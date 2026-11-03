Netpeak x Forcecom: 7 лет изменений, рост дохода в 15 раз и эффективности рекламы — в 2,6 раза

Netpeak x Forcecom: 7 лет изменений, рост дохода в 15 раз и эффективности рекламы — в 2,6 раза

Увеличить рекламный бюджет несложно. Гораздо сложнее сделать так, чтобы доход рос быстрее расходов, а реклама с каждым годом работала эффективнее.

Netpeak ведет Google Ads для Forcecom, интернет-магазина компьютерной и бытовой техники в Казахстане, с 2019 года. На старте кампании были неэффективными: в первые месяцы маркетинговая окупаемость опускалась до –69%. За семь лет изменились рынок, поведение покупателей, возможности Google Ads и структура продаж партнера, поэтому мы не искали одну «идеальную» настройку, а регулярно пересматривали стратегию.

В итоге к 2025 году доход от платной рекламы вырос почти в 15 раз, а рекламный бюджет — в 5,8 раза. В кейсе рассказываем, как менялась стратегия и что помогало расти даже в периоды спада.

Кто наш партнер

Forcecom — интернет-магазин компьютерной и бытовой техники в Казахстане.

Исходные данные и цели сотрудничества

Бренд работает с частными покупателями и компаниями, продавая технику в розницу и оптом. Такая бизнес-модель усложняет управление рекламой: необходимо учитывать различия в спросе, среднем чеке и стоимости привлечения заказов, следить за наличием товаров и актуальностью цен, одновременно работая с существующим спросом и привлекая новых покупателей.

Forcecom обратился в Netpeak из-за недостаточной эффективности рекламных кампаний. Перед нами стояли три основные цели:

Увеличить доход и количество транзакций из Google Ads. Повысить окупаемость рекламы, обеспечивая рост дохода быстрее рекламных расходов. Расширить охват потенциальных покупателей за счет новых товарных категорий, аудиторий и регионов.

За годы сотрудничества задачи становились сложнее. Нам предстояло адаптировать рекламу к изменениям ассортимента и структуры продаж, совершенствовать аналитику и находить новые возможности для роста в условиях усиливающейся конкуренции.

Поэтому эффективность работы оценивали прежде всего по бизнес-показателям: доходу, количеству транзакций, конверсии, стоимости привлечения и окупаемости маркетинговых инвестиций (ROMI).

Как менялась стратегия за семь лет

Подход к продвижению Forcecom трансформировался по мере развития бизнеса появлялись новые задачи и вызовы, требующие пересмотра рекламной стратегии.

2019–2020: повышение эффективности рекламы и расширение охвата

Первым шагом стал анализ эффективности рекламных кампаний и отдельных товарных категорий. Мы сравнили доходы по направлениям, чтобы увеличить бюджет наиболее доходных и сократить расходы на менее эффективные.

Параллельно мы расширяли поисковую рекламу. Выяснилось, что часть брендов и моделей из ассортимента Forcecom вообще не была представлена в кампаниях. Мы добавили недостающие ключевые слова, а вместе с партнером наладили процесс отключения рекламы товаров, которые больше не продавались.

Еще одной задачей стало повышение точности аналитики. В отчетах учитывались в том числе отмененные заказы, поэтому доход от рекламы мог выглядеть выше фактического. Чтобы избежать искажения результатов, мы инициировали передачу данных об отменах заказов.

Постепенно мы начали расширять и географию продвижения. Если раньше продажи были сосредоточены преимущественно в Алматы, теперь рекламу стали ориентировать и на другие крупные города Казахстана.

Так сформировался подход, которого мы придерживались в дальнейшем: не увеличивать бюджет на весь рекламный аккаунт, а масштабировать наиболее перспективные категории и регионы с учетом их эффективности.

2021–2022: привлечение новых покупателей

По мере развития проекта стало заметно, что значительная часть эффективных рекламных кампаний привлекает пользователей, уже знакомых с Forcecom или готовых к покупке. Это обеспечивало продажи, но для дальнейшего роста заказов требовалось охватить новую аудиторию и сформировать спрос.

Поэтому мы сместили фокус на привлечение новой аудитории:

расширяли количество товаров в торговых кампаниях;

добавляли новые категории и модели в поисковую рекламу;

анализировали эффективность разных аудиторий, устройств и регионов;

продолжили продвигаться в других городах Казахстана.

Отдельное внимание уделили товарному фиду — файлу, через который Google Merchant Center получает информацию об ассортименте магазина. Мы работали над актуальностью цен, наличия и названий товаров, корректностью передачи данных. Это было важно не только для качества объявлений: ошибки в фиде могли привести к тому, что отдельные товары переставали показываться в рекламе.

В 2022 году торговые кампании принесли на 40% больше транзакций и на 74% больше сеансов. Однако расходы на них выросли на 120% — значительно быстрее количества заказов. Поэтому следующим шагом стала работа над эффективностью масштабирования: нужно было не просто привлекать больше покупателей, но и контролировать стоимость этого роста.

2023: Performance Max как одно из основных направлений роста

В 2023 году рост брендового и небрендового поискового трафика замедлился, тогда как товарная реклама продолжала набирать обороты. Чтобы использовать этот потенциал, мы усилили направление Performance Max — автоматизированных кампаний Google Ads.

Основной акцент сделали на привлечении новой аудитории. Для этого улучшали товарные данные, добавляли изображения и видео, расширяли сигналы аудиторий и географию продвижения. Постепенно разделяли работу с новыми и существующими покупателями, чтобы кампании не ограничивались привлечением пользователей, уже знакомых с брендом.

Параллельно развивали поисковую рекламу на казахском языке и подключили Google Analytics 4 для анализа результатов.

По итогам 2023 года Performance Max показал наиболее высокие темпы роста среди основных типов кампаний:

количество сеансов увеличилось на 68%;

транзакций — примерно на 45%;

доход — на 49%.

Положительная динамика наблюдалась и в небрендовой поисковой рекламе: доход вырос более чем на 44%, а коэффициент конверсии — более чем на 40%.

Эти результаты позволили продолжить масштабирование Performance Max, однако дальнейшая эффективность зависела от того, насколько быстро команда сможет адаптировать кампании к изменениям спроса и работе алгоритмов Google Ads.

2024: что мы делали, когда рост остановился

За семь лет сотрудничества были не только периоды роста. В начале 2024 года эффективности рекламы заметно снизилась: в марте доход оказался ниже, чем годом ранее, несмотря на рост расходов. Стоимость привлечения заказа достигла максимума на тот момент, а часть кампаний перестала окупаться.

Увеличение бюджета не решало проблему, поэтому мы сосредоточились на поиске причин и пересмотре действующих кампаний:

Начали с аналитики: исправили отслеживание конверсий с мобильных устройств и добавили дополнительные конверсии, чтобы предоставить алгоритмам Performance Max больше данных для оптимизации. Затем вернулись к поисковой рекламе, которой в предыдущие периоды уделяли меньше внимания из-за развития Performance Max. Мы пересмотрели поисковые запросы, расширили семантику и обновили динамические поисковые объявления. Параллельно дорабатывали Performance Max: добавляли изображения, видео, поисковые темы и сигналы аудиторий, исключали неэффективные запросы. Приоритетные товарные категории и товары с регулярными скидками выделяли в отдельные кампании, чтобы точнее управлять их продвижением. Дальнейшую оптимизацию строили на результатах отдельных товаров, регионов и устройств. Перераспределяли бюджет в пользу товаров с более высокой конверсией, исключали малоэффективные позиции из товарного фида и нерелевантные места размещения. Поисковую рекламу расширяли с учетом эффективности запросов.

Однако изменения не привели к стабильному росту сразу. В августе 2024 года трафик и расходы увеличились, но конверсия и количество транзакций снизились. Это стало поводом снова пересмотреть качество привлеченного трафика и распределение бюджета.

Работа в 2024 году показала, что даже успешные ранее кампании требуют регулярного пересмотра. Вместо масштабирования неэффективной структуры мы последовательно проверяли ее слабые места и корректировали подход к продвижению.

2025: адаптация рекламы к росту конкуренции и изменению структуры продаж

В 2025 году конкуренция в товарной рекламе усилилась. Крупные маркетплейсы наращивали присутствие на рынке, а средняя стоимость клика в Performance Max за год выросла более чем вдвое.

Одновременно менялась структура продаж Forcecom: количество транзакций росло медленнее, зато увеличивался средний чек, а покупки юридических лиц играли все большую роль.

В таких условиях мы сосредоточились не на количестве заказов, а на доходе и окупаемости рекламы. Важно было учитывать ценность каждой продажи, а не просто привлекать больше покупателей.

Для этого продолжили разделять Performance Max по товарным направлениям и приоритетным категориям. Анализировали ассортимент и цены, исключали неэффективные товары и поисковые запросы, искали возможности снизить стоимость клика без существенной потери продаж.

Параллельно обновляли ключевые слова и динамические поисковые объявления, тестировали новые возможности Google Merchant Center для улучшения товарных карточек. Также запускали кампании, ориентированные на привлечение новых покупателей с высокой стоимостью заказа.

Отдельным направлением стала работа с корпоративными покупателями. Мы добавляли поисковые запросы и предложения для оптовых заказов, а в медийной рекламе прорабатывали повторное привлечение заинтересованной аудитории в наиболее перспективных городах.

С июля 2025 года доход из рекламы снова начал расти. Мы связываем положительную динамику с более детальным разделением Performance Max по товарным категориям, приоритетным продвижением наиболее перспективных направлений и возвращением дополнительных конверсий в Google Ads.

Таким образом, в 2025 году акцент сместился с расширения охвата на более точное распределение бюджета с учетом доходности разных категорий и ценности заказов.

Результаты продвижения

Чтобы оценить результаты семи лет сотрудничества, мы сравнили показатели 2019 года с 2025-м — последним полным годом, за который доступны данные.

За этот период:

доход из Google Ads вырос почти в 15 раз (+1397%), а количество транзакций — в 8,8 раза (+778%);

(+1397%), а количество транзакций — (+778%); рекламный бюджет увеличился в 5,8 раза (+477%) — значительно медленнее дохода ;

; доход на единицу рекламных расходов вырос в 2,6 раза (+159%);

(+159%); средний чек увеличился на 77% ;

; ROMI, который в первые месяцы сотрудничества опускался до –69%, в среднем за 2025 год достиг +371%.

Отдельно отметим динамику за 2019–2023 годы: за этот период коэффициент конверсии сайта увеличился в 2,9 раза (+186%), а трафик — на 96%.

Что дало наибольший эффект

За семь лет не было одного решения, которое обеспечило весь рост Forcecom. Эффективность рекламы зависела от того, насколько быстро мы адаптировали стратегию к изменениям рынка и самого бизнеса.

Мы не придерживались однажды выбранной структуры кампаний: пересматривали распределение бюджета, совершенствовали аналитику, расширяли охват новой аудитории и меняли приоритеты вместе со структурой продаж партнера.

Именно такой подход позволил не только масштабировать рекламу, но и повысить ее отдачу: к 2025 году каждый вложенный в Google Ads тенге приносил примерно в 2,6 раза больше дохода, чем в начале сотрудничества.

Что дальше

Сотрудничество Netpeak и Forcecom продолжается в 2026 году. Сейчас мы пересматриваем структуру Performance Max и проверяем, какие кампании стоит объединить. Слишком подробное разделение не всегда помогает: если отдельная кампания получает мало данных, алгоритмам Google Ads сложнее оптимизировать ее работу.

Параллельно продолжаем улучшать товарные данные, развивать поисковую рекламу и привлекать новых покупателей, в том числе юридических лиц. Особое внимание уделяем регионам и товарным категориям с наибольшим потенциалом роста.

Еще одним вызовом в 2026 году стала нестабильная работа сайта. В периоды сбоев мы приостанавливали рекламу, чтобы не тратить бюджет на переходы пользователей, которые не могли совершить покупку.

Этот опыт показывает, насколько важен комплексный подход к продвижению: даже хорошо настроенная реклама не принесет ожидаемого результата, если на пути пользователя к покупке возникают технические препятствия.

За семь лет мы неоднократно пересматривали стратегию Forcecom, адаптируя ее к изменениям рынка, рекламных инструментов и самого бизнеса. Своевременная корректировка стратегии помогала поддерживать эффективность рекламы на протяжении сотрудничества.