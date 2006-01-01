Артем Малівський

Артем Малівський

Автор NJ з 2026
Позиція:
Email Marketing Speсialist
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Email Marketing Speсialist в Netpeak.

Свіжі матеріали

Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
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Від запуску retention з нуля до 126% окупності за три місяці: кейс APRO
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
Від запуску retention з нуля до 126% окупності за три місяці: кейс APRO
0