Татьяна Бикаева

Татьяна Бикаева

Автор NJ c 2017
Об авторе:
Маркетолог CPA Admitad

Статьи автора

PPC
29143 48
Как создать и запустить тысячи объявлений с помощью файла Excel
PPC
Как создать и запустить тысячи объявлений с помощью файла Excel
29143 48
PPC
45815 102
Как работать с товарными фидами в Google Рекламе
PPC
Как работать с товарными фидами в Google Рекламе
45815 102
Арбитраж
26587 21
Как арбитражник использует редирект в контекстной рекламе
Арбитраж
Как арбитражник использует редирект в контекстной рекламе
26587 21
Арбитраж
22704 28
Как арбитражнику получить правильную статистику конверсий из контекстной рекламы
Арбитраж
Как арбитражнику получить правильную статистику конверсий из контекстной рекламы
22704 28