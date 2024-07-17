Доступы к главным элементам Facebook Business Manager — для чего предоставлять и как это сделать
В работе с Facebook Ads Manager часто возникает потребность привлечь других людей, коллег или подчиненных, к управлению рекламой. Также в аккаунт можно добавить другие рекламные кабинеты.
Особенно это удобно, если вы предоставляете доступ компании-партнеру или аутсорсинговому агентству. Расскажу, как это сделать.
Business Manager: чем полезен, как его создать и настроить
Если вы хотите продвигать свой продукт или услугу в Facebook с помощью подрядчиков, нужно создавать Business Manager (ВМ). Это позволит легко управлять всеми элементами учетной записи и открывать доступы.
BM — это своеобразный «центр», в котором хранится все, включая рекламную учетную запись (Ads Manager) для удобного создания и ведения рекламных кампаний Facebook и Instagram. А также страница, каталог и набор данных.
Это усовершенствованный инструмент для эффективного управления рекламными аккаунтами вашей компании. Интегрирует в себе возможности рекламных аккаунтов и Facebook, как-то настройка аудитории, статистики, отчетов.
Важно. В Ads Manager к каждому элементу нужно предоставлять отдельный доступ. Что существенно отличает его, например, от Google Ads.
В рамках Business Manager можно настраивать и управлять несколькими рекламными учетными записями одновременно.
После получения доступов к главным элементам BM вы сможете:
- просматривать статистику добавленной бизнес-страницы;
- установить несколько наборов данных (Pixel) для отслеживания конверсий;
- создать каталог товаров для Facebook-магазина;
- распределить рекламные кампании по группам с возможностью настроек для каждой отдельно;
- сделать двухфакторную идентификацию, чтобы лучше защитить страницы от взлома.
Если у вас нет аккаунта Business Manager, его можно создать по ссылке, следуя инструкции.
Если у вас уже есть аккаунт на этой платформе, по ссылке выберите Business Manager, соответствующий вашему проекту.
Чтобы посмотреть, какой доступ к рекламному аккаунту вы имеете, перейдите в настройки Business Manager и нажмите «Настройки компании».
Если ваш аккаунт имеет «Полный контроль» — доступ администратора, это означает, что вы можете редактировать настройки, доступы пользователей, аккаунты и инструменты.
Шаг 1. Как дать доступ к рекламной учетной записи
Если необходимо предоставить доступ сотруднику компании, зайдите в раздел «Пользователи», нажмите на вкладку «Люди» и на кнопку «Пригласить людей».
Когда необходимо предоставить доступ для компании-партнера, зайдите в раздел «Рекламные учетные записи» и нажмите на кнопку «Назначить партнеров».
Выберите способ назначения «Идентификатор компании».
После чего необходимо добавить партнера — в качестве примера возьмем ID компании Netpeak Group 905538506133359 — и назначить «Управление кампаниями». Это позволит партнеру, то есть вашему подрядчику, управлять кампаниями, создавать отчеты и просматривать их.
Шаг 2. Как дать доступ к странице Facebook
Страница Facebook, на которой бренды и компании могут публиковать сообщения для своей аудитории.
Зайдите в раздел «Страницы» и нажмите кнопку «Назначить партнеров».
Выберите способ назначения «Идентификатор компании».
Добавьте ID партнера и выберите галочку «Объявления». Чтобы партнер мог создавать, настраивать, удалять объявления для страницы, а также просматривать информацию о результатах контента.
В примере привела ID компании Netpeak Group — 905538506133359.
Шаг 3. Как дать доступ к каталогу
Каталог — это контейнер, в котором содержится информация об ассортименте товаров, например, изображения, цены, описания и т.д.
Знаю кейсы, когда компании-партнеры создавали каталоги вместо клиента. Но после завершения сотрудничества передать полные права собственности на каталог клиенту невозможно.
Рекомендация. Самостоятельно создайте каталог в своем Business Manager. Этот инструмент можно даже не настраивать, это сделают специалисты. А его наличие облегчит в будущем совместную работу с компанией-партнером.
Зайдите в раздел «Каталог» и нажмите кнопку «Назначить партнеров».
Выберите способ назначения «Идентификатор компании».
Добавьте партнера — ID компании Netpeak Group 905538506133359 — и выберите галочку под названием «Управление каталогом».
Шаг 4. Как дать доступ к набору данных (Пиксель)
Здесь ситуация похожа на создание каталога.
Рекомендация. Создайте набор данных (пиксель) самостоятельно в своем Business Manager. Этот инструмент можно не настраивать, а просто создать. Это облегчит в будущем работу.
Зайдите в раздел «Наборы данных» и нажмите кнопку «Назначить партнеров».
Необходимо добавить партнера — ID компании Netpeak Group — 905538506133359.
И выберите «Управление группой данных событий».
Выводы
Facebook Business Manager — бесплатный сервис, который позволяет объединить в едином интерфейсе различные рекламные аккаунты, бизнес-страницы и управлять ими.
Базовый набор элементов, который нужно создать перед тем, как предоставить партнеру доступ:
- учетная запись;
- страница;
- каталог для e-commerce проектов;
- набор данных (пиксель).
Добавленный вами подрядчик сразу будет иметь доступ к вашей рекламной учетной записи в соответствии с назначенной ролью.
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