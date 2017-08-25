Как работать с товарными фидами в Google Рекламе
В современных интернет-магазинах тысячи или даже десятки тысяч товаров. Запустить вручную контекстную рекламу на весь ассортимент товаров просто невозможно, поэтому Google предлагает пользователям использовать товарные фиды (их еще называют YML или XML-фидами).
Товарный фид — систематизированный и структурированный список данных о товарных предложениях или услугах. Как правило, основные форматы товарных фидов — CSV, TSV, XLS, XLSX. В строках указываются наименования, в столбцах — атрибуты товаров или услуг.
Пример товарного фида:
Зачем нужен фид
- Создавать и быстро корректировать большое количество рекламных объявлений.
- Автоматически корректировать рекламные объявления в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных товаров на складе (показ только актуальных объявлений).
- Фильтровать объявления по категориям, ценам и другим параметрам.
- Добавлять дополнительные характеристики товаров.
Как использовать фид в Google Рекламе
Динамический ремаркетинг и динамические медийные объявления позволяют показывать рекламу тех товаров, которые заинтересовали конкретного пользователя. В случае с динамическим ремаркетингом реклама может быть настроена, например, на ранее посетивших сайт пользователей. Конечно, при создании таких рекламных кампаний также используется товарный фид.
Как создать динамические объявления для рекламы в поиске Google
Такой формат рекламы подходит для больших интернет-магазинов с широким ассортиментом товаров. Динамические объявления показываются по поисковым запросам, связанным с контентом сайта.
Чтобы создать динамическую кампанию для поиска, надо задать тип новой кампании «Только поисковая сеть» — «Динамические поисковые объявления»:
В данном типе кампании фид позволяет настроить таргетинг на определенные веб-страницы. Чтобы добавить фид, выбираем «Коммерческие данные» — «Фид страниц»:
Загружаем файл фида:
Готово! Ограничений по тематикам нет.
Как создать динамические медийные объявления для ремаркетинга
1. Выбираем пункт «Коммерческие данные» в настройках кампании:
2. Нажимаем «Загрузить фид»:
3. Выбираем тип медийных объявлений:
4. Загружаем XML-файл фида.
В процессе создания кампании мы можем связать условия ремаркетинга с ранее загруженным фидом.
Как использовать фид в товарной рекламе
Существуют простые объявления, которые рекламируют один товар, а также объявления-витрины, которые продвигают одновременно несколько товаров.
Этот тип объявлений внедряется с помощью Google Merchant Center. Пока что создание товарных объявлений доступно
Чтобы создать кампанию с товарными объявлениями, необходимо:
- создать аккаунт Google Merchant Center;
- создать аккаунт Google Рекламы;
- загрузить фид товаров в Google Merchant Center;
- установить связь между Google Merchant Center и Google Рекламой;
- подтвердить права на URL сайта.
Далее переходим в пункт «Товары» и выбираем «Фиды». Нажимаем «Добавить фид»:
Выбираем страну и нажимаем «Продолжить»:
Выбираем тип загрузки и подгружаем файл. После этого нажимаем «Продолжить»:
Если вы хотите просто загрузить фид из файла – просто перетащите файл в нужное поле:
Далее создаем кампанию в Google Рекламе и указываем в качестве источника наш ID.
Ограничений по тематикам нет.
Выводы
Товарный фид используется:
- В динамических медийных кампаниях Google Рекламы.
- В товарной рекламе — с помощью Google Merchant Center.
Фид позволяет раскрыть дополнительный потенциал контекстной рекламы. Кроме того, возможности настройки и запуска рекламы с товарным фидом позволяют сделать ее более «гибкой» и эффективной. Данные инструменты в Google существуют относительно давно.
Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
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