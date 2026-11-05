App Marketing
5 ноября 2026
UK

Влияют ли обратные ссылки на ранжирование приложения в Google Play и App Pack?
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Сергей Романович Сергей Романович

Да, но подтвержденный эффект мы наблюдали только для App Pack.

Для улучшения видимости приложения в Google Play и роста органического трафика мы запустили эксперимент с использованием SEO-метода: покупки ссылок. Мы начали размещать обратные ссылки на страницу в сто, чтобы проверить две гипотезы:

  1. Влияет ли покупка ссылок на ранжирование в Google Play по соответствующим поисковым запросам (служащим анкорами обратных ссылок)?

  2. Повысит ли попадание в верхние позиции App Pack органический трафик и косвенно улучшит ли ранжирование?

App Pack — специальный блок, отображающий список мобильных приложений, релевантных запросу пользователя.

Эксперимент

Для теста выбрали мобильное приложение на основе искусственного интеллекта для визуализации ремонта и дизайна интерьера. Целевой регион для продвижения приложения — США.

Поисковые запросы и площадки для продвижения

При выборе поисковых запросов для продвижения мы ориентировались на: 

  • их популярность и позиции приложения в результатах поиска; 

  • частоту появления в поиске Google Play; 

  • наличие в поисковой выдаче в США (целевой регион), App Pack; 

  • сложность продвижения согласно данным Serpstat — оценка уровня конкуренции по ключевой фразе по шкале от 0 до 100. 

История размещения ссылок

В ходе трех итераций мы разместили 22 ссылки.

В первой итерации выбрали запросы со средней частотностью и небольшой сложностью продвижения, а также стабильным присутствием App Pack в поисковой выдаче.

Поисковый запрос

Популярность

Объем поиска

Сложность

App Pack в SERP

ai home design

41

6,6 тыс.

20

Периодически

interior ai

30

2,4 тыс.

16

Да

app decorator

28

880

58

Да

AI-планировщик помещений

25

3,6 тыс.

11

Да

AI-дизайн интерьера

21

1K

18

Да


Во время второй итерации мы повторно закупили ссылки на четыре запроса, выбранные во время первой итерации, чтобы обеспечить дальнейший рост позиции в App Pack. Также добавили три новых запроса со средней частотностью, небольшой сложностью продвижения и стабильным присутствием App Pack в поисковой выдаче.

Поисковый запрос

Популярность

Объем поиска

Сложность

App Pack в SERP

Повторное размещение

ai home design

41

6,6 тыс.

20

Периодически

interior ai

30

2,4 тыс.

16

Да

app decorator

28

880

58

Да

AI-декор для дома

21

1K

18

Да

Первая публикация

дизайн интерьера

56

18,1 тыс.

90

Периодически

ai home

26

880

11

Да

комната ai

27

1,3 тыс.

19

Периодически


В ходе третьей итерации сосредоточились на приведении ссылочного профиля к более естественному виду, чтобы избежать фильтров поисковой системы. Для этого мы сделали анкоры более естественными, сформировав запросы с длинным хвостом.

Поисковый запрос

Популярность

Объем поиска

Сложность

App Pack в SERP

Анкор ссылки

decor home ai

35

N/A

N/A

Периодически

решение для домашнего декора на основе ИИ

дизайн интерьера с использованием ИИ

32

2,9 тыс.

20

Периодически

инструмент для дизайна дома с ИИ

AI для домашнего декора

28

590

23

Да

инструмент для домашнего декора с ИИ

дизайнер интерьера

24

N/A

N/A

Периодически

дизайнер интерьера

ai interior

24

170

19

Да

AI-инструмент для планирования интерьера

AI-инструмент для ремонта дома

23

N/A 

N/A

Да

планирование ремонта дома с помощью ИИ

ремонт дома

22

40,5 тыс.

1

Периодически

ремонт дома

AI-дизайн интерьера

22

720

11

Да

оформление комнат с помощью Decor AI

приложение для дизайна интерьера

20

6,6 тыс.

3

Да

приложение для дизайна интерьера

оформить свою комнату

20

1,9 тыс.

61

Да

оформить свою комнату


Для продвижения подготовили статьи, которые разместили на релевантных интернет-ресурсах с высоким или средним значением Domain Rank (оценка авторитета сайта на основе качества ссылочной массы по данным Ahrefs.com) и достаточно высоким ежемесячным трафиком.

Сайт-донор

Domain Rank

Ежемесячный трафик

Период покупки

xxxxxxxxxx.com

71

22,13 тыс.

1 итерация

xxxxxxxxxx.com

74

19,04 тыс.

xxxxxxxxxx.com

60

14,83 тыс.

xxxxxxxxxx.com

52

5,05 тыс.

xxxxxxxxxx.com

44

12,27 тыс.

xxxxxxxxxx.com

71

55,98 тыс.

2-я итерация

xxxxxxxxxx.com

50

27,69 тыс.

xxxxxxxxxx.com

60

30,69 тыс.

xxxxxxxxxx.com

39

59,12 тыс.

xxxxxxxxxx.com

74

16,95 тыс.

xxxxxxxxxx.com

63

65,36 тыс.

xxxxxxxxxx.com

42

15,98 тыс.

xxxxxxxxxx.com

83

176,58 тыс.

3-я итерация

xxxxxxxxxx.com

76

188,57 тыс.

xxxxxxxxxx.com

71

51,64 тыс.

xxxxxxxxxx.com

67

226,44 тыс.

xxxxxxxxxx.com

63

122,26 тыс.

xxxxxxxxxx.com

55

70,04 тыс.

xxxxxxxxxx.com

52

236,33 тыс.

xxxxxxxxxx.com

49

60,26 тыс.

xxxxxxxxxx.com

40

36,48 тыс.

xxxxxxxxxx.com

37

231,7K


Также для формирования здорового ссылочного профиля в течение трех итераций разместили посты со ссылкой на страницу приложения на Reddit, Quora и тематических форумах. Такие ссылки являются nofollow. Хотя они не передают «поисковый вес» и мало влияют на позиции в выдаче, тем не менее приносят трафик и необходимы для формирования здорового SEO-профиля.

Анкор ссылки

Сайт-донор

Период покупки

ai home design

Reddit

1 итерация

ai home design

interior ai

interior ai

interior ai

AI-планировщик комнат

AI-планировщик комнат

AI-декор для дома

Тематические форумы

2-я итерация

app decorator

дизайн дома

комната ai

AI для дома

interior ai

AI-декор для дома

AI для дома

ai home design

дизайн дома

AI Remodel

Quora

3-я итерация

Приложение AI Remodel

AI Remodel — Дизайн интерьера

Приложение AI Remodel «Дизайн интерьера»

AI Remodel

5 безанкорных ссылок

Результаты

Рост позиции приложения в App Pack

На графике ниже — динамика позиций приложения в App Pack поисковой выдачи Google по основным запросам (размещение 1 и 2 итераций) в течение всего периода размещения ссылок.

На графіку нижче — динаміка позицій застосунку у App Pack пошукової видачі Google за основними запитами (розміщення 1 та 2 ітерацій) протягом всього періоду розміщення посилань.

По запросу «ai home» динамика позиций более заметна, чем по другим основным запросам.

За запитом ai home динаміка позицій більш значуща, ніж за іншими основними запитами.

В результате размещения ссылок удалось добиться роста позиций в App Pack по шести запросам. Рост не зафиксирован только по двум запросам:

  • ai room planner (App Pack исчез из выдачи Google);

  • home design (наиболее частый и сложный для продвижения запрос).

В то же время по запросам, для которых ссылки не размещались, роста не наблюдалось..

Поисковый запрос

Рейтинг в App Pack

26.12.2025

28.04.2026

дизайнер интерьеров

OUT

OUT

приложение для проектирования домов

OUT

OUT

Ниже — результаты размещения ссылок третьей итерации, в которой мы сделали анкоры более естественными:

Нижче — результати розміщення посилань третьої ітерації, у якій ми зробили анкори природнішими

Рост позиций после этой закупки гораздо меньше, чем при закупке ссылок с прямым вхождением запросов в анкор. Таким образом, косвенное вхождение, хотя и необходимо для построения естественного ссылочного профиля, не приводит к эффективному росту позиции в App Pack.

Обновления алгоритмов поисковой выдачи Google, произошедшие после второй и третьей итераций размещения ссылок, привели к снижению позиций в App Pack, однако в обоих случаях снижение было временным.

Оновлення алгоритмів пошукової видачі Google, що відбулися після другої та третьої ітерацій розміщення посилань, призвели до зниження позицій у App Pack, проте в обох випадках зниження було тимчасовим.

Динамика позиций приложения в Google Play

Ниже — динамика по запросам, которые продвигаются с помощью размещения обратных ссылок:

Нижче — динаміка за запитами, що просуваються за допомогою розміщення зворотних посилань

Нижче — динаміка за запитами, що просуваються за допомогою розміщення зворотних посилань

Позиции приложения остаются относительно стабильными. Нестабильность в основном вызвана обновлением алгоритмов Google Play, что не позволяет точно определить влияние размещения ссылок на ранжирование.

Корреляция позиций приложения в App Pack и Google Play

На графиках ниже — динамика некоторых запросов в Google Play и App Pack.

ai home design

ai home design

interior ai

interior ai

app decorator

app decorator

Четкой связи между позициями запросов в Google Play и App Pack не прослеживается, что свидетельствует о незначительном прямом взаимном влиянии ранжирования в веб-поиске Google и в Google Play. Однако рост позиций в App Pack, особенно в ТОП-3, отображаемом без развертывания списка, может привести к увеличению количества установок приложения, что положительно повлияет на позицию в Google Play.

Выводы

  1. Размещение обратных ссылок приводит к росту позиции приложения в App Pack, причем прямое включение поисковых запросов в анкор ссылки значительно сильнее влияет на ранжирование в App Pack.  

  2. Ранжирование в App Pack чувствительно к обновлениям алгоритмов Google, поэтому важно поддерживать естественный ссылочный профиль, чтобы не попасть под действие фильтров поисковой системы.

  3. Массовые nofollow-ссылки, а также dofollow-ссылки с косвенным упоминанием поисковых запросов оказывают значительно меньшее влияние на ранжирование в App Pack.

  4. Точно определить влияние размещения обратных ссылок на рост позиций в поиске Google Play невозможно, поскольку большее влияние на ранжирование оказывают многочисленные алгоритмы в Google Play.

  5. Ранжирование приложения в App Pack и Google Play напрямую не влияет друг на друга, но рост позиций в App Pack может привести к увеличению количества установок приложения, что положительно повлияет на позицию в Google Play.

Сергей Романович
Сергей Романович

ASO-специалист в команде RadASO. Продвигаю продукты в App Store и Google Play из разных ниш — от банковских сервисов до шопинга и lifestyle-приложений.
Оптимизирую метаданные, тестирую креативы, отслеживаю отзывы и рейтинг — всё для того, чтобы ваше приложение видели и скачивали.

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