Как работать с товарными фидами в Google Рекламе

Как работать с товарными фидами в Google Рекламе

В современных интернет-магазинах тысячи или даже десятки тысяч товаров. Запустить вручную контекстную рекламу на весь ассортимент товаров просто невозможно, поэтому Google предлагает пользователям использовать товарные фиды (их еще называют YML или XML-фидами).

Товарный фид — систематизированный и структурированный список данных о товарных предложениях или услугах. Как правило, основные форматы товарных фидов — CSV, TSV, XLS, XLSX. В строках указываются наименования, в столбцах — атрибуты товаров или услуг.

Пример товарного фида:

Зачем нужен фид

Создавать и быстро корректировать большое количество рекламных объявлений. Автоматически корректировать рекламные объявления в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных товаров на складе (показ только актуальных объявлений). Фильтровать объявления по категориям, ценам и другим параметрам. Добавлять дополнительные характеристики товаров.

Как использовать фид в Google Рекламе

Динамический ремаркетинг и динамические медийные объявления позволяют показывать рекламу тех товаров, которые заинтересовали конкретного пользователя. В случае с динамическим ремаркетингом реклама может быть настроена, например, на ранее посетивших сайт пользователей. Конечно, при создании таких рекламных кампаний также используется товарный фид.

Как создать динамические объявления для рекламы в поиске Google

Такой формат рекламы подходит для больших интернет-магазинов с широким ассортиментом товаров. Динамические объявления показываются по поисковым запросам, связанным с контентом сайта.

Чтобы создать динамическую кампанию для поиска, надо задать тип новой кампании «Только поисковая сеть» — «Динамические поисковые объявления»:

В данном типе кампании фид позволяет настроить таргетинг на определенные веб-страницы. Чтобы добавить фид, выбираем «Коммерческие данные» — «Фид страниц»:

Загружаем файл фида:

Готово! Ограничений по тематикам нет.

Как создать динамические медийные объявления для ремаркетинга

1. Выбираем пункт «Коммерческие данные» в настройках кампании:

2. Нажимаем «Загрузить фид»:

3. Выбираем тип медийных объявлений:

4. Загружаем XML-файл фида.

В процессе создания кампании мы можем связать условия ремаркетинга с ранее загруженным фидом.

Как использовать фид в товарной рекламе

Существуют простые объявления, которые рекламируют один товар, а также объявления-витрины, которые продвигают одновременно несколько товаров.



Этот тип объявлений внедряется с помощью Google Merchant Center. Пока что создание товарных объявлений доступно не во всех странах .

Чтобы создать кампанию с товарными объявлениями, необходимо:

создать аккаунт Google Merchant Center;

создать аккаунт Google Рекламы;

загрузить фид товаров в Google Merchant Center;

установить связь между Google Merchant Center и Google Рекламой;

подтвердить права на URL сайта.

Далее переходим в пункт «Товары» и выбираем «Фиды». Нажимаем «Добавить фид»:

Выбираем страну и нажимаем «Продолжить»:

Выбираем тип загрузки и подгружаем файл. После этого нажимаем «Продолжить»:

Если вы хотите просто загрузить фид из файла – просто перетащите файл в нужное поле:

Далее создаем кампанию в Google Рекламе и указываем в качестве источника наш ID.

Ограничений по тематикам нет.

Выводы

Товарный фид используется:

В динамических медийных кампаниях Google Рекламы. В товарной рекламе — с помощью Google Merchant Center.

Фид позволяет раскрыть дополнительный потенциал контекстной рекламы. Кроме того, возможности настройки и запуска рекламы с товарным фидом позволяют сделать ее более «гибкой» и эффективной. Данные инструменты в Google существуют относительно давно.

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