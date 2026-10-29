10 способів покращити AI-текст після генерації з ChatGPT

Штучний інтелект дедалі частіше використовують для написання статей, адже це дає змогу заощадити час на підготовці контенту. Замість кількох годин роботи над матеріалом достатньо сформулювати завдання й отримати готову чернетку за лічені хвилини.

ChatGPT може написати статтю за заданою структурою, додати ключові слова й дотриматися потрібного обсягу. Але навіть детальний промпт не гарантує, що текст одразу буде готовий до публікації. У ньому можуть залишитися шаблонні фрази, повтори, нечіткі пояснення або фактичні помилки.

Саме тому редагування тексту ChatGPT — важливий етап підготовки матеріалу до публікації. Потрібно перевірити факти, усунути логічні неузгодженості і вдосконалити стиль. Далі розгляну 10 способів, які допоможуть зробити згенерований матеріал якіснішим і зрозумілішим для читача.

1. Приберіть шаблонні фрази

ChatGPT регулярно використовує шаблонні вирази. Вони не є помилковими, але не додають конкретики й роблять текст схожим на десятки інших матеріалів. До прикладу:

«у сучасному світі»;

«варто зазначити, що»;

«підсумовуючи»;

«відіграє важливу роль»;

«має ключове значення»;

«в епоху цифрових технологій»;

«очевидно, що»;

«варто розглянути»;

«це не просто [X], а…»;

«доречно згадати».

Якщо без цих фраз зміст не зміниться, видаліть їх. Коли ж фраза приховує важливу думку, сформулюйте її точніше.

Наприклад:

Було: «У сучасному світі якісний контент відіграє важливу роль у розвитку бізнесу». Стало: «Якісний контент допомагає бізнесу залучати клієнтів і пояснювати переваги своїх продуктів».

Другий варіант одразу пояснює користь замість загального твердження без конкретної інформації.

2. Замініть загальні формулювання конкретними

AI може створювати граматично правильні речення, щомайже нічого не пояснюють. Наприклад, інструмент «підвищує ефективність», сервіс «покращує результати», а продукт «робить процес зручнішим». Читачеві складно зрозуміти, які саме переваги має певний продукт без додаткових пояснень.

Як виправити: перевірте твердження щодо можливості продукту. Уточніть, що саме змінюється, кому це буде корисно та як це працює. Використовуйте інформацію з ТЗ, матеріалів клієнта або надійних джерел.

До прикладу:

Було: «Інструмент допомагає оптимізувати робочі процеси». Стало: «Інструмент автоматично збирає звіти, тому команді не потрібно вручну переносити дані з кількох таблиць».

Другий варіант показує конкретну функцію та її користь. Водночас не варто додумувати переваги, яких немає у виробника.

3. Скоротіть повтори

Після генерації одна думка може повторюватися в кількох сусідніх реченнях або навіть у різних розділах. ChatGPT змінює формулювання, але не додає нової інформації.

Наприклад:

«Промпт допомагає отримати точніший результат. Завдяки правильно сформульованому запиту ChatGPT краще розуміє завдання. Чіткі інструкції дають змогу отримати відповідь, яка відповідає вимогам».

Усі три речення передають приблизно одну й ту саму думку.

Редагування AI-тексту також передбачає усунення змістових повторів. Перечитайте абзац і перевірте, чи додає кожне наступне речення щось нове. Якщо кілька речень можна об'єднати без втрати змісту, зробіть це. Також перевірте, чи не повторюються однакові тези у вступі, основній частині та висновках.

Після редагування стаття стане коротшою, а її основну тему буде легше зрозуміти.

4. Перевірте логіку й послідовність думок

Окремі речення можуть бути зрозумілими, але весь текст читатиметься нелогічно. Наприклад, автор спочатку пояснює переваги інструмента, потім повертається до його базових функцій, а далі знову описує переваги. Інша проблема — висновки, які не випливають із наведених аргументів.

Як виправити: перевірте, чи кожен розділ продовжує попередню думку. Спочатку пояснюйте базові поняття, потім переходьте до деталей і практичних рекомендацій. Якщо два блоки розкривають одну тему, подумайте, чи варто об'єднати їх.

Розберу приклад до / після.

Було:



Текст спочатку радить зв’язатися з роботодавцями, перш ніж відбирати вакансії, а потім повертається до критеріїв відбору. Крім того, наприкінці він повторює вже описаний процес, але не пояснює, що робити далі. Надам чату запит:



Стало:



Текст став послідовнішим: спочатку читач визначає важливі умови, потім відбирає відповідні вакансії й лише після цього зв’язується з роботодавцями. Також з’явилися конкретні критерії пошуку та пояснили, яку інформацію варто уточнити перед співбесідою, щоб не витрачати час на невідповідні пропозиції.

Аналогічно й з усією статею: прочитайте лише заголовки та перші речення розділів. За ними має бути зрозуміло, про що стаття та як розкривається тема. Якщо послідовність порушена, змініть порядок блоків або додайте пояснення, як одна думка пов'язана з іншою.

5. Спростіть складні речення

AI регулярно намагається вмістити в одне речення кілька думок. Через це текст стає важким для читання, навіть якщо в ньому немає граматичних помилок.

Наприклад:

Було: «Використання інструментів автоматизації, які дають змогу оптимізувати виконання повторюваних завдань і водночас забезпечують централізоване управління робочими процесами, може сприяти підвищенню продуктивності команди».

Стало: «Інструменти автоматизації допомагають команді швидше виконувати повторювальні завдання. Водночас вони дають змогу керувати робочими процесами в одному місці».

Звертайте увагу на довгі речення зі складними синтаксичними конструкціями. Розбираючись, як покращити текст після ChatGPT без втрати змісту, почніть із речень, де поєднано кілька самостійних думок. Розділяйте їх на коротші, спрощуйте громіздкі формулювання та чергуйте речення різної довжини, щоб матеріал не звучав монотонно.

Але не потрібно робити кожне речення коротким. Головне — щоб читач легко розумів думку, а текст зберігав природний ритм.

6. Приберіть зайві вступи та висновки

ChatGPT часто додає фрази, які лише анонсують подальшу інформацію або дублюють уже сказане. Наприклад:

«Існує кілька способів покращити роботу сайту. Розглянемо основні з них. Перший спосіб — оптимізувати швидкість завантаження сторінок».

Якщо заголовок уже пояснює тему розділу, перші два речення можуть бути зайвими. Схожа ситуація виникає наприкінці блоків, коли AI підсумовує очевидне:

«Отже, використання цих рекомендацій допоможе досягти кращих результатів».

Як виправити: Перевірте, чи вступ до розділу не дублює його заголовок, а завершальний абзац — попередню інформацію. Повтори доречні, якщо вони допомагають перейти до нової думки або коротко підсумувати складний матеріал.

7. Перевірте ключові слова

Якщо ви готуєте SEO-текст, варто слідкувати, щоб ключові слова були природно вписані в речення.

AI може повторювати однакові запити в сусідніх абзацах, змінювати їхню форму всупереч вимогам або додавати ключі там, де вони порушують граматику й логіку.

Як виправити: звірте генерацію із ТЗ. Перевірте точні входження, кількість ключів і вимоги до їхнього розміщення в заголовках чи основному тексті.

Якщо точне входження обов'язкове, знайдіть для нього природне місце. Якщо ТЗ дає змогу змінювати форму ключа або використовувати не всі запити, не перевантажуйте текст повтореннями заради формального виконання списку.

Наприклад, замість того, щоб двічі використовувати однаковий ключ у сусідніх реченнях, можна висловити одну думку за допомогою ключової фрази, а наступну — природним продовженням.

Було: «У магазині можна купити жіночу сумку для щоденного використання. Перед тим як купити жіночу сумку, зверніть увагу на розмір і матеріал.» Стало: «У магазині можна купити жіночу сумку для щоденного використання. Під час вибору зверніть увагу на розмір, матеріал і кількість відділень.»

Але якщо ТЗ вимагає точного входження, не змінюйте його без узгодження — краще адаптуйте речення під вислів. Розглянемо приклад ключа «ремонт квартир ціна»:

«На ремонт квартир ціна формується з урахуванням площі житла, складності робіт і вартості матеріалів»

8. Перевірте факти, цифри та характеристики

AI може впевнено подавати неправдиву інформацію, плутати характеристики продуктів або вигадувати деталі, яких немає у вихідних матеріалах. Навіть переконливий матеріал не гарантує достовірності фактів.

Перевірка тексту штучного інтелекту має охоплювати фактичну точність. Особливу увагу приділіть статистиці, датам, назвам моделей, цінам, технічним характеристикам і посиланням на дослідження.

Звірте характеристики товару з ТЗ, офіційним сайтом клієнта або каталогом. Якщо пишете текст для кількох моделей кросівок, не копіюйте характеристики з картки однієї моделі в опис іншої, навіть якщо вони схожі. Переконайтеся, що кожна характеристика відповідає саме тому товару, про який ви пишете.

За можливості додавайте в документ посилання або скриншоти з цифрами і характеристиками товарів / статистик, які легко переплутати. Якщо факт не вдалося підтвердити, не подавайте його.

9. Адаптуйте текст під Tone of Voice проєкту

Навіть грамотно написаний допис може не відповідати стилю конкретного бренду. Для одного клієнта доречна невимушена мова й пряме звернення до читача, а для іншого потрібен стриманий професійний тон.

Якщо в промпті немає чітких вимог до стилю, ChatGPT часто вибирає універсальну манеру письма. У результаті матеріал може бути правильним, але не схожим на інші дописи бренду.

Один зі способів покращення ШІ-тексту — адаптувати його до стилю бренду. Для цього порівняйте матеріал із вимогами до Tone of Voice у ТЗ та на сайті клієнта. Перевірте звертання до читача, лексику, рівень формальності, довжину речень і те, як текст описує продукт.

Наприклад, замість «Зазначений інструмент забезпечує можливість швидкого опрацювання даних» можна написати «Інструмент допомагає швидше опрацьовувати дані». Проте для проєкту з офіційним стилем розмовні формулювання також можуть бути недоречними.

Не робіть усі згенеровані матеріали однаково невимушеними. Важливо, щоб стиль відповідав конкретному проєкту та його аудиторії.

10. Перегляньте текст очима читача

У кінці перечитайте статтю та визначте загальне враження від матеріалу. Під час редагування легко зосередитися на окремих помилках і не помітити, що речення звучать неприродно. У результаті всі кліше прибрані, факти перевірені, але читати усе одно складно або нецікаво.

Тому фінальна перевірка має охоплювати не лише граматику та стиль, а й те, наскільки добре матеріал відповідає на запитання читача.

Як виправити. Перечитайте текст повністю та перевірте:

Чи зрозуміло, для кого написаний матеріал? Чи отримує читач відповідь на своє запитання? Чи містить кожен розділ корисну інформацію? Чи немає фраз, які звучать неприродно або не відповідають контексту? Чи можна скоротити текст без втрати важливих деталей?

За можливості зробіть невелику перерву перед фінальним читанням. Так легше помітити повтори, невдалі переходи й речення, які потребують доопрацювання.

Висновки

Під час редагування AI-тексту важливо перевірити не лише формулювання, а й те, наскільки матеріал відповідає ТЗ та потребам читача. Звертайте увагу на:

Стиль. Приберіть шаблонні AI-фрази, канцеляризми й загальні твердження, які не додають змісту. Зміст. Скоротіть повтори, перевірте логіку та послідовність думок, спростіть складні речення і видаліть зайві вступи. Вимоги проєкту. Перевірте ключові слова та відповідність тексту Tone of Voice. Факти. Звірте цифри, назви, характеристики та інші дані з надійними джерелами. Читабельність. Перечитайте весь матеріал і переконайтеся, що він відповідає на запитання аудиторії та не містить зайвої інформації.

Якщо ті самі проблеми повторюються в кожній генерації, варто також переглянути промпт: уточнити вимоги до стилю, структури та змісту. Тоді редактура допоможе не лише покращити конкретний текст, а й отримати кращі результати в наступних генераціях.