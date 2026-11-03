Netpeak x Forcecom: 7 років змін, зростання доходу в 15 разів і ефективності реклами — у 2,6 раза

Netpeak x Forcecom: 7 років змін, зростання доходу в 15 разів і ефективності реклами — у 2,6 раза

Збільшити рекламний бюджет нескладно. Набагато складніше зробити так, щоб дохід зростав швидше за витрати, а реклама з кожним роком працювала ефективніше.

Netpeak займається Google Ads для Forcecom, інтернет-магазину комп’ютерної і побутової техніки в Казахстані, з 2019 року. На старті кампанії мали неефективні показники: у перші місяці маркетингова окупність опускалася до –69%. За сім років змінилися ринок, поведінка покупців, можливості Google Ads і структура продажів бренда, тому ми не шукали єдиного «ідеального» налаштування, а регулярно переглядали стратегію.

У результаті до 2025 року дохід від платної реклами зріс майже в 15 разів, а рекламний бюджет — у 5,8 раза. У кейсі розповідаємо, як змінювалася стратегія і що допомагало зростати навіть у періоди спаду.

Хто наш партнер

Forcecom — інтернет-магазин комп'ютерної і побутової техніки в Казахстані.

Вхідні дані та цілі співпраці

Бренд працює з приватними покупцями й компаніями, продаючи техніку в роздріб і оптом. Така бізнес-модель ускладнює управління рекламою: необхідно враховувати відмінності в попиті, середньому чеку і вартості залучення замовлень, стежити за наявністю товарів та актуальністю цін, одночасно працюючи з наявним попитом і залучаючи нових покупців.

Forcecom звернувся до Netpeak через недостатню ефективність рекламних кампаній. Перед нами стояли три основні цілі:

Збільшити дохід і кількість транзакцій з Google Ads. Підвищити окупність реклами, забезпечуючи зростання доходу швидше, ніж витрати на рекламу. Розширити охоплення потенційних покупців завдяки новим товарним категоріям, аудиторіям і регіонам.

З роками співпраці завдання ставали складнішими. Нам належало адаптувати рекламу до змін асортименту й структури продажів, вдосконалювати аналітику і знаходити нові можливості для зростання в умовах посилення конкуренції.

Тому ефективність роботи оцінювали насамперед за бізнес-показниками: доходом, кількістю транзакцій, конверсією, вартістю залучення і окупністю маркетингових інвестицій (ROMI).

Як змінювалася стратегія за сім років

Підхід до просування Forcecom трансформувався в ході розвитку бізнесу: з’являлися нові завдання і виклики, що вимагали перегляду рекламної стратегії.

2019–2020: підвищення ефективності реклами і розширення охоплення

Першим кроком став аналіз ефективності рекламних кампаній і товарних категорій. Ми порівняли доходи за напрямами, щоб збільшити бюджет найбільш прибуткових і скоротити витрати на менш ефективні.

Паралельно ми розширювали пошукову рекламу. З’ясувалося, що частина брендів і моделей з асортименту Forcecom взагалі не була представлена в кампаніях. Ми додали відсутні ключові слова, а разом із партнером налагодили процес відключення реклами товарів, які більше не продавалися.

Ще одним завданням стало підвищення точності аналітики. У звітах враховувалися, зокрема, скасовані замовлення, тому дохід від реклами міг виглядати вищим за фактичний. Щоб уникнути спотворення результатів, ми ініціювали передачу даних про скасування замовлень.

Поступово ми почали розширювати й географію просування. Якщо раніше продажі були зосереджені переважно в Алмати, то тепер рекламу почали орієнтувати й на інші великі міста Казахстану.

Так сформувався підхід, якого ми дотримувалися надалі: не збільшувати бюджет на весь рекламний акаунт, а масштабувати найбільш перспективні категорії й регіони з урахуванням їхньої ефективності.

2021–2022: залучення нових покупців

У ході розвитку проєкту стало помітно, що значна частина ефективних рекламних кампаній залучає користувачів, які вже знайомі з Forcecom або готові до покупки. Це забезпечувало продажі, але для подальшого зростання замовлень потрібно було охопити нову аудиторію й сформувати попит.

Тому ми змістили фокус на залучення нової аудиторії:

розширювали кількість товарів у торгових кампаніях;

додавали нові категорії й моделі до пошукової реклами;

аналізували ефективність різних аудиторій, пристроїв і регіонів;

продовжили просування в інших містах Казахстану.

Окрему увагу приділили товарному фіду — файлу, через який Google Merchant Center отримує інформацію про асортимент магазину. Ми працювали над актуальністю цін, наявності й назв товарів, а також над коректністю передачі даних. Це було важливо не лише для якості оголошень: помилки у фіді могли призвести до того, що певні товари переставали показуватися в рекламі.

У 2022 році торгові кампанії принесли на 40% більше транзакцій і на 74% більше сеансів. Однак витрати на них зросли на 120% — значно швидше, ніж кількість замовлень. Тому наступним кроком стала робота над ефективністю масштабування: потрібно було не просто залучати більше покупців, а й контролювати вартість цього зростання.

2023: Performance Max як один із основних напрямів зростання

У 2023 році зростання брендового й небрендового пошукового трафіку сповільнилося, тоді як реклама товарів і далі набирала обертів. Щоб використати цей потенціал, ми посилили напрям Performance Max — автоматизованих кампаній Google Ads.

Основний акцент зробили на залученні нової аудиторії. Для цього вдосконалювали товарні дані, додавали зображення й відео, розширювали сигнали аудиторій і географію просування. Поступово розділяли роботу з новими і наявними покупцями, щоб кампанії не обмежувалися залученням користувачів, які вже знайомі з брендом.

Паралельно розвивали пошукову рекламу казахською мовою і підключили Google Analytics 4 для аналізу результатів.

За підсумками 2023 року Performance Max продемонстрував найвищі темпи зростання серед основних типів кампаній:

кількість сеансів збільшилася на 68%;

транзакцій — приблизно на 45%;

дохід — на 49%.

Позитивна динаміка спостерігалася і у небрендовій пошуковій рекламі: дохід зріс більш ніж на 44%, а коефіцієнт конверсії — більш ніж на 40%.

Ці результати дали змогу і далі масштабувати Performance Max, однак подальша ефективність залежала від того, наскільки швидко команда зможе адаптувати кампанії до змін попиту і роботи алгоритмів Google Ads.

2024: що ми робили, коли зростання зупинилося

За сім років співпраці були не лише періоди росту. На початку 2024 року ефективність реклами помітно знизилася: у березні дохід виявився нижчим, ніж роком раніше, попри збільшення витрат. Вартість залучення замовлення досягла максимуму на той момент, а частина кампаній перестала окупатися.

Збільшення бюджету не вирішувало проблему, тому ми зосередилися на пошуку причин і перегляді діючих кампаній:

Почали з аналітики: виправили відстеження конверсій з мобільних пристроїв і додали нові конверсії, щоб надати алгоритмам Performance Max більше даних для оптимізації. Потім повернулися до пошукової реклами, якій у попередні періоди приділяли менше уваги через розвиток Performance Max. Ми переглянули пошукові запити, розширили семантику і оновили динамічні пошукові оголошення. Паралельно доопрацьовували Performance Max: додавали зображення, відео, пошукові теми і сигнали аудиторій, виключали неефективні запити. Пріоритетні товарні категорії й товари з регулярними знижками виділяли в окремі кампанії, щоб точніше керувати їхнім просуванням. Подальшу оптимізацію будували на результатах конкретних товарів, регіонів і пристроїв. Перерозподіляли бюджет на користь товарів із вищою конверсією, виключали малоефективні позиції з товарного фіду і нерелевантні місця розміщення. Пошукову рекламу розширювали з урахуванням ефективності запитів.

Однак зміни не призвели до стабільного зростання відразу. У серпні 2024 року трафік і витрати збільшилися, але конверсія й кількість транзакцій знизилися. Це стало приводом знову переглянути якість залученого трафіку і розподіл бюджету.

Робота у 2024 році показала, що навіть кампанії, які раніше були успішними, потребують регулярного перегляду. Замість масштабування неефективної структури ми послідовно перевіряли її слабкі місця і коригували підхід до просування.

2025: адаптація реклами до зростання конкуренції й зміни структури продажів

У 2025 році конкуренція в товарній рекламі посилилася. Великі маркетплейси нарощували свою присутність на ринку, а середня вартість кліка в Performance Max за рік зросла більш ніж удвічі.

Водночас змінювалася структура продажів Forcecom: кількість транзакцій зростала повільніше, зате збільшувався середній чек, а покупки юридичних осіб відігравали дедалі більшу роль.

У таких умовах ми зосередилися не на кількості замовлень, а на доході й окупності реклами. Важливо було враховувати цінність кожного продажу, а не просто залучати більше покупців.

Для цього продовжили розділяти Performance Max за товарними напрямами і пріоритетними категоріями. Аналізували асортимент і ціни, виключали неефективні товари й пошукові запити, шукали можливості знизити вартість кліка без істотної втрати продажів.

Паралельно оновлювали ключові слова і динамічні пошукові оголошення, тестували нові можливості Google Merchant Center для покращення товарних карток. Також запускали кампанії, орієнтовані на залучення нових покупців із високою вартістю замовлення.

Окремим напрямом стала робота з корпоративними покупцями. Ми додавали пошукові запити і пропозиції для оптових замовлень, а в медійній рекламі опрацьовували повторне залучення зацікавленої аудиторії в найперспективніших містах.

З липня 2025 року дохід від реклами знову почав зростати. Ми пов’язуємо позитивну динаміку з більш детальним розподілом Performance Max за товарними категоріями, пріоритетним просуванням найбільш перспективних напрямів і поверненням додаткових конверсій у Google Ads.

Так, у 2025 році акцент змістився з розширення охоплення на більш точний розподіл бюджету з урахуванням прибутковості різних категорій і цінності замовлень.

Результати просування

Щоб оцінити результати семи років співпраці, ми порівняли показники 2019 з 2025-м — останнім повним роком, за який доступні дані.

За цей період:

дохід від Google Ads зріс майже в 15 разів (+1397%), а кількість транзакцій — у 8,8 раза (+778%);

(+1397%), а кількість транзакцій — (+778%); рекламний бюджет збільшився у 5,8 раза (+477%) — значно повільніше, ніж дохід ;

; дохід на одиницю рекламних витрат зріс у 2,6 раза (+159%);

(+159%); середній чек збільшився на 77% ;

; ROMI, який у перші місяці співпраці опускався до –69%, у середньому за 2025 рік досяг +371%.

Окремо відзначимо динаміку за 2019–2023 роки: за цей період коефіцієнт конверсії сайту зріс у 2,9 раза (+186%), а трафік — на 96%.

Що дало найбільший ефект

За сім років не було жодного рішення, яке забезпечило б усе зростання Forcecom. Ефективність реклами залежала від того, наскільки швидко ми адаптували стратегію до змін ринку і самого бізнесу.

Ми не дотримувалися обраної одного разу структури кампаній: переглядали розподіл бюджету, вдосконалювали аналітику, розширювали охоплення нової аудиторії й змінювали пріоритети разом зі структурою продажів партнера.

Саме такий підхід дав змогу не тільки розширити масштаби реклами, а й підвищити її ефективність: до 2025 року кожен тенге, вкладений у Google Ads, приносив приблизно у 2,6 раза більше доходу, ніж на початку співпраці.

Що далі

Співпраця Netpeak і Forcecom триває у 2026 році. Зараз ми переглядаємо структуру Performance Max і перевіряємо, які кампанії варто об’єднати. Занадто детальний поділ не завжди допомагає: якщо певна кампанія отримує мало даних, алгоритмам Google Ads складніше оптимізувати її роботу.

Паралельно вдосконалюємо товарні дані, розвиваємо пошукову рекламу і залучаємо нових покупців, зокрема юридичних осіб. Особливу увагу приділяємо регіонам і товарним категоріям із найбільшим потенціалом зростання.

Ще одним викликом у 2026 році стала нестабільна робота сайту. У періоди збоїв ми призупиняли рекламу, щоб не витрачати бюджет на переходи користувачів, які не могли здійснити покупку.

Цей досвід показує, наскільки важливий комплексний підхід до просування: навіть добре налаштована реклама не принесе очікуваного результату, якщо на шляху користувача до покупки виникають технічні перешкоди.

Протягом семи років ми неодноразово переглядали стратегію Forcecom, адаптуючи її до змін ринку, рекламних інструментів і самого бізнесу. Своєчасне коригування стратегії допомагало підтримувати ефективність реклами протягом усього періоду співпраці.