Як використовувати каталоги в Meta Ads

Як використовувати каталоги в Meta Ads

Коли асортимент магазину постійно змінюється, вручну оновлювати ціни, фото та інформацію про наявність товарів у рекламі дуже важко. Для цього в Meta Ads є каталоги, які беруть усю рутину на себе й дають змогу показувати релевантні пропозиції потрібним людям.

Але базового завантаження позицій зазвичай замало. Якщо джерело даних налаштоване некоректно, реклама працюватиме зі збоями.

У цій статті розберу, як правильно підготувати каталог, налаштувати фід та на що звернути увагу.

Що таке каталоги в Meta Ads

Каталоги в Meta Ads — один з найбільш використовуваних форматів оголошень. Це база даних з інформацією про товари, які просуваються в рекламі.

Крім товарів у каталогах Meta можна також рекламувати туристичні послуги, автомобілі, нерухомість, заходи, застосунки, програмне забезпечення, цифровий контент, професійні послуги та інші категорії, що відповідають політиці Meta.

Переваги використання каталогів

Персоналізація оголошень

Завдяки AI-інструментам Advantage+ користувачі в межах однієї рекламної кампанії можуть бачити різні пропозиції, які найбільше відповідають їхнім інтересам. Це одне з найбільш ефективних рішень для e commerce завдяки автоматизації та персоналізації показів.

Meta автоматично показує найбільш релевантні товари з каталогу на основі поведінки: переглядів, кліків, додавання у кошик, покупок та інших взаємодій з вашим брендом. Це дає змогу формувати наступні покази відповідно до інтересів конкретної людини та максимально підвищувати ймовірність її подальшої взаємодії з оголошенням.

Автоматичне оновлення даних

Якщо ціна змінилась або товар недоступний для покупки, інформація оновиться, а зміни враховуються під час показу реклами. Редагувати вручну таке оголошення не потрібно.

Така автоматизація спрощує керування рекламою та допомагає уникати показу продуктів, яких уже немає в наявності.

Боротьба з банерною сліпотою

Каталоги дають змогу повторно залучати потенційних клієнтів без постійного показу тих самих оголошень. Система залежно від інтересів користувача чергуватиме різні позиції, з якими він раніше не взаємодіяв, але які з високою ймовірністю його зацікавлять.

Каталоги пропонують користувачам найбільш підходящі товари на різних етапах взаємодії з вашим брендом. Вони підвищують конверсійність і ROAS, допомагають ефективніше використовувати рекламний бюджет та спрощують управління кампаніями.

Де створювати каталоги

Commerce Manager — це інструмент Meta для створення та керування каталогами. У ньому зберігається інформація, яка використовується для каталогової реклами.

У Commerce Manager можна:

Додавати товари та керувати інформацією про каталоги — змінювати назву, опис, зображення, ціни, дані про наявність, посилання та інші параметрами. Якість цих даних безпосередньо впливає на те, як відображається реклама. Створювати групи товарів. Об’єднувати їх за категоріями, брендами, акціями, ціною чи іншими характеристиками та використовуйте ці групи в рекламних кампаніях. Надавати доступ до каталогу. Передавати доступ співробітникам, агентствам або партнерам, які працюють із каталогом. Підключати набори даних. Використовувати дані про події, наприклад, перегляди, додавання до кошика та покупки. Це допомагає Meta визначати, які пропозиції найбільш релевантні конкретному користувачу, та використати ці сигнали.

Створений у Commerce Manager каталог можна використовувати не лише для рекламних оголошень. Він також потрібен для створення магазину у Facebook та Instagram, додавання товарних позначок до публікацій і Reels.

Джерела даних для каталогу

Meta підтримує кілька способів завантаження даних у каталог.

Вибір залежить від широти асортименту вашого магазину та способу його оновлення:

Вручну через Commerce Manager. Підходить для невеликого каталогу. За допомогою фіду даних. Можна завантажити таблицю або XML-файл і налаштувати автоматичне оновлення за розкладом. Підтримуються наступні формати: CSV, TSV, Excel (XLSX), Google таблиці та XML. Цей варіант використовують найчастіше. Також підійде фід, який використовується в рекламі Google Ads. Через партнерські платформи. Shopify, WooCommerce та інші майданчики можна підключити до Meta для автоматичної синхронізації товарів. Через Facebook-сторінку. Meta розпізнає продукти в публікаціях і рекламі та додає їх до каталогу. Функція доступна лише для певних мов. Через сайт. Meta сканує ваш ресурс, знаходить товари та автоматично оновлює інформацію в каталозі. За допомогою Catalog Batch API. Розробники додають та оновлюють товари через API. За допомогою Meta Pixel. Дані передаються із сайту, що дає змогу автоматизувати їх оновлення.

Обов’язкові поля фіда

Це атрибути, які мають бути заповнені для кожної позиції, щоб Meta могла коректно додати його до каталогу та використовувати в рекламі.

Атрибут Значення id Унікальний ідентифікатор товару в каталозі. Має відповідати ID, який використовується для ідентифікації на сайті та в подіях Pixel/CAPI. title Назва, що відображається в каталозі та може використовуватися в рекламних оголошеннях. description Опис з основними характеристиками та перевагами. availability Інформація про наявність. Показує, чи доступний товар для покупки. condition Стан. Для більшості інтернет-магазинів буде мати значення new. price Поточна ціна та валюта. link URL-адреса сторінки сайту. image_link URL основного зображення, яке використовується в каталозі та рекламі. brand Бренд або виробник. size Розмір. Особливо актуальний для одягу, взуття та інших речей, що мають розмірну сітку.

Необов’язкові поля містять додаткову інформацію. Вони не потрібні для базового завантаження товару в каталог, але допоможуть докладніше описати його характеристики та класифікувати. До них належать brand, color, size, material, gender, sale_price, product_type, google_product_category та інші.

Серед них окремо виділю custom labels (користувацькі мітки), які використовуються для власної класифікації і допомагають групувати позиції за потрібними характеристиками, наприклад, маржинальністю, сезонністю, популярністю, ціновим сегментом або акційною пропозицією.

Meta дає змогу додавати до п’яти користувацьких міток у фід.

Формати реклами з використанням каталогів

Каталог Meta використовується в кількох форматах рекламних оголошень:

карусель (Carousel) — кілька позицій із каталогу відображаються в одному оголошенні — користувач може гортати картки та переходити за конкретними посиланнями;

добірка (Collection) — фото або відео, як основний креатив та добірка товарів із каталогу — після взаємодії користувач потраплятиме до повноекранного Instant Experience, де зможе переглядати продукти та переходити на сайт;

одне зображення або відео — оголошення, де картки з каталогу доповнюють основний креатив або підбираються динамічно відповідно до налаштувань реклами.

Доступні формати оголошень будуть залежати від обраної цілі кампанії, типу реклами та налаштувань каталогу.

Як створити каталог в Meta Ads

Насамперед вам знадобиться повний доступ до каталогу в Meta Business Suite.

Перейдіть до Commerce Manager — Створити новий каталог. У новому вікні оберіть найбільш підходящу категорію продажів. Оберіть бізнес-портфоліо, в якому треба створити каталог. Задайте назву каталогу.

Пов’яжіть каталог з сайтом, звідки будуть надходити дані про взаємодію користувачів із товарами за допомогою Meta Pixel.

Оберіть джерело даних для каталогу.

Якщо додаєте позиції вручну, заповніть обов’язкові поля в таблиці Commerce Manager та збережіть внесені дані.

Якщо у вас уже є готовий фід, завантажте файл із комп’ютера або додайте посилання на нього.

Вкажіть назву фіда та валюту, у якій зазначені ціни.

Налаштуйте періодичність автоматичного оновлення фіда. За потреби каталог також можна оновити вручну в будь-який момент.

Після завантаження товарні позиції з’являться в Commerce Manager у розділі «Товари». Тут можна переглядати та редагувати інформацію про позиції, фільтрувати за потрібними параметрами та об’єднувати їх у групи — набори всередині каталогу, що розділені за критеріями, як-от категорією, брендом, ціновим діапазоном, сезонністю, акційними пропозиціями тощо.

Об’єднання дає можливість обирати потрібну групу товарів і використовувати її для показу оголошень.

Висновки