Юлия Калиуш

Юлия Калиуш

Автор NJ c 2026
Позиция:
PPC Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
PPC-специалистка в Netpeak с 2025 года. Работаю с Google Ads и Meta Ads, чтобы реклама приносила наилучший результат.

Статьи автора

PPC
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Как использовать каталоги в Meta Ads
PPC
Как использовать каталоги в Meta Ads
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