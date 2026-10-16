Как продвигать сайт в Google: чек-листы для e-commerce, B2B, локального бизнеса и онлайн-сервисов

Как продвигать сайт в Google: чек-листы для e-commerce, B2B, локального бизнеса и онлайн-сервисов

Продвижение сайта в Google не ограничивается классическим SEO. В зависимости от типа бизнеса привлекать трафик можно через органический поиск, Google Ads, AI Overview, Gemini, Google Shopping, локальную выдачу и другие сервисы Google.

В руководстве по продвижению сайта в Google подробно рассмотрены 14 способов привлечения трафика, их преимущества и особенности. В этом материале сосредоточимся на практике.

В каждом чек-листе — приоритетные направления продвижения для соответствующего типа сайта, конкретные шаги для проверки и кейсы с результатами. Используйте их, чтобы оценить текущее продвижение сайта в Google и определить, над чем стоит работать дальше.

Продвижение ecommerce-сайта в Google

Для ecommerce основными направлениями продвижения в Google являются SEO и платная реклама. Они помогают выявлять спрос на разных этапах выбора — от поиска информации о товаре до готовности оформить покупку.

SEO для интернет-магазина охватывает не только классическую поисковую выдачу. Оптимизация контента и структуры сайта также повышает шансы бренда и товаров появляться в ответах AI Overview и Gemini. Платное продвижение дополняет органическую выдачу за счет поисковой, товарной, медийной рекламы и автоматизированных кампаний Google.

Чек-лист SEO-продвижения

Чтобы привлекать органический трафик из классического и AI-поиска:

проведите комплексный SEO-аудит и сформируйте семантическое ядро;

создавайте контент под поисковые запросы пользователей и давайте в нём чёткие ответы на их вопросы;

оптимизируйте метатеги, изображения и внутреннюю перелинковку;

следите за техническим состоянием, скоростью загрузки, адаптивностью и структурой сайта;

работайте над получением качественных внешних ссылок;

структурируйте контент с помощью FAQ, списков, таблиц и Schema.org;

работайте над представлением бренда в Google Knowledge Graph;

анализируйте результаты в Google Search Console и Google Analytics и следите за изменениями алгоритмов Google.

Как это работает на практике. В ходе SEO-продвижения COMFY команда Netpeak работала над технической оптимизацией сайта, контентом, метатегами и внешними ссылками. Количество неиндексированных страниц сократили более чем вдвое, улучшили Core Web Vitals и микроразметку, а контент оптимизировали с учётом поискового спроса.

За восемь месяцев органический трафик вырос на 55%, а рыночная доля украиноязычной версии сайта — с 4,6% до 7,5%. Для приоритетной категории iPhone видимость украиноязычной версии в поиске выросла с 0,55% до 16,76%.

Чек-лист платного продвижения

Чтобы привлекать платный трафик из сервисов Google:

подберите релевантные и исключающие ключевые слова для поисковой рекламы;

создайте объявления с заголовками и описаниями;

определите целевую аудиторию, географию показов, бюджет и стратегию ставок;

направляйте пользователей на интересующие их целевые страницы и оптимизируйте их для повышения конверсии;

создайте товарный фид и загрузите его в Google Merchant Center;

оптимизируйте названия, описания и изображения товаров в фиде;

сегментируйте товары и анализируйте CTR и конверсии;

используйте ремаркетинг для повторного привлечения пользователей, которые уже взаимодействовали с брендом;

подготовьте тексты, изображения и видео для автоматизированных кампаний;

регулярно обновляйте креативы и анализируйте конверсии;

передавайте Google данные о конверсиях и, по возможности, их ценности.

Как это работает на практике. Для АТБ команда Netpeak работала над привлечением новых покупателей через небрендовый платный трафик и дополнила поисковые кампании Performance Max. Кампании настроили на пользователей, которые ранее не посещали сайт и не совершали покупок в интернет-магазине.

В результате 45–50% покупателей, привлечённых через Performance Max, были новыми. Это помогло АТБ расширять аудиторию онлайн-магазина, а не только возвращать на сайт существующих клиентов.

Продвижение B2B-сайта в Google

Для B2B Google помогает привлекать потенциальных клиентов, которые уже ищут конкретное решение, сравнивают поставщиков или изучают способы решения бизнес-задач. Основными направлениями продвижения остаются SEO и платная реклама, а оптимизация контента также помогает повышать видимость в AI-поиске.

Чек-лист SEO-продвижения

Чтобы привлекать органический трафик из классического и AI-поиска:

проведите комплексный SEO-аудит и сформируйте семантическое ядро;

создавайте отдельные страницы под важные для бизнеса группы поисковых запросов;

подготавливайте контент под поисковые запросы пользователей и давайте в нём чёткие ответы на их вопросы;

оптимизируйте метатеги, изображения и внутреннюю перелинковку;

следите за техническим состоянием, скоростью загрузки, адаптивностью и структурой сайта;

работайте над получением качественных внешних ссылок;

структурируйте контент с помощью FAQ, списков, таблиц и Schema.org;

анализируйте результаты в Google Search Console и Google Analytics и регулярно обновляйте контент.

Как это работает на практике. Для американской B2B SaaS-платформы RapidCanvas команда Netpeak помогала решать технические проблемы сайта на Webflow, улучшала существующий контент и создавала новый для приоритетных целевых страниц. Также специалисты работали с индексацией, структурой заголовков, многоязычными версиями сайта и наращиванием ссылок.

За четыре месяца органические сессии выросли с 7518 до 9630, а клики по кнопке «Демо» — со 165 до 322. Количество органических кликов увеличилось на 69,51%.

Чек-лист платного продвижения

Чтобы привлекать потенциальных B2B-клиентов через Google Ads:

подберите релевантные ключевые слова и добавьте минус-слова, чтобы отсеять нецелевые запросы;

создайте объявления с соответствующими заголовками и описаниями;

определите целевую аудиторию, географию показов, бюджет и стратегию ставок;

направляйте пользователей на нужные им целевые страницы и оптимизируйте их для повышения конверсии;

используйте медийную рекламу и ремаркетинг для повторного взаимодействия с аудиторией;

подготовьте тексты, изображения и видео для автоматизированных кампаний;

передавайте Google данные о конверсиях и их стоимости;

регулярно анализируйте результаты и обновляйте креативы.

Как это работает на практике. Для EnergyUP, поставщика зарядных станций и систем резервного питания, команда Netpeak разделила стратегии платного продвижения для B2C- и B2B-аудиторий и отдельно работала над привлечением заявок от бизнеса. Для B2B-направления тестировали различные подходы и масштабировали те, которые показывали лучшие результаты.

За период продвижения рекламный бюджет B2B-направления вырос на 32%, а количество заявок — на 115%; доля пользователей, оставлявших заявку, увеличилась вдвое. При этом стоимость привлечения заявки снизилась на 38%.

Продвижение локального бизнеса в Google

Для локального бизнеса важно быть заметным именно тогда, когда пользователь ищет товар или услугу поблизости. Поэтому помимо SEO сайта стоит работать с присутствием в Google Картах, информацией о компании на сторонних ресурсах и платной рекламой.

Чек-лист по SEO и локальному продвижению

Чтобы привлекать органический трафик из поиска и Google Карт:

проведите SEO-аудит сайта и соберите релевантные поисковые запросы;

создайте и оптимизируйте Google Business Profile — добавьте адрес, часы работы, фотографии и другую актуальную информацию;

следите за единообразным написанием названия, адреса и номера телефона компании на разных ресурсах;

размещайте информацию о бизнесе в релевантных локальных справочниках, каталогах и на сайтах с отзывами;

работайте с отзывами клиентов и регулярно отвечайте на них;

создавайте контент под поисковые запросы пользователей и давайте четкие ответы на их вопросы;

оптимизируйте метатеги, изображения и внутреннюю перелинковку;

структурируйте контент с помощью FAQ, списков, таблиц и Schema.org;

регулярно проверяйте актуальность информации о компании и анализируйте результаты продвижения.

Как это работает на практике. Для косметологической студии Hallo Beauty в Гамбурге команда Netpeak перестроила структуру сайта в соответствии с услугами и поисковыми запросами аудитории, оптимизировала контент и провела технический аудит. Новая структура охватила восемь основных разделов, 38 категорий и 40 подкатегорий, а для страниц услуг команда подготовила релевантный контент.

За год органический трафик вырос на 1281%, а видимость сайта в поиске — на 700%. Количество кликов по кнопке бронирования увеличилось на 509%.

Чек-лист платного продвижения

Чтобы привлекать клиентов через рекламу Google:

подберите релевантные и исключающие ключевые слова для поисковой рекламы;

определите географию показов в соответствии с территорией, где работает бизнес;

создайте объявления и направляйте пользователей на соответствующие целевые страницы;

используйте ремаркетинг для повторного взаимодействия с пользователями;

передавайте Google корректные данные о конверсиях и их ценности;

тестируйте автоматизированные кампании и различные форматы креативов;

анализируйте конверсии и регулярно оптимизируйте кампании.

Как это работает на практике. Для сервиса доставки пиццы в Киеве команда Netpeak перестроила работу Google Ads, чтобы увеличить количество заказов без снижения окупаемости рекламы. Специалисты обновили отслеживание покупок, настроили расширенные конверсии, объединили разрозненные поисковые кампании и улучшили данные для обучения алгоритмов Google.

После изменений расходы на рекламу выросли на 37,7%, при этом доход увеличился на 59,5%. ROAS вырос на 15,8%, то есть масштабирование не только сохранило, но и улучшило окупаемость рекламы.

Продвижение онлайн-сервиса в Google

Для онлайн-сервисов Google помогает привлекать пользователей, которые уже ищут конкретное решение или способ решить свою задачу. SEO позволяет охватывать такой спрос в органической и AI-выдаче, а платная реклама — привлекать новых пользователей по релевантным запросам и масштабировать трафик.

Чек-лист SEO-продвижения

Чтобы привлекать органический трафик на онлайн-сервис из классического и AI-поиска:

проведите комплексный SEO-аудит и сформируйте семантическое ядро;

создавайте отдельные страницы под важные группы поисковых запросов;

подготавливайте контент под поисковые запросы пользователей и давайте в нём чёткие ответы на их вопросы;

оптимизируйте метатеги, изображения и внутреннюю перелинковку;

следите за техническим состоянием, скоростью загрузки, адаптивностью и структурой сайта;

работайте над получением качественных внешних ссылок;

структурируйте контент с помощью FAQ, списков, таблиц и Schema.org;

анализируйте результаты в Google Search Console и Google Analytics и регулярно обновляйте контент.

Как это работает на практике. Для онлайн-сервиса по созданию QR-кодов ME-QR команда Netpeak работала над увеличением органического трафика на международных рынках, прежде всего в США и Европе. Специалисты расширили структуру сайта с 23 до 42 страниц для каждой языковой версии, оптимизировали контент и метатеги, а также укрепили ссылочный профиль качественными внешними ссылками.

За шесть месяцев ежемесячный трафик сайта вырос с 20 до 30 млн сеансов, а органический — на 80%. При этом количество кликов на приоритетные страницы увеличилось на 320%, а показов — на 170%.

Чек-лист платного продвижения

Чтобы привлекать новых пользователей в онлайн-сервис через Google Ads:

подберите ключевые слова для поисковой рекламы;

создайте объявления с релевантными заголовками и описаниями;

определите целевую аудиторию, географию показов, бюджет и стратегию ставок;

направляйте пользователей на целевые страницы и оптимизируйте их для повышения конверсии;

используйте медийную рекламу и ремаркетинг для повторного взаимодействия с аудиторией;

подготовьте тексты, изображения и видео для автоматизированных кампаний;

передавайте Google данные о конверсиях и, по возможности, их ценности;

регулярно анализируйте результаты кампаний и обновляйте креативы.

Как это работает на практике. Для OLX команда Netpeak должна была увеличить количество ежедневных активных пользователей без увеличения рекламного бюджета. Специалисты оптимизировали поисковые кампании и запустили Google Shopping, постепенно расширяя ассортимент товаров в Merchant Center и тестируя ставки.

В результате Shopping обеспечил 27,4% рекламного трафика при 9,7% общего бюджета и принёс 16,7% конверсий. В ходе оптимизации стоимость конверсии в Shopping снизилась на 22% и стала почти вдвое ниже, чем в поисковых кампаниях.

Выводы

Универсальной стратегии продвижения в Google для всех сайтов не существует. E-commerce, B2B, локальный бизнес и онлайн-сервисы имеют разные точки соприкосновения с аудиторией, поэтому набор и приоритетность инструментов также различаются.

SEO и платная реклама дополняют друг друга: органическое продвижение помогает системно наращивать видимость в классическом и AI-поиске, а Google Ads — привлекать целевой трафик и масштабировать результат.

Чек-листы помогут проверить основные направления продвижения, однако у каждого проекта разные исходные данные — ниша, конкуренция, состояние сайта, бюджет, цели и текущие результаты. Поэтому набор инструментов, их приоритетность и стратегию следует определять индивидуально.

Команда Netpeak проанализирует проект, найдет точки роста и подберет инструменты в соответствии с задачами бизнеса. Заказывайте услуги SEO и PPC, чтобы получить стратегию продвижения, построенную на данных именно вашего проекта.