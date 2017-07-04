Как арбитражнику получить правильную статистику конверсий из контекстной рекламы

Зачастую арбитражников заботит вопрос: что происходит с приведенным трафиком, как он конвертируется в заявки, а они, в свою очередь, в продажи. При этом многих отпугивает факт высокой стоимости контекстной рекламы в совокупности с отсутствием понимания воронки продаж по привлеченному трафику.
Да, контекстная реклама это то, что действительно обходится арбитражнику «в копеечку»: специалисту, который решил начать свою деятельность в арбитраже именно с контекста, необходимо несколько сотен долларов для теста двух-трех офферов и рекламных кампаний.
Арбитраж трафика — оплачиваемое перенаправление посетителей с одного сайта на другой. Перепродажа потока пользователей может стать источником дохода, благодаря разнице между стоимостью покупки и ценой продажи трафика на сайт-рекламодатель.
Оффер — предложение рекламодателя продвигать товар с определенным условием оплаты.
Специфика работы с контекстом при арбитраже трафика
Как специалисты по арбитражу обычно решают вопрос со стоимостью контекстной рекламы:
- околоцелевой трафик;
- указание приемлемой ставки;
- разделение поискового продвижения и РСЯ в разные рекламные кампании;
- показы объявлений в ночное время;
- ограничение дневного бюджета;
- разделение рекламных кампаний по регионам.
В принципе — стандартные приемы, которые используют и «классические» специалисты по контекстной рекламе. Но в рекламных кампаниях существуют специфические вопросы, характерные только для арбитражников:
- отсутствие доступа к финансовой информации о продажах;
- отсутствие доступов к аналитике (в частности, поведенческих факторов);
- отсутствие возможности отслеживать конверсию сайта в целом и определенных страниц в частности, а также невозможность влиять на неё.
Приходится констатировать, что у арбитражника нет никакой объективной возможности получать качественную аналитику и как-то влиять на конверсию сайтов-рекламодателей. Хорошая новость в том, что существует инструмент для отслеживания конверсии приведенного трафика. Речь о CPA-сетях.
Как функционируют CPA-сети
Схема работы: веб-мастер регистрируется в CPA-сети ⇒ веб-мастер берет в работу оффер ⇒ рекламодатель получает заказ ⇒ CPA-сеть и веб-мастер получают подтверждение о наличии заказа у рекламодателя ⇒ клиент оплачивает заказ ⇒ CPA-сеть получает подтверждение об оплате заказа клиентом ⇒ веб-мастер получает комиссию от заказа.
CPA-сети — связующее звено между рекламодателем и веб-мастером. Они выступают своеобразным гарантом для веб-мастеров, собирая объективный фидбек по всем конверсиям со всех зарегистрированных рекламодателей.
Обычно при работе с CPA предлагается меньший процент вознаграждения за лидогенерацию, чем при работе по партнерской программе с рекламодателем, но встречаются и исключения: по некоторым офферам ставка в CPA-сетях выше, чем по аналогичным партнерским программам у владельцев этого оффера. Меньший процент вознаграждения — плата за стабильность и гарантии в отношении финансовых выплат.
В частности, CPA-сети решают вопрос учета продаж из трафика, генерируемого контекстной рекламой.
Как снять боль арбитражника — получить статистику
Чтобы сделать жизнь арбитражников легче, крупные CPA-сети создают и предлагают собственные сервисы по автоматизации контекстной рекламы. В частности, к таким продуктам относится GetDirect — разработка CPA-сети Admitad, и многие другие.
Несколько слов о том, что может делать арбитражник с их помощью.
1. Настраивать интеграцию с крупными CPA-сетями через API. Подобная интеграция идеальна для арбитражников, работающих через партнерские программы.
Алгоритм следующий: в настройках аккаунта пользователь подключает аккаунт партнерской сети, после чего в автоматическом режиме происходит сбор информации о конверсиях. При этом к партнерской ссылке прибавляется «subid» идентификатор — параметр, который сегментирует трафик для дальнейшего анализа и позволяет определить ключевую фразу, по которой состоялся переход, который в результате привел к конверсии.
2. Привлекать трафик через отдельный домен, c которого производится редирект пользователя.
Такой вариант получения статистических данных подходит тем, кто использует свой сайт для дальнейшего редиректа на сайт рекламодателя.
Принцип работы: к ссылке автоматически добавляется параметр — идентификатор, который учитывается Яндекс.Директ при переходе пользователя.
3. Проводить рекламу через интернет-витрину/агрегатор с помощью js-кода.
Этот вариант получения статистики интересен для тех, кто привлекает трафик с помощью тематических агрегаторов сайтов. С помощью сервисов автоматизации контекстной рекламы происходит установка js-кода и параметра-идентификатора, которые сохраняют в cookies информацию о том, откуда и по какому ключевому запросу был совершён переход.
4. Учитывать продажи в собственном интернет-магазине.
Получение статистических данных таким способом подойдет для владельцев собственных интернет-площадок и магазинов. При создании объявления к рекламной ссылке автоматически добавляется «subid» идентификатор, который сохраняется в cookies. Также можно получить postback-ссылки для интеграции с любым интернет-магазином.
Кейс интернет-гипермаркета одежды
Опишем кейс, в котором арбитражник запустил генерацию трафика с помощью контекстной рекламы для крупного интернет-магазина одежды. При этом запустил одновременно две кампании — по партнерской программе и через автоматическую интеграцию с CPA-сетью. Ради объективности исследования обе рекламные кампании были запущены с равными вложениями в один и тот же период.
На графиках ниже представлены три показателя: «количество лидов, привлеченных через контекстную рекламу», «количество лидов, по которым пришел отказ», «количество подтвержденных лидов». На графике №1 результаты рекламной кампании, запущенной по партнерской программе, на графике №2 — кампании, запущенной через автоматическую интеграцию с CPA-сетью.
График №1
График №2
На втором графике заметно значительное снижение отказов и рост подтвержденных транзакций. При равных вложениях и приблизительно одинаковых оборотах показатель подтвержденных транзакций вырос в 2,5 раза.
Кейс интернет-гипермаркета техники
В этом кейсе арбитражник генерировал трафик для крупного интернет-магазина техники. Как и в предыдущем кейсе, только за счет контекстной рекламы. Кампании запускались по партнерской программе и через автоматическую интеграцию с CPA-сетью в один и тот же период времени.
На графиках ниже представлены три показателя: «количество лидов, привлеченных через контекстную рекламу», «количество лидов, по которым пришел отказ», «количество подтвержденных лидов». На графике №1 результаты рекламной кампании, запущенной по партнерской программе, график №2 — кампании, запущенной через автоматическую интеграцию с CPA-сетью.
График №1
График №2
На втором графике заметно значительное снижение отказов и рост подтвержденных транзакций. При равных вложениях и приблизительно одинаковых оборотах показатель подтвержденных транзакции вырос в 3,2 раза.
Выводы
Решение вопроса о получении корректной информации о конверсиях — вполне посильная задача для каждого арбитражника. Существующие сервисы автоматизации рекламных кампаний позволяют снизить риск быть обманутым недобросовестным рекламодателем и получать подробную статистику о воронке продаж по привлеченному из контекстной рекламы трафику.
Так снимается один из важнейших вопросов арбитража трафика, а сами специалисты могут выжать максимум из контекстной рекламы.
Мнение автора гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
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