Как использовать каталоги в Meta Ads

Когда ассортимент магазина постоянно меняется, вручную обновлять цены, фотографии и информацию о наличии товаров в рекламе очень сложно. Для этого в Meta Ads есть каталоги, которые берут всю рутинную работу на себя и позволяют показывать релевантные предложения нужным людям.

Но базовой загрузки позиций обычно недостаточно. Если источник данных настроен некорректно, реклама будет работать со сбоями.

В этой статье я расскажу, как правильно подготовить каталог, настроить фид и на что обратить внимание.

Что такое каталоги в Meta Ads

Каталоги в Meta Ads — один из наиболее используемых форматов объявлений. Это база данных с информацией о товарах, которые продвигаются в рекламе.

Помимо товаров в каталогах Meta можно также рекламировать туристические услуги, автомобили, недвижимость, мероприятия, приложения, программное обеспечение, цифровой контент, профессиональные услуги и другие категории, соответствующие политике Meta.

Преимущества использования каталогов

Персонализация объявлений

Благодаря AI-инструментам Advantage+ пользователи в рамках одной рекламной кампании могут видеть различные предложения, которые наиболее соответствуют их интересам. Это одно из самых эффективных решений для e-commerce благодаря автоматизации и персонализации показов.

Meta автоматически показывает наиболее релевантные товары из каталога на основе поведения: просмотров, кликов, добавления в корзину, покупок и других взаимодействий с вашим брендом. Это позволяет формировать последующие показы в соответствии с интересами конкретного человека и максимально повышать вероятность его дальнейшего взаимодействия с объявлением.

Автоматическое обновление данных

Если цена изменилась или товар недоступен для покупки, информация обновится, а изменения будут учтены при показе рекламы. Редактировать такое объявление вручную не нужно.

Такая автоматизация упрощает управление рекламой и помогает избежать показа товаров, которых уже нет в наличии.

Борьба с баннерной слепотой

Каталоги позволяют повторно привлекать потенциальных клиентов без постоянного показа одних и тех же объявлений. Система, в зависимости от интересов пользователя, будет чередовать различные позиции, с которыми он ранее не взаимодействовал, но которые с высокой вероятностью его заинтересуют.

Каталоги предлагают пользователям наиболее подходящие товары на разных этапах взаимодействия с вашим брендом. Они повышают конверсию и ROAS, помогают эффективнее использовать рекламный бюджет и упрощают управление кампаниями.

Где создавать каталоги

Commerce Manager — это инструмент Meta для создания и управления каталогами. В нем хранится информация, используемая для каталожной рекламы.

В Commerce Manager можно:

Добавлять товары и управлять информацией о каталогах — изменять название, описание, изображения, цены, данные о наличии, ссылки и другие параметры. Качество этих данных напрямую влияет на то, как отображается реклама. Создавать группы товаров. Объединять их по категориям, брендам, акциям, цене или другим характеристикам и использовать эти группы в рекламных кампаниях. Предоставлять доступ к каталогу. Предоставлять доступ сотрудникам, агентствам или партнерам, работающим с каталогом. Подключать наборы данных. Использовать данные о событиях, например, просмотры, добавление в корзину и покупки. Это помогает Meta определять, какие предложения наиболее релевантны конкретному пользователю, и использовать эти сигналы.

Созданный в Commerce Manager каталог можно использовать не только для рекламных объявлений. Он также необходим для создания магазина в Facebook и Instagram, добавления товарных меток к публикациям и Reels.

Источники данных для каталога

Meta поддерживает несколько способов загрузки данных в каталог.

Выбор зависит от широты ассортимента вашего магазина и способа его обновления:

Вручную через Commerce Manager. Подходит для небольшого каталога. С помощью фида данных. Можно загрузить таблицу или XML-файл и настроить автоматическое обновление по расписанию. Поддерживаются следующие форматы: CSV, TSV, Excel (XLSX), Google Таблицы и XML. Этот вариант используется чаще всего. Также подойдет фид, который используется в рекламе Google Ads. Через партнерские платформы. Shopify, WooCommerce и другие площадки можно подключить к Meta для автоматической синхронизации товаров. Через страницу в Facebook. Meta распознает товары в публикациях и рекламе и добавляет их в каталог. Функция доступна только для определенных языков. Через сайт. Meta сканирует ваш ресурс, находит товары и автоматически обновляет информацию в каталоге. С помощью Catalog Batch API. Разработчики добавляют и обновляют товары через API. С помощью Meta Pixel. Данные передаются с сайта, что позволяет автоматизировать их обновление.

Обязательные поля фида

Это атрибуты, которые должны быть заполнены для каждой позиции, чтобы Meta могла корректно добавить её в каталог и использовать в рекламе.

Атрибут Значение id Уникальный идентификатор товара в каталоге. Должен соответствовать ID, используемому для идентификации на сайте и в событиях Pixel/CAPI. title Название, отображаемое в каталоге и которое может использоваться в рекламных объявлениях. description Описание с основными характеристиками и преимуществами. availability Информация о наличии. Показывает, доступен ли товар для покупки. condition Состояние. Для большинства интернет-магазинов будет иметь значение «new». price Текущая цена и валюта. link URL-адрес страницы сайта. image_link URL основного изображения, используемого в каталоге и рекламе. brand Бренд или производитель. size Размер. Особенно актуально для одежды, обуви и других товаров, имеющих размерную сетку.

Необязательные поля содержат дополнительную информацию. Они не требуются для базовой загрузки товара в каталог, но помогут более подробно описать его характеристики и классифицировать. К ним относятся brand, color, size, material, gender, sale_price, product_type, google_product_category и другие.

Среди них отдельно выделю custom labels (пользовательские метки), которые используются для собственной классификации и помогают группировать позиции по нужным характеристикам, например, по маржинальности, сезонности, популярности, ценовому сегменту или акционному предложению.

Meta позволяет добавлять до пяти пользовательских меток в фид.

Форматы рекламы с использованием каталогов

Каталог Meta используется в нескольких форматах рекламных объявлений:

карусель (Carousel) — несколько позиций из каталога отображаются в одном объявлении — пользователь может листать карточки и переходить по конкретным ссылкам;

подборка (Collection) — фото или видео в качестве основного креатива и подборка товаров из каталога — после взаимодействия пользователь попадает в полноэкранный Instant Experience, где может просматривать продукты и переходить на сайт;

одно изображение или видео — объявление, в котором карточки из каталога дополняют основной креатив или подбираются динамически в соответствии с настройками рекламы.

Доступные форматы объявлений будут зависеть от выбранной цели кампании, типа рекламы и настроек каталога.

Как создать каталог в Meta Ads

Прежде всего вам понадобится полный доступ к каталогу в Meta Business Suite.

Перейдите в Commerce Manager — Создать новый каталог. В новом окне выберите наиболее подходящую категорию продаж. Выберите бизнес-портфолио, в котором нужно создать каталог. Укажите название каталога.

Свяжите каталог с сайтом, с которого будут поступать данные о взаимодействии пользователей с товарами с помощью Meta Pixel.

Выберите источник данных для каталога.

Если вы добавляете позиции вручную, заполните обязательные поля в таблице Commerce Manager и сохраните введенные данные.

Если у вас уже есть готовый фид, загрузите файл с компьютера или добавьте ссылку на него.

Укажите название фида и валюту, в которой указаны цены.

Настройте периодичность автоматического обновления фида. При необходимости каталог также можно обновить вручную в любой момент.

После загрузки товарные позиции появятся в Commerce Manager в разделе «Товары». Здесь можно просматривать и редактировать информацию о позициях, фильтровать по нужным параметрам и объединять их в группы — наборы внутри каталога, разделенные по таким критериям, как категория, бренд, ценовой диапазон, сезонность, акционные предложения и т. д.

Объединение позволяет выбирать нужную группу товаров и использовать ее для показа объявлений.

Выводы