Як просувати сайт у Google: чеклисти для ecommerce, B2B, локального бізнесу та онлайн-сервісів

Як просувати сайт у Google: чеклисти для ecommerce, B2B, локального бізнесу та онлайн-сервісів

Просування сайту в Google не обмежується класичним SEO. Залежно від типу бізнесу залучати трафік можна через органічний пошук, Google Ads, AI Overview, Gemini, Google Shopping, локальну видачу та інші сервіси Google.

У гайді про просування сайту в Google детально розібрано 14 способів залучення трафіку, їхні переваги та особливості. У цьому матеріалі зосередимося на практиці.

У кожному чеклисті — пріоритетні напрями просування для відповідного типу сайту, конкретні кроки для перевірки та кейси з результатами. Використовуйте їх, щоб оцінити поточне просування сайту в Google і визначити, над чим варто працювати далі.

Просування ecommerce-сайту в Google

Для ecommerce основними напрямами просування в Google є SEO та платна реклама. Вони допомагають виявляти попит на різних етапах вибору — від пошуку інформації про товар до готовності оформити покупку.

SEO для інтернет-магазину охоплює не лише класичну пошукову видачу. Оптимізація контенту та структури сайту також підвищує шанси бренду й товарів з’являтися у відповідях AI Overview і Gemini. Платне просування доповнює органіку через пошукову, товарну, медійну рекламу та автоматизовані кампанії Google.

Чеклист SEO-просування

Щоби залучати органічний трафік із класичного та AI-пошуку:

проведіть комплексний SEO-аудит і зберіть семантичне ядро;

створюйте контент під пошукові запити користувачів і давайте в ньому чіткі відповіді на їхні запитання;

оптимізуйте метатеги, зображення та внутрішню перелінковку;

стежте за технічним станом, швидкістю завантаження, адаптивністю та структурою сайту;

працюйте над отриманням якісних зовнішніх посилань;

структуруйте контент за допомогою FAQ, списків, таблиць і Schema.org;

працюйте над представленням бренду в Google Knowledge Graph;

аналізуйте результати в Google Search Console і Google Analytics та стежте за змінами алгоритмів Google.

Як це працює на практиці. Під час SEO-просування COMFY команда Netpeak працювала з технічною оптимізацією сайту, контентом, метатегами та зовнішніми посиланнями. Кількість непроіндексованих сторінок скоротили більш ніж удвічі, покращили Core Web Vitals і мікророзмітку, а контент оптимізували з урахуванням пошукового попиту.

За вісім місяців органічний трафік зріс на 55%, а ринкова частка україномовної версії сайту — з 4,6% до 7,5%. Для пріоритетної категорії iPhone видимість україномовної версії в пошуку зросла з 0,55% до 16,76%.





Чеклист платного просування

Щоби залучати платний трафік із сервісів Google:

підберіть релевантні та негативні ключові слова для пошукової реклами;

створіть оголошення зі заголовками й описами;

визначте цільову аудиторію, географію показів, бюджет і стратегію ставок;

ведіть користувачів на цікаві їм цільові сторінки та вдосконалюйте їх для підвищення конверсії;

створіть товарний фід і завантажте його в Google Merchant Center;

оптимізуйте назви, описи та зображення товарів у фіді;

сегментуйте товари й аналізуйте CTR та конверсії;

використовуйте ремаркетинг для повторного залучення користувачів, які вже взаємодіяли з брендом;

підготуйте тексти, зображення та відео для автоматизованих кампаній;

регулярно оновлюйте креативи та аналізуйте конверсії;

передавайте Google дані про конверсії та, за можливості, їхню цінність.

Як це працює на практиці. Для АТБ команда Netpeak працювала над залученням нових покупців через небрендовий платний трафік і доповнила пошукові кампанії Performance Max. Кампанії налаштували на користувачів, які раніше не відвідували сайт і не купували в онлайн-магазині.

У результаті 45–50% покупців, залучених через Performance Max, були новими. Це допомогло АТБ розширювати аудиторію онлайн-магазину, а не лише повертати на сайт наявних клієнтів.

Просування B2B-сайту в Google

Для B2B Google допомагає залучати потенційних клієнтів, які вже шукають конкретне рішення, порівнюють постачальників або досліджують способи розв’язання бізнес-задачі. Основними напрямами просування залишаються SEO та платна реклама, а оптимізація контенту також допомагає підвищувати видимість в AI-пошуку.

Чеклист SEO-просування

Щоби залучати органічний трафік із класичного та AI-пошуку:

проведіть комплексний SEO-аудит і зберіть семантичне ядро;

створюйте окремі сторінки під важливі для бізнесу групи пошукових запитів;

готуйте контент під пошукові запити користувачів і давайте в ньому чіткі відповіді на їхні запитання;

оптимізуйте метатеги, зображення та внутрішню перелінковку;

стежте за технічним станом, швидкістю завантаження, адаптивністю та структурою сайту;

працюйте над отриманням якісних зовнішніх посилань;

структуруйте контент за допомогою FAQ, списків, таблиць і Schema.org;

аналізуйте результати в Google Search Console і Google Analytics та регулярно оновлюйте контент.

Як це працює на практиці. Для американської B2B SaaS-платформи RapidCanvas команда Netpeak допомагала вирішити технічні проблеми сайту на Webflow, покращувала наявний контент і створювала новий для пріоритетних посадкових сторінок. Також фахівці працювали з індексацією, структурою заголовків, багатомовними версіями сайту та нарощуванням посилань.

За чотири місяці органічні сесії зросли з 7518 до 9630, а кліки на кнопку «Демо» — зі 165 до 322. Кількість органічних кліків збільшилася на 69,51%.

Чеклист платного просування

Щоби залучати потенційних B2B-клієнтів через Google Ads:

підберіть релевантні ключові слова та додайте негативні, щоб відсікти нецільові запити;

створіть оголошення з відповідними заголовками й описами;

визначте цільову аудиторію, географію показів, бюджет і стратегію ставок;

ведіть користувачів на потрібні їм посадкові сторінки та вдосконалюйте їх для підвищення конверсії;

використовуйте медійну рекламу та ремаркетинг для повторної взаємодії з аудиторією;

підготуйте тексти, зображення та відео для автоматизованих кампаній;

передавайте Google дані про конверсії та їхню цінність;

регулярно аналізуйте результати й оновлюйте креативи.

Як це працює на практиці. Для EnergyUP, постачальника зарядних станцій і систем резервного живлення, команда Netpeak розділила стратегії платного просування для B2C- та B2B-аудиторій і окремо працювала із залученням заявок від бізнесу. Для B2B-напряму тестували різні підходи та масштабували ті, що показували кращі результати.

За період просування рекламний бюджет B2B-напряму зріс на 32%, а кількість заявок — на 115%; частка користувачів, які залишали заявку, збільшилася вдвічі. Водночас вартість залучення заявки знизилася на 38%.

Просування локального бізнесу в Google

Для локального бізнесу важливо бути помітним саме тоді, коли користувач шукає товар або послугу поруч. Тому крім SEO сайту варто працювати з присутністю в Google Картах, інформацією про компанію на сторонніх ресурсах і платною рекламою.

Чеклист SEO та локального просування

Щоби залучати органічний трафік із пошуку та Google Карт:

проведіть SEO-аудит сайту та зберіть релевантні пошукові запити;

створіть і оптимізуйте Google Business Profile — додайте адресу, години роботи, фотографії та іншу актуальну інформацію;

стежте за однаковим написанням назви, адреси й номера телефону компанії на різних ресурсах;

розміщуйте інформацію про бізнес у релевантних локальних довідниках, каталогах і на сайтах з відгуками;

працюйте з відгуками клієнтів і регулярно відповідайте на них;

створюйте контент під пошукові запити користувачів і давайте чіткі відповіді на їхні запитання;

оптимізуйте метатеги, зображення та внутрішню перелінковку;

структуруйте контент за допомогою FAQ, списків, таблиць і Schema.org;

регулярно перевіряйте актуальність інформації про компанію та аналізуйте результати просування.

Як це працює на практиці. Для косметологічної студії Hallo Beauty у Гамбурзі команда Netpeak перебудувала структуру сайту відповідно до послуг і пошукових запитів аудиторії, оптимізувала контент та провела технічний аудит. Нова структура охопила вісім основних секцій, 38 категорій і 40 підкатегорій, а для сторінок послуг команда підготувала релевантний контент.

За рік органічний трафік зріс на 1281%, а видимість сайту в пошуку — на 700%. Кількість кліків на кнопку бронювання збільшилася на 509%.

Чеклист платного просування

Щоби залучати клієнтів через рекламу Google:

підберіть релевантні та негативні ключові слова для пошукової реклами;

визначте географію показів відповідно до території, де працює бізнес;

створіть оголошення та ведіть користувачів на відповідні цільові сторінки;

використовуйте ремаркетинг для повторної взаємодії з користувачами;

передавайте Google коректні дані про конверсії та їхню цінність;

тестуйте автоматизовані кампанії та різні формати креативів;

аналізуйте конверсії та регулярно оптимізуйте кампанії.

Як це працює на практиці. Для сервісу доставки піци в Києві команда Netpeak перебудувала роботу Google Ads, щоб збільшити кількість замовлень без зниження окупності реклами. Фахівці оновили відстеження покупок, налаштували розширені конверсії, об’єднали роздроблені пошукові кампанії та покращили дані для навчання алгоритмів Google.

Після змін витрати на рекламу зросли на 37,7%, водночас дохід збільшився на 59,5%. ROAS зріс на 15,8%, тобто масштабування не лише зберегло, а й покращило окупність реклами.

Просування онлайн-сервісу в Google

Для онлайн-сервісів Google допомагає залучати користувачів, які вже шукають конкретне рішення або спосіб розв’язати свою задачу. SEO дає змогу охоплювати такий попит в органічній та AI-видачі, а платна реклама — залучати нових користувачів за релевантними запитами та масштабувати трафік.

Чеклист SEO-просування

Щоби залучати органічний трафік в онлайн-сервіс із класичного та AI-пошуку:

проведіть комплексний SEO-аудит і зберіть семантичне ядро;

створюйте окремі сторінки під важливі групи пошукових запитів;

готуйте контент під пошукові запити користувачів і давайте в ньому чіткі відповіді на їхні запитання;

оптимізуйте метатеги, зображення та внутрішню перелінковку;

стежте за технічним станом, швидкістю завантаження, адаптивністю та структурою сайту;

працюйте над отриманням якісних зовнішніх посилань;

структуруйте контент за допомогою FAQ, списків, таблиць і Schema.org;

аналізуйте результати в Google Search Console і Google Analytics та регулярно актуалізуйте контент.

Як це працює на практиці. Для онлайн-сервісу створення QR-кодів ME-QR команда Netpeak працювала над збільшенням органічного трафіку на міжнародних ринках, насамперед у США та Європі. Фахівці розширили структуру сайту з 23 до 42 сторінок для кожної мовної версії, оптимізували контент і метатеги та посилили посилальний профіль якісними зовнішніми посиланнями.

За шість місяців щомісячний трафік сайту зріс із 20 до 30 млн сеансів, а органічний — на 80%. Водночас кількість кліків на пріоритетні сторінки збільшилася на 320%, а показів — на 170%.

Чеклист платного просування

Щоби залучати нових користувачів в онлайн-сервіс через Google Ads:

підберіть ключові слова для пошукової реклами;

створіть оголошення з релевантними заголовками й описами;

визначте цільову аудиторію, географію показів, бюджет і стратегію ставок;

ведіть користувачів на цільові сторінки та вдосконалюйте їх для підвищення конверсії;

використовуйте медійну рекламу та ремаркетинг для повторної взаємодії з аудиторією;

підготуйте тексти, зображення та відео для автоматизованих кампаній;

передавайте Google дані про конверсії та, за можливості, їхню цінність;

регулярно аналізуйте результати кампаній та оновлюйте креативи.

Як це працює на практиці. Для OLX команда Netpeak мала збільшити кількість щоденних активних користувачів без збільшення рекламного бюджету. Фахівці оптимізували пошукові кампанії та запустили Google Shopping, поступово розширювали кількість товарів у Merchant Center і тестували ставки.

У результаті Shopping забезпечив 27,4% рекламного трафіку за 9,7% загального бюджету та приніс 16,7% конверсій. Під час оптимізації вартість конверсії в Shopping знизилася на 22% і стала майже вдвічі нижчою, ніж у пошукових кампаніях.

Висновки

Універсальної стратегії просування в Google для всіх сайтів немає. Ecommerce, B2B, локальний бізнес та онлайн-сервіси мають різні точки контакту з аудиторією, тому набір і пріоритетність інструментів також відрізняються.

SEO та платна реклама доповнюють одне одного: органічне просування допомагає системно нарощувати видимість у класичному та AI-пошуку, а Google Ads — залучати цільовий трафік і масштабувати результат.

Чеклисти допоможуть перевірити основні напрями просування, однак у кожного проєкту різні вхідні дані — ніша, конкуренція, стан сайту, бюджет, цілі та поточні результати. Тому набір інструментів, їхню пріоритетність і стратегію варто визначати індивідуально.

Команда Netpeak проаналізує проєкт, знайде точки зростання та підбере інструменти відповідно до задач бізнесу. Замовляйте послуги SEO та PPC, щоб отримати стратегію просування, побудовану на даних саме вашого проєкту.