Чи впливають зворотні посилання на ранжування застосунку в Google Play та App Pack?

Чи впливають зворотні посилання на ранжування застосунку в Google Play та App Pack?

Так, але підтверджений ефект ми побачили лише для App Pack.

Для покращення видимості застосунку у Google Play та зростання органічного трафіку ми запустили експеримент з використанням SEO-методу: закупівлі посилань. Ми розпочали розташування зворотних посилань на сторінку у сторі, щоб перевірити дві гіпотези:

Чи впливає закупівля на ранжування у Google Play за відповідними пошуковими запитами (служать анкорами зворотних URL)? Чи потрапляння у верхні позиції App Pack підвищить органічний трафік та опосередковано покращить ранжування?

App Pack — спеціальний блок, що відображає список мобільних застосунків, релевантних запиту користувача.

Експеримент

Для тесту обрали мобільний застосунок на основі штучного інтелекту для візуалізації ремонту та дизайну інтер’єру. Цільовий регіон для просування застосунку — США.

Пошукові запити та майданчики для просування

При виборі пошукових запитів для просування ми орієнтувалися на:

їхню популярність та позиції застосунку у сторі;

частотність у пошуку Google Play;

наявність у пошуковій видачі у США (цільовий регіон), App Pack;

на складність просування згідно з даними Serpstat — оцінка рівня конкуренції за ключовою фразою за шкалою від 0 до 100.

Історія розміщення посилань

У ході трьох ітерацій ми розмістили 22 посилання.

У першій ітерації обрали запити з середньою частотністю та невеликою складністю просування і стабільною наявністю App Pack у пошуковій видачі.

Search term Popularity Search volume Difficulty App Pack in SERP ai home design 41 6.6K 20 Періодично interior ai 30 2.4K 16 Так app decorator 28 880 58 Так ai room planner 25 3.6K 11 Так ai home decor 21 1K 18 Так

Під час другої ітерації ми повторно закупили посилання на чотири запити, обрані під час першої ітерації, щоб забезпечити продовження зростання позиції в App Pack. Також додали три нові з середньою частотністю, невеликою складністю просування та стабільною наявністю App Pack у пошуковій видачі.

Search term Popularity Search Volume Difficulty App Pack in SERP Повторне розміщення ai home design 41 6.6K 20 Періодично interior ai 30 2.4K 16 Так app decorator 28 880 58 Так ai home decor 21 1K 18 Так Перше розміщення home design 56 18.1K 90 Періодично ai home 26 880 11 Так room ai 27 1.3K 19 Періодично

У ході третьої ітерації сконцентрувалися на приведенні посилального профілю до більш природного вигляду, щоб уникнути фільтрів пошукової системи. Для цього ми зробили анкори природнішими, сформувавши запити з довгим хвостом.

Search term Popularity Search Volume Difficulty App Pack in SERP Backlink anchor decor home ai 35 N/A N/A Періодично ai-based home decor solution home design ai 32 2.9K 20 Періодично home design tool with ai home decor ai 28 590 23 Так tool for home decor with ai home designer 24 N/A N/A Періодично home designer ai interior 24 170 19 Так ai tool for interior planning ai home remodel 23 N/A N/A Так planning a home remodel with ai home remodel 22 40.5K 1 Періодично home remodel decor ai 22 720 11 Так customizing rooms with decor ai home design app 20 6.6K 3 Так home design app design my room 20 1.9K 61 Так design my room

Для просування підготували статті, які розмістили на релевантних інтернет-ресурсах з високим або середнім значенням Domain Rank (оцінка авторитету сайту на основі якості маси посилань за даними Ahrefs.com) та досить високим місячним трафіком.

Donor site Domain Rank Monthly traffic Purchase period xxxxxxxxxx.com 71 22.13K 1 ітерація xxxxxxxxxx.com 74 19.04K xxxxxxxxxx.com 60 14.83K xxxxxxxxxx.com 52 5.05K xxxxxxxxxx.com 44 12.27K xxxxxxxxxx.com 71 55.98K 2 ітерація xxxxxxxxxx.com 50 27.69K xxxxxxxxxx.com 60 30.69K xxxxxxxxxx.com 39 59.12K xxxxxxxxxx.com 74 16.95K xxxxxxxxxx.com 63 65.36K xxxxxxxxxx.com 42 15.98K xxxxxxxxxx.com 83 176.58K 3 ітерація xxxxxxxxxx.com 76 188.57K xxxxxxxxxx.com 71 51.64K xxxxxxxxxx.com 67 226.44K xxxxxxxxxx.com 63 122.26K xxxxxxxxxx.com 55 70.04K xxxxxxxxxx.com 52 236.33K xxxxxxxxxx.com 49 60.26K xxxxxxxxxx.com 40 36.48K xxxxxxxxxx.com 37 231.7K

Також для формування здорового посилального профілю протягом трьох ітерацій розмістили пости з посиланням на сторінку застосунку на Reddit, Quora та тематичних форумах. Такі посилання є nofollow. Хоча вони не передають «пошукову вагу» і мало впливають на позиції у видачі, проте приносять трафік та необхідні для формування здорового SEO-профілю.

Backlink anchor Donor site Purchase period ai home design Reddit 1 ітерація ai home design interior ai interior ai interior ai ai room planner ai room planner ai home decor Тематичні форуми 2 ітерація app decorator home design room ai ai home interior ai ai home decor ai home ai home design home design AI Remodel Quora 3 ітерація AI Remodel app AI Remodel - Interior Design AI Remodel Interior Design app AI Remodel 5 безанкорних посилань

Результати

Зростання позиції застосунка у App Pack

На графіку нижче — динаміка позицій застосунку у App Pack пошукової видачі Google за основними запитами (розміщення 1 та 2 ітерацій) протягом всього періоду розміщення посилань.

За запитом ai home динаміка позицій більш значуща, ніж за іншими основними запитами.

В результаті розміщення посилань вдалося досягти зростання позицій у App Pack за шістьма запитами. Зростання не зафіксоване лише за двома запитами:

ai room planner (App Pack пропав з видачі Google);

home design (найбільш частотний та складний для просування запит).

Водночас, за запитами, для яких посилання не були розміщені, зростання не було.

Search term App Pack rank 26.12.2025 28.04.2026 home designer OUT OUT app para diseñar casas OUT OUT

Нижче — результати розміщення посилань третьої ітерації, у якій ми зробили анкори природнішими:

Зростання позицій після цієї закупівлі набагато менше, ніж при закупівлі посилань з прямим входженням запитів у анкор. Отже, непряме входження, хоч і необхідне для побудови природного посилального профілю, не призводить до ефективного зростання позиції у App Pack.

Оновлення алгоритмів пошукової видачі Google, що відбулися після другої та третьої ітерацій розміщення посилань, призвели до зниження позицій у App Pack, проте в обох випадках зниження було тимчасовим.

Динаміка позицій застосунку у Google Play

Нижче — динаміка за запитами, що просуваються за допомогою розміщення зворотних посилань:

Позиції застосунку залишаються відносно стабільними. Нестабільність здебільшого викликана оновленням алгоритмів Google Play, що не дозволяє встановити точний вплив розміщення посилань на ранжування.

Кореляція позицій застосунку у App Pack та Google Play

На графіках нижче — динаміка деяких запитів у Google Play та App Pack.

ai home design

interior ai

app decorator

Чіткого зв’язку між позиціями запитів у Google Play та App Pack не видно, що свідчить про незначний прямий взаємний вплив ранжування у вебпошуку Google та у Google Play. Але зростання позицій у App Pack, особливо у ТОП-3, що відображається без розгортання списку, може призвести до збільшення кількості встановлень застосунку, що позитивно вплине на позицію у Google Play.

Висновки