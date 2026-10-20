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20 октября 2026
UK

Как создать баннеры для Google и Meta Ads с помощью Midjourney и Canva AI
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Катерина Супруненко Катерина Супруненко

Еще пару лет назад рекламный баннер означал исключительно техническое задание для дизайнера, несколько дней ожидания и компромисс между «хочу, чтобы было круто» и «успеваем к дедлайну». Сегодня тот же баннер можно создать за час-два без Photoshop и очереди в дизайн-отдел.

В этой статье я пошагово покажу, как пользоваться двумя инструментами, которые решают основные задачи в этом процессе:

  • Midjourney генерирует уникальную визуальную основу, которой нет ни в одном стоковом банке;

  • Canva AI собирает из неё готовый макет, накладывает текст и брендовый стиль и мгновенно адаптирует под нужные форматы;

Это не сравнительный обзор «что лучше» и не реклама платных инструментов. Это рабочий алгоритм: когда и зачем использовать каждый сервис, с какими настройками и на что обратить внимание, чтобы баннер не превратился в синтетический контент, который выглядит некачественно и вредит бренду. 

Кстати, о том, где ИИ в креативах уместен, а где рискован, мы уже писали в материале «ИИ в рекламе — где это уместно, а где нет?».

Определите техническое задание

Прежде чем запускать любую нейронную сеть, предлагаю ответить себе на три быстрых вопроса — они сэкономят 80% времени на доработках.

  1. Где именно будет отображаться баннер? Google Ads, Meta Ads (Facebook, Instagram) — каждая площадка имеет свои размеры и ограничения. Если вы еще не сверяли спецификации, сделайте это заранее: мои коллеги написали подробные руководства по размерам баннеров Google Ads и форматам для Facebook и Instagram.

  2. Какое предложение и CTA? AI-инструменты хорошо прорисовывают визуал, но не придумают за вас выгодное предложение.

  3. Есть ли брэндбук? Цвета, шрифт, логотип — это то, что стоит иметь под рукой ещё до старта, иначе придётся возвращаться и переделывать.

Если хотите пойти ещё на шаг дальше — перед генерацией стоит посмотреть, что уже работает в вашей нише. Об этом моя коллега писала в статье о рекламной «разведке» в библиотеках Meta и Google — она поможет сформулировать более точный запрос для нейросети вместо абстрактного «сделайте красиво».

Midjourney: генерация уникальной визуальной основы

Midjourney стоит использовать тогда, когда нужен визуал, которого точно нет у конкурентов — художественная иллюстрация, нестандартная композиция, специфическое настроение кадра. Это не инструмент для готового баннера «под ключ»: он даёт сильную картинку, а текст, CTA и логотип можно добавить уже в Canva.

Шаг 1. Создание собственного профиля с персонализацией

Зайдите на midjourney.com. Создайте аккаунт, введите данные стилистики — совокупности визуальных правил, которые определяют внешний вид, настроение и эффективность рекламного носителя. 

Стилистика подчиняется общему брендбуку компании, но адаптируется под конкретную маркетинговую цель и формат.  Настроить её можно на вкладке Personalize. Так вы сообщите Midjourney о необходимых вам параметрах баннеров в рамках брендбука компании. 

Далее, во время генерации баннеров, нажимайте кнопку с буквой «Р» и включайте персонализацию — это объясняет Midjourney, какая стилистика вам нужна в данный момент.

Далі під час генерації банерів натискайте кнопку з літерою «Р» і вмикайте персоналізацію — це пояснює Midjourney, яка стилістика вам потрібна в даний момент.

Шаг 2. Перейдите на панель Create

Откройте вкладку Create — и сразу увидите поле для промпта, результаты предыдущих генераций и промпты, которые для них использовались. 

Відкрийте вкладку Create — і одразу побачите поле для промпту, результати попередніх генерацій та промпти, які для них використовували.

Шаг 3. Сформируйте промпт по структуре

Хороший промпт для баннера состоит из четырёх частей:

  1. Объект — что или кто находится в центре кадра.

  2. Окружение/фон — где происходит действие, какое пространство вокруг объекта (это важно, потому что именно здесь потом будет размещен текст).

  3. Свет и настроение — мягкий дневной свет, неоновая подсветка, драматические тени и т. д.

  4. Стиль — фотореализм, 3D-рендер, иллюстрация, кинематографическая съемка.

Пример: «пара кроссовок для бега на градиентном студийном фоне, мягкий направленный свет, пустое негативное пространство с правой стороны, коммерческая продуктовая фотография, фотореалистичная».

Сознательно оставляйте «пустое» пространство в кадре под будущий текст — это главное отличие промпта для баннера от промпта для обычной картинки.

Шаг 4. Задайте формат под площадку

Параметр --ar (aspect ratio) определяет пропорции изображения. По умолчанию Midjourney выдает квадрат 1:1, поэтому для других вариантов размеров баннера его обязательно нужно изменять.

Формат баннера

Ориентировочный --ar

Пример площадки

Квадрат

--ar 1:1

Лента Facebook/Instagram

Прямоугольник

--ar 4:5

Лента Instagram, Google Display

Истории / Reels

--ar 9:16

Истории, TikTok, Reels

Широкий баннер

--ar 16:9 или --ar 2:1

Hero-баннер, обложка YouTube

Лидерборд

--ar 8:1 (генерировать в SD)

Google Ads 728×90

За замовчуванням Midjourney видає квадрат 11, тож для інших варіантів розмірів банера його обов’язково потрібно змінювати.

При необходимости изменяйте формат, перемещая ползунок, например:

Зміну формату за необхідності робіть перетягуванням повзунка, наприклад

Или путем добавления формата к промпту в виде комбинации: --ar #:# (ширина х высота).

Кстати, если планируете завершить разработку баннера в Canva AI, масштабировать во все нужные форматы можно уже там.

Шаг 5. Увеличьте и отредактируйте отдельные элементы

После генерации Midjourney показывает сетку из четырёх вариантов. Выберите лучший и увеличьте его до окончательного разрешения и внешнего вида баннера:

  1. Сотрите часть изображения ластиком и повторно с помощью промпта сгенерируйте стёртую область. 

  2. Чтобы изменить что-то точечно, можно использовать стороннее изображение в качестве примера (в дополнительном поле прикрепления к запросу) и вместо того, чтобы описывать изменение словами в промпте, просто попросить ИИ воспользоваться изображением-примером (таких эталонных изображений можно добавить до 4 шт.).

Важное правило: не пытайтесь вставлять текст в промпт. Midjourney до сих пор не умеет качественно и аккуратно вставлять текст в изображение — даже самые новые версии часто «ломают» буквы или искажают слова, особенно в кириллических надписях. Поэтому заголовок, подзаголовок и CTA-кнопку добавляем позже в Canva, где шрифт можно контролировать на 100%.

И ещё несколько важных моментов:

  • в Midjourney нет бесплатного тарифа, даже чтобы просто попробовать сервис, придётся сразу оформить платную подписку; 

  • храните исходные файлы упорядоченно — по названию кампании или оффера; найти конкретные генерации можно на вкладке «Organize» с помощью фильтров.

зберігайте сирі файли організовано — за назвою кампанії чи офера, відшукати конкретні генерації можна на вкладці Organize за допомогою фільтрів.

Таким образом Midjourney создал баннер формата 1:1 для продвижения новой коллекции спортивной обуви, на котором есть место для текста.

Цим шляхом Midjourney створив банер формату 1:1 для просування нової колекції спортивного взуття, на якому є місце під текст.

Canva AI: сборка макета, добавление текста и масштабирование под нужные форматы

Если Midjourney создает уникальный визуал, Canva AI собирает макет и быстро тиражирует баннер в нужные размеры. Это также полноценная альтернатива Midjourney: если времени совсем нет, можно сгенерировать картинку прямо в Canva.

Шаг 1. Настройте Brand Kit

Прежде чем что-либо генерировать, загрузите в Brand Kit логотип, фирменные цвета и шрифты. Это один из самых недооцененных шагов: все последующие AI-инструменты Canva — от Magic Design до Magic Switch — используют именно эти настройки, и баннер сразу выглядит нешаблонно.

Це один із найнедооціненіших кроків: усі подальші AI-інструменти Canva — від Magic Design до Magic Switch — підтягують саме ці налаштування, і банер одразу виглядає нешаблонно.

Шаг 2. Добавьте фон: из Midjourney или прямо в Canva

Загрузите готовый фон из Midjourney в медиатеку проекта. Если же хотите остаться в одном инструменте, откройте встроенный генератор изображений (Dream Lab / Magic Media в составе Magic Studio), опишите запрос по той же структуре «объект — фон — свет — стиль» и получите картинку без перехода на сторонний сервис. Качество будет чуть менее художественным, чем в Midjourney, но для перформанс-баннеров этого обычно достаточно.

Якість буде трохи менш художньою за Midjourney, але для перформанс-банерів цього зазвичай достатньо.

Стиль и формат изображения в Dream Lab можно указать с помощью отдельных кнопок под строкой запроса. Кстати, если в запросе указать квадратный баннер, а в настройках выбрать другой размер, Canva AI при создании изображения будет ориентироваться именно на тот размер, который выбран отдельно, а не на описанный в запросе.

До речі, якщо в запиті вказати квадратний банер, а в налаштуваннях обрати інший розмір, Canva AI при створенні зображення спиратиметься саме на той, що обрано окремо, а не на описаний у запиті.

Шаг 3. Создайте макет с помощью Magic Design

Опишите словами, что вам нужно, например, «баннер для Instagram Reels с предложением скидки -20% на новую коллекцию кроссовок», и система предложит несколько готовых вариантов компоновки с учётом вашего Brand Kit. 

Это отправная точка, а не окончательный вариант: выбирайте макет, наиболее близкий к замыслу, и дорабатывайте его вручную. У меня без загрузки Brand Kit и без конкретного стиля получились следующие варианты:

В мене без завантаження Brand Kit і без конкретного стилю, вийшли такі варіанти:

Шаг 4. Работайте с текстом

Canva AI предлагает несколько вариантов:

  1. Добавьте заголовок, подзаголовок и кнопку CTA отдельными текстовыми блоками. Благодаря этому вы сможете изменять тип, размер, цвет шрифта, добавлять эффекты — подсветку, контур, тень и т. д.

Завдяки цьому ви зможете змінювати тип, розмір, колір шрифту, додавати ефекти — підсвітку, контур, тінь тощо.

Завдяки цьому ви зможете змінювати тип, розмір, колір шрифту, додавати ефекти — підсвітку, контур, тінь тощо.

  1. Воспользуйтесь Magic Write — написанием текста с помощью подсказки.

Скористайтеся Magic Write — написанням тексту за допомогою промпту.

  1. Воспользуйтесь встроенными стилями из библиотеки, если найдете тот, который подходит больше всего.

Скористайтеся вбудованими стилями з бібліотеки, якщо знайдете такий, що найбільше пасує.

Совет: Проверьте контраст текста с фоном, особенно если фон из Midjourney имеет сложный градиент или текстуру. Это критично для читабельности на небольших баннерных форматах, таких как 300×250.

В Canva AI на основе фона из Midjourney получился такой вариант баннера 1х1.

В Canva AI на основі фона з Midjourney отримала такий варіант банера 1х1.

Шаг 5. Масштабируйте во все нужные форматы одним инструментом

Самая полезная функция Canva для работы именно с баннерами — Resize & Magic Switch. В 2023 году инструмент, который раньше назывался Magic Resize, объединили с Magic Switch и сделали «умнее»: он не просто растягивает фон, а пытается перераспределить элементы макета под новые пропорции. 

Нажимаете кнопку, выбираете все нужные размеры сразу: квадрат для ленты, 4:5 для Instagram, 9:16 для Stories — и получаете адаптированные копии дизайна за один раз.

Натискаєте кнопку, обираєте всі потрібні розміри одразу: квадрат для Feed, 4:5 для Instagram, 9:16 для Stories і отримуєте адаптовані копії дизайну за один прохід.

После изменения размера обязательно проверьте каждый формат вручную: текст любит «наезжать» на элементы при резком изменении ориентации с горизонтальной на вертикальную.

Шаг 6. Экспорт

Сохраняйте баннеры со сложной графикой или прозрачностью в формате PNG, а в формате JPG — когда важен размер файла. Перед экспортом ещё раз сверьте окончательный размер в пикселях с требованиями площадки.

Перед експортом ще раз звірте фінальний розмір у пікселях із вимогами майданчика.

Чек-лист перед запуском AI-баннера

Прежде чем запускать рекламу с помощью сгенерированного баннера, ответьте на следующие вопросы:

  1. Соответствует ли формат изображения техническим требованиям площадки (размер в пикселях, вес файла)?

  2. Читаем ли текст при фактическом размере показа, а не только на весь экран во время редактирования?

  3. Соответствует ли баннер Brand Kit — фирменным цветам, шрифтам, логотипу?

  4. Выглядит ли текст естественно и не содержит ли он ошибок?

  5. Выглядит ли визуал естественно, без характерных признаков «AI slop» — странных деталей, анатомических ошибок (в частности, неестественных рук) и шаблонной композиции?

Если в основном ответы «да», можно запускать. Если есть два и более «нет», лучше вернуться и доработать, чем тратить бюджет на баннер, который точно придется снимать.

Выводы

Midjourney и Canva AI прекрасно дополняют друг друга в зависимости от задачи.

Инструмент

Роль в процессе

Сильная сторона

Ограничения

Когда применять

Midjourney

Уникальный визуал

Художественное качество, нет аналогов у конкурентов

Не умеет добавлять корректный текст, требует доработки

Имиджевые кампании, когда требуется нестандартное художественное решение

Canva AI

Добавление текста, брендирование, масштабирование форматов

Полный контроль над текстом и брендом, мгновенное изменение размера под все платформы

Встроенная генерация изображений уступает Midjourney

Финальная сборка баннера (фон + текст), масштабирование форматов

Учитывая эти особенности инструментов, последовательность действий должна быть следующей: 

  1. Краткий «обзор» референсов. 

  2. Генерация уникального фона в Midjourney. 

  3. Финальная сборка, добавление текста и мультиформатирование в Canva. А для задач, где важнее скорость и количество вариантов без генерации уникального визуала, можно использовать Canva AI.

Но помните: ни один AI-инструмент не заменяет финальную проверку человеком. Соответствие бренду, читабельность и естественность текста всегда стоит сверять вручную перед запуском.

Катерина Супруненко
Катерина Супруненко

Присоединилась к РРС-команде Netpeak в 2025 году. Для меня важно, чтобы реклама была не просто «включена», а продумана, измерима и прибыльна.

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