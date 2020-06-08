Как настроить Facebook Business Manager для удобной работы
Евгения Долинина
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Сложность: норм норм
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Facebook Business Manager — универсальный инструмент для управления всеми аспектами маркетинга и рекламы на Facebook. С его помощью можно создавать рекламу, управлять страницами Facebook, профилями Instagram и другими ресурсами, а также предоставлять коллегам и партнерам доступ к ним.

PPC-специалистом я работаю больше года и за это время поняла, что у клиентов возникает много трудностей со связкой рекламных ресурсов в Business Manager Facebook: аккаунт Ads Manager, страница, каталог, пиксель. Особенно, если они создавались не с одного бизнес-аккаунта или разными пользователями.

Иногда, чтобы со всем этим разобраться, может понадобиться много времени самого владельца аккаунта и маркетолога, которому для полноценной настройки рекламы нужны доступы ко всем объектам Business Manager (BM). Поэтому я решила подготовить этот пост со всей необходимой информацией. Надеюсь, она поможет вам в работе с рекламным инструментом.

Что нужно для работы в Facebook Business Manager

BM — своего рода «центр», в котором хранится всё для удобного создания и ведения рекламы в Facebook и Instagram.

Что в нем должно быть:

Важно: любая рекламная активность доступна только, если у вас есть личный профиль на Facebook. Нет — увы, ни рекламный кабинет (Ads Manager), ни бизнес-страницу создать не получится. Регистрация BM также возможна только с личного Facebook профиля.

С одного личного профиля можно создать один рекламный кабинет, но любое количество бизнес-менеджеров (в справке ограничения не указаны).

Чтобы работа с BM в дальнейшем не вызывала особых трудностей, достаточно сделать правильную связку всех этих объектов.

Как связать Facebook и Instagram

Зайдите в настройки бизнес-страницы в Facebook, потом на вкладку «Instagram». После нажатия на кнопку «Войти» введите имя пользователя и пароль.

Входим и вводим имя пользователя и пароль

Как связать Business Manager с основной бизнес-страницей на Facebook

Зайдите в раздел «Настройки компании» в BM, откройте вкладку «Страницы», кликните «Добавить». Выберите необходимую вам опцию. Чтобы найти страницу, просто введите ее название, и Facebook сам предложит варианты. Связать можно со страницей вашей компании или запросить доступ к другой странице, которую собираетесь рекламировать (оповещение придет владельцу на Facebook или на почту — ему нужно подтвердить действие).

BM с основной бизнес-страницей в Facebook

Как связать Business Manager с рекламным аккаунтом

Зайдите в раздел «Настройки компании» в BM, выберите вкладку «Рекламные аккаунты», нажмите «Добавить». Дальнейший принцип действия такой же, как и при подключении страницы, только вместо названия необходимо ввести id рекламного аккаунта. Его можно узнать в разделе Ads Manager, в адресной строке.

Адресная строка менеджера

Выбираем вкладку Рекламные аккаунты и нажимаем Добавить

Как связать пиксель с рекламным аккаунтом

Зайдите в раздел «Настройки компании» в BM. Затем перейдите на вкладку «Пиксели», кликните «Добавить объекты» и выберите нужный рекламный аккаунт.

На вкладке Пиксели кликаем на Добавить объекты и выбираем нужный рекламный аккаунт

Находим нужный аккаунт

О том, как создать и внедрить пиксель на сайт, читайте в блоге.

Как связать Business Manager с каталогом

Зайдите в раздел «Настройки компании» в BM. Затем перейдите во вкладку «Каталоги», нажмите «Добавить» и выберите подходящее вам действие - «Создать каталог» или «Запросить доступ» к уже существующему.

связать BM с каталогом

Каталог с пикселем

Зайдите в раздел «Настройки компании» в BM — «Каталоги», нажмите «Привязать источники».

Привязываем источники

Связать каталог с BM и пикселем также можно в Catalog Manager. Зайдите в этот раздел, выберите «Настройки».

Каталог менеджер и настройки

Доступы к инструментам Business Manager

Для управления ресурсами в BM любого пользователя (например, вашего коллегу) можно добавить в качестве сотрудника. Сотруднику можно представить как стандартный, так и администраторский доступ. Во втором случае он получает полный доступ ко всем аспектам работы BM, может удалять и назначать других администраторов.

Доступ администратора — наивысший уровень доступа в Business Manager.

Нам нужна роль админа

Каждый сотрудник должен использовать свою индивидуальную учетную запись Facebook, чтобы получить любой тип роли в BM. Так, вы можете контролировать кто именно, и какие изменения внес.

Важно: если вы собственник/маркетолог/ответственный по рекламе в компании, то ко всем объектам BM получайте доступ администратора. Это облегчит решение массы задач, которые могут возникнуть при использовании BM, обращении в службу поддержки Facebook, изменении платежной информации, ролей сотрудников.

Как проверить свою роль в Business Manager

В BM откройте раздел «Люди». Здесь находится список доступных элементов. Возле каждого нажмите на стрелочку.

Как проверить свою роль в BM

Здесь проверяем доступ

О том, как добавить в BM новых пользователей и руководить ролями написано в руководстве Facebook for Business.

Как предоставить партнерский доступ в Business Manager

К ресурсам BM можно предоставлять партнерский доступ для других аккаунтов Facebook Business Manager (например, если собираетесь воспользоваться услугами рекламного агентства). Это дает возможность партнеру:

  • смотреть результативность рекламы и отчеты — уровень доступа «Результативность»; 
  • редактировать или создавать рекламу — уровень доступа «Управление кампаниями»;
  • управлять всеми настройками, бюджетами, рекламными инструментами, отчетами, добавлять новых сотрудников — уровень доступа «Управление рекламным аккаунтом».

Партнерский доступ выдает только администратор и лишь к тем ресурсам, которыми владеет данный BM. 

Чтобы открыть такой доступ, зайдите в «Настройки компании» — «Партнеры» — «Предоставьте доступ к вашим объектам».

Заходим в настройки компании и переходим к Партнерам а затем предоставляем доступ к объектам

Далее необходимо ввести ID бизнес-аккаунта партнера (он получит уведомление о подтверждении). Когда партнер подтвердит действие, вы сможете регулировать уровни доступов к элементам BM.

Для этого необходимо зайти во вкладку «Партнеры» — «Предоставьте доступ к объектам»:

Партнеры и предоставляем доступ к объектам

Как настроить платежи в Business Manager

Без настроенных платежей запустить рекламу на Facebook не получится.

Переходим на страницу настроек в раздел «Платежи» и нажимаем «Добавить» или «Добавить способ оплаты». В открывшемся окне устанавливаем нужные настройки: «Страна», «Валюта», реквизиты банковской карты и нажимаем «Продолжить»

Настройка платежей в Business Manager

Если вы добавляли в BM действующий рекламный аккаунт, в нем сохранится вся установленная платежная информация.

Важно: при создании способов оплаты в предложенных вариантах валюты нет гривны. Для оплаты рекламы в Facebook на банковской карте необходимо включить двойную конвертацию и возможность производить оплату платежей в интернете. Также берите во внимание сумму лимита, установленного для оплаты. Она должна быть не меньше суммы, которую планирует списать Facebook. Справка о доступных способах оплаты в вашей стране по ссылке.

Можно добавить дополнительный способ оплаты и, если на основной карте не будет денег, списание произойдет с дополнительной карты. Когда Facebook не удается списать средства, он останавливает все рекламные кампании в данном кабинете и блокирует часть функций по настройке рекламы и передачу прав. Как только вы пополните карту и проведете платеж, реклама снова будет показываться и все функции рекламного кабинета вернутся к корректной работе.

Только администраторы или финансовые редакторы могут вносить изменения в способы оплаты, подключенные к Business Manager.

Обратите внимание, если в BM по Ads Manager есть непогашенная задолженность, блокируется возможность создавать новые рекламные аккаунты.

Выводы

Кажется, что кабинет Facebook Business Manager — что-то очень сложное и запутанное, особенно когда до него использовали просто рекламный аккаунт Ads Manager. На самом деле Business Manager универсальный и простой инструмент, в разы облегчающий использование ресурсов для настройки рекламы в Facebook и Instagram, так как все они сосредоточены в одном месте.

Business Manager позволяет:

  • оптимизировать работу с объектами Facebook;
  • управлять компанией в Facebook централизованно;
  • управлять доступами.

А главное, у вас больше не будет путанницы с тем, у кого же главный доступ к странице вашего бренда и кому принадлежит рекламный кабинет Facebook.

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Евгения Долинина

PPC-специалист агентства Netpeak

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