Лук (від англійського look — вигляд, погляд) — зовнішній вигляд, образ (все разом: одяг, взуття, аксесуари, макіяж).
Мід — такий собі, посередній, ні добре, ні погано. Оцінка речі або ідеї на рівні «середнячок».
Мейт — близький друг.
Мерч — сувенірна продукція, зокрема одяг із символікою популярних особистостей, музичних груп або компанії.
Норміс — звичайна людина, яка не розбирається в мемах, нішевій культурі та постіронії; в очах молоді — не виділяється з натовпу, живе як усі.
Няшний — милий, чарівний.
NPC (non-playable character) — термін з відеоігор, а в сленгу — людина, яка поводиться як персонаж без особистості: діє за шаблоном, повторює чужі думки і ніби живе на автопілоті, без власної позиції.
Оффтоп — коментар або повідомлення, що не стосується теми розмови.
Олдскул — класика, традиційність, звичний порядок речей.
Пікмі (pick me) — сленгова назва людини (частіше жінки), яка намагається сподобатися чоловікам, дистанціюючись від інших жінок і підкреслюючи свою несхожість, наприклад заявляючи: всі дівчата істерички, я дружу тільки з хлопцями.
Пранк — розіграш, жарт з елементом обману або несподіванки, зазвичай заради реакції того, кого розігрують. Часто знімають на відео для соцмереж і ютуба.
Пруф — доказ.
Риз — харизма, вміння зачарувати і швидко привернути до себе, особливо у флірті.
Рейджбейт (ragebait) — маніпулятивний контент, спеціально створений для того, щоб розлютити і викликати сплеск негативу: гнів, обурення, агресивні коментарі. Завдяки сильним емоціям такі пости набирають більше реакцій і краще поширюються в соціальних мережах.
Ресьорчити — проводити дослідження, шукати.
Рофл (від англ. rolling on the floor laughing — «катаюся по підлозі від сміху»). У сленгу:
-
іменник — жарт/прикол, часто іронічний;
-
дієслово рофлити — сильно сміятися, відриватися; іноді підколювати когось.
Фраза «це рофл» нерідко використовується як виправдання невдалого або образливого жарту: «не ображайся, це ж рофл».
Сигма (sigma male) — мемний архетип самодостатнього альфа-одинака: людина, яка нібито не шукає схвалення, діє автономно, впевнена у своїх цілях і тримається осторонь.
Скібіді — слово-паразит і жартівливий маркер дивацтва. Залежно від контексту може означати «класно», «погано» або взагалі нічого. Слово з'явилося з вірусної серії Skibidi Toilet в TikTok/YouTube, де людські голови визирали з унітазів. Слово закріпилося як ярлик всього безглуздо-веселого.
Скіпнути — пропустити щось, не приділяти чомусь або комусь часу, відмовитися від чогось, що здається нецікавим або зайвим.
Скуф — зневажливе прізвисько типажу людини, зазвичай чоловіка середнього віку: недоглянутого, який багато грає в комп’ютерні ігри, часто п’є пиво, бурчить на молодь і залишає токсичні коментарі.
Слово прийшло з російськомовного інфопростору, тому краще уникайте його.
Слей — захоплена оцінка всього, що виглядає або зроблено дуже круто.
@maxdymbovskyi.eng
Slay — англійське слово, яке завоювало соцмережі завдяки своєму яскравому вайбу. 📍 Що означає? Спочатку "slay" — це "вбивати" чи "знищувати" (наприклад, ворогів у битві). Але в сучасному сленгу воно стало синонімом крутості, стилю та успіху! 🔥 Як використовують? Коли хтось виглядає на всі 100, робить щось неймовірно чи просто "запалює", ми кажемо: "Ти сьогодні просто slay! 😎" "Вона slay на сцені! 👑" Це про харизму, впевненість і вміння вражати всіх навколо.♬ original sound - Англійська мова🇺🇸|Репетитор
Слеїти — виглядати нереально, блищати; зробити щось майстерно.
Слейовий — такий, що викликає захоплення, бомбічний.
Стрімити — вести пряму трансляцію в інтернеті в режимі реального часу: відео- або аудіо-ефір на платформах на кшталт YouTube, TikTok, Instagram, Meta.
Стеніти — фанатіти, бути надвідданим фаном артиста, бренду, знати треки та інтерв’ю напам’ять, роками стежити за кар’єрою, відкладати гроші на концерти та мерч.
Тільтувати — впадати в стан сильного емоційного стресу, роздратування або паніки, що призводить до втрати самоконтролю і нелогічних дій. Цей стан часто виникає в іграх, коли гравець починає приймати неправильні рішення через гнів або фрустрацію, але може проявлятися і в реальному житті.
Токсик — токсичний, і це не про речовини, а про людей і стосунки, які шкодять вашому психічному стану: знецінюють, маніпулюють, порушують межі, заражають негативом. У 2018 році Oxford Dictionaries назвали toxic словом року — термін став ширше і частіше вживатися: від обговорень політичних ситуацій і медійних середовищ до опису нездорових робочих колективів і особистих відносин.
Топ, топчик — дуже класно, найкращий варіант, хіт, фаворит. Так кажуть про фільм, трек, образ, місце, їжу — все, що дуже сподобалося або в тренді.
Тролити — насміхатися над кимось, дражнити.
Треш — це кринж, який перестав бути смішним і став огидним, лякаючим, іноді навіть небезпечним. Такий контент або поведінка шокує, викликає відразу або обурення.
Фіксити — лагодити.
Флексити — показушно хвалитися: демонструвати дорогі речі, поїздки, подарунки, успіх і статус.
Флуд — безглузде повідомлення великого обсягу.
Форсити — просувати в топ якусь тему, мем, робити на чомусь акцент, щоб висунути на перше місце.
Хайп — ажіотаж, раптова популярність, те, що всі обговорюють.
Хайлайтити — виділяти, підкреслювати, відстежувати, акцентувати увагу на якихось словах, темах.
Хейтити — відкрито виявляти ненависть до когось, зневажати.
Чекнути — перевірити.
Чілити — відпочивати, розслаблятися, проводити час без напруги: вдома, на природі, з друзями.
Чиназес — щось з максимальним рівнем задоволення.
Шеймити — змушувати людину відчувати сором і приниження через зовнішність, поведінку, смаки, походження, сексуальність; публічно засуджувати або висміювати.
Шіпперіти (від relationship) — «зводити» двох людей у парі у своїй уяві; хотіти, щоб вони почали зустрічатися. Частіше говорять про вигаданих персонажів серіалів, ігор, книг, фільмів, але можна і про реальних людей.
Шитпостинг — навмисна публікація дивних, безглуздих або абсурдних постів заради розваги.
Шмот — речі, може означати як весь гардероб, так і окремі його предмети.
Це оновлення статті. Перша версія була опублікована 30.09.2021 під авторством Світлани Руденко.
