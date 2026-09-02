Как использовать каталоги в Meta Ads
Когда ассортимент магазина постоянно меняется, вручную обновлять цены, фотографии и информацию о наличии товаров в рекламе очень сложно. Для этого в Meta Ads есть каталоги, которые берут всю рутинную работу на себя и позволяют показывать релевантные предложения нужным людям.
Но базовой загрузки позиций обычно недостаточно. Если источник данных настроен некорректно, реклама будет работать со сбоями.
В этой статье я расскажу, как правильно подготовить каталог, настроить фид и на что обратить внимание.
Что такое каталоги в Meta Ads
Каталоги в Meta Ads — один из наиболее используемых форматов объявлений. Это база данных с информацией о товарах, которые продвигаются в рекламе.
Помимо товаров в каталогах Meta можно также рекламировать туристические услуги, автомобили, недвижимость, мероприятия, приложения, программное обеспечение, цифровой контент, профессиональные услуги и другие категории, соответствующие политике Meta.
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Преимущества использования каталогов
Персонализация объявлений
Благодаря AI-инструментам Advantage+ пользователи в рамках одной рекламной кампании могут видеть различные предложения, которые наиболее соответствуют их интересам. Это одно из самых эффективных решений для e-commerce благодаря автоматизации и персонализации показов.
Meta автоматически показывает наиболее релевантные товары из каталога на основе поведения: просмотров, кликов, добавления в корзину, покупок и других взаимодействий с вашим брендом. Это позволяет формировать последующие показы в соответствии с интересами конкретного человека и максимально повышать вероятность его дальнейшего взаимодействия с объявлением.
Автоматическое обновление данных
Если цена изменилась или товар недоступен для покупки, информация обновится, а изменения будут учтены при показе рекламы. Редактировать такое объявление вручную не нужно.
Такая автоматизация упрощает управление рекламой и помогает избежать показа товаров, которых уже нет в наличии.
Борьба с баннерной слепотой
Каталоги позволяют повторно привлекать потенциальных клиентов без постоянного показа одних и тех же объявлений. Система, в зависимости от интересов пользователя, будет чередовать различные позиции, с которыми он ранее не взаимодействовал, но которые с высокой вероятностью его заинтересуют.
Каталоги предлагают пользователям наиболее подходящие товары на разных этапах взаимодействия с вашим брендом. Они повышают конверсию и ROAS, помогают эффективнее использовать рекламный бюджет и упрощают управление кампаниями.
Где создавать каталоги
Commerce Manager — это инструмент Meta для создания и управления каталогами. В нем хранится информация, используемая для каталожной рекламы.
В Commerce Manager можно:
-
Добавлять товары и управлять информацией о каталогах — изменять название, описание, изображения, цены, данные о наличии, ссылки и другие параметры. Качество этих данных напрямую влияет на то, как отображается реклама.
-
Создавать группы товаров. Объединять их по категориям, брендам, акциям, цене или другим характеристикам и использовать эти группы в рекламных кампаниях.
-
Предоставлять доступ к каталогу. Предоставлять доступ сотрудникам, агентствам или партнерам, работающим с каталогом.
-
Подключать наборы данных. Использовать данные о событиях, например, просмотры, добавление в корзину и покупки. Это помогает Meta определять, какие предложения наиболее релевантны конкретному пользователю, и использовать эти сигналы.
Созданный в Commerce Manager каталог можно использовать не только для рекламных объявлений. Он также необходим для создания магазина в Facebook и Instagram, добавления товарных меток к публикациям и Reels.
Источники данных для каталога
Meta поддерживает несколько способов загрузки данных в каталог.
Выбор зависит от широты ассортимента вашего магазина и способа его обновления:
-
Вручную через Commerce Manager. Подходит для небольшого каталога.
-
С помощью фида данных. Можно загрузить таблицу или XML-файл и настроить автоматическое обновление по расписанию. Поддерживаются следующие форматы: CSV, TSV, Excel (XLSX), Google Таблицы и XML. Этот вариант используется чаще всего. Также подойдет фид, который используется в рекламе Google Ads.
-
Через партнерские платформы. Shopify, WooCommerce и другие площадки можно подключить к Meta для автоматической синхронизации товаров.
-
Через страницу в Facebook. Meta распознает товары в публикациях и рекламе и добавляет их в каталог. Функция доступна только для определенных языков.
-
Через сайт. Meta сканирует ваш ресурс, находит товары и автоматически обновляет информацию в каталоге.
-
С помощью Catalog Batch API. Разработчики добавляют и обновляют товары через API.
-
С помощью Meta Pixel. Данные передаются с сайта, что позволяет автоматизировать их обновление.
Обязательные поля фида
Это атрибуты, которые должны быть заполнены для каждой позиции, чтобы Meta могла корректно добавить её в каталог и использовать в рекламе.
|
Атрибут
|
Значение
|
id
|
Уникальный идентификатор товара в каталоге. Должен соответствовать ID, используемому для идентификации на сайте и в событиях Pixel/CAPI.
|
title
|
Название, отображаемое в каталоге и которое может использоваться в рекламных объявлениях.
|
description
|
Описание с основными характеристиками и преимуществами.
|
availability
|
Информация о наличии. Показывает, доступен ли товар для покупки.
|
condition
|
Состояние. Для большинства интернет-магазинов будет иметь значение «new».
|
price
|
Текущая цена и валюта.
|
link
|
URL-адрес страницы сайта.
|
image_link
|
URL основного изображения, используемого в каталоге и рекламе.
|
brand
|
Бренд или производитель.
|
size
|
Размер. Особенно актуально для одежды, обуви и других товаров, имеющих размерную сетку.
Необязательные поля содержат дополнительную информацию. Они не требуются для базовой загрузки товара в каталог, но помогут более подробно описать его характеристики и классифицировать. К ним относятся brand, color, size, material, gender, sale_price, product_type, google_product_category и другие.
Среди них отдельно выделю custom labels (пользовательские метки), которые используются для собственной классификации и помогают группировать позиции по нужным характеристикам, например, по маржинальности, сезонности, популярности, ценовому сегменту или акционному предложению.
Meta позволяет добавлять до пяти пользовательских меток в фид.
Форматы рекламы с использованием каталогов
Каталог Meta используется в нескольких форматах рекламных объявлений:
-
карусель (Carousel) — несколько позиций из каталога отображаются в одном объявлении — пользователь может листать карточки и переходить по конкретным ссылкам;
-
подборка (Collection) — фото или видео в качестве основного креатива и подборка товаров из каталога — после взаимодействия пользователь попадает в полноэкранный Instant Experience, где может просматривать продукты и переходить на сайт;
-
одно изображение или видео — объявление, в котором карточки из каталога дополняют основной креатив или подбираются динамически в соответствии с настройками рекламы.
Доступные форматы объявлений будут зависеть от выбранной цели кампании, типа рекламы и настроек каталога.
Как создать каталог в Meta Ads
Прежде всего вам понадобится полный доступ к каталогу в Meta Business Suite.
-
Перейдите в Commerce Manager — Создать новый каталог.
-
В новом окне выберите наиболее подходящую категорию продаж.
-
Выберите бизнес-портфолио, в котором нужно создать каталог.
-
Укажите название каталога.
-
Свяжите каталог с сайтом, с которого будут поступать данные о взаимодействии пользователей с товарами с помощью Meta Pixel.
-
Выберите источник данных для каталога.
Если вы добавляете позиции вручную, заполните обязательные поля в таблице Commerce Manager и сохраните введенные данные.
-
Если у вас уже есть готовый фид, загрузите файл с компьютера или добавьте ссылку на него.
-
Укажите название фида и валюту, в которой указаны цены.
-
Настройте периодичность автоматического обновления фида. При необходимости каталог также можно обновить вручную в любой момент.
После загрузки товарные позиции появятся в Commerce Manager в разделе «Товары». Здесь можно просматривать и редактировать информацию о позициях, фильтровать по нужным параметрам и объединять их в группы — наборы внутри каталога, разделенные по таким критериям, как категория, бренд, ценовой диапазон, сезонность, акционные предложения и т. д.
Объединение позволяет выбирать нужную группу товаров и использовать ее для показа объявлений.
Выводы
-
Каталоги — удобный и эффективный инструмент автоматизации, который стоит использовать владельцам интернет-магазинов.
-
Если у вас широкий ассортимент, часто меняются цены или остатки товаров, либо вы планируете масштабировать рекламу, каталоги помогут упростить работу.
-
В сочетании с Advantage+ они способны еще больше автоматизировать поиск покупателей и предлагать лучший вариант для каждого из них.
-
Каталоги в Meta Ads пока не заменяют другие форматы рекламы и ручные настройки.
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