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Как работать с товарными фидами в Google Рекламе
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Татьяна Бикаева

В современных интернет-магазинах тысячи или даже десятки тысяч товаров. Запустить вручную контекстную рекламу на весь ассортимент товаров просто невозможно, поэтому Google предлагает пользователям использовать товарные фиды (их еще называют YML или XML-фидами).

Товарный фид — систематизированный и структурированный список данных о товарных предложениях или услугах. Как правило, основные форматы товарных фидов — CSV, TSV, XLS, XLSX. В строках указываются наименования, в столбцах — атрибуты товаров или услуг.

Пример товарного фида:

Товарный фид — систематизированный и структурированный список данных о товарных предложениях или услугах

Зачем нужен фид

  1. Создавать и быстро корректировать большое количество рекламных объявлений.
  2. Автоматически корректировать рекламные объявления в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных товаров на складе (показ только актуальных объявлений).
  3. Фильтровать объявления по категориям, ценам и другим параметрам.
  4. Добавлять дополнительные характеристики товаров.

Как использовать фид в Google Рекламе

Динамический ремаркетинг и динамические медийные объявления позволяют показывать рекламу тех товаров, которые заинтересовали конкретного пользователя. В случае с динамическим ремаркетингом реклама может быть настроена, например, на ранее посетивших сайт пользователей. Конечно, при создании таких рекламных кампаний также используется товарный фид.

Как создать динамические объявления для рекламы в поиске Google

Такой формат рекламы подходит для больших интернет-магазинов с широким ассортиментом товаров. Динамические объявления показываются по поисковым запросам, связанным с контентом сайта.

Чтобы создать динамическую кампанию для поиска, надо задать тип новой кампании «Только поисковая сеть» — «Динамические поисковые объявления»:

Чтобы создать динамическую кампанию для поиска, надо задать тип новой кампании «Только поисковая сеть»

В данном типе кампании фид позволяет настроить таргетинг на определенные веб-страницы. Чтобы добавить фид, выбираем «Коммерческие данные» — «Фид страниц»:

Чтобы добавить фид, выбираем «Коммерческие данные» — «Фид страниц»

Загружаем файл фида:

Загружаем файл фида

Готово! Ограничений по тематикам нет.

Как создать динамические медийные объявления для ремаркетинга

1. Выбираем пункт «Коммерческие данные» в настройках кампании:

Выбираем пункт «Коммерческие данные» в настройках кампании

2. Нажимаем «Загрузить фид»:

Как создать динамические медийные объявления для ремаркетинга

3. Выбираем тип медийных объявлений:

Выбираем тип медийных объявлений

4. Загружаем XML-файл фида.

В процессе создания кампании мы можем связать условия ремаркетинга с ранее загруженным фидом.

Как использовать фид в товарной рекламе

Существуют простые объявления, которые рекламируют один товар, а также объявления-витрины, которые продвигают одновременно несколько товаров.

Существуют простые объявления, которые рекламируют один товар, а также объявления-витрины, которые продвигают одновременно несколько товаров
Этот тип объявлений внедряется с помощью Google Merchant Center. Пока что создание товарных объявлений доступно не во всех странах.

Чтобы создать кампанию с товарными объявлениями, необходимо:

  • создать аккаунт Google Merchant Center;
  • создать аккаунт Google Рекламы;
  • загрузить фид товаров в Google Merchant Center;
  • установить связь между Google Merchant Center и Google Рекламой;
  • подтвердить права на URL сайта.

Далее переходим в пункт «Товары» и выбираем «Фиды». Нажимаем «Добавить фид»:

Далее переходим в пункт «Товары» и выбираем «Фиды». Нажимаем «Добавить фид»

Выбираем страну и нажимаем «Продолжить»:

Выбираем страну и нажимаем «Продолжить»

Выбираем тип загрузки и подгружаем файл. После этого нажимаем «Продолжить»:

Выбираем тип загрузки и подгружаем файл

Если вы хотите просто загрузить фид из файла – просто перетащите файл в нужное поле:

Если вы хотите просто загрузить фид из файла – просто перетащите файл в нужное поле

Далее создаем кампанию в Google Рекламе и указываем в качестве источника наш ID.

Ограничений по тематикам нет.

Выводы

Товарный фид используется:

  1. В динамических медийных кампаниях Google Рекламы.
  2. В товарной рекламе — с помощью Google Merchant Center.

Фид позволяет раскрыть дополнительный потенциал контекстной рекламы. Кроме того, возможности настройки и запуска рекламы с товарным фидом позволяют сделать ее более «гибкой» и эффективной. Данные инструменты в Google существуют относительно давно. 

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

Татьяна Бикаева

Маркетолог CPA Admitad

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