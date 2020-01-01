Что такое Server-side tracking

В 2020 году Google представил server-side tracking — новый уровень возможностей в Google Tag Manager (GTM). Это тип отслеживания событий с помощью серверного контейнера. Традиционно применяется Client-side tracking, в конфигурации которого используется контейнер, размещенный на страницах сайта. Рассказываю, что из себя представляют Server-side и Client-side отслеживания и чем отличается новый подход от старого.

Определение Client-side отслеживания

Когда дело доходит до отслеживания веб-сайтов или мобильных приложений с использованием GTM, обычно применяется трекинг на стороне клиента — Client-side.

Принцип работы системы передачи данных

Прежде всего необходимо установить контейнер менеджера тегов, разместив фрагмент кода JavaScript в исходный код сайта. При загрузке страницы сайта загружается контейнер, срабатывают коды отслеживания и данные о взаимодействии со страницей отправляются в сервисы, собирающие данные. Это может быть Google Analytics, Ads или другие.

При таком типе отслеживания браузер пользователя прямо взаимодействует с сервисами аналитики.

Что такое Server-side отслеживание

Server-side трекинг представляет собой новый тип отслеживания с участием сервера, который вы создаете, управляете им и где размещается контейнер GTM. Таким образом в привычной схеме отслеживания появляется дополнительная составляющая — облачный серверный контейнер. На этом сервере менеджер тегов получает данные из браузера пользователя, модифицирует их, а затем перенаправляет в системы аналитики.

Конфигурация диспетчера тегов выполняется в облачной среде. Вместо того, чтобы передавать данные о событиях прямо в сервисы аналитики, они отправляются в серверный контейнер GTM, а уже потом в системы сбора и анализа данных.

Веб-запросы со стороны пользовательского устройства поступают на сервер, он трансформирует их в события, которые обрабатываются тегами, триггерами, переменными. Принцип их работы не отличается от обычного — теги активируются триггерами после выполнения всех заданных условий.

Есть все же одно отличие — дополнительный объект Client. Эти «клиенты» выступают посредниками между устройством посетителя сайта и облачным контейнером. Информация с устройств поступает в Client, который трансформирует их в события, отправляет в серверный контейнер и после модификации отправляет внешним сервисам.

Теперь возникает логический вопрос: «Зачем усложнять процесс сбора данных добавлением еще одного звена — облачного сервера»? Чтобы разобраться в этом, давайте проанализируем сильные стороны Server-side отслеживания.

Преимущества серверного отслеживания

1. Снижение уровня нагрузки на страницу

Загрузка веб-страницы требует загрузки и обработки множества ресурсов. В том числе и фрагментов кода JavaScript, систем аналитики, которые могут ощутимо влиять на скорость работы сайта.

Server-side tagging дает возможность сократить количество скриптов на сайте благодаря их перемещению в облачный контейнер. Поместив все теги в серверный контейнер, загрузка происходит в облаке, после чего данные отправляются в сервисы аналитики.

То есть при таком подходе информация с браузера пользователя единожды отправляются в облачный контейнер GTM, а уже оттуда отправляются в другие системы.

Это значительно сохраняет ресурсы и влияет на скорость загрузки страницы, что способствует улучшению взаимодействия пользователей с сайтом и в целом ранжированию сайта в поисковых системах.

2. Уменьшение влияния блокировщиков рекламы

Очень часто пользователи устанавливают блокировщики рекламы, которые блокируют не только рекламу, но и запросы google-analytics.com для передачи данных в GA. С использованием серверного отслеживания, обработка запросов выполняется в облачном сервере. Поэтому расширения, блокирующие рекламу, не воздействуют на этот процесс.

3. Повышение уровня защиты пользовательских данных

Подключенные к сайту скрипты внешних аналитических ресурсов обрабатывают гораздо больше информации, чем им «положено». Они могут собирать детальные данные об устройствах, с которых заходит на сайт пользователь, введение личных данных, даже отпечатки пальцев или файлы cookie и тому подобное. Это может привести к утечке личной информации пользователей.

При использовании Server-side отслеживания обработка происходит в облачной среде, доступ к которой есть только у вас.

И никакая третья сторона не имеет прямого доступа к устройству пользователя. Это обеспечивает более высокий уровень конфиденциальности и защиты данных.

4. Контроль передачи данных

Так как сторонние сервисы и инструменты не имеют прямого подключения к устройству пользователя и взаимодействуют только с облачным сервером, это обеспечивает высокий уровень контроля над тем, какие данные и куда отправлять.

Пришли данные, они находятся на собственном сервере и вы можете изменять их, дополнять. Например, перед отправкой данных можно убедиться, что персональная информация исключена из запроса.

Также отправлять определенные данные можно только отдельным сервисам. Поэтому вы можете контролировать, какие данные и каким внешним системам отслеживания отправлять.

Недостатки серверного отслеживания

Server-side tracking доступно в GTM в бета-версии. В связи с этим есть сложности в использовании и настройке серверного контейнера. Но уже сейчас можно протестировать Server-side tagging и ознакомиться с функционалом нового типа отслеживания. Услуга создания облачного сервера на Google Cloud Platform платная. Для начала есть возможность протестировать функционал бесплатно. Но если вы захотите использовать его на реальном сайте, необходимо каждый месяц оплачивать функционал. На данный момент существует не так много шаблонов тегов в GTM, что усложняет настройку отслеживания. При необходимости можно создать собственные шаблоны, но для этого требуются определенные знания. В настоящее время нет возможности импортировать шаблоны с Client-side на Server-side. Также стоит учесть, что перемещение настроек с Client-side на Server-side будет требовать времени и участия программистов. И сам процесс подключения, настройки, проверки достаточно трудоемкий.

Несмотря на недостатки серверного отслеживания, которые существуют в бета-версии, этот подход открывает немало возможностей. Думаю, в скором времени функционал значительно доработают и расширят.

Базовые настройки серверного отслеживания

Возможность выбора нового типа отслеживания существует на этапе создания нового аккаунта для вашего сайта или при добавлении нового контейнера в уже существующем аккаунте на вкладке «Администрирование»:

Далее выбираем тип контейнера «Server».

После создания необходимо следовать инструкциям по настройке сервера тегов, которые включают рекомендации по созданию нового проекта на Google Cloud платформе, где и будет размещаться контейнер.

При добавлении аккаунта на Google Cloud платформе необходимо будет ввести ваши платежные данные и создать учетную запись для выставления счетов.

После добавления сервера можно приступать к настройке тегов, триггеров, переменных и клиентов. Но это уже другая история.

Выводы

Client-side tracking — традиционный тип отслеживания, при котором браузер пользователя прямо взаимодействует с сервисами аналитики. Server-side tracking — новый тип отслеживания событий с помощью серверного контейнера. Для настройки используются теги, триггеры и переменные, а также дополнительные объекты — Clients, которые выступают посредниками между устройством пользователя и серверным контейнером. Отслеживание на стороне сервера позволяет:

увеличить скорость загрузки страниц;

уменьшить влияние блокировщиков рекламы на передаваемые данные в аналитику;

повысить уровень защиты пользовательской информации;

полностью контролировать, какие данные и каким внешним системам отслеживания отправлять.

Перед использованием Server-side tracking следует учесть, что: