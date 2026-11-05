Влияют ли обратные ссылки на ранжирование приложения в Google Play и App Pack?

Влияют ли обратные ссылки на ранжирование приложения в Google Play и App Pack?

Да, но подтвержденный эффект мы наблюдали только для App Pack.

Для улучшения видимости приложения в Google Play и роста органического трафика мы запустили эксперимент с использованием SEO-метода: покупки ссылок. Мы начали размещать обратные ссылки на страницу в сто, чтобы проверить две гипотезы:

Влияет ли покупка ссылок на ранжирование в Google Play по соответствующим поисковым запросам (служащим анкорами обратных ссылок)? Повысит ли попадание в верхние позиции App Pack органический трафик и косвенно улучшит ли ранжирование?

App Pack — специальный блок, отображающий список мобильных приложений, релевантных запросу пользователя.

Эксперимент

Для теста выбрали мобильное приложение на основе искусственного интеллекта для визуализации ремонта и дизайна интерьера. Целевой регион для продвижения приложения — США.

Поисковые запросы и площадки для продвижения

При выборе поисковых запросов для продвижения мы ориентировались на:

их популярность и позиции приложения в результатах поиска;

частоту появления в поиске Google Play;

наличие в поисковой выдаче в США (целевой регион), App Pack;

сложность продвижения согласно данным Serpstat — оценка уровня конкуренции по ключевой фразе по шкале от 0 до 100.

История размещения ссылок

В ходе трех итераций мы разместили 22 ссылки.

В первой итерации выбрали запросы со средней частотностью и небольшой сложностью продвижения, а также стабильным присутствием App Pack в поисковой выдаче.

Поисковый запрос Популярность Объем поиска Сложность App Pack в SERP ai home design 41 6,6 тыс. 20 Периодически interior ai 30 2,4 тыс. 16 Да app decorator 28 880 58 Да AI-планировщик помещений 25 3,6 тыс. 11 Да AI-дизайн интерьера 21 1K 18 Да



Во время второй итерации мы повторно закупили ссылки на четыре запроса, выбранные во время первой итерации, чтобы обеспечить дальнейший рост позиции в App Pack. Также добавили три новых запроса со средней частотностью, небольшой сложностью продвижения и стабильным присутствием App Pack в поисковой выдаче.

Поисковый запрос Популярность Объем поиска Сложность App Pack в SERP Повторное размещение ai home design 41 6,6 тыс. 20 Периодически interior ai 30 2,4 тыс. 16 Да app decorator 28 880 58 Да AI-декор для дома 21 1K 18 Да Первая публикация дизайн интерьера 56 18,1 тыс. 90 Периодически ai home 26 880 11 Да комната ai 27 1,3 тыс. 19 Периодически



В ходе третьей итерации сосредоточились на приведении ссылочного профиля к более естественному виду, чтобы избежать фильтров поисковой системы. Для этого мы сделали анкоры более естественными, сформировав запросы с длинным хвостом.

Поисковый запрос Популярность Объем поиска Сложность App Pack в SERP Анкор ссылки decor home ai 35 N/A N/A Периодически решение для домашнего декора на основе ИИ дизайн интерьера с использованием ИИ 32 2,9 тыс. 20 Периодически инструмент для дизайна дома с ИИ AI для домашнего декора 28 590 23 Да инструмент для домашнего декора с ИИ дизайнер интерьера 24 N/A N/A Периодически дизайнер интерьера ai interior 24 170 19 Да AI-инструмент для планирования интерьера AI-инструмент для ремонта дома 23 N/A N/A Да планирование ремонта дома с помощью ИИ ремонт дома 22 40,5 тыс. 1 Периодически ремонт дома AI-дизайн интерьера 22 720 11 Да оформление комнат с помощью Decor AI приложение для дизайна интерьера 20 6,6 тыс. 3 Да приложение для дизайна интерьера оформить свою комнату 20 1,9 тыс. 61 Да оформить свою комнату



Для продвижения подготовили статьи, которые разместили на релевантных интернет-ресурсах с высоким или средним значением Domain Rank (оценка авторитета сайта на основе качества ссылочной массы по данным Ahrefs.com) и достаточно высоким ежемесячным трафиком.

Сайт-донор Domain Rank Ежемесячный трафик Период покупки xxxxxxxxxx.com 71 22,13 тыс. 1 итерация xxxxxxxxxx.com 74 19,04 тыс. xxxxxxxxxx.com 60 14,83 тыс. xxxxxxxxxx.com 52 5,05 тыс. xxxxxxxxxx.com 44 12,27 тыс. xxxxxxxxxx.com 71 55,98 тыс. 2-я итерация xxxxxxxxxx.com 50 27,69 тыс. xxxxxxxxxx.com 60 30,69 тыс. xxxxxxxxxx.com 39 59,12 тыс. xxxxxxxxxx.com 74 16,95 тыс. xxxxxxxxxx.com 63 65,36 тыс. xxxxxxxxxx.com 42 15,98 тыс. xxxxxxxxxx.com 83 176,58 тыс. 3-я итерация xxxxxxxxxx.com 76 188,57 тыс. xxxxxxxxxx.com 71 51,64 тыс. xxxxxxxxxx.com 67 226,44 тыс. xxxxxxxxxx.com 63 122,26 тыс. xxxxxxxxxx.com 55 70,04 тыс. xxxxxxxxxx.com 52 236,33 тыс. xxxxxxxxxx.com 49 60,26 тыс. xxxxxxxxxx.com 40 36,48 тыс. xxxxxxxxxx.com 37 231,7K



Также для формирования здорового ссылочного профиля в течение трех итераций разместили посты со ссылкой на страницу приложения на Reddit, Quora и тематических форумах. Такие ссылки являются nofollow. Хотя они не передают «поисковый вес» и мало влияют на позиции в выдаче, тем не менее приносят трафик и необходимы для формирования здорового SEO-профиля.

Анкор ссылки Сайт-донор Период покупки ai home design Reddit 1 итерация ai home design interior ai interior ai interior ai AI-планировщик комнат AI-планировщик комнат AI-декор для дома Тематические форумы 2-я итерация app decorator дизайн дома комната ai AI для дома interior ai AI-декор для дома AI для дома ai home design дизайн дома AI Remodel Quora 3-я итерация Приложение AI Remodel AI Remodel — Дизайн интерьера Приложение AI Remodel «Дизайн интерьера» AI Remodel 5 безанкорных ссылок

Результаты

Рост позиции приложения в App Pack

На графике ниже — динамика позиций приложения в App Pack поисковой выдачи Google по основным запросам (размещение 1 и 2 итераций) в течение всего периода размещения ссылок.

По запросу «ai home» динамика позиций более заметна, чем по другим основным запросам.

В результате размещения ссылок удалось добиться роста позиций в App Pack по шести запросам. Рост не зафиксирован только по двум запросам:

ai room planner (App Pack исчез из выдачи Google);

home design (наиболее частый и сложный для продвижения запрос).

В то же время по запросам, для которых ссылки не размещались, роста не наблюдалось..

Поисковый запрос Рейтинг в App Pack 26.12.2025 28.04.2026 дизайнер интерьеров OUT OUT приложение для проектирования домов OUT OUT

Ниже — результаты размещения ссылок третьей итерации, в которой мы сделали анкоры более естественными:

Рост позиций после этой закупки гораздо меньше, чем при закупке ссылок с прямым вхождением запросов в анкор. Таким образом, косвенное вхождение, хотя и необходимо для построения естественного ссылочного профиля, не приводит к эффективному росту позиции в App Pack.

Обновления алгоритмов поисковой выдачи Google, произошедшие после второй и третьей итераций размещения ссылок, привели к снижению позиций в App Pack, однако в обоих случаях снижение было временным.

Динамика позиций приложения в Google Play

Ниже — динамика по запросам, которые продвигаются с помощью размещения обратных ссылок:

Позиции приложения остаются относительно стабильными. Нестабильность в основном вызвана обновлением алгоритмов Google Play, что не позволяет точно определить влияние размещения ссылок на ранжирование.

Корреляция позиций приложения в App Pack и Google Play

На графиках ниже — динамика некоторых запросов в Google Play и App Pack.

ai home design

interior ai

app decorator

Четкой связи между позициями запросов в Google Play и App Pack не прослеживается, что свидетельствует о незначительном прямом взаимном влиянии ранжирования в веб-поиске Google и в Google Play. Однако рост позиций в App Pack, особенно в ТОП-3, отображаемом без развертывания списка, может привести к увеличению количества установок приложения, что положительно повлияет на позицию в Google Play.

Выводы