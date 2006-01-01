Артем Маливский

Артем Маливский

Автор NJ c 2026
Позиция:
Email Marketing Speсialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Email Marketing Speсialist в Netpeak.

Статьи автора

Кейсы
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
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От запуска retention с нуля до 126% окупаемости за три месяца: кейс APRO
Кейсы
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
От запуска retention с нуля до 126% окупаемости за три месяца: кейс APRO
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