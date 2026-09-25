От запуска retention с нуля до 126% окупаемости за три месяца: кейс APRO

От запуска retention с нуля до 126% окупаемости за три месяца: кейс APRO

Большинство маркетинговых инструментов работают в долгую, и retention-маркетинг не исключение. Чтобы выстроить систему коммуникаций, подготовить базу и запустить автоматизацию, обычно требуется время. Но правильное сочетание базовых retention-механик и ситуативного контента может дать ощутимый результат гораздо быстрее.

Именно так мы работали с интернет-магазином инструментов и крепежа APRO осенью 2025 года. За три месяца практически с нуля запустили retention-маркетинг: подготовили базу и техническую инфраструктуру, настроили автоматические сценарии, запустили регулярные коммуникации и сбор новых подписчиков.

Наше сотрудничество пришлось на период, когда из-за риска отключений электроэнергии в Украине вновь вырос интерес к генераторам, зарядным станциям и другим решениям для энергонезависимости. Мы учли этот контекст и быстро адаптировали контент-план под актуальный спрос.

В результате уже на третьем месяце инвестиции в маркетинг окупились на 126%, а количество транзакций выросло на 79%. В кейсе показываем, как системный запуск retention, автоматизация и работа с актуальным спросом помогли быстро выйти на результат.

Проект: APRO. Период: сентябрь — ноябрь 2025 года. Регион: Украина. Услуга: Retention-маркетинг.

Кто наш партнер

APRO — украинский бренд электроинструментов, крепежных изделий и строительных расходных материалов.

Задача и цели сотрудничества

Мы начали работу с APRO в сентябре 2025 года. Бренд работает в высококонкурентной нише, где спрос часто зависит от внешних факторов, например, сезонности или состояния в энергетике.

На старте ситуация была типичной для крупного ecommerce, который годами накапливал данные о клиентах, но никогда не использовал их для повторных продаж:

Отсутствие retention-маркетинга. У APRO не было стратегии, опыта запуска коммуникаций или аккаунта в сервисе рассылок. Контакт с клиентами сводился к автоматическим транзакционным уведомлениям с сайта. Неудовлетворительное техническое состояние домена. Из-за ошибок в настройках у домена были предупреждения. Любая попытка начать массовые рассылки без предварительной подготовки привела бы к блокировке почтовыми сервисами. «Спящая» база. Она насчитывала примерно 4000 контактов — это покупатели, которые ранее почти не получали маркетинговых писем от бренда. Резкий запуск массовых рассылок мог привести к низкой вовлеченности и жалобам на спам.

Цели сотрудничества:

запустить retention-маркетинг как отдельный канал коммуникации и продаж;

активировать существующую клиентскую базу и системно привлекать новых подписчиков;

вывести retention-канал на окупаемость.

Для достижения целей мы выделили четыре этапа работ:

Шаг 1. Подготовка базы

В первый месяц работы мы фактически строили retention-направление с нуля. Нужно было одновременно подготовить техническую часть, очистить имеющуюся базу контактов, настроить сбор новых подписчиков и сформировать логику будущих коммуникаций.

На старте в настройках домена были ошибки, из-за которых массовый запуск мог негативно повлиять на доставляемость писем. Мы:

исправили технические настройки; устранили предупреждения; верифицировали домен-отправитель в сервисе рассылок.



Параллельно проверили клиентскую базу через валидаторы и начали отправлять письма постепенно, ограниченным количеством. Это помогло безопаснее перейти к регулярным рассылкам и не создавать резкой нагрузки на домен. Добавили на сайт три точки подписки: поп-ап;

статическую форму в футере;



виджет.



Для всех форм использовалась механика Double Opt-In: после подписки пользователь получал письмо для подтверждения email, а после этого — промокод на скидку 10%.

Письмо «Подтверждение почты»

Письмо «Бонус за подписку»

Таким образом, мы получили 522 новых подписчика в октябре и еще 742 в ноябре.

Создали мастер-шаблон для рассылок, чтобы все последующие письма имели единую структуру и визуально соответствовали стилю APRO. В нем предусмотрели основные блоки: навигацию, главный баннер, карточки товаров, дополнительные предложения и контактную информацию. Параллельно разработали retention-стратегию и карту коммуникаций. В ней заранее распланировали основные типы взаимодействия с аудиторией: промо-рассылки;

триггерные сценарии;

автоматические коммуникации.

Это позволило еще до старта увидеть полную картину взаимодействия с аудиторией и четко расставить приоритеты.

На основе этой логики сформировали контент-план на первый месяц с учетом сезонности, спроса и специфики ассортимента APRO.

Шаг 2. Запуск первых коммуникаций

Первой серьезной проверкой стала массовая рассылка на базу, которая до этого практически не получала маркетинговых коммуникаций.

Мы не начали сразу с акционного предложения. Первое письмо сделали ознакомительным: представили APRO, рассказали о бренде и его ассортименте и использовали новый фирменный шаблон.

Для темы письма провели A/B-тест:

вариант A — «Будем знакомы»;

вариант B — «Украинский производитель. Европейское качество».

Вариант B показал лучший результат: по данным сервиса eSputnik, вероятность того, что его преимущество не является случайным, составила 91%.

Первое приветственное письмо

Open Rate первой рассылки составил 27,5%. Больше всего кликов получили категорийные баннеры с электроинструментами, кнопка перехода на сайт и блок с преимуществами бренда.

Но более важным был другой результат: уже первое ознакомительное письмо принесло доход. То есть база, с которой раньше почти не работали как с маркетинговым каналом, сразу показала коммерческий потенциал.

Шаг 3. Автоматизация возвращения пользователей к покупке

Вместо того чтобы сразу запускать большое количество механик, мы сосредоточились на сценариях с наибольшим потенциалом для продаж.

В первую очередь настроили два базовых триггерных сценария:

«Брошенная корзина» — для пользователей, которые добавили товар в корзину, но не завершили заказ;

«Брошенный просмотр» — для тех, кто просматривал товары или категории, но не перешел к покупке.

Такие уведомления позволяли взаимодействовать с пользователями в тот момент, когда их намерение совершить покупку было наиболее выраженным.

Отдельно запустили сценарий «Товар снова в наличии». Пользователь автоматически получал уведомление, когда товар, которым он интересовался, снова становился доступен для заказа. Параллельно подключили Web Push: настроили сбор контактов и запустили первые массовые сообщения. Для новых подписчиков сразу создали Welcome-сценарий через Web Push. Пользователь получал автоматическое уведомление, которое стимулировало вернуться на сайт и продолжить знакомство с ассортиментом APRO. Это позволило работать с аудиторией не только через email, но и через дополнительный канал с более краткими и быстрыми коммуникациями. Автоматические сценарии дополнили регулярными массовыми email-кампаниями. С их помощью работали с актуальными предложениями и поддерживали контакт с базой, пока триггерные сценарии реагировали на конкретные действия пользователей.

В начале активных рассылок в октябре репутация домена колебалась, что было ожидаемо после резкого перехода от практически отсутствующих маркетинговых коммуникаций к регулярным рассылкам. Благодаря постепенному запуску, проверенной базе и отсутствию большого количества жалоб ее удалось стабилизировать на уровне «Good».

Шаг 4. Адаптация коммуникации под актуальный спрос

В ноябре 2025 года на фоне риска блэкаутов изменился и спрос аудитории. Мы быстро пересмотрели контент-план и сместили акцент с общей линейки инструментов на решения для энергонезависимости.

Вместо стандартных промо начали делать полезные продуктовые рассылки:

«Как выбрать генератор». В письме сравнили бензиновые и дизельные модели, объяснили, на что обращать внимание при выборе мощности и типа запуска, а также добавили конкретные товары APRO.

Для темы письма протестировали два варианта:

«Бензин vs дизель: как выбрать генератор?»; «Полное руководство по выбору генератора».



Рассылка получила Open Rate 17,2% и CTR 5,2%. Конверсия в транзакцию составила 1,7% — это был лучший результат среди ручных проморассылок за период.

«Энергонезависимость». В рассылке собрали стабилизаторы, бензиновые и дизельные генераторы, а также зарядные станции, добавили краткие пояснения для каждой категории и полезные материалы от бренда.

Для темы письма провели A/B-тест:

«Все для энергонезависимости»; «Защитите дом от скачков напряжения».



Письмо получило Open Rate 18%, CTR 13,2% и две транзакции.

Параллельно с промо активно работала триггерная автоматизация. Наилучшие результаты в ноябре показали:

подтверждение подписки — 23 транзакции, CR 3,9%; бонус за подписку — девять транзакций, CR 4,6%; «Товар снова в наличии» — одна транзакция, CR 6,2%; «Брошенная корзина» — одна транзакция, CR 5%.



В итоге в ноябре работали сразу две механики: ситуативные рассылки под актуальный спрос и автоматические сценарии, реагировавшие на поведение пользователей. Именно их сочетание помогло быстрее превратить retention-каналы в источник продаж.

Читайте как мы построили для APRO PPC-систему , которая масштабирует продажи без потери эффективности.

Результаты

За три месяца работы мы прошли путь от запуска практически с нуля до прибыльного и окупаемого retention-маркетинга.

Октябрь был первым месяцем активных коммуникаций и оставался инвестиционным: ROMI составил -20,5%, а retention-каналы принесли 24 транзакции.

В ноябре результаты существенно выросли:

количество транзакций увеличилось на 79% ;

; ROMI вырос до 126,6% ;

; Open Rate — до 17,9% ;

; база активных подписчиков — на 18%.

То есть уже на третьем месяце сотрудничества retention-маркетинг вышел на положительную окупаемость, а количество транзакций почти удвоилось по сравнению с октябрем.

Динамика ключевых показателей

Показатель Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Изменение Количество транзакций 24 43 +79% ROMI -20,5% 126,6% Выход на положительную рентабельность Open Rate 14,09% 17,9% +3,8 Активные подписчики 4093 4835 +18%

Что сработало лучше всего

Приоритет на триггеры. В ноябре 80% дохода retention-канала принесли автоматизированные коммуникации. Помимо основной DOI-цепочки, мы запустили сценарии «Товар снова в наличии» с CR 6,2% и «Брошенная корзина» с CR 5%. Даже при минимальном количестве сеансов они сразу показали конверсию выше средней по каналу. Релевантность. Вместо стандартных товарных подборок мы адаптировали контент под потребности аудитории. В частности, письма о генераторах и энергонезависимости в период риска отключений показали лучшую реакцию пользователей, чем обычные проморассылки. Качественный сбор базы. Поп-ап, форма в футере и виджет постоянно привлекали новых подписчиков. Благодаря Double Opt-In в базу попадали подтвержденные контакты, которые сразу включались в Welcome-коммуникации.

Кейс APRO показывает, что retention-маркетинг может быть прибыльным уже в первые месяцы сотрудничества. Для этого не обязательно иметь базу в миллион контактов. Достаточно настроить качественный онбординг новых подписчиков и быстро реагировать на внешние обстоятельства, предлагая клиентам именно то, что им нужно сейчас.

Отзывы о сотрудничестве

Команда APRO

Сотрудничество с Netpeak оставило очень положительное впечатление. Рабочий процесс был хорошо организован, все этапы выполнялись четко и профессионально. Благодаря качественной настройке retention мы получили результаты, превзошедшие наши ожидания. Отдельно хочется отметить коммуникацию и внимательность команды к деталям. Рекомендуем Netpeak как надежного партнера для решения digital-задач.

Артем Маливский, Email Marketing Specialist в Netpeak

APRO — пример того, как retention-маркетинг может выйти в плюс уже в первые месяцы, если команды работают синхронно. Мы стартовали практически с нуля: без стратегии, регулярных коммуникаций и подготовленного домена. Уже на третий месяц вышли на положительный ROMI. Спасибо команде APRO за оперативное согласование и открытость к экспериментам — именно это позволило нам тестировать гипотезы без задержек и быстро масштабировать то, что работает.

Игорь Иванов, Client Project Manager в Netpeak

Было комфортно работать с командой APRO на протяжении всего проекта. Коллеги активно участвовали в рабочих процессах, давали обратную связь и согласования и всегда были открыты к нашим предложениям и новым идеям.