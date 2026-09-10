Почему больше невозможно настроить идеальный трекинг в инструментах Performance-маркетинга

Часто количество конверсий в Google Ads, Google Analytics 4, Meta Ads и CRM расходится в цифрах и, как правило, показывает еще меньше реальных заявок и покупок. Раньше это списывали на технические ошибки — и обычно были правы. Но в 2026 году причина не всегда кроется в настройках. Даже безупречно настроенный трекинг больше не гарантирует полной картины — и дело здесь не в том, что кто-то что-то «сломал».

В этой статье разберёмся:

почему данные больше не сходятся даже в правильно настроенных системах;

что на самом деле происходит с вашими конверсиями за кулисами Google и Meta;

как в таких условиях принимать решения и масштабировать рекламу.

Почему идеальный трекинг больше невозможен

Раньше трекинг воспринимали как чисто техническую задачу: правильно настроить теги, передать события, проверить UTM-метки — и показатели должны совпасть. Сейчас же этого уже недостаточно. Даже если Google Tag Manager, GA4 и рекламные пиксели настроены безупречно, часть данных всё равно не попадет в отчёты — или попадет не как реальное наблюдение, а как прогноз системы.

Причина не в одной ошибке или неудачной настройке. Она системная:

Свою долю «забирает» выбор пользователей, когда они запрещают отслеживание действий на сайте. Ограничения браузеров и операционных систем. Правила конфиденциальности, которые диктуют крупные платформы.

Каждый из этих факторов сужает картину, которую видит аналитик, и ни один из них не зависит от того, насколько корректно настроен трекинг.

В результате PPC-специалист работает не с полной картиной поведения пользователя, а с лучшей доступной её версией. Почему так — разберём подробнее далее.

Почему данные в аналитике не совпадают

Одна из главных причин — разная логика идентификации и подсчёта пользователей в системах.

Google Analytics 4 подсчитывает пользователей по client ID (для веб-версии) или app-instance ID (для приложений). Google Ads оперирует уже другими идентификаторами — рекламными куки, привязанными к этому ID. На один client ID может приходиться несколько рекламных куки, а может не быть ни одного — например, из-за отсутствия согласия пользователя.

Логика подсчёта тоже разная. Аудитория в GA4 — это все пользователи, соответствующие заданным критериям. В Google Ads учитывается только та часть, которую можно использовать для ремаркетинга: если пользователь не дал согласие на ads storage (хранение данных для рекламы), он появится в отчётах GA4, но выпадет из рекламного кабинета.

Meta Ads и GA4 подсчитывают конверсии по разной логике.

Meta учитывает конверсии не только по кликам, но и по просмотрам рекламы. Если человек увидел объявление, не нажал на него, но совершил целевое действие в течение определенного периода — Meta все равно считает это результатом рекламной кампании. Подход спорный: часть этих людей и так купила бы, даже если бы рекламы не было, просто совпадение во времени система считает результатом.

Помимо View-Through-конверсий, Meta по умолчанию использует окно атрибуции «7 дней после клика и 1 день после просмотра», тогда как GA4 опирается на Data-Driven-модель и учитывает конверсии по фактической дате, а не по дате рекламного клика.



Для трафика с iOS 14.5+ Meta из-за ограничений трекинга использует Aggregated Event Measurement (AEM) и работает с агрегированными данными, а не с действиями каждого пользователя в отдельности. Рекламодатель настраивает ограниченное количество приоритетных событий, и если пользователь за сеанс выполнил несколько действий — в отчёте фиксируется только событие с наивысшим приоритетом. GA4, в свою очередь, видит только то, что реально зафиксировала на сайте или в приложении — без просмотров, кликов и агрегированной группировки событий. Из-за этого Meta Ads часто показывает значительно больше конверсий, чем GA4 — особенно на iOS-трафике, при коротких путях к покупке и там, где многие люди блокируют рекламу или отказываются от трекинга.

Что влияет на потерю данных

В 2026 году проблема потери данных касается почти каждого проекта — от электронной коммерции до лидогенерации.

Как отмечалось выше, причина не только в настройках. Современный трекинг зависит от решений самого пользователя, ограничений браузеров, политик конфиденциальности и алгоритмов платформ, которые всё чаще моделируют данные вместо того, чтобы их фиксировать. Разберёмся подробнее в ключевых факторах.

Как согласие на использование cookie влияет на аналитику

После введения в 2018 году регламента Европейского Союза о защите персональных данных (General Data Protection Regulation) большинство сайтов используют баннеры согласия на сбор данных (consent banners). Если пользователь не дает согласия на analytics cookies (отслеживание поведения на сайте), аналитические системы не могут полноценно собирать данные о его поведении.

Google подтверждает, что при отсутствии согласия часть данных в GA4 может заменяться смоделированными данными на основе поведения похожих пользователей.

Это означает, что:

часть сессий вообще не попадает в отчеты;

количество конверсий может быть ниже реального;

атрибуция становится менее точной.

Особенно это заметно в странах с высоким уровнем отказа от согласия.

Как Adblock влияет на данные

Adblock (блокировщик рекламы) — расширение для браузера, которое с помощью фильтр-листов блокирует загрузку определенных скриптов и элементов на странице. Изначально такие инструменты создавались, чтобы просто убирать баннеры и всплывающие окна, но давно вышли за эти рамки.

Основные фильтр-списки современных блокировщиков (например, EasyPrivacy, который использует uBlock Origin) целенаправленно включают домены google-analytics.com и googletagmanager.com — то есть блокируют не рекламу, а именно скрипты сбора данных.

Современные блокировщики могут полностью останавливать загрузку:

Google Analytics;

Google Tag Manager (а вместе с ним и всех тегов внутри контейнера);

Meta Pixel;

других трекинговых скриптов (LinkedIn Insight Tag, TikTok Pixel и т. д.).

Если скрипт не загрузился — событие не отправляется в аналитику. Для системы такого пользователя не существует.

По данным Backlinko, в 2025–2026 годах более 1,7 млрд пользователей будут использовать блокировщики, а в определённых аудиториях уровень использования значительно превысит средний.

Как изменения в политике конфиденциальности от Apple повлияли на аналитику

В 2021 году Apple запустила App Tracking Transparency (ATT) — фреймворк, который вступил в силу 26 апреля 2021 года вместе с выходом iOS 14.5. С тех пор все приложения, собирающие данные для отслеживания пользователя между сайтами и приложениями других компаний, обязаны запрашивать на это разрешение. Если пользователь отказывает — рекламный идентификатор устройства (IDFA) становится недоступным, и приложение не имеет права отслеживать пользователя каким-либо иным способом без его согласия.

Для рекламы и аналитики это означает:

меньше user-level signals (сигналов на уровне пользователя);

более сложное отслеживание между приложениями (cross-app tracking);

потерю части информации о том, какой источник или канал привел пользователя к конверсии (attribution data).

Apple ограничивает отслеживание и на уровне браузера — с помощью технологии Safari Intelligent Tracking Prevention (ITP), разрабатываемой командой WebKit. ITP — это встроенная технология Apple для защиты конфиденциальности, которая работает автоматически на iPhone, iPad и Mac и по умолчанию блокирует отслеживание пользователей между сайтами. Используя машинное обучение, она выявляет рекламные трекеры, ограничивает срок действия сторонних файлов cookie и маскирует уникальные параметры устройства.

В результате часть пользовательского пути между рекламным кликом и конверсией больше не отслеживается полностью.

Как изменения от Google повлияли на трекинг

Здесь стоит сразу развеять распространенный миф: Google не удаляет third-party cookies — файлы cookie, установленные не тем сайтом, который посещает пользователь, а третьей стороной, например, рекламной системой — из Chrome.

В апреле 2025 года компания официально отказалась от этого плана и отменила запуск специального всплывающего окна для выбора пользователя. А 17 октября 2025 года Google свернул большинство технологий Privacy Sandbox, которые должны были стать заменой файлов cookie.

Компания оставила лишь три компонента: CHIPS, FedCM и Private State Tokens. Они касаются разбиения файлов cookie на сегменты, частных логинов и борьбы с мошенничеством, но не восстанавливают возможности аудиторного таргетинга или полноценной атрибуции. В результате third-party cookies остаются в Chrome без определённой даты отключения — в отличие от Safari, который блокирует их по умолчанию уже несколько лет.

Но это не означает, что Google отказался от подхода «privacy-first» в целом. Компания продолжает развивать:

Consent Mode — механизм, который изменяет поведение тегов Google в зависимости от того, дал ли пользователь согласие на использование файлов cookie;

Conversion Modeling — моделирование конверсий там, где прямое наблюдение невозможно;

Aggregated Measurement — измерение на основе агрегированных, а не индивидуальных данных пользователя.

Согласно официальной документации Google Ads, когда пользователь не дает согласия на рекламные или аналитические файлы cookie, Consent Mode не позволяет тегам Google записывать или считывать данные о действиях пользователя.

Чтобы частично компенсировать эту потерю, Google применяет conversion modeling: система анализирует пути пользователей, давших согласие, и на основе этих данных оценивает вероятное поведение тех, кто отказался. По данным Google, в среднем такое моделирование восстанавливает более 70% путей «клик → конверсия», утраченных из-за отказа от файлов cookie, хотя результат для конкретного бизнеса зависит от уровня согласия пользователей и качества настройки Consent Mode.

Google прямо указывает: моделирование применяется только тогда, когда для конкретного сегмента трафика накоплено достаточно наблюдаемых данных для уверенного прогноза. Если данных недостаточно — компания сознательно не показывает смоделированные конверсии, чтобы избежать завышения результатов.

Почему часть данных безвозвратно теряется

Даже при server-side tracking, корректной настройке в GTM и настроенном Consent Mode часть данных невозможно восстановить.

Система не видит:

пользователей, не давших согласия на сбор или обработку данных;

заблокированные запросы на отслеживание;

часть переходов между устройствами;

часть трафика Safari/iOS;

пользователей, использующих инструменты конфиденциальности браузера.

Из-за этого PPC-специалист работает не с полной картиной поведения пользователя, а с набором доступных сигналов. Часть данных в 2026 году не «ломается» — она просто больше не существует для систем аналитики.

Как это влияет на PPC и принятие решений

Изменения в трекинге повлияли не только на аналитику, но и на саму логику работы PPC-специалиста. Раньше можно было ориентироваться на относительно точные цифры конверсий и рентабельности рекламы. Сейчас же большинство решений приходится принимать на основе имеющихся данных.

Наиболее заметно это в:

оценке эффективности кампаний;

работе автоматических стратегий назначения ставок;

масштабировании рекламы;

анализе атрибуции;

оптимизации аудиторий.

Если часть пользователей не дает согласия на трекинг или использует блокировщики рекламы, система получает меньше сигналов о конверсиях для обучения алгоритмов. Google подтверждает, что автоматические стратегии ставок опираются именно на данные о конверсиях — включая смоделированные.

Из-за этого PPC-специалист может:

недооценивать эффективность отдельных кампаний;

наблюдать падение ROAS, которое на самом деле связано не с ухудшением эффективности рекламы, а с потерей данных;

получать нестабильные результаты при масштабировании.

Ошибки в трекинге могут быть и довольно уникальными. В этом кейсе мы рассказываем, как обнаружили серьезные расхождения между CRM и аналитикой и как удалось решить эту проблему.

Отдельный вопрос — атрибуция. Пользователь может увидеть рекламу на телефоне, позже зайти с ноутбука, а купить — уже через поиск или прямой переход на сайт. Из-за ограничений конфиденциальности аналитика часто не может соединить этот путь в одну цепочку. В результате часть конверсий приписывается не тому каналу, который на самом деле сработал, — или не приписывается вообще никому.

Данные остаются важными. Но теперь это скорее система сигналов, чем прямое отражение реального поведения пользователя.

Как работать без идеального трекинга

Задача PPC-специалиста — научиться работать там, где часть информации недоступна.

Необходимо перестать оценивать результат только по одной системе. Данные из Google Analytics 4, Google Ads, Meta Ads и CRM стоит рассматривать вместе, понимая, что показывает каждая из них:

GA4 лучше показывает, что происходит с пользователем на сайте;

рекламный кабинет дает сигналы для оптимизации самих кампаний;

CRM показывает реальные продажи и качество заявок.

Важно смотреть не на конкретную цифру, а на тренд и динамику во времени. Если рентабельность рекламы упала на 15% — это не всегда означает, что реклама стала работать хуже. Часть падения может объясняться именно потерей данных, а не реальными результатами. Google и сам рекомендует использовать расширенные конверсии (enhanced conversions) — когда рекламодатель дополнительно передает захешированные контактные данные клиента — чтобы частично компенсировать эти потери. В Meta Ads аналогичную роль выполняет Conversions API (CAPI): он позволяет передавать данные о конверсиях напрямую с сервера рекламодателя в Meta, в обход браузерных ограничений и блокировщиков, которые влияют на Meta Pixel.

Придётся чаще проверять гипотезы с помощью экспериментов, а не просто верить цифрам в личном кабинете. В Google Ads, например, есть встроенный инструмент Conversion Lift: аудиторию делят на две группы — одна видит рекламу, другая нет — и сравнивают, сколько реальных покупок принесла именно реклама, а не просто совпало по времени с ней. Такой подход дает более точный ответ, чем любая отдельная цифра из личного кабинета. Помимо таких тестов полезно сравнивать периоды и смотреть, как изменения в кампаниях влияют на реальные бизнес-показатели.

Именно поэтому в 2026 году растёт ценность собственных данных компании — тех, что собраны напрямую, без зависимости от сторонних файлов cookie или браузерных ограничений: базы CRM, email-контакты, события, зафиксированные на собственном сервере, списки постоянных клиентов. Такие данные не делают трекинг идеальным, но гораздо меньше зависят от того, что разрешают или запрещают браузеры.

Выводы

Идеального трекинга больше не существует — и это уже не техническая проблема, которую можно устранить правильными настройками. Согласие на использование файлов cookie, блокировщики рекламы, ограничения Apple и Google, разная логика подсчета конверсий в каждой системе — все это делает потерю части данных постоянным условием работы, а не исключением.

Аналитика изменила свою роль: вместо источника точных цифр она стала набором сигналов, которые нужно уметь интерпретировать. Необходимо учитывать сразу несколько источников, ориентироваться на тренды и тесты вместо отдельных цифр, а также строить собственную базу first-party данных, менее зависимую от браузерных ограничений.