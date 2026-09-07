Чому більше неможливо налаштувати ідеальний трекінг в інструментах Performance-маркетингу

Часто кількість конверсій у Google Ads, Google Analytics 4, Meta Ads та CRM мають розбіжності у цифрах, і, як правило, показують ще менше реальних заявок і покупок. Раніше це списували на технічні помилки — і зазвичай мали рацію. Але у 2026 році причина не завжди в налаштуваннях. Навіть бездоганно зроблений трекінг більше не гарантує повної картини — і річ тут не в тому, що хтось щось «зламав».

У цій статті розберемось:

чому дані більше не сходяться навіть у правильно налаштованих системах;

що насправді відбувається з вашими конверсіями за лаштунками Google і Meta;

як за таких умов ухвалювати рішення та масштабувати рекламу.

Чому ідеальний трекінг більше неможливий

Раніше трекінг сприймали як суто технічну задачу: правильно налаштувати теги, передати події, перевірити UTM-мітки — і показники мають зійтися. Наразі ж цього вже недостатньо. Навіть якщо Google Tag Manager, GA4 й рекламні пікселі налаштовані бездоганно, частина даних усе одно не потрапить у звіти — або потрапить не як реальне спостереження, а як прогноз системи.

Причина не в одній помилці чи невдалому налаштуванні. Вона системна:

Свою частку «забирає» вибір користувачів, коли вони забороняють відстеження дій на сайті. Обмеження браузерів та операційних систем. Правила приватності, які диктують великі платформи.

Кожен з цих чинників зменшує картину, яку бачить аналітика, і жоден з них не залежить від того, наскільки коректно налаштований трекінг.

У результаті PPC-спеціаліст працює не з повною картиною поведінки користувача, а з найкращою доступною її версією. Чому так — розберемо докладніше далі.

Чому не сходяться дані в аналітиці

Одна з головних причин — різна логіка ідентифікації та підрахунку користувачів у системах.

Google Analytics 4 рахує користувачів за client ID (для вебверсії) або app-instance ID (для застосунків). Google Ads оперує вже іншими ідентифікаторами — рекламними cookies, прив'язаними до цього ID. На один client ID може припадати кілька рекламних cookies, а може не бути жодного — наприклад, через відсутність згоди користувача.

Логіка підрахунку теж різна. Аудиторія в GA4 — це всі користувачі, які відповідають заданим критеріям. У Google Ads враховується лише та частина, яку можна ремаркетувати: якщо користувач не дав згоду на ads storage (зберігання даних для реклами), він з'явиться у звітах GA4, але випаде з рекламного кабінету.

Meta Ads і GA4 рахують конверсії за різною логікою.

Meta зараховує конверсії не лише за кліками, а й за переглядами реклами. Якщо людина побачила оголошення, не натиснула на нього, але зробила цільову дію протягом визначеного періоду — Meta все одно вважає це результатом рекламної кампанії. Підхід спірний: частина цих людей і так купила б, навіть якби реклами не було, просто збіг у часі система рахує як результат.

Окрім View-Through конверсій, Meta за замовчуванням використовує вікно атрибуції «7 днів після кліку та 1 день після перегляду», тоді як GA4 спирається на Data-Driven модель і зараховує конверсії за фактичною датою, а не за датою рекламного кліка.



Для трафіку з iOS 14.5+ Meta через обмеження трекінгу використовує Aggregated Event Measurement (AEM) і працює з агрегованими даними, а не з діями кожного користувача окремо. Рекламодавець налаштовує обмежену кількість пріоритетних подій, і якщо користувач за сеанс виконав кілька дій — звітується лише подія з найвищим пріоритетом. GA4 натомість бачить лише те, що реально зафіксувала на сайті чи в застосунку — без перегляду, кліку й агрегованого групування подій. Через це Meta Ads часто показує значно більше конверсій, ніж GA4 — особливо на iOS-трафіку, при коротких шляхах до покупки та там, де багато людей блокують рекламу чи відмовляються від трекінгу.

Що впливає на втрату даних

У 2026 році проблема втрати даних стосується майже кожного проєкту — від ecommerce до лідогенерації.

Як зазначалося вище, причина не лише в налаштуваннях. Сучасний трекінг залежить від рішень самого користувача, обмежень браузерів, політик приватності та алгоритмів платформ, які дедалі частіше моделюють дані замість того, щоб їх фіксувати. Розберімось докладніше у ключових чинниках.

Як cookie consent впливає на аналітику

Після впровадження у 2018 році регламенту Європейського Союзу про захист персональних даних (General Data Protection Regulation) більшість сайтів використовують банери згоди на збір даних (consent banners). Якщо користувач не погоджується на analytics cookies (відстеження поведінки на сайті), аналітичні системи не можуть повноцінно збирати дані про його поведінку.

Google підтверджує, що при відсутності consent частина даних у GA4 може заміщуватися змодельованими даними на основі поведінки схожих користувачів.

Це означає, що:

частина сесій узагалі не потрапляє у звіти;

кількість конверсій може бути нижчою за реальну;

атрибуція стає менш точною.

Особливо це помітно в країнах з високим рівнем відмови від consent.

Як adblock впливає на дані

Adblock (блокувальник реклами) — розширення для браузера, яке за допомогою фільтр-листів блокує завантаження певних скриптів і елементів на сторінці. Спочатку такі інструменти створювались, щоби просто прибирати банери й спливаючі вікна, але давно вийшли за ці межі.

Основні фільтр-листи сучасних блокувальників (наприклад, EasyPrivacy, який використовує uBlock Origin) прицільно включають домени google-analytics.com і googletagmanager.com — тобто блокують не рекламу, а саме скрипти збору даних.

Сучасні блокувальники можуть повністю зупиняти завантаження:

Google Analytics;

Google Tag Manager (а разом з ним і всіх тегів усередині контейнера);

Meta Pixel;

інших трекінгових скриптів (LinkedIn Insight Tag, TikTok Pixel тощо).

Якщо скрипт не завантажився — подія не відправиться в аналітику. Для системи такого користувача не існує.

За даними Backlinko, у 2025–2026 роках понад 1,7 млрд користувачів використовують блокувальники, а в певних аудиторіях рівень використання значно вищий за середній.

Як privacy зміни від Apple вплинули на аналітику

У 2021 році Apple запустила App Tracking Transparency (ATT) — фреймворк, який набув чинності 26 квітня 2021 року разом із виходом iOS 14.5. Відтоді всі застосунки, які збирають дані для трекінгу користувача між сайтами й застосунками інших компаній, зобов'язані запитувати на це дозвіл. Якщо користувач відмовляє — рекламний ідентифікатор пристрою (IDFA) стає недоступним, і застосунок не має права відстежувати користувача жодним іншим способом без згоди.

Для реклами та аналітики це означає:

менше user-level signals (сигналів на рівні користувача);

складніший cross-app tracking (відстеження між застосунками);

втрату частини інформації про те, яке джерело чи канал привели користувача до конверсії (attribution data).

Apple обмежує трекінг і на рівні браузера — через технологію Safari Intelligent Tracking Prevention (ITP), яку розробляє команда WebKit. ITP — це вбудована технологія Apple для захисту конфіденційності, яка працює автоматично на iPhone, iPad та Mac і за замовчуванням блокує відстеження користувачів між сайтами. Використовуючи машинне навчання, вона виявляє рекламні трекери, обмежує термін дії сторонніх файлів cookie та маскує унікальні параметри пристрою.

У результаті частина користувацького шляху між рекламним кліком і конверсією більше не відстежується повністю.

Як зміни від Google вплинули на трекінг

Тут варто одразу зняти поширений міф: Google не видаляє third-party cookies — файли cookie, встановлені не тим сайтом, який відвідує користувач, а третьою стороною, наприклад, рекламною системою — з Chrome.

У квітні 2025 року компанія офіційно відмовилась від цього плану і скасувала запуск спеціального спливного вікна для вибору користувача. А 17 жовтня 2025 року Google згорнув більшість технологій Privacy Sandbox, які мали стати заміною cookies.

Компанія залишила лише три компоненти: CHIPS, FedCM і Private State Tokens. Вони стосуються партиціонування cookies, приватних логінів та боротьби з фродом, але не відновлюють можливості аудиторного таргетингу чи повноцінної атрибуції. У результаті third-party cookies залишаються в Chrome без визначеної дати відключення — на відміну від Safari, який блокує їх за замовчуванням уже кілька років.

Але це не означає, що Google відмовився від privacy-first підходу загалом. Компанія продовжує розвивати:

Consent Mode — механізм, який змінює поведінку тегів Google залежно від того, чи дав користувач згоду на cookies;

Conversion Modeling — моделювання конверсій там, де пряме спостереження неможливе;

Aggregated Measurement — вимірювання на основі агрегованих, а не індивідуальних даних користувача.

За офіційною документацією Google Ads, коли користувач не дає згоди на рекламні або аналітичні cookies, Consent Mode не дозволяє тегам Google записувати чи зчитувати дані про дії користувача.

Щоб частково компенсувати цю втрату, Google застосовує conversion modeling: система аналізує шляхи користувачів, які дали згоду, і на основі цих даних оцінює ймовірну поведінку тих, хто відмовився. За даними Google, у середньому таке моделювання відновлює понад 70% шляхів «клік → конверсія», втрачених через відмову від cookies, хоча результат для конкретного бізнесу залежить від рівня згоди користувачів і якості налаштування Consent Mode.

Google прямо вказує: моделювання застосовується лише тоді, коли для конкретного сегмента трафіку накопичено достатньо спостережуваних даних для впевненого прогнозу. Якщо даних недостатньо — компанія свідомо не показує змодельовані конверсії, аби уникнути завищення результатів.

Чому частина даних незворотньо втрачається

Навіть при server-side tracking, коректному налаштуванні в GTM і налаштованому Consent Mode частину даних неможливо повернути.

Система не бачить:

користувачів без згоди на збір чи обробку даних;

заблоковані запити на відстеження;

частину переходів між пристроями;

частину Safari/iOS трафіку;

користувачів, які використовують інструменти приватності браузера.

Через це PPC-спеціаліст працює не з повною картиною поведінки користувача, а з набором доступних сигналів. Частина даних у 2026 році не «ламається» — вона просто більше не існує для систем аналітики.

Як це впливає на PPC та прийняття рішень

Зміни в трекінгу вплинули не лише на аналітику, а й на саму логіку роботи PPC-спеціаліста. Раніше можна було орієнтуватися на відносно точні цифри конверсій і рентабельності реклами. Наразі ж більшість рішень доводиться приймати за наявними даними.

Найпомітніше це у:

оцінці ефективності кампаній;

роботі автоматичних стратегій призначення ставок;

масштабуванні реклами;

аналізі атрибуції;

оптимізації аудиторій.

Якщо частина користувачів не дає згоди на трекінг або користується блокувальниками реклами, система отримує менше сигналів про конверсії для навчання алгоритмів. Google підтверджує, що автоматичні стратегії ставок спираються саме на дані про конверсії — включно зі змодельованими.

Через це PPC-спеціаліст може:

недооцінювати ефективність окремих кампаній;

бачити падіння ROAS, яке насправді пов'язане не з гіршою роботою реклами, а з втратою даних;

отримувати нестабільні результати під час масштабування.

Помилки в трекінгу можуть бути й доволі унікальними. У кейсі розповідаємо, як ми виявили серйозні розбіжності між CRM і аналітикою та як вдалось це вирішити.

Окреме питання — атрибуція. Користувач може побачити рекламу на телефоні, пізніше зайти з ноутбука, а купити вже через пошук чи прямий перехід на сайт. Через обмеження приватності аналітика часто не може з'єднати цей шлях в один ланцюжок. У результаті частина конверсій приписується не тому каналу, який насправді спрацював, — або не приписується взагалі нікому.

Дані залишаються важливими. Але тепер це радше система сигналів, ніж пряме відображення реальної поведінки користувача.

Як працювати без ідеального трекінгу

Задача PPC-спеціаліста — навчитися працювати там, де частина інформації недоступна.

Необхідно припинити оцінювати результат лише по одній системі. Дані з Google Analytics 4, Google Ads, Meta Ads і CRM варто дивитися разом, розуміючи, що показує кожна з них:

GA4 краще показує, що відбувається з користувачем на сайті;

рекламний кабінет дає сигнали для оптимізації самих кампаній;

CRM показує реальні продажі та якість заявок.

Важливо дивитися не на конкретну цифру, а на тренд і динаміку в часі. Якщо рентабельність реклами впала на 15% — це не завжди означає, що реклама почала працювати гірше. Частина падіння може пояснюватись саме втратою даних, а не реальними результатами. Google і сам радить використовувати вдосконалені конверсії (enhanced conversions) — коли рекламодавець додатково передає захешовані контактні дані клієнта, — щоб частково компенсувати ці втрати. У Meta Ads аналогічну роль виконує Conversions API (CAPI): він дає змогу передавати дані про конверсії напряму з сервера рекламодавця в Meta, в обхід браузерних обмежень і блокувальників, які впливають на Meta Pixel.

Доведеться частіше перевіряти гіпотези через експерименти, а не лише вірити цифрам у кабінеті. Google Ads, наприклад, має вбудований інструмент Conversion Lift: аудиторію ділять на дві групи — одна бачить рекламу, інша ні, — і порівнюють, скільки реальних покупок принесла саме реклама, а не просто збіглося в часі з нею. Такий підхід дає точнішу відповідь, ніж будь-яка окрема цифра з кабінету. Крім таких тестів корисно порівнювати періоди й дивитись, як зміни в кампаніях впливають на реальні бізнес-показники.

Саме тому в 2026 році зростає цінність власних даних компанії — тих, що зібрані напряму, без залежності від сторонніх cookies чи браузерних обмежень: бази CRM, email-контакти, події, зафіксовані на власному сервері, списки постійних клієнтів. Такі дані не роблять трекінг ідеальним, але значно менше залежать від того, що дозволяють чи забороняють браузери.

Висновки

Ідеального трекінгу більше не існує — і це вже не технічна проблема, яку можна усунути правильними налаштуваннями. Cookie consent, adblock, обмеження Apple і Google, різна логіка підрахунку конверсій у кожній системі — все це робить втрату частини даних постійною умовою роботи, а не винятком.

Аналітика змінила роль: замість джерела точних цифр — це набір сигналів, які потрібно вміти інтерпретувати. Необхідно зважати на кілька джерел одразу, орієнтуватися на тренди й тести замість окремих цифр, і будувати власну базу first-party даних, менш залежну від браузерних обмежень.