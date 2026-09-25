Від запуску retention з нуля до 126% окупності за три місяці: кейс APRO

Від запуску retention з нуля до 126% окупності за три місяці: кейс APRO

Більшість маркетингових інструментів працюють у довгу, і retention-маркетинг не виняток. Щоб вибудувати систему комунікацій, підготувати базу й запустити автоматизацію, зазвичай потрібен час. Але правильне поєднання базових retention-механік і ситуативного контенту може дати відчутний результат значно швидше.

Саме так ми працювали з інтернет-магазином інструментів та кріплення APRO восени 2025 року. За три місяці практично з нуля запустили retention-маркетинг: підготували базу й технічну інфраструктуру, налаштували автоматичні сценарії, запустили регулярні комунікації та збір нових підписників.

Наша співпраця припала на період, коли через ризик відключень електроенергії в Україні знову зріс інтерес до генераторів, зарядних станцій та інших рішень для енергонезалежності. Ми врахували цей контекст і швидко адаптували контент-план під актуальний попит.

У результаті вже на третій місяць інвестиції в маркетинг окупилися на 126%, а кількість транзакцій зросла на 79%. У кейсі показуємо, як системний запуск retention, автоматизація та робота з актуальним попитом допомогли швидко вийти на результат.

Проєкт: APRO. Період: вересень — листопад 2025. Регіон: Україна. Послуга: Retention-маркетинг.

Хто наш партнер

APRO — український бренд електроінструментів, кріпильних виробів і будівельних витратних матеріалів.

Виклик та цілі співпраці

Ми розпочали роботу з APRO у вересні 2025 року. Бренд працює у висококонкурентній ніші, де попит часто залежить від зовнішніх чинників, наприклад, сезонності або стану в енергетиці.

На старті ситуація була типовою для великого ecommerce, який роками накопичував дані про клієнтів, але ніколи не використовував їх для повторних продажів:

Відсутній retention-маркетинг. У APRO не було стратегії, досвіду запуску комунікацій або акаунта в сервісі розсилок. Контакт з клієнтами зводився до автоматичних транзакційних повідомлень із сайту. Незадовільний технічний стан домену. Через помилки в налаштуваннях домен мав попередження. Будь-яка спроба почати масові розсилки без попередньої підготовки призвела б до блокування поштовими сервісами. «Спляча» база. Вона налічувала приблизно 4000 контактів — це покупці, які раніше майже не отримували маркетингових листів від бренду. Різкий запуск масових розсилок міг спричинити низьку залученість і скарги на спам.

Цілі співпраці:

запустити retention-маркетинг як окремий канал комунікації та продажів;

активувати наявну клієнтську базу та системно залучати нових підписників;

вивести retention-канал на окупність.

Для досягнення цілей ми виділили чотири етапи робіт:

Крок 1. Підготовка бази

У перший місяць роботи ми фактично будували retention-напрям з нуля. Потрібно було одночасно підготувати технічну частину, очистити наявну базу контактів, налаштувати збір нових підписників і сформувати логіку майбутніх комунікацій.

На старті в налаштуваннях домену були помилки, через які масовий запуск міг негативно вплинути на доставлюваність листів. Ми:

виправили технічні налаштування; прибрали попередження; верифікували домен-відправник у сервісі розсилок.



Паралельно перевірили клієнтську базу через валідатори та почали надсилати листи поступово, з обмеженою кількістю. Це допомогло безпечніше перейти до регулярних розсилок і не створювати різкого навантаження на домен. Додали на сайт три точки підписки: попап;

статичну форму у футері;



віджет.



Для всіх форм використали механіку Double Opt-In: після підписки користувач отримував лист для підтвердження email, а після цього — промокод на знижку 10%.

Лист «Підтвердження пошти»

Лист «Бонус за підписку»

Таким способом ми отримали 522 нові підписки у жовтні та ще 742 у листопаді.

Створили майстер-шаблон для розсилок, щоб усі наступні листи мали єдину структуру й візуально відповідали стилю APRO. У ньому передбачили основні блоки: навігацію, головний банер, товарні картки, додаткові пропозиції та контактну інформацію. Паралельно розробили retention-стратегію та карту комунікацій. У ній заздалегідь розклали основні типи взаємодії з аудиторією: проморозсилки;

тригерні сценарії;

автоматичні комунікації.

Це дало змогу ще до старту бачити повну картину взаємодії з аудиторією та чітко розставити пріоритети.

На основі цієї логіки сформували контент-план на перший місяць з урахуванням сезонності, попиту та специфіки асортименту APRO.

Крок 2. Запуск перших комунікацій

Першою великою перевіркою стала масова розсилка на базу, яка до цього майже не отримувала маркетингових комунікацій.

Ми не почали одразу з акційної пропозиції. Перший лист зробили ознайомчим: представили APRO, розповіли про бренд і його асортимент та використали новий фірмовий шаблон.

Для теми листа провели A/B-тест:

варіант A — «Будьмо знайомі»;

варіант B — «Український виробник. Європейська якість».

Варіант B показав кращий результат: за даними сервісу eSputnik, ймовірність того, що його перевага не є випадковою, становила 91%.

Перший вітальний лист

Open Rate першої розсилки склав 27,5%. Найбільше кліків отримали категорійні банери з електроінструментами, кнопка переходу на сайт і блок із перевагами бренду.

Але важливішим був інший результат: уже перший ознайомчий лист приніс дохід. Тобто база, з якою раніше майже не працювали як із маркетинговим каналом, одразу показала комерційний потенціал.

Крок 3. Автоматизація повернення користувачів до покупки

Замість того щоб одразу запускати велику кількість механік, ми зосередилися на сценаріях із найбільшим потенціалом для продажів.

Насамперед налаштували два базові тригерні сценарії:

«Покинутий кошик» — для користувачів, які додали товар до кошика, але не завершили замовлення;

«Покинутий перегляд» — для тих, хто переглядав товари або категорії, але не перейшов до покупки.

Такі повідомлення давали змогу комунікувати з користувачами в момент, коли їхній намір купити був найбільш вираженим.

Окремо запустили сценарій «Товар знову в наявності». Користувач автоматично отримував повідомлення, коли товар, яким він цікавився, знову ставав доступним для замовлення. Паралельно підключили Web Push: налаштували збір контактів і запустили перші масові повідомлення. Для нових підписників одразу створили Welcome-сценарій через Web Push. Користувач отримував автоматичне повідомлення, яке стимулювало повернутися на сайт і продовжити знайомство з асортиментом APRO. Це дало змогу працювати з аудиторією не лише через email, а й через додатковий канал із коротшими та швидшими комунікаціями. Автоматичні сценарії доповнили регулярними масовими email-кампаніями. Через них працювали з актуальними пропозиціями та підтримували контакт із базою, поки тригерні сценарії реагували на конкретні дії користувачів.

На початку активних розсилок у жовтні репутація домену коливалася, що було очікувано після різкого переходу від майже відсутніх маркетингових комунікацій до регулярних відправок. Завдяки поступовому запуску, перевіреній базі та відсутності великої кількості скарг її вдалося стабілізувати на рівні «Good».

Крок 4. Адаптація комунікації під актуальний попит

У листопаді 2025 року на тлі ризику блекаутів змінився і попит аудиторії. Ми швидко переглянули контент-план і змістили акцент із загальної лінійки інструментів на рішення для енергонезалежності.

Замість стандартних промо почали робити корисні продуктові розсилки:

«Як обрати генератор». У листі порівняли бензинові та дизельні моделі, пояснили, на що звертати увагу під час вибору потужності й типу запуску, а також додали конкретні товари APRO.

Для теми листа протестували два варіанти:

«Бензин vs дизель: як вибрати генератор?»; «Повний гайд з вибору генератора».



Розсилка отримала Open Rate 17,2% і CTR 5,2%. Конверсія в транзакцію становила 1,7% — це був найкращий результат серед ручних проморозсилок за період.

«Енергонезалежність». У розсилці зібрали стабілізатори, бензинові й дизельні генератори та зарядні станції, додали короткі пояснення для кожної категорії, а також корисні матеріали від бренду.

Для теми листа провели A/B-тест:

«Усе для енергонезалежності»; «Захистіть дім від стрибків напруги».



Лист отримав Open Rate 18%, CTR 13,2% і дві транзакції.

Паралельно з промо активно працювала тригерна автоматизація. Найсильніші результати в листопаді показали:

підтвердження підписки — 23 транзакції, CR 3,9%; бонус за підписку — дев’ять транзакцій, CR 4,6%; «Товар знову в наявності» — одна транзакція, CR 6,2%; «Покинутий кошик» — одна транзакція, CR 5%.



У підсумку в листопаді працювали одразу дві механіки: ситуативні розсилки під актуальний попит і автоматичні сценарії, які реагували на поведінку користувачів. Саме їх поєднання допомогло швидше перетворити retention-канали на джерело продажів.

Читайте як ми побудувати для APRO PPC-систему , котра масштабує продажі без втрати ефективності.

Результати

За три місяці роботи ми пройшли шлях від запуску майже з нуля до прибуткового й окупного retention-маркетингу.

Жовтень був першим місяцем активних комунікацій і залишався інвестиційним: ROMI становив -20,5%, а retention-канали принесли 24 транзакції.

У листопаді результати суттєво зросли:

кількість транзакцій збільшилася на 79% ;

; ROMI зріс до 126,6% ;

; Open Rate — до 17,9% ;

; база активних підписників — на 18%.

Тобто вже на третій місяць співпраці retention-маркетинг вийшов на позитивну окупність, а кількість транзакцій майже подвоїлася порівняно з жовтнем.

Динаміка ключових показників

Показник Жовтень 2025 Листопад 2025 Зміна Кількість транзакцій 24 43 +79% ROMI -20,5% 126,6% Вихід на позитивну рентабельність Open Rate 14,09% 17,9% +3,8 Активні підписники 4093 4835 +18%

Що спрацювало найкраще

Пріоритет на тригери. У листопаді 80% доходу retention-каналу принесли автоматизовані комунікації. Окрім головного DOI-ланцюжка, ми запустили сценарії «Товар знову в наявності» з CR 6,2% і «Покинутий кошик» з CR 5%. Навіть з мінімальною кількістю сеансів вони одразу показали конверсію вищу за середню в каналі. Релевантність. Замість стандартних товарних добірок ми підлаштовували контент під потреби аудиторії. Зокрема, листи про генератори й енергонезалежність у період ризику відключень показали кращу реакцію користувачів, ніж звичайні проморозсилки. Якісний збір бази. Попап, форма у футері та віджет постійно залучали нових підписників. Завдяки Double Opt-In до бази потрапляли підтверджені контакти, які одразу включалися у Welcome-комунікації.

Кейс APRO показує, що retention-маркетинг може бути прибутковим вже в перші місяці співпраці. Для цього не обов'язково мати базу в мільйон контактів. Достатньо налаштувати якісний онбординг нових підписників та швидко реагувати на зовнішні обставини, пропонуючи клієнтам саме те, що їм потрібно зараз.

Відгуки про співпрацю

Команда APRO

Співпраця з Netpeak залишила дуже позитивне враження. Робочий процес був добре організований, усі етапи виконувалися чітко та професійно. Завдяки якісному налаштуванню retention ми отримали результати, які перевершили наші очікування. Окремо хочеться відзначити комунікацію та уважність команди до деталей. Рекомендуємо Netpeak як надійного партнера для digital-задач.

Артем Малівський, Email Marketing Specialist в Netpeak

APRO — приклад того, як retention-маркетинг може вийти в плюс уже в перші місяці, якщо команди працюють синхронно. Ми стартували практично з нуля: без стратегії, регулярних комунікацій і підготовленого домену. Уже на третій місяць вийшли на позитивний ROMI. Дякую команді APRO за оперативні погодження та відкритість до експериментів — саме це дало нам змогу тестувати гіпотези без затримок і швидко масштабувати те, що працює.

Ігор Іванов, Client Project Manager в Netpeak

Було комфортно працювати з командою APRO протягом усього проєкту. Колеги активно долучалися до робочих процесів, надавали зворотний зв’язок і погодження та завжди були відкриті до наших пропозицій та нових ідей.