Доступы к главным элементам Facebook Business Manager — для чего предоставлять и как это сделать

Доступы к главным элементам Facebook Business Manager — для чего предоставлять и как это сделать

В работе с Facebook Ads Manager часто возникает потребность привлечь других людей, коллег или подчиненных, к управлению рекламой. Также в аккаунт можно добавить другие рекламные кабинеты.

Особенно это удобно, если вы предоставляете доступ компании-партнеру или аутсорсинговому агентству. Расскажу, как это сделать.

Business Manager: чем полезен, как его создать и настроить

Если вы хотите продвигать свой продукт или услугу в Facebook с помощью подрядчиков, нужно создавать Business Manager (ВМ). Это позволит легко управлять всеми элементами учетной записи и открывать доступы.

BM — это своеобразный «центр», в котором хранится все, включая рекламную учетную запись (Ads Manager) для удобного создания и ведения рекламных кампаний Facebook и Instagram. А также страница, каталог и набор данных.

Это усовершенствованный инструмент для эффективного управления рекламными аккаунтами вашей компании. Интегрирует в себе возможности рекламных аккаунтов и Facebook, как-то настройка аудитории, статистики, отчетов.

Важно. В Ads Manager к каждому элементу нужно предоставлять отдельный доступ. Что существенно отличает его, например, от Google Ads.

В рамках Business Manager можно настраивать и управлять несколькими рекламными учетными записями одновременно.

После получения доступов к главным элементам BM вы сможете: просматривать статистику добавленной бизнес-страницы;

установить несколько наборов данных (Pixel) для отслеживания конверсий;

создать каталог товаров для Facebook-магазина;

распределить рекламные кампании по группам с возможностью настроек для каждой отдельно;

сделать двухфакторную идентификацию, чтобы лучше защитить страницы от взлома.

Если у вас нет аккаунта Business Manager, его можно создать по ссылке, следуя инструкции.

Если у вас уже есть аккаунт на этой платформе, по ссылке выберите Business Manager, соответствующий вашему проекту.

Чтобы посмотреть, какой доступ к рекламному аккаунту вы имеете, перейдите в настройки Business Manager и нажмите «Настройки компании».

Если ваш аккаунт имеет «Полный контроль» — доступ администратора, это означает, что вы можете редактировать настройки, доступы пользователей, аккаунты и инструменты.

Шаг 1. Как дать доступ к рекламной учетной записи

Если необходимо предоставить доступ сотруднику компании, зайдите в раздел «Пользователи», нажмите на вкладку «Люди» и на кнопку «Пригласить людей».

Когда необходимо предоставить доступ для компании-партнера, зайдите в раздел «Рекламные учетные записи» и нажмите на кнопку «Назначить партнеров».

Выберите способ назначения «Идентификатор компании».

После чего необходимо добавить партнера — в качестве примера возьмем ID компании Netpeak Group 905538506133359 — и назначить «Управление кампаниями». Это позволит партнеру, то есть вашему подрядчику, управлять кампаниями, создавать отчеты и просматривать их.

Шаг 2. Как дать доступ к странице Facebook

Страница Facebook, на которой бренды и компании могут публиковать сообщения для своей аудитории.

Зайдите в раздел «Страницы» и нажмите кнопку «Назначить партнеров».

Выберите способ назначения «Идентификатор компании».

Добавьте ID партнера и выберите галочку «Объявления». Чтобы партнер мог создавать, настраивать, удалять объявления для страницы, а также просматривать информацию о результатах контента.

В примере привела ID компании Netpeak Group — 905538506133359.

Шаг 3. Как дать доступ к каталогу

Каталог — это контейнер, в котором содержится информация об ассортименте товаров, например, изображения, цены, описания и т.д.

Знаю кейсы, когда компании-партнеры создавали каталоги вместо клиента. Но после завершения сотрудничества передать полные права собственности на каталог клиенту невозможно.

Рекомендация. Самостоятельно создайте каталог в своем Business Manager. Этот инструмент можно даже не настраивать, это сделают специалисты. А его наличие облегчит в будущем совместную работу с компанией-партнером.

Зайдите в раздел «Каталог» и нажмите кнопку «Назначить партнеров».

Выберите способ назначения «Идентификатор компании».

Добавьте партнера — ID компании Netpeak Group 905538506133359 — и выберите галочку под названием «Управление каталогом».

Шаг 4. Как дать доступ к набору данных (Пиксель)

Здесь ситуация похожа на создание каталога.

Рекомендация. Создайте набор данных (пиксель) самостоятельно в своем Business Manager. Этот инструмент можно не настраивать, а просто создать. Это облегчит в будущем работу.

Зайдите в раздел «Наборы данных» и нажмите кнопку «Назначить партнеров».

Необходимо добавить партнера — ID компании Netpeak Group — 905538506133359.

И выберите «Управление группой данных событий».

Выводы

Facebook Business Manager — бесплатный сервис, который позволяет объединить в едином интерфейсе различные рекламные аккаунты, бизнес-страницы и управлять ими.

Базовый набор элементов, который нужно создать перед тем, как предоставить партнеру доступ:

учетная запись;

страница;

каталог для e-commerce проектов;

набор данных (пиксель).

Добавленный вами подрядчик сразу будет иметь доступ к вашей рекламной учетной записи в соответствии с назначенной ролью.