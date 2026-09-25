От запуска retention с нуля до 126% окупаемости за три месяца: кейс APRO
Большинство маркетинговых инструментов работают в долгую, и retention-маркетинг не исключение. Чтобы выстроить систему коммуникаций, подготовить базу и запустить автоматизацию, обычно требуется время. Но правильное сочетание базовых retention-механик и ситуативного контента может дать ощутимый результат гораздо быстрее.
Именно так мы работали с интернет-магазином инструментов и крепежа APRO осенью 2025 года. За три месяца практически с нуля запустили retention-маркетинг: подготовили базу и техническую инфраструктуру, настроили автоматические сценарии, запустили регулярные коммуникации и сбор новых подписчиков.
Наше сотрудничество пришлось на период, когда из-за риска отключений электроэнергии в Украине вновь вырос интерес к генераторам, зарядным станциям и другим решениям для энергонезависимости. Мы учли этот контекст и быстро адаптировали контент-план под актуальный спрос.
В результате уже на третьем месяце инвестиции в маркетинг окупились на 126%, а количество транзакций выросло на 79%. В кейсе показываем, как системный запуск retention, автоматизация и работа с актуальным спросом помогли быстро выйти на результат.
Проект: APRO.
Период: сентябрь — ноябрь 2025 года.
Регион: Украина.
Услуга: Retention-маркетинг.
Кто наш партнер
APRO — украинский бренд электроинструментов, крепежных изделий и строительных расходных материалов.
Задача и цели сотрудничества
Мы начали работу с APRO в сентябре 2025 года. Бренд работает в высококонкурентной нише, где спрос часто зависит от внешних факторов, например, сезонности или состояния в энергетике.
На старте ситуация была типичной для крупного ecommerce, который годами накапливал данные о клиентах, но никогда не использовал их для повторных продаж:
- Отсутствие retention-маркетинга. У APRO не было стратегии, опыта запуска коммуникаций или аккаунта в сервисе рассылок. Контакт с клиентами сводился к автоматическим транзакционным уведомлениям с сайта.
- Неудовлетворительное техническое состояние домена. Из-за ошибок в настройках у домена были предупреждения. Любая попытка начать массовые рассылки без предварительной подготовки привела бы к блокировке почтовыми сервисами.
- «Спящая» база. Она насчитывала примерно 4000 контактов — это покупатели, которые ранее почти не получали маркетинговых писем от бренда. Резкий запуск массовых рассылок мог привести к низкой вовлеченности и жалобам на спам.
Цели сотрудничества:
- запустить retention-маркетинг как отдельный канал коммуникации и продаж;
- активировать существующую клиентскую базу и системно привлекать новых подписчиков;
- вывести retention-канал на окупаемость.
Для достижения целей мы выделили четыре этапа работ:
Шаг 1. Подготовка базы
В первый месяц работы мы фактически строили retention-направление с нуля. Нужно было одновременно подготовить техническую часть, очистить имеющуюся базу контактов, настроить сбор новых подписчиков и сформировать логику будущих коммуникаций.
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На старте в настройках домена были ошибки, из-за которых массовый запуск мог негативно повлиять на доставляемость писем. Мы:
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- исправили технические настройки;
- устранили предупреждения;
- верифицировали домен-отправитель в сервисе рассылок.
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Параллельно проверили клиентскую базу через валидаторы и начали отправлять письма постепенно, ограниченным количеством. Это помогло безопаснее перейти к регулярным рассылкам и не создавать резкой нагрузки на домен.
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Добавили на сайт три точки подписки:
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поп-ап;
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-
статическую форму в футере;
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виджет.
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Для всех форм использовалась механика Double Opt-In: после подписки пользователь получал письмо для подтверждения email, а после этого — промокод на скидку 10%.
Письмо «Подтверждение почты»
Письмо «Бонус за подписку»
Таким образом, мы получили 522 новых подписчика в октябре и еще 742 в ноябре.
-
Создали мастер-шаблон для рассылок, чтобы все последующие письма имели единую структуру и визуально соответствовали стилю APRO. В нем предусмотрели основные блоки: навигацию, главный баннер, карточки товаров, дополнительные предложения и контактную информацию.
-
Параллельно разработали retention-стратегию и карту коммуникаций. В ней заранее распланировали основные типы взаимодействия с аудиторией:
-
промо-рассылки;
-
триггерные сценарии;
-
автоматические коммуникации.
-
Это позволило еще до старта увидеть полную картину взаимодействия с аудиторией и четко расставить приоритеты.
-
На основе этой логики сформировали контент-план на первый месяц с учетом сезонности, спроса и специфики ассортимента APRO.
Шаг 2. Запуск первых коммуникаций
Первой серьезной проверкой стала массовая рассылка на базу, которая до этого практически не получала маркетинговых коммуникаций.
Мы не начали сразу с акционного предложения. Первое письмо сделали ознакомительным: представили APRO, рассказали о бренде и его ассортименте и использовали новый фирменный шаблон.
Для темы письма провели A/B-тест:
- вариант A — «Будем знакомы»;
- вариант B — «Украинский производитель. Европейское качество».
Вариант B показал лучший результат: по данным сервиса eSputnik, вероятность того, что его преимущество не является случайным, составила 91%.
Первое приветственное письмо
Open Rate первой рассылки составил 27,5%. Больше всего кликов получили категорийные баннеры с электроинструментами, кнопка перехода на сайт и блок с преимуществами бренда.
Но более важным был другой результат: уже первое ознакомительное письмо принесло доход. То есть база, с которой раньше почти не работали как с маркетинговым каналом, сразу показала коммерческий потенциал.
Шаг 3. Автоматизация возвращения пользователей к покупке
Вместо того чтобы сразу запускать большое количество механик, мы сосредоточились на сценариях с наибольшим потенциалом для продаж.
В первую очередь настроили два базовых триггерных сценария:
-
«Брошенная корзина» — для пользователей, которые добавили товар в корзину, но не завершили заказ;
-
«Брошенный просмотр» — для тех, кто просматривал товары или категории, но не перешел к покупке.
Такие уведомления позволяли взаимодействовать с пользователями в тот момент, когда их намерение совершить покупку было наиболее выраженным.
- Отдельно запустили сценарий «Товар снова в наличии». Пользователь автоматически получал уведомление, когда товар, которым он интересовался, снова становился доступен для заказа.
- Параллельно подключили Web Push: настроили сбор контактов и запустили первые массовые сообщения.
- Для новых подписчиков сразу создали Welcome-сценарий через Web Push. Пользователь получал автоматическое уведомление, которое стимулировало вернуться на сайт и продолжить знакомство с ассортиментом APRO. Это позволило работать с аудиторией не только через email, но и через дополнительный канал с более краткими и быстрыми коммуникациями.
- Автоматические сценарии дополнили регулярными массовыми email-кампаниями. С их помощью работали с актуальными предложениями и поддерживали контакт с базой, пока триггерные сценарии реагировали на конкретные действия пользователей.
В начале активных рассылок в октябре репутация домена колебалась, что было ожидаемо после резкого перехода от практически отсутствующих маркетинговых коммуникаций к регулярным рассылкам. Благодаря постепенному запуску, проверенной базе и отсутствию большого количества жалоб ее удалось стабилизировать на уровне «Good».
Шаг 4. Адаптация коммуникации под актуальный спрос
В ноябре 2025 года на фоне риска блэкаутов изменился и спрос аудитории. Мы быстро пересмотрели контент-план и сместили акцент с общей линейки инструментов на решения для энергонезависимости.
Вместо стандартных промо начали делать полезные продуктовые рассылки:
-
«Как выбрать генератор». В письме сравнили бензиновые и дизельные модели, объяснили, на что обращать внимание при выборе мощности и типа запуска, а также добавили конкретные товары APRO.
Для темы письма протестировали два варианта:
-
- «Бензин vs дизель: как выбрать генератор?»;
- «Полное руководство по выбору генератора».
Рассылка получила Open Rate 17,2% и CTR 5,2%. Конверсия в транзакцию составила 1,7% — это был лучший результат среди ручных проморассылок за период.
-
«Энергонезависимость». В рассылке собрали стабилизаторы, бензиновые и дизельные генераторы, а также зарядные станции, добавили краткие пояснения для каждой категории и полезные материалы от бренда.
Для темы письма провели A/B-тест:
-
- «Все для энергонезависимости»;
- «Защитите дом от скачков напряжения».
Письмо получило Open Rate 18%, CTR 13,2% и две транзакции.
-
Параллельно с промо активно работала триггерная автоматизация. Наилучшие результаты в ноябре показали:
-
- подтверждение подписки — 23 транзакции, CR 3,9%;
- бонус за подписку — девять транзакций, CR 4,6%;
- «Товар снова в наличии» — одна транзакция, CR 6,2%;
- «Брошенная корзина» — одна транзакция, CR 5%.
В итоге в ноябре работали сразу две механики: ситуативные рассылки под актуальный спрос и автоматические сценарии, реагировавшие на поведение пользователей. Именно их сочетание помогло быстрее превратить retention-каналы в источник продаж.
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Результаты
За три месяца работы мы прошли путь от запуска практически с нуля до прибыльного и окупаемого retention-маркетинга.
Октябрь был первым месяцем активных коммуникаций и оставался инвестиционным: ROMI составил -20,5%, а retention-каналы принесли 24 транзакции.
В ноябре результаты существенно выросли:
- количество транзакций увеличилось на 79%;
- ROMI вырос до 126,6%;
- Open Rate — до 17,9%;
- база активных подписчиков — на 18%.
То есть уже на третьем месяце сотрудничества retention-маркетинг вышел на положительную окупаемость, а количество транзакций почти удвоилось по сравнению с октябрем.
Динамика ключевых показателей
|
Показатель
|
Октябрь 2025
|
Ноябрь 2025
|
Изменение
|
Количество транзакций
|
24
|
43
|
+79%
|
ROMI
|
-20,5%
|
126,6%
|
Выход на положительную рентабельность
|
Open Rate
|
14,09%
|
17,9%
|
+3,8
|
Активные подписчики
|
4093
|
4835
|
+18%
Что сработало лучше всего
- Приоритет на триггеры. В ноябре 80% дохода retention-канала принесли автоматизированные коммуникации. Помимо основной DOI-цепочки, мы запустили сценарии «Товар снова в наличии» с CR 6,2% и «Брошенная корзина» с CR 5%. Даже при минимальном количестве сеансов они сразу показали конверсию выше средней по каналу.
- Релевантность. Вместо стандартных товарных подборок мы адаптировали контент под потребности аудитории. В частности, письма о генераторах и энергонезависимости в период риска отключений показали лучшую реакцию пользователей, чем обычные проморассылки.
- Качественный сбор базы. Поп-ап, форма в футере и виджет постоянно привлекали новых подписчиков. Благодаря Double Opt-In в базу попадали подтвержденные контакты, которые сразу включались в Welcome-коммуникации.
Кейс APRO показывает, что retention-маркетинг может быть прибыльным уже в первые месяцы сотрудничества. Для этого не обязательно иметь базу в миллион контактов. Достаточно настроить качественный онбординг новых подписчиков и быстро реагировать на внешние обстоятельства, предлагая клиентам именно то, что им нужно сейчас.
Отзывы о сотрудничестве
Команда APRO
Сотрудничество с Netpeak оставило очень положительное впечатление. Рабочий процесс был хорошо организован, все этапы выполнялись четко и профессионально.
Благодаря качественной настройке retention мы получили результаты, превзошедшие наши ожидания. Отдельно хочется отметить коммуникацию и внимательность команды к деталям. Рекомендуем Netpeak как надежного партнера для решения digital-задач.
Артем Маливский, Email Marketing Specialist в Netpeak
APRO — пример того, как retention-маркетинг может выйти в плюс уже в первые месяцы, если команды работают синхронно. Мы стартовали практически с нуля: без стратегии, регулярных коммуникаций и подготовленного домена. Уже на третий месяц вышли на положительный ROMI.
Спасибо команде APRO за оперативное согласование и открытость к экспериментам — именно это позволило нам тестировать гипотезы без задержек и быстро масштабировать то, что работает.
Игорь Иванов, Client Project Manager в Netpeak
Было комфортно работать с командой APRO на протяжении всего проекта. Коллеги активно участвовали в рабочих процессах, давали обратную связь и согласования и всегда были открыты к нашим предложениям и новым идеям.
Команда проекта: Артем Маливский, Retention Marketing Specialist; Анастасия Рудская, Retention Marketing Team Lead; Игорь Иванов, Client Project Manager; Дмитрий Гончаров, Client Project Manager Team Lead; Анна Бондарь, Ольга Белик, Content Marketing Specialists; команда Design Department.
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