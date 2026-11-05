App Marketing
5 листопада 2026
RU

Чи впливають зворотні посилання на ранжування застосунку в Google Play та App Pack?
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Сергій Романович Сергій Романович

Так, але підтверджений ефект ми побачили лише для App Pack.

Для покращення видимості застосунку у Google Play та зростання органічного трафіку ми запустили експеримент з використанням SEO-методу: закупівлі посилань. Ми розпочали розташування зворотних посилань на сторінку у сторі, щоб перевірити дві гіпотези:

  1. Чи впливає закупівля на ранжування у Google Play за відповідними пошуковими запитами (служать анкорами зворотних URL)?

  2. Чи потрапляння у верхні позиції App Pack підвищить органічний трафік та опосередковано покращить ранжування?

App Pack — спеціальний блок, що відображає список мобільних застосунків, релевантних запиту користувача.

Експеримент

Для тесту обрали мобільний застосунок на основі штучного інтелекту для візуалізації ремонту та дизайну інтер’єру. Цільовий регіон для просування застосунку — США.

Пошукові запити та майданчики для просування

При виборі пошукових запитів для просування ми орієнтувалися на: 

  • їхню популярність та позиції застосунку у сторі; 

  • частотність у пошуку Google Play; 

  • наявність у пошуковій видачі у США (цільовий регіон), App Pack; 

  • на складність просування згідно з даними Serpstat — оцінка рівня конкуренції за ключовою фразою за шкалою від 0 до 100. 

Історія розміщення посилань

У ході трьох ітерацій ми розмістили 22 посилання.

У першій ітерації обрали запити з середньою частотністю та невеликою складністю просування і стабільною наявністю App Pack у пошуковій видачі.

Search term

Popularity

Search volume

Difficulty

App Pack in SERP

ai home design

41

6.6K

20

Періодично

interior ai

30

2.4K

16

Так

app decorator

28

880

58

Так

ai room planner

25

3.6K

11

Так

ai home decor

21

1K

18

Так

Під час другої ітерації ми повторно закупили посилання на чотири запити, обрані під час першої ітерації, щоб забезпечити продовження зростання позиції в App Pack. Також додали три нові з середньою частотністю, невеликою складністю просування та стабільною наявністю App Pack у пошуковій видачі.

Search term

Popularity

Search Volume

Difficulty

App Pack in SERP

Повторне розміщення

ai home design

41

6.6K

20

Періодично

interior ai

30

2.4K

16

Так

app decorator

28

880

58

Так

ai home decor

21

1K

18

Так

Перше розміщення

home design

56

18.1K

90

Періодично

ai home

26

880

11

Так

room ai

27

1.3K

19

Періодично

У ході третьої ітерації сконцентрувалися на приведенні посилального профілю до більш природного вигляду, щоб уникнути фільтрів пошукової системи. Для цього ми зробили анкори природнішими, сформувавши запити з довгим хвостом.

Search term

Popularity

Search Volume

Difficulty

App Pack in SERP

Backlink anchor

decor home ai

35

N/A

N/A

Періодично

ai-based home decor solution

home design ai

32

2.9K

20

Періодично

home design tool with ai

home decor ai

28

590

23

Так

tool for home decor with ai

home designer

24

N/A

N/A

Періодично

home designer

ai interior

24

170

19

Так

ai tool for interior planning

ai home remodel

23

N/A

N/A

Так

planning a home remodel with ai

home remodel

22

40.5K

1

Періодично

home remodel

decor ai

22

720

11

Так

customizing rooms with decor ai

home design app

20

6.6K

3

Так

home design app

design my room

20

1.9K

61

Так

design my room

Для просування підготували статті, які розмістили на релевантних інтернет-ресурсах з високим або середнім значенням Domain Rank (оцінка авторитету сайту на основі якості маси посилань за даними Ahrefs.com) та досить високим місячним трафіком.

Donor site

Domain Rank

Monthly traffic

Purchase period

xxxxxxxxxx.com

71

22.13K

1 ітерація

xxxxxxxxxx.com

74

19.04K

xxxxxxxxxx.com

60

14.83K

xxxxxxxxxx.com

52

5.05K

xxxxxxxxxx.com

44

12.27K

xxxxxxxxxx.com

71

55.98K

2 ітерація

xxxxxxxxxx.com

50

27.69K

xxxxxxxxxx.com

60

30.69K

xxxxxxxxxx.com

39

59.12K

xxxxxxxxxx.com

74

16.95K

xxxxxxxxxx.com

63

65.36K

xxxxxxxxxx.com

42

15.98K

xxxxxxxxxx.com

83

176.58K

3 ітерація

xxxxxxxxxx.com

76

188.57K

xxxxxxxxxx.com

71

51.64K

xxxxxxxxxx.com

67

226.44K

xxxxxxxxxx.com

63

122.26K

xxxxxxxxxx.com

55

70.04K

xxxxxxxxxx.com

52

236.33K

xxxxxxxxxx.com

49

60.26K

xxxxxxxxxx.com

40

36.48K

xxxxxxxxxx.com

37

231.7K

Також для формування здорового посилального профілю протягом трьох ітерацій розмістили пости з посиланням на сторінку застосунку на Reddit, Quora та тематичних форумах. Такі посилання є nofollow. Хоча вони не передають «пошукову вагу» і мало впливають на позиції у видачі, проте приносять трафік та необхідні для формування здорового SEO-профілю. 

Backlink anchor

Donor site

Purchase period

ai home design

Reddit

1 ітерація

ai home design

interior ai

interior ai

interior ai

ai room planner

ai room planner

ai home decor

Тематичні форуми

2 ітерація

app decorator

home design

room ai

ai home

interior ai

ai home decor

ai home

ai home design

home design

AI Remodel

Quora

3 ітерація

AI Remodel app

AI Remodel - Interior Design

AI Remodel Interior Design app

AI Remodel

5 безанкорних посилань

Результати

Зростання позиції застосунка у App Pack

На графіку нижче — динаміка позицій застосунку у App Pack пошукової видачі Google за основними запитами (розміщення 1 та 2 ітерацій) протягом всього періоду розміщення посилань.

На графіку нижче — динаміка позицій застосунку у App Pack пошукової видачі Google за основними запитами (розміщення 1 та 2 ітерацій) протягом всього періоду розміщення посилань.

За запитом ai home динаміка позицій більш значуща, ніж за іншими основними запитами.

За запитом ai home динаміка позицій більш значуща, ніж за іншими основними запитами.

В результаті розміщення посилань вдалося досягти зростання позицій у App Pack за шістьма запитами. Зростання не зафіксоване лише за двома запитами:

  • ai room planner (App Pack пропав з видачі Google);

  • home design (найбільш частотний та складний для просування запит).

Водночас, за запитами, для яких посилання не були розміщені, зростання не було.

Search term

App Pack rank

26.12.2025

28.04.2026

home designer

OUT

OUT

app para diseñar casas

OUT

OUT

Нижче — результати розміщення посилань третьої ітерації, у якій ми зробили анкори природнішими:

Нижче — результати розміщення посилань третьої ітерації, у якій ми зробили анкори природнішими

Зростання позицій після цієї закупівлі набагато менше, ніж при закупівлі посилань з прямим входженням запитів у анкор. Отже, непряме входження, хоч і необхідне для побудови природного посилального профілю, не призводить до ефективного зростання позиції у App Pack.

Оновлення алгоритмів пошукової видачі Google, що відбулися після другої та третьої ітерацій розміщення посилань, призвели до зниження позицій у App Pack, проте в обох випадках зниження було тимчасовим.

Оновлення алгоритмів пошукової видачі Google, що відбулися після другої та третьої ітерацій розміщення посилань, призвели до зниження позицій у App Pack, проте в обох випадках зниження було тимчасовим.

Динаміка позицій застосунку у Google Play

Нижче — динаміка за запитами, що просуваються за допомогою розміщення зворотних посилань:

Нижче — динаміка за запитами, що просуваються за допомогою розміщення зворотних посилань

Нижче — динаміка за запитами, що просуваються за допомогою розміщення зворотних посилань

Позиції застосунку залишаються відносно стабільними. Нестабільність здебільшого викликана оновленням алгоритмів Google Play, що не дозволяє встановити точний вплив розміщення посилань на ранжування.

Кореляція позицій застосунку у App Pack та Google Play

На графіках нижче — динаміка деяких запитів у Google Play та App Pack.

ai home design

ai home design

interior ai

interior ai

app decorator

app decorator

Чіткого зв’язку між позиціями запитів у Google Play та App Pack не видно, що свідчить про незначний прямий взаємний вплив ранжування у вебпошуку Google та у Google Play. Але зростання позицій у App Pack, особливо у ТОП-3, що відображається без розгортання списку, може призвести до збільшення кількості встановлень застосунку, що позитивно вплине на позицію у Google Play.

Висновки

  1. Розміщення зворотних посилань призводить до зростання позиції застосунку у App Pack, причому пряме входження пошукових запитів у анкор посилання значно більше впливає на ранжування у App Pack.  

  2. Ранжування у App Pack чутливе до оновлень алгоритмів Google, тому важливо підтримувати природний посилальний профіль, щоб не підпасти під дію фільтрів пошукової системи.

  3. Крауд nofollow-посилання, а також dofollow-посилання з непрямим входженням пошукових запитів мають значно менший вплив на ранжування у App Pack.

  4. Встановити вплив розміщення зворотних посилань на зростання позицій у пошуку Google Play достеменно неможливо, оскільки більший вплив на ранжування мають численні алгоритми у Google Play.

  5. Ранжування застосунку у App Pack та Google Play прямо не впливає одне на одне, але зростання позицій у App Pack може призвести до збільшення кількості встановлень застосунку, що позитивно вплине на позицію у Google Play.

Сергій Романович
Сергій Романович

ASO-спеціаліст в команді RadASO. Просуваю в App Store та Google Play продукти з різних ніш — від банківських сервісів до шопінгу та lifestyle-застосунків.
Оптимізую метадані, тестую креативи, моніторю відгуки й рейтинг — усе, щоб ваш застосунок бачили і завантажували.

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