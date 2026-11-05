Чи впливають зворотні посилання на ранжування застосунку в Google Play та App Pack?
Так, але підтверджений ефект ми побачили лише для App Pack.
Для покращення видимості застосунку у Google Play та зростання органічного трафіку ми запустили експеримент з використанням SEO-методу: закупівлі посилань. Ми розпочали розташування зворотних посилань на сторінку у сторі, щоб перевірити дві гіпотези:
-
Чи впливає закупівля на ранжування у Google Play за відповідними пошуковими запитами (служать анкорами зворотних URL)?
-
Чи потрапляння у верхні позиції App Pack підвищить органічний трафік та опосередковано покращить ранжування?
App Pack — спеціальний блок, що відображає список мобільних застосунків, релевантних запиту користувача.
Експеримент
Для тесту обрали мобільний застосунок на основі штучного інтелекту для візуалізації ремонту та дизайну інтер’єру. Цільовий регіон для просування застосунку — США.
Пошукові запити та майданчики для просування
При виборі пошукових запитів для просування ми орієнтувалися на:
-
їхню популярність та позиції застосунку у сторі;
-
частотність у пошуку Google Play;
-
наявність у пошуковій видачі у США (цільовий регіон), App Pack;
-
на складність просування згідно з даними Serpstat — оцінка рівня конкуренції за ключовою фразою за шкалою від 0 до 100.
Історія розміщення посилань
У ході трьох ітерацій ми розмістили 22 посилання.
У першій ітерації обрали запити з середньою частотністю та невеликою складністю просування і стабільною наявністю App Pack у пошуковій видачі.
|
Search term
|
Popularity
|
Search volume
|
Difficulty
|
App Pack in SERP
|
ai home design
|
41
|
6.6K
|
20
|
Періодично
|
interior ai
|
30
|
2.4K
|
16
|
Так
|
app decorator
|
28
|
880
|
58
|
Так
|
ai room planner
|
25
|
3.6K
|
11
|
Так
|
ai home decor
|
21
|
1K
|
18
|
Так
Під час другої ітерації ми повторно закупили посилання на чотири запити, обрані під час першої ітерації, щоб забезпечити продовження зростання позиції в App Pack. Також додали три нові з середньою частотністю, невеликою складністю просування та стабільною наявністю App Pack у пошуковій видачі.
|
Search term
|
Popularity
|
Search Volume
|
Difficulty
|
App Pack in SERP
|
Повторне розміщення
|
ai home design
|
41
|
6.6K
|
20
|
Періодично
|
interior ai
|
30
|
2.4K
|
16
|
Так
|
app decorator
|
28
|
880
|
58
|
Так
|
ai home decor
|
21
|
1K
|
18
|
Так
|
Перше розміщення
|
home design
|
56
|
18.1K
|
90
|
Періодично
|
ai home
|
26
|
880
|
11
|
Так
|
room ai
|
27
|
1.3K
|
19
|
Періодично
У ході третьої ітерації сконцентрувалися на приведенні посилального профілю до більш природного вигляду, щоб уникнути фільтрів пошукової системи. Для цього ми зробили анкори природнішими, сформувавши запити з довгим хвостом.
|
Search term
|
Popularity
|
Search Volume
|
Difficulty
|
App Pack in SERP
|
Backlink anchor
|
decor home ai
|
35
|
N/A
|
N/A
|
Періодично
|
ai-based home decor solution
|
home design ai
|
32
|
2.9K
|
20
|
Періодично
|
home design tool with ai
|
home decor ai
|
28
|
590
|
23
|
Так
|
tool for home decor with ai
|
home designer
|
24
|
N/A
|
N/A
|
Періодично
|
home designer
|
ai interior
|
24
|
170
|
19
|
Так
|
ai tool for interior planning
|
ai home remodel
|
23
|
N/A
|
N/A
|
Так
|
planning a home remodel with ai
|
home remodel
|
22
|
40.5K
|
1
|
Періодично
|
home remodel
|
decor ai
|
22
|
720
|
11
|
Так
|
customizing rooms with decor ai
|
home design app
|
20
|
6.6K
|
3
|
Так
|
home design app
|
design my room
|
20
|
1.9K
|
61
|
Так
|
design my room
Для просування підготували статті, які розмістили на релевантних інтернет-ресурсах з високим або середнім значенням Domain Rank (оцінка авторитету сайту на основі якості маси посилань за даними Ahrefs.com) та досить високим місячним трафіком.
|
Donor site
|
Domain Rank
|
Monthly traffic
|
Purchase period
|
xxxxxxxxxx.com
|
71
|
22.13K
|
1 ітерація
|
xxxxxxxxxx.com
|
74
|
19.04K
|
xxxxxxxxxx.com
|
60
|
14.83K
|
xxxxxxxxxx.com
|
52
|
5.05K
|
xxxxxxxxxx.com
|
44
|
12.27K
|
xxxxxxxxxx.com
|
71
|
55.98K
|
2 ітерація
|
xxxxxxxxxx.com
|
50
|
27.69K
|
xxxxxxxxxx.com
|
60
|
30.69K
|
xxxxxxxxxx.com
|
39
|
59.12K
|
xxxxxxxxxx.com
|
74
|
16.95K
|
xxxxxxxxxx.com
|
63
|
65.36K
|
xxxxxxxxxx.com
|
42
|
15.98K
|
xxxxxxxxxx.com
|
83
|
176.58K
|
3 ітерація
|
xxxxxxxxxx.com
|
76
|
188.57K
|
xxxxxxxxxx.com
|
71
|
51.64K
|
xxxxxxxxxx.com
|
67
|
226.44K
|
xxxxxxxxxx.com
|
63
|
122.26K
|
xxxxxxxxxx.com
|
55
|
70.04K
|
xxxxxxxxxx.com
|
52
|
236.33K
|
xxxxxxxxxx.com
|
49
|
60.26K
|
xxxxxxxxxx.com
|
40
|
36.48K
|
xxxxxxxxxx.com
|
37
|
231.7K
Також для формування здорового посилального профілю протягом трьох ітерацій розмістили пости з посиланням на сторінку застосунку на Reddit, Quora та тематичних форумах. Такі посилання є nofollow. Хоча вони не передають «пошукову вагу» і мало впливають на позиції у видачі, проте приносять трафік та необхідні для формування здорового SEO-профілю.
|
Backlink anchor
|
Donor site
|
Purchase period
|
ai home design
|
|
1 ітерація
|
ai home design
|
interior ai
|
interior ai
|
interior ai
|
ai room planner
|
ai room planner
|
ai home decor
|
Тематичні форуми
|
2 ітерація
|
app decorator
|
home design
|
room ai
|
ai home
|
interior ai
|
ai home decor
|
ai home
|
ai home design
|
home design
|
AI Remodel
|
Quora
|
3 ітерація
|
AI Remodel app
|
AI Remodel - Interior Design
|
AI Remodel Interior Design app
|
AI Remodel
|
5 безанкорних посилань
Результати
Зростання позиції застосунка у App Pack
На графіку нижче — динаміка позицій застосунку у App Pack пошукової видачі Google за основними запитами (розміщення 1 та 2 ітерацій) протягом всього періоду розміщення посилань.
За запитом ai home динаміка позицій більш значуща, ніж за іншими основними запитами.
В результаті розміщення посилань вдалося досягти зростання позицій у App Pack за шістьма запитами. Зростання не зафіксоване лише за двома запитами:
-
ai room planner (App Pack пропав з видачі Google);
-
home design (найбільш частотний та складний для просування запит).
Водночас, за запитами, для яких посилання не були розміщені, зростання не було.
|
Search term
|
App Pack rank
|
26.12.2025
|
28.04.2026
|
home designer
|
OUT
|
OUT
|
app para diseñar casas
|
OUT
|
OUT
Нижче — результати розміщення посилань третьої ітерації, у якій ми зробили анкори природнішими:
Зростання позицій після цієї закупівлі набагато менше, ніж при закупівлі посилань з прямим входженням запитів у анкор. Отже, непряме входження, хоч і необхідне для побудови природного посилального профілю, не призводить до ефективного зростання позиції у App Pack.
Оновлення алгоритмів пошукової видачі Google, що відбулися після другої та третьої ітерацій розміщення посилань, призвели до зниження позицій у App Pack, проте в обох випадках зниження було тимчасовим.
Динаміка позицій застосунку у Google Play
Нижче — динаміка за запитами, що просуваються за допомогою розміщення зворотних посилань:
Позиції застосунку залишаються відносно стабільними. Нестабільність здебільшого викликана оновленням алгоритмів Google Play, що не дозволяє встановити точний вплив розміщення посилань на ранжування.
Кореляція позицій застосунку у App Pack та Google Play
На графіках нижче — динаміка деяких запитів у Google Play та App Pack.
ai home design
interior ai
app decorator
Чіткого зв’язку між позиціями запитів у Google Play та App Pack не видно, що свідчить про незначний прямий взаємний вплив ранжування у вебпошуку Google та у Google Play. Але зростання позицій у App Pack, особливо у ТОП-3, що відображається без розгортання списку, може призвести до збільшення кількості встановлень застосунку, що позитивно вплине на позицію у Google Play.
Висновки
-
Розміщення зворотних посилань призводить до зростання позиції застосунку у App Pack, причому пряме входження пошукових запитів у анкор посилання значно більше впливає на ранжування у App Pack.
-
Ранжування у App Pack чутливе до оновлень алгоритмів Google, тому важливо підтримувати природний посилальний профіль, щоб не підпасти під дію фільтрів пошукової системи.
-
Крауд nofollow-посилання, а також dofollow-посилання з непрямим входженням пошукових запитів мають значно менший вплив на ранжування у App Pack.
-
Встановити вплив розміщення зворотних посилань на зростання позицій у пошуку Google Play достеменно неможливо, оскільки більший вплив на ранжування мають численні алгоритми у Google Play.
-
Ранжування застосунку у App Pack та Google Play прямо не впливає одне на одне, але зростання позицій у App Pack може призвести до збільшення кількості встановлень застосунку, що позитивно вплине на позицію у Google Play.
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