Арбитраж

Как арбитражник использует редирект в контекстной рекламе
Татьяна Бикаева
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В классическом понимании редирект — автоматическое перенаправление с одного домена на другой. Арбитражники используют редирект в Яндексе при работе с партнерскими ссылками — чтобы запускать рекламу не на свой домен.

В чем смысл редиректа?

Возникает вопрос, зачем усложнять процесс запуска рекламной кампании, почему нельзя дать рекламу напрямую на сайт рекламодателя?

  1. Как правило, партнерская ссылка достаточно большая и неудобна для восприятия пользователя.
  2. Вы, являясь вебмастером, будете запускать контекстную рекламу на один и тот же домен с самим рекламодателям и десятками, а то и сотнями других вебмастеров. Таким образом вы будете конкурировать в выдаче. Чтобы не вступать в конкурентную борьбу за место в выдаче, можно использовать редирект на тот же сайт рекламодателя, но со своего домена.

Важно выбрать «удачный» с точки зрения пользователя домен. В ином случае у рекламных объявлений будет низкий CTR.

Какие виды редиректа используют в арбитраже?

  1. Редирект 301. Этот постоянный редирект задается в настройках сервера, если вы покупаете домен исключительно для того, чтобы с его помощью рекламировать вашего партнера.
  2. Редирект 302. Этот временный редирект используется для рекламы партнеров через промежуточный домен.

Настроить редиректы можно через административную панель хостинга, с помощью файлов опций сервера (для сервера типа «апач» — файл .htaccess), а также с помощью программного кода на сайте. В последнем случае достаточно добавить в корневую директорию сайта программный файл с несколькими строчками кода. Настройку лучше доверить программисту.

При этом используется два алгоритма:

  • Мгновенный переброс на другую страницу. Происходит мгновенный редирект посетителя по партнёрской ссылке на сайт рекламодателя.
  • Переброс по прошествии определённого времени (например, через 20 секунд). В этом случае есть возможность показать пользователю какой-то контент или проинформировать его о чем-либо.

Какие объявления пропускает Яндекс?

Яндекс допускает только те объявления, в которых изначально при подаче на модерацию был указан редирект. Также домен, на который осуществляется редирект, не должен быть изменен после прохождения модерации.

Истории бизнеса и полезные фишки

Как арбитражник использует редирект?

Допустим, у сайта туристического страхования Cherehapa есть домен cherehapa.ru. Также выкуплен домен cherepaha.ru, с которого происходит автоматический редирект.

Рекламные объявления показываются по запросу «черепаха страхование». Ссылка объявления ведёт на сайт cherepaha.ru. При этом никаких манипуляций с настройкой рекламного объявления — нужно только вставить в объявление ссылку на сайт с редиректом и необходимые utm-метки. По клику на объявление пользователя перебрасывает на основной домен.

По клику на объявление пользователя перебрасывает на основной домен

Второй пример. Один из известных гипермаркетов техники разместил свой оффер в CPA-сети. Чтобы избежать конкуренции с другими вебмастерами, которые запускают контекстную рекламу на оффер рекламодателя без промежуточного домена, было решено воспользоваться «парковкой домена».

Запарковав домен в admitad, можно использовать его в объявлениях в Яндекс.Директ вместо стандартного домена рекламодателя.

Для начала необходимо зарегистрировать домен:

Для начала необходимо зарегистрировать домен

После этого следует прописать IP-адрес в настройках DNS домена:

После этого следует прописать IP-адрес в настройках DNS домена

Затем указать deeplink-ссылку с припаркованным доменом в объявлении Яндекс.Директ:

Затем указать deeplink-ссылку с припаркованным доменом в объявлении Яндекс.Директ

В результате в контекстной выдаче получаем объявление с «припаркованным доменом», а не конечным доменом рекламодателя, куда происходит редирект.

Так по одному и тому же запросу в выдаче будет показано объявление с сайтом рекламодателя и объявление с «припаркованным доменом», который будет вести на этот же сайт после редиректа. Внедрение данного метода возможно с помощью нескольких сервисов, например, GetDirect.

Выводы

  1. Редирект в Яндексе позволяет арбитражнику избегать конкуренции в контекстной выдаче, связанной с использованием одного и того же домена несколькими вебмастерами.
  2. Контекстную выдачу можно заполнить несколькими объявлениями, ведущими на один и тот же домен.
  3. Важно внимательно подходить к выбору домена и настройке контекстной рекламы — неудобный домен может стать причиной низкого CTR.
  4. Редирект в контекстной рекламе можно применять только в Яндекс.Директ. Платформа Google Реклама эту возможность не поддерживает.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.

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Татьяна Бикаева

Маркетолог CPA Admitad

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