Юлія Каліуш

Юлія Каліуш

Автор NJ з 2026
Позиція:
PPC Specialist
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
PPC-спеціалістка в Netpeak з 2025 року. Працюю з Google Ads та Meta Ads, щоб реклама приносила накращий результат.

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