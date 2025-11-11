AI у рекламі — де це доречно, а де ні?
Штучний інтелект перетворюється на незамінний інструмент у роботі маркетологів: пришвидшує продакшен і тестування гіпотез, допомагає персоналізувати комунікацію. Але разом із плюсами з’являються нові ризики, як-от AI slop — коли синтетичний контент виглядає неякісно та шкодить іміджу бренду.
Зібрала для вас приклади використання AI у світових і українських кампаніях, продемонструвала ризики й підготувала чекліст для маркетологів, котрі планують впроваджувати технології в креатив.
Коли AI працює ефективно
Для швидких гіпотез, A/B-тестів або ситуативних кампаній штучний інтелект — знахідка. У 2025 році Forever 21 згенерували AI-кампанію менш ніж за добу. Завдяки цьому бренд швидко відреагував на тренд і отримав +66% ROI у порівнянні з традиційними активностями, де підготовка йшла тижнями.
В Україні схожий підхід продемонстрував бренд «Щедрий Дар»: відеоролик, створений за участі нейромереж, адаптували для YouTube, радіо, соцмереж, інфлюенсерів, а також для офлайну (у партнерстві з «Укрзалізницею»):
У порівнянні зі світовими трендами український ринок AI-реклами тільки набирає обертів. Перша причина: більшість сервісів зі штучним інтелектом мають англомовну базу, тож точка входу простіша для англомовних країн.
Друга — в авангарді використання залишаються великі бізнеси, які постійно потребують відео- й текстового контенту. Решта гравців здебільшого перебувають на стадії поодиноких експериментів.
Антон Липський, Head of PPC Department в Netpeak Ukraine
Контекст використання — визначальний
AI-креативи добре працюють у performance-форматах: ремаркетинг, банери, PPC. Приклад — український edtech-стартап Headway, який завдяки AI відеооголошенням отримав 3,3 млрд переглядів і підвищив ROI на 40%.
Ще один приклад — Karcher Україна, які використовують AI для генерації контенту, обробки фідбеку й сегментації ЦА. В цій компанії настільки якісно застосують HeyGen для створення відео, що їх практично неможливо відрізнити від знятих у традиційний спосіб:
@karcherukraine Оце ми називаємо стан потоку 😌 Коли пилососити хочеться ще і ще, тому що #kärcher без меж 😉 #керхер #технікадлядому #прибирання #акумуляторнатехніка ♬ Glue Alt - BICEP
Водночас у преміальних форматах надмірне використання AI — ризик. Так, Royal Show у Мельбурні запустили білборди з AI-зображеннями тварин, але отримали шквал критики — візуали виглядали лячно. Парадоксально, але продажі квитків усе ж зросли:
Якість креативу критично важлива
У соцмережах або контекстній рекламі AI може створювати «гачки». Але у форматах із високою увагою — відео, білборди, друк — будь-яка помилка б’є по бренду.
Coca-Cola швидко підхопила тренд і почала використовувати AI у створення візуалів для різдвяних кампаній: чарівні пейзажі, сніговики, святкові вогні. У їхніх перших відео кадри виглядали неприродно, але бренд швидко згенерував десятки роликів для різних ринків.
У 2025 році бренд продемонструє інший рівень якості: нове відео створювали майже 100 фахівців протягом місяця, тоді як на традиційне фільмування раніше йшов майже рік. У ролику не буде зображень людей — саме вони найчастіше видають вади в AI-відео, тож компанія обрала складний, але контрольований дизайн-сценарій.
Перша хвиля зацікавленості АІ вже минула, а рекламодавці переважно працюють з одними й тими самими сервісами, тож якість креативів вирівнюється. Реклама знову стає одноманітною, і ми повертаємося до банерної сліпоти.
Досвідчені бізнеси намагаються цьому запобігти: залучають дизайнерів, які прописують промпти, контролюють якість і вносять корективи. Це зменшує негатив і повертає креативність.
Антон Липський, Head of PPC Department в Netpeak Ukraine
Позитивний приклад з України — AR-білборди у Києві для ТРЦ Ocean Plaza, де героїня відео трансформується на аніме-персонажів:
AI — інструмент не для всіх
У high-trust нішах, як-от фінанси, медицина, luxury, використовуйте штучний інтелект обережно. Так, бренд Mango зазнав критики через використання AI-моделей замість реальних людей, і це підірвало довіру до кампанії:
Натомість у сферах e-commerce, FMCG, SaaS AI сприймається здебільшого позитивно.
Питання доречності AI варто розглядати крізь призму того, як він здатен пришвидшити бізнес-процеси та підвищити окупність інвестицій. Якщо ваш креативний процес буксує, займає надто багато часу й коштів — це сигнал задуматися про застосування AI.
Сформувати гіпотезу, порахувати потенційну економію, протестувати на практиці. Головне — зробити це якісно: з продуманими промптами й чесною оцінкою результату.
Олександр Конівненко, Head of Digital Data Department в Netpeak Ukraine
Так, Nike випустив рекламу з AI-моделюванням матчу Серени Вільямс із її молодою версією («Never done evolving») — музичний відеоролик із застосуванням AI-аналітики й AR-технологій:
Цікавий приклад застосування в SaaS AI-аналітики — сервіс Omneky автоматично генерує тисячі персоналізованих рекламних креативів.
Нарешті, Virgin Voyages запустили кампанію «Jen AI» — персоналізовані відеозапрошення від віртуальної Дженніфер Лопес:
Якої думки щодо використання АІ українські фахівці
Вітчизняні маркетологи впевнено збільшують присутність штучного інтелекту серед повсякденних інструментів роботи — за даними опитування, це вже 89% спеціалістів:
В нашому агентстві ми активно працюємо з текстовими AI-форматами, а візуальні рішення поки використовуємо обмежено. Проте саме зараз розвиваємо цей напрям і заохочуємо до нього рекламодавців.
Антон Липський, Head of PPC Department в Netpeak Ukraine
Підсумкова таблиця: де AI — ефективно, а де — ризик
|
Формат / Ціль
|
Ефективність AI
|
Коли працює добре
|
Коли це ризик / AI slop
|
Performance & digital
|
ROI ↑, швидкість ↑
|
Тести, автоматизація, A/B
|
Реклама не проходить бренд-модерацію
|
Video (діджитал, CTV, TV)
|
Completion ↑ (~94% vs 70%)
|
Увага, релевантні сюжети
|
Синтетичні кадри впадають в око
|
OOH / білборди
|
Часто негатив
|
Коли є сильна ідея й аналіз
|
Естетично дивні візуали
|
Брендові кампанії
|
ROI ↑ (Forever 21 +66%)
|
Креатив + швидкість
|
Наявні дефекти, що шкодять іміджу
|
Аналітика / Media planning
|
Оптимізація ROAS
|
AI-прогноз, атрибуція
|
Коли дані упереджені
|
CRM / SEO / Контент
|
Автоматизація
|
Сегментація, контент
|
Шаблонність, втрата тону
|
Довіра / тон голосу
|
Формальний = довіра, гумор = залучення
|
Коли тон підібраний правильно
|
Стиль реклами не відповідає бренду
Чекліст для маркетолога
Перед запуском AI-креативу поставте собі ряд запитань.
-
Яка ціль — тест чи брендова кампанія?
-
Формат — банер чи ТБ / OOH?
-
Аудиторія більше «скролить» чи прискіпливо вдивляється?
-
Ніша — e-commerce чи high-trust (фінанси, медицина, luxury)?
-
Чи перевірено якість і чи доопрацював результат дизайнер / копірайтер?
-
Як відреагує аудиторія, якщо дізнається про використання AI?
Якщо більшість відповідей свідчить про низькі ризики — запускайте. Але коли є два чи більше «червоних прапорців», наприклад, маєте преміумсегмент + високу увагу аудиторії, краще відмовитися від AI як основи кампанії.
Висновки
AI у рекламі є ефективним інструментом у низькоризикових, масових форматах — банери, ремаркетинг, SMM, контекстна реклама, A/B-тестування. У таких кампаніях він пришвидшує запуск, знижує витрати й підвищує ROI.
AI також доречний у сегментах, де важлива масштабованість і швидкість, як-от FMCG, e-commerce, SaaS.
У преміальних форматах і брендових кампаніях, особливо в сегментах фінансів, медицини, luxury, де аудиторія очікує вищу якість і емоційний зв’язок, AI-контент може викликати недовіру або навіть відторгнення.
Ключовий фактор — не сам AI, а контекст: ціль кампанії, тип формату, уважність аудиторії. Успішна реклама — завжди про баланс: AI допомагає з темпом, а креативність і контроль — з якістю.
