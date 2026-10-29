10 способов улучшить AI-текст, сгенерированный с помощью ChatGPT

Искусственный интеллект всё чаще используется для написания статей, ведь это позволяет сэкономить время на подготовке контента. Вместо нескольких часов работы над материалом достаточно сформулировать задание и получить готовый черновик за считанные минуты.

ChatGPT может написать статью по заданной структуре, добавить ключевые слова и соблюсти нужный объем. Но даже подробный промпт не гарантирует, что текст сразу будет готов к публикации. В нём могут остаться шаблонные фразы, повторы, нечёткие объяснения или фактические ошибки.

Именно поэтому редактирование текста ChatGPT — важный этап подготовки материала к публикации. Нужно проверить факты, устранить логические несоответствия и доработать стиль. Далее я рассмотрю 10 способов, которые помогут сделать сгенерированный материал более качественным и понятным для читателя.

1. Удалите шаблонные фразы

ChatGPT регулярно использует шаблонные выражения. Они не являются ошибочными, но не добавляют конкретики и делают текст похожим на десятки других материалов. Например:

«в современном мире»;

«стоит отметить, что»;

«подводя итог»;

«играет важную роль»;

«имеет ключевое значение»;

«в эпоху цифровых технологий»;

«очевидно, что»;

«стоит рассмотреть»;

«это не просто [X], а…»;

«уместно упомянуть».

Если без этих фраз смысл не изменится, удалите их. Если же фраза скрывает важную мысль, сформулируйте её точнее.

Например:

Было: «В современном мире качественный контент играет важную роль в развитии бизнеса». Стало: «Качественный контент помогает бизнесу привлекать клиентов и объяснять преимущества своих продуктов».

Второй вариант сразу объясняет пользу вместо общего утверждения без конкретной информации.

2. Замените общие формулировки конкретными

ИИ может создавать грамматически правильные предложения, которые почти ничего не объясняют. Например, инструмент «повышает эффективность», сервис «улучшает результаты», а продукт «делает процесс более удобным». Читателю сложно понять, какие именно преимущества имеет тот или иной продукт без дополнительных объяснений.

Как исправить: проверьте утверждения о возможностях продукта. Уточните, что именно меняется, кому это будет полезно и как это работает. Используйте информацию из ТЗ, материалов клиента или надежных источников.

Например:

Было: «Инструмент помогает оптимизировать рабочие процессы». Стало: «Инструмент автоматически собирает отчеты, поэтому команде не нужно вручную переносить данные из нескольких таблиц».

Второй вариант показывает конкретную функцию и её пользу. При этом не стоит придумывать преимущества, которых у производителя нет.

3. Сократите повторения

После генерации одна мысль может повторяться в нескольких соседних предложениях или даже в разных разделах. ChatGPT меняет формулировку, но не добавляет новой информации.

Например:

«Промпт помогает получить более точный результат. Благодаря правильно сформулированному запросу ChatGPT лучше понимает задачу. Четкие инструкции позволяют получить ответ, соответствующий требованиям».

Все три предложения передают примерно одну и ту же мысль.

Редактирование AI-текста также предполагает устранение смысловых повторений. Перечитайте абзац и проверьте, добавляет ли каждое следующее предложение что-то новое. Если несколько предложений можно объединить без потери смысла, сделайте это. Также проверьте, не повторяются ли одинаковые тезисы во введении, основной части и выводах.

После редактирования статья станет короче, а её основную тему будет легче понять.

4. Проверьте логику и последовательность мыслей

Отдельные предложения могут быть понятными, но весь текст будет читаться нелогично. Например, автор сначала объясняет преимущества инструмента, затем возвращается к его базовым функциям, а дальше снова описывает преимущества. Другая проблема — выводы, которые не вытекают из приведённых аргументов.

Как исправить: проверьте, продолжает ли каждый раздел предыдущую мысль. Сначала объясняйте базовые понятия, затем переходите к деталям и практическим рекомендациям. Если два блока раскрывают одну тему, подумайте, стоит ли их объединить.

Аналогично и со всей статьёй: прочтите только заголовки и первые предложения разделов. По ним должно быть понятно, о чём статья и как раскрывается тема. Если последовательность нарушена, измените порядок блоков или добавьте объяснение, как одна мысль связана с другой.

5. Упростите сложные предложения

ИИ регулярно пытается вместить в одно предложение несколько мыслей. Из-за этого текст становится трудным для чтения, даже если в нём нет грамматических ошибок.

Например:

Было: «Использование инструментов автоматизации, которые позволяют оптимизировать выполнение повторяющихся задач и одновременно обеспечивают централизованное управление рабочими процессами, может способствовать повышению производительности команды».

Стало: «Инструменты автоматизации помогают команде быстрее выполнять повторяющиеся задачи. В то же время они позволяют управлять рабочими процессами в одном месте».

Обращайте внимание на длинные предложения со сложными синтаксическими конструкциями. Разумея, как улучшить текст после ChatGPT без потери смысла, начните с предложений, в которых объединены несколько самостоятельных мыслей. Разделяйте их на более короткие, упрощайте громоздкие формулировки и чередуйте предложения разной длины, чтобы материал не звучал монотонно.

Но не нужно делать каждое предложение коротким. Главное — чтобы читатель легко понимал мысль, а текст сохранял естественный ритм.

6. Уберите лишние вступления и выводы

ChatGPT часто добавляет фразы, которые лишь анонсируют последующую информацию или дублируют уже сказанное. Например:

«Существует несколько способов улучшить работу сайта. Рассмотрим основные из них. Первый способ — оптимизировать скорость загрузки страниц».

Если заголовок уже объясняет тему раздела, первые два предложения могут быть лишними. Подобная ситуация возникает в конце блоков, когда ИИ подводит итог очевидного:

«Итак, использование этих рекомендаций поможет достичь лучших результатов».

Как исправить: Проверьте, не дублирует ли вступление к разделу его заголовок, а заключительный абзац — предыдущую информацию. Повторы уместны, если они помогают перейти к новой мысли или кратко подытожить сложный материал.

7. Проверьте ключевые слова

Если вы готовите SEO-текст, стоит следить за тем, чтобы ключевые слова были естественно вписаны в предложения.

ИИ может повторять одни и те же запросы в соседних абзацах, изменять их форму вопреки требованиям или добавлять ключевые слова там, где они нарушают грамматику и логику.

Как исправить: сверьте сгенерированный текст с ТЗ. Проверьте точные вхождения, количество ключевых слов и требования к их размещению в заголовках или основном тексте.

Если точное вхождение обязательно, найдите для него естественное место. Если ТЗ позволяет изменять форму ключа или использовать не все запросы, не перегружайте текст повторениями ради формального выполнения списка.

Например, вместо того чтобы дважды использовать один и тот же ключ в соседних предложениях, можно выразить одну мысль с помощью ключевой фразы, а следующую — естественным продолжением.

Было: «В магазине можно купить женскую сумку для повседневного использования. Перед тем как купить женскую сумку, обратите внимание на размер и материал.» Стало: «В магазине можно купить женскую сумку для повседневного использования. При выборе обратите внимание на размер, материал и количество отделений.»

Но если ТЗ требует точного соответствия, не изменяйте его без согласования — лучше адаптируйте предложение под ключевую фразу. Рассмотрим пример ключа «ремонт квартир цена»:

«Цена на ремонт квартир формируется с учётом площади жилья, сложности работ и стоимости материалов»

8. Проверьте факты, цифры и характеристики

ИИ может уверенно подавать ложную информацию, путать характеристики продуктов или придумывать детали, которых нет в исходных материалах. Даже убедительный материал не гарантирует достоверности фактов.

Проверка текста, созданного искусственным интеллектом, должна охватывать фактическую точность. Особое внимание уделите статистике, датам, названиям моделей, ценам, техническим характеристикам и ссылкам на исследования.

Сверьте характеристики товара с техническим заданием, официальным сайтом клиента или каталогом. Если вы пишете текст для нескольких моделей кроссовок, не копируйте характеристики из описания одной модели в описание другой, даже если они похожи. Убедитесь, что каждая характеристика соответствует именно тому товару, о котором вы пишете.

По возможности добавляйте в документ ссылки или скриншоты с цифрами и характеристиками товаров / статистикой, которые легко перепутать. Если факт не удалось подтвердить, не приводите его.

9. Адаптируйте текст под Tone of Voice проекта

Даже грамотно написанный пост может не соответствовать стилю конкретного бренда. Для одного клиента уместна непринуждённая речь и прямое обращение к читателю, а для другого нужен сдержанный профессиональный тон.

Если в промпте нет четких требований к стилю, ChatGPT часто выбирает универсальную манеру письма. В результате материал может быть правильным, но не похожим на другие публикации бренда.

Один из способов улучшить текст, созданный ИИ, — адаптировать его к стилю бренда. Для этого сравните материал с требованиями к Tone of Voice в ТЗ и на сайте клиента. Проверьте обращение к читателю, лексику, уровень формальности, длину предложений и то, как текст описывает продукт.

Например, вместо «Указанный инструмент обеспечивает возможность быстрой обработки данных» можно написать «Инструмент помогает быстрее обрабатывать данные». Однако для проекта с официальным стилем разговорные формулировки также могут быть неуместны.

Не делайте все сгенерированные материалы одинаково непринуждёнными. Важно, чтобы стиль соответствовал конкретному проекту и его аудитории.

10. Просмотрите текст глазами читателя

В конце перечитайте статью и определите общее впечатление от материала. Во время редактирования легко сосредоточиться на отдельных ошибках и не заметить, что предложения звучат неестественно. В результате все клише устранены, факты проверены, но читать всё равно сложно или неинтересно.

Поэтому финальная проверка должна охватывать не только грамматику и стиль, но и то, насколько хорошо материал отвечает на вопросы читателя.

Как исправить. Перечитайте текст полностью и проверьте:

Понятно ли, для кого написан материал? Получает ли читатель ответ на свой вопрос? Содержит ли каждый раздел полезную информацию? Нет ли фраз, которые звучат неестественно или не соответствуют контексту? Можно ли сократить текст без потери важных деталей?

По возможности сделайте небольшой перерыв перед финальным чтением. Так легче заметить повторы, неудачные переходы и предложения, требующие доработки.

Выводы

При редактировании текста, созданного ИИ, важно проверить не только формулировки, но и то, насколько материал соответствует ТЗ и потребностям читателя. Обращайте внимание на:

Стиль. Удалите шаблонные фразы, канцеляризм и общие утверждения, которые не добавляют смысла. Содержание. Сократите повторы, проверьте логику и последовательность мыслей, упростите сложные предложения и удалите лишние вступления. Требования проекта. Проверьте ключевые слова и соответствие текста Tone of Voice. Факты. Сверьте цифры, названия, характеристики и другие данные с надежными источниками. Читабельность. Перечитайте весь материал и убедитесь, что он отвечает на вопросы аудитории и не содержит лишней информации.

Если одни и те же проблемы повторяются в каждой генерации, стоит также пересмотреть промпт: уточнить требования к стилю, структуре и содержанию. Тогда редактирование поможет не только улучшить конкретный текст, но и получить лучшие результаты в последующих генерациях.