Влияют ли обратные ссылки на ранжирование приложения в Google Play и App Pack?
Да, но подтвержденный эффект мы наблюдали только для App Pack.
Для улучшения видимости приложения в Google Play и роста органического трафика мы запустили эксперимент с использованием SEO-метода: покупки ссылок. Мы начали размещать обратные ссылки на страницу в сто, чтобы проверить две гипотезы:
-
Влияет ли покупка ссылок на ранжирование в Google Play по соответствующим поисковым запросам (служащим анкорами обратных ссылок)?
-
Повысит ли попадание в верхние позиции App Pack органический трафик и косвенно улучшит ли ранжирование?
App Pack — специальный блок, отображающий список мобильных приложений, релевантных запросу пользователя.
Эксперимент
Для теста выбрали мобильное приложение на основе искусственного интеллекта для визуализации ремонта и дизайна интерьера. Целевой регион для продвижения приложения — США.
Поисковые запросы и площадки для продвижения
При выборе поисковых запросов для продвижения мы ориентировались на:
-
их популярность и позиции приложения в результатах поиска;
-
частоту появления в поиске Google Play;
-
наличие в поисковой выдаче в США (целевой регион), App Pack;
-
сложность продвижения согласно данным Serpstat — оценка уровня конкуренции по ключевой фразе по шкале от 0 до 100.
История размещения ссылок
В ходе трех итераций мы разместили 22 ссылки.
В первой итерации выбрали запросы со средней частотностью и небольшой сложностью продвижения, а также стабильным присутствием App Pack в поисковой выдаче.
|
Поисковый запрос
|
Популярность
|
Объем поиска
|
Сложность
|
App Pack в SERP
|
ai home design
|
41
|
6,6 тыс.
|
20
|
Периодически
|
interior ai
|
30
|
2,4 тыс.
|
16
|
Да
|
app decorator
|
28
|
880
|
58
|
Да
|
AI-планировщик помещений
|
25
|
3,6 тыс.
|
11
|
Да
|
AI-дизайн интерьера
|
21
|
1K
|
18
|
Да
Во время второй итерации мы повторно закупили ссылки на четыре запроса, выбранные во время первой итерации, чтобы обеспечить дальнейший рост позиции в App Pack. Также добавили три новых запроса со средней частотностью, небольшой сложностью продвижения и стабильным присутствием App Pack в поисковой выдаче.
|
Поисковый запрос
|
Популярность
|
Объем поиска
|
Сложность
|
App Pack в SERP
|
Повторное размещение
|
ai home design
|
41
|
6,6 тыс.
|
20
|
Периодически
|
interior ai
|
30
|
2,4 тыс.
|
16
|
Да
|
app decorator
|
28
|
880
|
58
|
Да
|
AI-декор для дома
|
21
|
1K
|
18
|
Да
|
Первая публикация
|
дизайн интерьера
|
56
|
18,1 тыс.
|
90
|
Периодически
|
ai home
|
26
|
880
|
11
|
Да
|
комната ai
|
27
|
1,3 тыс.
|
19
|
Периодически
В ходе третьей итерации сосредоточились на приведении ссылочного профиля к более естественному виду, чтобы избежать фильтров поисковой системы. Для этого мы сделали анкоры более естественными, сформировав запросы с длинным хвостом.
|
Поисковый запрос
|
Популярность
|
Объем поиска
|
Сложность
|
App Pack в SERP
|
Анкор ссылки
|
decor home ai
|
35
|
N/A
|
N/A
|
Периодически
|
решение для домашнего декора на основе ИИ
|
дизайн интерьера с использованием ИИ
|
32
|
2,9 тыс.
|
20
|
Периодически
|
инструмент для дизайна дома с ИИ
|
AI для домашнего декора
|
28
|
590
|
23
|
Да
|
инструмент для домашнего декора с ИИ
|
дизайнер интерьера
|
24
|
N/A
|
N/A
|
Периодически
|
дизайнер интерьера
|
ai interior
|
24
|
170
|
19
|
Да
|
AI-инструмент для планирования интерьера
|
AI-инструмент для ремонта дома
|
23
|
N/A
|
N/A
|
Да
|
планирование ремонта дома с помощью ИИ
|
ремонт дома
|
22
|
40,5 тыс.
|
1
|
Периодически
|
ремонт дома
|
AI-дизайн интерьера
|
22
|
720
|
11
|
Да
|
оформление комнат с помощью Decor AI
|
приложение для дизайна интерьера
|
20
|
6,6 тыс.
|
3
|
Да
|
приложение для дизайна интерьера
|
оформить свою комнату
|
20
|
1,9 тыс.
|
61
|
Да
|
оформить свою комнату
Для продвижения подготовили статьи, которые разместили на релевантных интернет-ресурсах с высоким или средним значением Domain Rank (оценка авторитета сайта на основе качества ссылочной массы по данным Ahrefs.com) и достаточно высоким ежемесячным трафиком.
|
Сайт-донор
|
Domain Rank
|
Ежемесячный трафик
|
Период покупки
|
xxxxxxxxxx.com
|
71
|
22,13 тыс.
|
1 итерация
|
xxxxxxxxxx.com
|
74
|
19,04 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
60
|
14,83 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
52
|
5,05 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
44
|
12,27 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
71
|
55,98 тыс.
|
2-я итерация
|
xxxxxxxxxx.com
|
50
|
27,69 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
60
|
30,69 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
39
|
59,12 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
74
|
16,95 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
63
|
65,36 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
42
|
15,98 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
83
|
176,58 тыс.
|
3-я итерация
|
xxxxxxxxxx.com
|
76
|
188,57 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
71
|
51,64 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
67
|
226,44 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
63
|
122,26 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
55
|
70,04 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
52
|
236,33 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
49
|
60,26 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
40
|
36,48 тыс.
|
xxxxxxxxxx.com
|
37
|
231,7K
Также для формирования здорового ссылочного профиля в течение трех итераций разместили посты со ссылкой на страницу приложения на Reddit, Quora и тематических форумах. Такие ссылки являются nofollow. Хотя они не передают «поисковый вес» и мало влияют на позиции в выдаче, тем не менее приносят трафик и необходимы для формирования здорового SEO-профиля.
|
Анкор ссылки
|
Сайт-донор
|
Период покупки
|
ai home design
|
|
1 итерация
|
ai home design
|
interior ai
|
interior ai
|
interior ai
|
AI-планировщик комнат
|
AI-планировщик комнат
|
AI-декор для дома
|
Тематические форумы
|
2-я итерация
|
app decorator
|
дизайн дома
|
комната ai
|
AI для дома
|
interior ai
|
AI-декор для дома
|
AI для дома
|
ai home design
|
дизайн дома
|
AI Remodel
|
Quora
|
3-я итерация
|
Приложение AI Remodel
|
AI Remodel — Дизайн интерьера
|
Приложение AI Remodel «Дизайн интерьера»
|
AI Remodel
|
5 безанкорных ссылок
Результаты
Рост позиции приложения в App Pack
На графике ниже — динамика позиций приложения в App Pack поисковой выдачи Google по основным запросам (размещение 1 и 2 итераций) в течение всего периода размещения ссылок.
По запросу «ai home» динамика позиций более заметна, чем по другим основным запросам.
В результате размещения ссылок удалось добиться роста позиций в App Pack по шести запросам. Рост не зафиксирован только по двум запросам:
-
ai room planner (App Pack исчез из выдачи Google);
-
home design (наиболее частый и сложный для продвижения запрос).
В то же время по запросам, для которых ссылки не размещались, роста не наблюдалось..
|
Поисковый запрос
|
Рейтинг в App Pack
|
26.12.2025
|
28.04.2026
|
дизайнер интерьеров
|
OUT
|
OUT
|
приложение для проектирования домов
|
OUT
|
OUT
Ниже — результаты размещения ссылок третьей итерации, в которой мы сделали анкоры более естественными:
Рост позиций после этой закупки гораздо меньше, чем при закупке ссылок с прямым вхождением запросов в анкор. Таким образом, косвенное вхождение, хотя и необходимо для построения естественного ссылочного профиля, не приводит к эффективному росту позиции в App Pack.
Обновления алгоритмов поисковой выдачи Google, произошедшие после второй и третьей итераций размещения ссылок, привели к снижению позиций в App Pack, однако в обоих случаях снижение было временным.
Динамика позиций приложения в Google Play
Ниже — динамика по запросам, которые продвигаются с помощью размещения обратных ссылок:
Позиции приложения остаются относительно стабильными. Нестабильность в основном вызвана обновлением алгоритмов Google Play, что не позволяет точно определить влияние размещения ссылок на ранжирование.
Корреляция позиций приложения в App Pack и Google Play
На графиках ниже — динамика некоторых запросов в Google Play и App Pack.
ai home design
interior ai
app decorator
Четкой связи между позициями запросов в Google Play и App Pack не прослеживается, что свидетельствует о незначительном прямом взаимном влиянии ранжирования в веб-поиске Google и в Google Play. Однако рост позиций в App Pack, особенно в ТОП-3, отображаемом без развертывания списка, может привести к увеличению количества установок приложения, что положительно повлияет на позицию в Google Play.
Выводы
-
Размещение обратных ссылок приводит к росту позиции приложения в App Pack, причем прямое включение поисковых запросов в анкор ссылки значительно сильнее влияет на ранжирование в App Pack.
-
Ранжирование в App Pack чувствительно к обновлениям алгоритмов Google, поэтому важно поддерживать естественный ссылочный профиль, чтобы не попасть под действие фильтров поисковой системы.
-
Массовые nofollow-ссылки, а также dofollow-ссылки с косвенным упоминанием поисковых запросов оказывают значительно меньшее влияние на ранжирование в App Pack.
-
Точно определить влияние размещения обратных ссылок на рост позиций в поиске Google Play невозможно, поскольку большее влияние на ранжирование оказывают многочисленные алгоритмы в Google Play.
-
Ранжирование приложения в App Pack и Google Play напрямую не влияет друг на друга, но рост позиций в App Pack может привести к увеличению количества установок приложения, что положительно повлияет на позицию в Google Play.
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