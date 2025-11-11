AI в рекламе — где это уместно, а где нет?
Искусственный интеллект становится незаменимым инструментом в работе маркетологов: ускоряет продакшн и тестирование гипотез, помогает персонализировать коммуникацию. Но вместе с плюсами появляются новые риски, такие как AI slop — когда синтетический контент выглядит некачественно и вредит имиджу бренда.
Собрала для вас примеры использования AI в мировых и украинских кампаниях, продемонстрировала риски и подготовила чеклист для маркетологов, которые планируют внедрять технологии в креатив.
Когда AI работает эффективно
Для быстрых гипотез, A/B-тестов или ситуативных кампаний искусственный интеллект — находка. В 2025 году Forever 21 сгенерировали AI-кампанию менее чем за сутки. Благодаря этому бренд быстро отреагировал на тренд и получил +66% ROI по сравнению с традиционными активностями, где подготовка шла неделями.
В Украине похожий подход продемонстрировал бренд «Щедрый Дар»: видеоролик, созданный с участием нейросетей, адаптировали для YouTube, радио, соцсетей, инфлюенсеров, а также для офлайна (в партнерстве с «Укрзализницей»):
По сравнению с мировыми трендами украинский рынок AI-рекламы только набирает обороты. Первая причина: большинство сервисов с искусственным интеллектом имеют англоязычную базу, поэтому точка входа проще для англоязычных стран.
Вторая — в авангарде использования остаются крупные бизнесы, которые постоянно нуждаются в видео- и текстовом контенте. Остальные игроки в основном находятся на стадии единичных экспериментов.
Антон Липский, Head of PPC Department в Netpeak Ukraine
Контекст использования — определяющий
AI-креативы хорошо работают в performance-форматах: ремаркетинг, баннеры, PPC. Пример — украинский edtech-стартап Headway, который благодаря AI видеообъявлениям получил 3,3 млрд просмотров и повысил ROI на 40%.
Еще один пример — Karcher Украина, которые используют AI для генерации контента, обработки фидбека и сегментации ЦА. В этой компании настолько качественно применяют HeyGen для создания видео, что их практически невозможно отличить от снятых традиционным способом:
@karcherukraine Оце ми називаємо стан потоку 😌 Коли пилососити хочеться ще і ще, тому що #kärcher без меж 😉 #керхер #технікадлядому #прибирання #акумуляторнатехніка ♬ Glue Alt - BICEP
В то же время в премиальных форматах чрезмерное использование AI — риск. Так, Royal Show в Мельбурне запустили билборды с AI-изображениями животных, но получили шквал критики — визуализации выглядели страшно. Парадоксально, но продажи билетов все же выросли:
Качество креатива критически важно
В соцсетях или контекстной рекламе AI может создавать «крючки». Но в форматах с высоким вниманием — видео, билборды, печать — любая ошибка бьет по бренду.
Coca-Cola быстро подхватила тренд и начала использовать AI в создании визуалов для рождественских кампаний: волшебные пейзажи, снеговики, праздничные огни. В их первых видео кадры выглядели недостаточно неестественно, но бренд быстро сгенерировал десятки роликов для разных рынков.
В 2025 году бренд продемонстрирует другой уровень качества: новое видео создавали почти 100 специалистов в течение месяца, тогда как на традиционную съемку раньше уходил почти год. В ролике нет изображений людей — именно они чаще всего выдают недостатки в AI-видео, поэтому компания выбрала сложный, но контролируемый дизайн-сценарий.
Первая волна интереса к ИИ уже прошла, а рекламодатели в основном работают с одними и теми же сервисами, поэтому качество креативов выравнивается. Реклама снова становится однообразной, и мы возвращаемся к баннерной слепоте.
Опытные бизнесы пытаются этому предотвратить: привлекают дизайнеров, которые прописывают промпты, контролируют качество и вносят коррективы. Это уменьшает негатив и возвращает креативность.
Антон Липский, Head of PPC Department в Netpeak Ukraine
Положительный пример из Украины — AR-билборды в Киеве для ТРЦ Ocean Plaza, где героиня видео трансформируется в аниме-персонажей:
AI — инструмент не для всех
В high-trust нишах, таких как финансы, медицина, luxury, используйте искусственный интеллект осторожно. Так, бренд Mango подвергся критике за использование AI-моделей вместо реальных людей, и это подорвало доверие к кампании:
Зато в сферах e-commerce, FMCG, SaaS AI воспринимается в основном положительно.
Вопрос уместности AI стоит рассматривать через призму того, как он способен ускорить бизнес-процессы и повысить окупаемость инвестиций. Если ваш креативный процесс буксует, занимает слишком много времени и средств — это сигнал задуматься о применении AI.
Сформировать гипотезу, посчитать потенциальную экономию, протестировать на практике. Главное — сделать это качественно: с продуманными промптами и честной оценкой результата.
Александр Конивненко, Head of Digital Data Department в Netpeak Ukraine
Так, Nike выпустил рекламу с AI-моделированием матча Серены Уильямс с ее молодой версией («Never done evolving») — музыкальный видеоролик с применением AI-аналитики и AR-технологий:
Интересный пример применения в SaaS AI-аналитики — сервис Omneky автоматически генерирует тысячи персонализированных рекламных креативов.
Наконец, Virgin Voyages запустили кампанию «Jen AI» — персонализированные видеоприглашения от виртуальной Дженнифер Лопес:
Каково мнение украинских специалистов об использовании ИИ
Отечественные маркетологи уверенно увеличивают присутствие искусственного интеллекта среди повседневных инструментов работы — по данным опроса, это уже 89% специалистов.
В нашем агентстве мы активно работаем с текстовыми AI-форматами, а визуальные решения пока используем ограниченно. Однако именно сейчас развиваем это направление и поощряем к нему рекламодателей.
Антон Липский, Head of PPC Department в Netpeak Ukraine
Итоговая таблица: где AI — эффективно, а где — риск
|
Формат / Цель
|
Эффективность AI
|
Когда работает хорошо
|
Когда это риск / AI slop
|
Performance & digital
|
ROI ↑, скорость ↑
|
Тесты, автоматизация, A/B
|
Реклама не проходит бренд-модерацию
|
Video (диджитал, CTV, TV)
|
Завершение ↑ (~94% против 70%)
|
Внимание, релевантные сюжеты
|
Синтетические кадры бросаются в глаза
|
OOH / билборды
|
Часто негатив
|
Когда есть сильная идея и анализ
|
Эстетически странные визуалы
|
Брендовые кампании
|
ROI ↑ (Forever 21 +66%)
|
Креатив + скорость
|
Имеющиеся дефекты, вредящие имиджу
|
Аналитика / Медиапланирование
|
Оптимизация ROAS
|
AI-прогноз, атрибуция
|
Когда данные предвзяты
|
CRM / SEO / Контент
|
Автоматизация
|
Сегментация, контент
|
Шаблонность, потеря тона
|
Доверие / тон голоса
|
Формальный = доверие, юмор = привлечение
|
Когда тон подобран правильно
|
Стиль рекламы не соответствует бренду
Чеклист для маркетолога
Перед запуском AI-креатива задайте себе ряд вопросов.
-
Какова цель — тест или брендовая кампания?
-
Формат — баннер или ТВ / OOH?
-
Аудитория больше «скролит» или пристально вглядывается?
-
Ниша — e-commerce или high-trust (финансы, медицина, luxury)?
-
Проверено ли качество и доработал ли результат дизайнер / копирайтер?
-
Как отреагирует аудитория, если узнает об использовании AI?
Если большинство ответов свидетельствует о низких рисках — запускайте. Но когда есть два или более «красных флажка», например, у вас премиум-сегмент + высокое внимание аудитории, лучше отказаться от AI как основы кампании.
Выводы
AI в рекламе является эффективным инструментом в низкорисковых, массовых форматах — баннеры, ремаркетинг, SMM, контекстная реклама, A/B-тестирование. В таких кампаниях он ускоряет запуск, снижает затраты и повышает ROI.
AI также уместен в сегментах, где важна масштабируемость и скорость, таких как FMCG, e-commerce, SaaS.
В премиальных форматах и брендовых кампаниях, особенно в сегментах финансов, медицины, luxury, где аудитория ожидает более высокое качество и эмоциональную связь, AI-контент может вызвать недоверие или даже отторжение.
Ключевой фактор — не сам AI, а контекст: цель кампании, тип формата, внимательность аудитории. Успешная реклама — всегда о балансе: AI помогает с темпом, а креативность и контроль — с качеством.
