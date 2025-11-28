Просування інтернет-магазину в 2026 році: як розкрутити сайт і збільшити продажі

Просування інтернет-магазину в 2026 році: як розкрутити сайт і збільшити продажі

Запуск інтернет-магазину — це тільки початок шляху. Складність полягає в тому, щоб покупці знайшли вас серед конкурентів, прийшли на сайт і зробили покупку.

Але є і хороші новини: у бізнесу, який системно комбінує канали і вимірює ефект, вікно можливостей ширше.

У цьому посібнику я зібрала дев’ять способів, які допоможуть підвищити впізнаваність вашого магазину і наростити продажі.

Беріть як карту: від SEO і GEO до реклами, e-mail і чат-ботів, плюс фінальний чек-лист для запуску.

Просування інтернет-магазину — це комплексний процес, що включає залучення цільового трафіку, його конвертацію в продажі та побудову довгострокових відносин з клієнтами. Серед основних підходів — як органічні, так і платні.

Комбінування різних каналів і методів, які працюють спільно, сприяють ефективному просуванню. Про них і піде мова далі.

Органічне просування

SEO-просування інтернет-магазину

Це комплексна робота з поліпшення сайту (його контенту, структури та технічних елементів) для підвищення видимості в органічній видачі пошукових систем, таких як Google.

Головна мета SEO-оптимізації інтернет-магазину — залучити безкоштовний цільовий трафік від користувачів, які шукають ваш товар або послугу.

Переваги

Довгостроковий результат. Трафік і позиції зберігаються після припинення активних робіт. Безкоштовний трафік. Ви не платите за кожен перехід, на відміну від контекстної реклами. Висока довіра. Сайт, що знаходиться в топі органічної видачі, сприймається користувачами як більш авторитетний і надійний.

Недоліки

Тривалий процес. Результати вимагають часу (від 3-6 місяців до появи значущого ефекту). Постійні зміни. Вимагає регулярного оновлення стратегій у зв’язку з частими змінами алгоритмів пошукових систем. Високі початкові витрати на аудит, збір семантики та комплексну оптимізацію.

SEO включає як внутрішні (на сайті), так і зовнішні (за його межами) роботи.

Визначення конкурентності тематики

Починати слід з аналізу ніші та прямих конкурентів. Це допомагає оцінити необхідний обсяг зусиль і бюджет, виявити сильні та слабкі сторони конкурентів і зрозуміти ваше місце в ніші.

Збір семантичного ядра (СЯ)

Семантичне ядро сайту — це набір ключових слів і фраз, найбільш релевантних тематиці сайту, об’єднаних в окремі групи.

Це основа всього SEO. На цьому етапі потрібно зібрати вичерпний список запитів, за допомогою яких потенційні покупці шукають товари або послуги.

СЯ потрібно не тільки зібрати, але і кластеризувати — об’єднати ключові слова за смисловою групою. Це необхідно для створення відповідних сторінок — категорій, фільтрів, карток товарів.

Оптимізація структури

Структура задає логічну послідовність переходів по розділах, що важливо як для користувачів, так і для пошукових роботів.

Структуру сайту треба побудувати таким чином, щоб спростити користувачам перехід від загальних тем до конкретної інформації. Від цього залежить зручність користувача, час, проведений на вашому сайті, цільові дії, які він виконає.

Більше інформації — у статті: 11 етапів SEO-просування сайту

Технічне SEO

Внутрішня оптимізація сайту, яка фокусується на аспектах, що впливають на сканування та індексацію контенту пошуковими роботами. Ключові чинники:

швидкість завантаження (Core Web Vitals ) — повинна бути високою, особливо на мобільних пристроях;

індексація для мобільних пристроїв (Mobile-First Indexing) означає, що Google переважно використовує мобільну версію контенту сайту для індексації та ранжування;

наявність коректної XML-карти сайту та файлу robots.txt;

обробка технічних дублікатів сторінок та коректне налаштування сторінок пагінації.

Не забудьте про мікророзмітку — впровадження спеціального коду Schema.org для розмітки ключових даних:

Product (товари);

Review (відгуки);

Offer (ціни та наявність);

Breadcrumbs (навігаційний ланцюжок).

Це дає змогу пошуковим системам формувати розширені сніпети у видачі, що значно підвищує клікабельність (CTR).

Порада: регулярно перевіряйте «здоров’я» вашого сайту, використовуючи інструменти на зразок Google Search Console, щоб оперативно знаходити та усувати технічні проблеми.

Google Merchant Center і фіди даних

Хоча Google Merchant Center (GMC) частіше використовується для реклами Google Shopping Ads, його коректне налаштування та оптимізація товарного фіду даних необхідні і для відображення у безкоштовних лістингах товарів у Google Покупках — важливому елементі видимості e-commerce.

Лінкбілдинг

Процес отримання посилань (беклінків) на сайт. Завдяки йому поступово будується посилальний профіль сайту і нарощується посилальна маса. Основне завдання лінкбілдингу — збільшення кількості якісних беклінків від різноманітних майданчиків. Авторитетні ресурси та форуми, які посилаються на сайт, стають для пошукових систем доказом його якості та авторитету.

GEO

Generative Engine Optimization — комплекс робіт зі структурування контенту для забезпечення коректної та повної видачі інформації в AI-відповідях і пошукових генеративних системах, таких як Perplexity, Chat GPT, Claude, Google Overview.

Мета — потрапити в нульову видачу або отримати цитування від штучного інтелекту (ШІ).

AI-асистенти змінюють те, як користувачі шукають інформацію, поступово витісняючи класичний пошук. Замість звичних результатів у пошуковій видачі AI-інструменти надають персоналізовані відповіді, в яких присутність вашого бренду визначається репутацією, контекстом і якістю згадок.

Переваги

Доступ до нової аудиторії — залучення трафіку з нового типу пошукової видачі, де домінують AI-відповіді. Зміцнення авторитетності — бренд цитується штучним інтелектом і потрапляє в рекомендації.

Недоліки

Вимагає реструктуризації контенту — створення QA-розділів, таблиць, коротких відповідей. Нестабільність — алгоритми LLM постійно змінюються, вимагаючи адаптації.

Вимоги до контенту для GEO-оптимізації

Щоб контент був обраний генеративними моделями як авторитетне джерело, необхідно дотримуватися таких вимог:

Зосередьтеся на тому, щоб стати вичерпним джерелом з конкретних, вузьких тем, замість того, щоб конкурувати за загальні запити. Моделі ШІ віддають перевагу ґрунтовним, добре дослідженим матеріалам. Створюйте чітку структуру. Недостатня структура погіршує не тільки користувацький досвід (UX), але і значно ускладнює для моделей ШІ процес вилучення даних. Генеративні системи особливо цінують контент, представлений в структурованому вигляді — таблиці, марковані та нумеровані списки, добірки рейтингів і рекомендацій. Створюйте контент, що надає дані або пояснення, яких бракує в інших джерелах. Регулярно оновлюйте найефективніші матеріали. Постійна актуалізація сигналізує системам ШІ, що ваш контент залишається перевіреним і підтримується в належному стані.

Просування інтернет-магазину в соціальних мережах (SMM)

Social Media Marketing — це системна робота з соціальними мережами (TikTok, Instagram, Pinterest, Facebook), спрямована на побудову активної спільноти навколо бренду, підвищення лояльності та прямого залучення цільового трафіку в інтернет-магазин.

Переваги

Формує довіру і «соціальні докази» за рахунок UGC, відгуків, демонстрації сервісу або товару. Підвищує лояльність — представляє не окремі товари, а бренд в цілому, створюючи емоційний зв’язок. Прискорює комунікацію — виступає каналом швидкого обслуговування з усіх питань, що стосуються товару або послуги. Скорочує шлях до покупки: шопінг-інструменти соцмереж (Instagram/Facebook Shop, TikTok Shop, Pinterest Shopping) дозволяють відзначати товари в контенті і вести користувача прямо до оформлення замовлення.

Недоліки

Високі вимоги до контенту — потрібно постійно створювати свіжий, унікальний контент. Швидке застарівання — пости без платного просування мають короткий «термін життя». Складність монетизації — прямі продажі часто вимагають інвестицій у платну таргетовану рекламу.

Щоб ваш SMM приносив вимірюваний результат, зосередьтеся на таких елементах:

Визначте правильні майданчики, де перебуває ваша цільова аудиторія. Пам’ятайте: кожна платформа має свою специфіку (наприклад, TikTok — для вірусного відео, Pinterest — для візуального натхнення). Створюйте цінний контент. Він повинен не просто продавати, а надавати цінність — допомагати, розважати або надихати. Використовуйте різноманітні формати (Reels, інтерактивні опитування, фотографії, гайди), щоб привернути увагу та ініціювати дискусію. Побудуйте спільноту. Перетворюйте пасивних підписників на активну спільноту навколо вашого бренду за допомогою послідовної та персоналізованої взаємодії. Використовуйте соціальні мережі як канал швидкого обслуговування клієнтів. Оперативно та професійно реагуйте на коментарі, повідомлення та негативні відгуки, демонструючи турботу про клієнта. Постійно відстежуйте результати за допомогою вбудованої та сторонньої аналітики. Моніторьте ключові метрики (охоплення, залученість, CTR), щоб оперативно коригувати контент і стратегію для максимальної ефективності.

Ключові формати контенту для інтернет-магазину:

відеоконтент (Reels/Shorts) — динамічні огляди продукту, туторіали, розпакування забезпечують максимальне охоплення та вірусність;

користувацький контент (UGC) — репости відгуків, фотографій покупців дають найсильніше соціальне підтвердження;

інтерактив — опитування, вікторини, челенджі стимулюють залученість і дискусію.

Контент-маркетинг

Це ще один спосіб залучити трафік, надаючи корисну інформацію. Створення якісного та унікального контенту не тільки допомагає в ранжуванні за ключовими фразами, але й зміцнює довіру потенційних клієнтів.

Переваги

Зміцнення авторитету. Позиціонує бренд як експерта в ніші, підвищуючи довіру. Підтримка SEO. Якісний контент приваблює органічний трафік і позитивно впливає на поведінкові фактори.

Недоліки

Довгий цикл. Результати з’являються не відразу, вимагає терпіння і послідовності. Високі витрати. Вимагає значних ресурсів на створення унікального і якісного контенту (експерти, дизайнери, редактори).

Основні формати контенту

Блог-пости і статті. Хороший спосіб поділитися інформацією, відповісти на часті запитання і опублікувати керівництва або огляди товарів. Відео. Динамічний формат для демонстрації продуктів, навчальних роликів і історій бренду. Інфографіка. Візуальне представлення складних даних та інформації. Підходить для поширення в соціальних мережах і вбудовування в статті. Подкасти. Дозволяють аудиторії споживати контент у зручному форматі, не відволікаючись від інших справ.

Ефективний контент створюється з урахуванням етапу прийняття рішення покупцем — ToFu (Top of Funnel, обізнаність), MoFu (Middle of Funnel, інтерес), BoFu (Bottom of Funnel, рішення):

Джерело: HelpCrunch

Створення контенту — це лише початок. Його необхідно активно поширювати: публікуйте в соціальних мережах, додавайте в email-розсилки та використовуйте платні методи, наприклад, спонсорські пости.

Платні інструменти просування

Якщо органічне зростання — це довгострокова стратегія, то платна реклама інтернет-магазину забезпечує швидке масштабування і миттєве привернення уваги до вашого сайту. Вона дозволяє знаходити ідеальних клієнтів, контролювати бюджет і отримувати швидкі результати. Але, як і будь-яка стратегія, вимагає продуманого підходу.

Рекламні кампанії

Існує безліч способів рекламувати ваш інтернет-магазин, кожен з яких має свої особливості:

Контекстна реклама (Search Engine Ads)

Що це: рекламні оголошення, що відображаються у верхній частині або з боків результатів пошукової видачі.

Для чого використовувати: контекстна реклама Google відображається користувачам, які активно шукають ваші товари або послуги в пошуковій системі. Це забезпечує високу релевантність і швидкий результат.

Але якщо ви новий гравець на ринку, відразу зайняти перші місця у видачі буде складно і дорого. Особливо в тематиках з високою конкуренцією.

Товарна реклама (Google Shopping)

Що це: формат реклами з картками товару (фото, ціна, назва, бренд, наявність, рейтинг), які показуються в Google на вкладці «Покупки», в пошуку та на партнерських сайтах.

Працює на основі товарного фіду з Google Merchant Center і кампаній в Google Ads (стандартні Shopping або Performance Max). Якість фіду (GTIN/MPN, бренд, заголовки, зображення, ціна/наявність) безпосередньо впливає на покази і конверсії.

Коли використовувати:

коли у магазину є каталог товарів і важливі швидкі продажі з пошуку з високим наміром купити;

для ніші з конкурентною ціною/асортиментом, де користувачі порівнюють за фото/ціною/рейтингом;

під розпродажі, сезонні промо, новинки;

якщо готові підтримувати чистоту фіду: актуальні ціни/наявність, коректні категорії, якісні зображення та атрибути.

Ретаргетинг

Що це: оголошення, які наздоганяють користувачів, які вже відвідували сайт інтернет-магазину, але не зробили покупку.

Для чого використовувати: нагадує про ваші продукти, стимулює завершення покупки і часто демонструє високий ROI (окупність інвестицій), оскільки працює з уже теплою аудиторією.

Порада: експериментуйте з різними типами реклами, щоб знайти оптимальне поєднання для вашого магазину.

Навіть найкращі оголошення не спрацюють, якщо їх побачить не та аудиторія.

Точний таргетинг + сильні креативи = успіх

Запустити рекламу — це тільки половина справи. Для досягнення максимальної ефективності:

Постійно відстежуйте показники. Регулярно аналізуйте ключові метрики (CTR, конверсії, ROI, CPC, CPA). Використовуйте отримані дані для прийняття рішень. На основі аналітики приймайте рішення про масштабування успішних кампаній, зміну креативів або налаштувань таргетингу для менш ефективних. Тестуйте і експериментуйте. Пробуйте різні заголовки, зображення, CTA-кнопки і варіанти таргетингу. Це допоможе виявити найбільш ефективні комбінації. Будьте в курсі змін. Відстежуйте нові формати, функції платформ і тренди, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Медійна/банерна реклама (Display Ads)

Що це: візуальні (графічні) оголошення, що розміщуються на сайтах і в застосунках партнерських мереж Google.

Для чого використовувати: допомагає масштабувати охоплення та підвищувати впізнаваність бренду, демонструючи оголошення обраній аудиторії на основі її інтересів або історії переглядів.

Таргетована реклама в соціальних мережах (Social Media Ads)

Що це: реклама в стрічках новин та історіях користувачів соціальних мереж (Facebook, Instagram, TikTok).

Для чого використовувати: дозволяє охопити користувачів на основі їхніх інтересів, демографії та поведінки. Підходить для підвищення впізнаваності бренду, залучення аудиторії та пошуку потенційних клієнтів.

Інфлюенс-маркетинг

Інфлюенсери — це люди з лояльною онлайн-аудиторією, здатні впливати на купівельний вибір своїх підписників. Робота з лідером думок допомагає вивести продукт до потенційних покупців і підвищити впізнаваність бренду.

Щоб отримати максимум від інфлюенс-маркетингу, вибирайте лідерів думок, чия аудиторія збігається з вашою, а цінності відповідають цінностям вашого бренду.

Враховуйте і тип інфлюенсера:

у наноінфлюенсерів невелика, але дуже залучена аудиторія — це підійде для нішевих сфер;

у мікроінфлюенсерів підписників більше, ніж у нано, і вони часто спеціалізуються на конкретних темах;

у макроінфлюенсерів величезні охоплення, що підвищує видимість, але залученість при цьому може знижуватися.

Основні типи співпраці: публікації в блогах про ваш продукт, пости з контентом у соціальних мережах, огляди або демонстрації продукту, а також згадки на заходах.

Для підбору інфлюенсерів використовуйте спеціалізовані майданчики, наприклад: Upfluence, Hype Auditor, trend HERO, Influencity, Heepsy.

Пам’ятайте: інфлюенс-маркетинг — це про довіру і зв’язки. Співпрацюючи з відповідними авторами і створюючи щирий контент, ви зможете досягти більшої кількості потенційних клієнтів інтернет-магазину значущим, осмисленим способом.

Email-маркетинг

Електронний маркетинг залишається одним з найбільш рентабельних і ефективних інструментів в арсеналі інтернет-магазину. Він дає прямий доступ до поштових скриньок ваших потенційних і існуючих клієнтів, дозволяючи будувати довгострокові відносини, повідомляти про оновлення і стимулювати повторні продажі.

Приклад розсилки книжкового магазину «Сенс»

Збір адрес

Почніть збирати базу контактів якомога раніше і при будь-якій нагоді. Це можуть бути клієнти, потенційні покупці або користувачі, зацікавлені у вашому продукті / послузі.

Автоматизація та персоналізація

Після того як у вас є база, ви можете надсилати потрібне повідомлення потрібній людині в потрібний час. Для цього розділіть вашу базу підписників на групи. Критеріями можуть служити:

історія покупок — нові покупці, повторні клієнти;

поведінка на сайті — покинуті кошики, переглянуті категорії;

рівень залученості — частота відкриття листів.

Використовуйте інструменти автоматизації (наприклад, Mailchimp, Klaviyo, Omnisend, eSputnik, SendPulse), щоб забезпечити стабільний і своєчасний потік комунікації з підписниками за допомогою масових і тригерних розсилок.

Про що писати

Ваші листи повинні бути не тільки про продаж. Мета — перетворити читача на лояльного покупця.

Анонси та акції. Використовуйте розсилку, щоб повідомляти про запуск нових товарів, ексклюзивні передсезонні знижки або реферальні бонуси для тих, хто поділиться посиланням з друзями. Корисний контент. Діліться порадами щодо використання ваших продуктів або історіями успіху інших клієнтів.

У кожному листі має бути зрозуміло, що ви очікуєте від одержувача (наприклад, «Перейти до каталогу», «Скористатися знижкою»).

Чат-боти

Використання чат-ботів — це сучасний та ефективний спосіб розкрутки інтернет-магазину, який забезпечує миттєву комунікацію та автоматизує рутинні процеси. Віртуальні помічники працюють у месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp) або на сайті, створюючи зручний та звичний для користувача діалоговий інтерфейс.

Основні завдання

Боти — це більше, ніж просто інструмент для відповідей на часті запитання. Вони відіграють важливу роль на всіх етапах воронки продажів:

Цілодобова підтримка — миттєво надають інформацію про статус замовлення, доставку, оплату, політику повернення, наявність товару, знімаючи навантаження з менеджерів. Персоналізований підбір товару — бот може задавати уточнюючі питання і на їх основі рекомендувати конкретні моделі, направляючи клієнта в потрібну категорію каталогу. Збір лідів — пропонують бонус або знижку в обмін на контактні дані (email, телефон), тим самим поповнюючи базу для email-маркетингу. Інформування про акції — розсилають повідомлення про нові надходження, знижки та спеціальні пропозиції безпосередньо в месенджер, де відсоток прочитання часто вищий, ніж в email.

Прайс-агрегатори

Це великі онлайн-майданчики, що збирають і систематизують актуальну інформацію про асортимент і ціни товарів з інтернет-магазинів, які на них зареєстровані. Для користувача це максимально зручний інструмент, що дозволяє швидко знайти потрібний товар і порівняти пропозиції від десятків конкурентів в одному місці.

Порівняння цін на Hotline.ua

Переваги

Висока швидкість віддачі — можна отримати продажі практично відразу після розміщення товарів, оскільки працюєте з уже сформованим попитом. Залучена аудиторія — на агрегатори приходять користувачі з високою купівельною готовністю. Вони вже знають, що їм потрібно, і готові здійснити покупку. Невеликі стартові витрати — вхідний поріг для початку роботи часто нижчий, ніж для запуску повноцінної рекламної кампанії.

Недоліки

Незважаючи на ефективність, цей канал має істотні обмеження, які роблять його допоміжним, а не основним:

Обмеження трафіком — ви залежите від відвідуваності та популярності самого агрегатора. Обмежений потенціал — з часом прайс-агрегатори, як правило, починають поступатися за обсягом і рентабельністю продажів таким каналам, як SEO і Email-маркетинг.

Для початку виберіть кілька майданчиків з найбільшою відвідуваністю і широким охопленням вашої цільової аудиторії.

Часті помилки в просуванні онлайн-магазину

Часто успіх просування залежить не стільки від вдалої стратегії, скільки від уникнення типових помилок. Ось основні з них.

Відсутність маркетингового плану

Суть проблеми: у вас немає розуміння, що, коли і навіщо запускати.

Як уникнути: сформуйте стратегію на рік. Поставте конкретні цілі і створіть поетапний план їх досягнення з щомісячним контролем показників.

Слабкі картки товарів

Суть проблеми: відвідувачі йдуть з сайту, якщо контент не переконує в покупці.

Як уникнути: створюйте унікальні та детальні описи, надавайте повний набір характеристик, професійні фото з різних ракурсів.

Робота тільки з одним каналом

Суть проблеми: вузька воронка продажів робить магазин вразливим і уповільнює зростання.

Як уникнути: використовуйте комплексний підхід — комбінуйте канали, які приносять результат повільніше, з швидкими, щоб забезпечити стабільний і різнобічний приплив трафіку.

Пряма конкуренція з лідерами

Суть проблеми: спроба відразу вийти в ТОП за найбільш конкурентними (ВЧ) запитами.

Як уникнути: починайте з малого — зосередьтеся на низькочастотних запитах. Це дозволить швидше отримати перші цільові переходи і набрати стартову масу.

Ігнорування аналітики

Суть проблеми: ви витрачаєте гроші, не розуміючи, що ефективно, а що ні.

Як уникнути: регулярно відстежуйте ключові метрики — конверсія, відмови, середній чек, ROI. Аналітика — це основа для прийняття рішень про коригування стратегії.

Ефективне просування — це безперервний процес, що вимагає планування, якісної підготовки сайту і багатоканального підходу, підкріпленого регулярною аналітикою.

Кого найняти для просування

Постійна нестача часу і складність комплексного просування неминуче підводять власника інтернет-магазину до рішення про делегування завдань. Знайти надійних виконавців критично важливо для подальшого зростання. Існує три основні підходи до формування маркетингової команди:

звернутися до фахівця на фрілансі;

найняти фахівця у штат;

делегувати все маркетинговому агентству.

Критерій Фрилансер Штатний фахівець Маркетингове агентство Головна мета Вирішення вузької, конкретної задачі при обмеженому бюджеті. Глибоке занурення в бізнес, оперативний контроль, постійні оновлення. Комплексна, структурована стратегія та робота зі всіма каналами. Переваги Доступна вартість, гнучкість, швидке налаштування вузьких процесів. Максимальна залученість у проєкт, прямий контроль, висока швидкість реакції на зміни. Висока надійність, комплекс компетенцій (SEO, PPC, SMM), досвід роботи з нішею, звітність. Недоліки Високий ризик неякісного виконання або зриву термінів, власник повинен бути сильно залучений в контроль. Високі витрати (зарплата, податки, робоче місце), один фахівець не потягне весь комплекс робіт. Вища вартість у порівнянні з фрилансом, потрібна побудова чіткої системи комунікації та контролю. Кому підійде Молодим проєктам з обмеженим бюджетом або для усунення технічних помилок. Проєктам зі стабільними оборотами, де потрібен постійний моніторинг і розвиток. Проєктам, готовим до системного зростання, яким потрібна повноцінна стратегія під ключ.

Якщо ваш вибір зупинився на маркетинговому агентстві, зверніть увагу на наступні критерії:

Портфоліо і досвід в ніші. Вивчіть кейси. Наявність в портфоліо ваших прямих конкурентів — великий плюс, це означає, що у команди вже є досвід у вашому сегменті. Основні компетенції. Вибирайте агентство, яке може взяти на себе весь комплекс робіт (SEO, реклама, контент), а не тільки один напрямок. Вік і репутація. Великий досвід роботи (вік агентства) часто свідчить про добре налагоджену внутрішню організацію і стабільність. Гарантії та договір. Завжди укладайте офіційний договір, де чітко прописані обсяг послуг, терміни та очікувані результати. Контроль якості. Навіть при роботі з агентством варто проводити незалежний аудит у стороннього фахівця. Це допомагає об’єктивно оцінити якість їх роботи та забезпечити максимальну ефективність.

Вибір залежить від стадії розвитку вашого бізнесу і бюджету. Незалежно від формату, успіх просування базується на системі контролю і налагодженій комунікації з виконавцями.

Поради щодо оптимізації сайту

Якою б ефективною не була ваша маркетингова стратегія, якість самого інтернет-магазину також має значення. Якщо користувачеві незручно або незрозуміло, він просто піде до конкурента.

Нижче — ключові поради, на що звернути увагу в першу чергу.

1. Інтуїтивна навігація (Usability)

Мета — щоб користувач знаходив товар за 2–3 кліки. Заплутана структура і неочевидний дизайн інтернет-магазину неминуче знижують конверсію.

2. Регулярний аналіз UX (User Experience)

UX-аудит — це вивчення того, як реальні користувачі взаємодіють з вашим сайтом. Його мета — виявити бар’єри, через які покупці не доходять до оформлення замовлення.

3. Впровадження наскрізної аналітики

Наскрізна аналітика — це інструмент, який пов’язує витрати на всі маркетингові канали з реальними продажами і прибутком.

Наскрізна аналітика дозволяє визначити реальну рентабельність інвестицій (ROI) не тільки в Google Ads, але і в умовно безкоштовні канали, такі як SEO або контент-маркетинг.

Ви повинні чітко бачити, який канал приносить не просто трафік, а прибуток. Це дозволяє приймати обґрунтовані рішення про перерозподіл бюджету.

Чек-лист: ключові етапи просування інтернет-магазину

Ефективне просування — це комплексна і багатоканальна стратегія, заснована на плануванні, якості сайту і постійній аналітиці.

Стратегія і підготовка

Планування. Сформуйте довгострокову маркетингову стратегію (на рік) з чіткими цілями і етапами. Це допоможе уникнути хаосу і зрозуміти, які інструменти використовувати і коли. Вибір команди. Виберіть, хто буде працювати над проектом: фрилансер, штатний співробітник або агентство. Оптимізація сайту (UX). Забезпечте інтуїтивну навігацію та адаптивність (Mobile-First). Оформлення карток товарів. Створіть унікальні, детальні описи та професійні фото.

Канали органічного зростання

SEO. На цьому етапі потрібно зібрати семантичне ядро (СЯ), оптимізувати структуру сайту, налаштувати технічне SEO (швидкість, мікророзмітка). GEO. Структуруйте контент у вигляді таблиць, QA-розділів і списків, щоб LLM-моделі могли його цитувати. Контент-маркетинг. Регулярно створюйте корисний контент для всіх етапів воронки (ToFu, MoFu, BoFu). SMM. Визначте цільові майданчики, регулярно публікуйте різноманітний контент і оперативно відповідайте на запити.

Канали для швидкого зростання та утримання

Платна реклама. Комбінуйте контекстну та таргетовану рекламу. Налаштуйте ретаргетинг для теплої аудиторії. Email-маркетинг. Сегментуйте базу підписників за поведінкою та налаштуйте автоматичні тригерні розсилки. Чат-боти. Допомагають автоматизувати відповіді на часті питання (FAQ), налаштувати підбір товару і збір лідів. Прайс-агрегатори. Виберіть кілька релевантних майданчиків в ніші і зареєструйтеся на них.

Контроль і поліпшення

Впровадьте наскрізну аналітику для відстеження реальної рентабельності інвестицій (ROI) кожного каналу. Регулярно проводьте аналіз користувацького досвіду і усувайте бар’єри на сайті.

І пам’ятайте: підвищення ефективності продажів вашого магазину — це безперервна робота. Відстежуйте те, що працює, пробуйте нові ідеї та постійно покращуйте процеси.